Arquivos & Anexos
Proclamas - 30/04/20
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISAC CARVALHO DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua João Antônio Afonso, nº 105, Santa Inês, Vila Velha-ES e THAÍS FARDIN, natural de Itarana-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua João Antônio Afonso, nº 105, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728433 2.: VALDECIR FERREIRA, natural de Colatina-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), agente de viagens, residente na Rua Tiradentes, nº 23, Brisamar, Vila Velha-ES e ROSÂNGELA APARECIDA DE SOUZA, natural de Iúna-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Tiradentes, nº 23, Brisamar, Vila Velha-ES. 232728434 3.: OTÁVIO SANTOS DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), encarregado de padaria, residente na Rua Barra do Riacho, nº 320, Rio Marinho, Vila Velha-ES e ANA PAULA MEDEIROS COUTO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Rua Barra do Riacho, nº 320, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728435 4.: RAFAEL MELLO BRUNORO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua João Antônio Afonso,s/ Nº, BL 04, Apto 301, Residencial Villa Park, Santa Inês, Vila Velha-ES e HELOISA ALVES SCHEIDEGGER, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), escrevente autorizada, residente na Rua João Antônio Afonso,s/ Nº, BL 04, Apto 301, Residencial Villa Park, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728436 5.: PAULO FERNANDO DIAS DOMINGOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Desengano, nº 304, Rio Marinho, Vila Velha-ES e CAMILA VENANCIO COSTA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), tec. de enfermagem, residente na Rua Santa Júlia, nº 87, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728438 6.: SANDRO SALLES DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), mecanico, residente na Rua Humberto Lorenzutti, nº 318, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e KALIAN NERY, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), balconista de farmacia, residente na Rua Humberto Lorenzutti, nº 73, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728439 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de abril de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: GERALDO PAULO FERREIRA LOPES, natural de Santa Teresa-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), construtor, residente na Rua Ano Novo, nº 349, Ataíde, Vila Velha-ES e RITA DE CASSIA GUIMARÃES FRANÇA, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Cláudio Manoel da Costa, nº 14, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 07534 2.: WERIK TEIXEIRA FARIA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), vidraçeiro, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 193, Aptº 02, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e MICHELE BOLSANELLO PIANCA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua 22, nº 53, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 07543 3.: ROGERIO TEIXEIRA FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Rua Humberto Serrano, nº 1104, Aptº 702, Praia da Costa, Vila Velha-ES e VALÉRIA FURTADO DE SOUSA, natural de Goiânia-GO, com 37 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Humberto Serrano, nº 1104, Aptº 702, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07544 4.: DIOGO DA SILVA CANI, natural de Joinville-SC, com 31 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Niterói, nº 80, Aptº 302, Itapuã, Vila Velha-ES e CAMILA OLIGINI, natural de São Lourenço D'Oeste-SC, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Niterói, nº 80, Aptº 302, Itapuã, Vila Velha-ES. 07545 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de abril de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISAEL CIRICO, natural de Joinville-SC, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Janaúba, nº 53, Jardim Iririú, Joinvelle, Joinville-SC e MARIANY BARBOSA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Raul Seixas, nº 33, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08270 2.: EGLYFE MACHADO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Avenida Rio Branco, nº 755, Quadra 32, Lote 09, Barramares, Vila Velha-ES e GIRLENE CORNELIO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Avenida Rio Branco, nº 755, Quadra 32, Lote 09, Barramares, Vila Velha-ES. 08271 3.: WANDERSON ROSA NEVES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Nadir Vieira da Vitória, nº 03, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e CRISLAINE DA VITÓRIA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Nadir Vieira da Vitória, nº 03, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08272 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de abril de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS HENRIQUE MAIA POLON, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Poços de Calda, nº 05, Marcílio de Noronha, Viana-ES e INDIANA BATISTA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Poços de Calda, nº 05, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06887 2.: DEIVIT MACHADO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Seis, S/n°, Soteco, Viana-ES e PAMELA RODRIGUES ESTEVÃO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Rua Alfredo Cavallieri, S/nº, Caxias do Sul, Viana-ES. 06888 3.: JUAN CARLOS DOS SANTOS, natural de Ilhéus-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua São Paulo, S/nº, Caxias do Sul, Viana-ES e ERLINA PAGUNGUE ALVES, natural de Viana-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Rua São Paulo, S/nº, Caxias do Sul, Viana-ES. 06889 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 29 de abril de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVANDRO DA SILVA LIMA, natural de São Mateus-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Avenida Henrique Gonçalves, S/n, Canivete, Linhares-ES e CLEIDIMARA FERREIRA DO NASCIMENTO, natural de São Mateus-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Avenida Henrique Gonçalves, S/n, Canivete, Linhares-ES. 10112 2.: RODRIGO DE ALMEIDA SILVA, natural de Montanha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), tratorista, residente na Rua Projetada, S/nº, Jardim Laguna, Linhares-ES e ROSIARA FERREIRA DOS SANTOS, natural de Cabo Frio-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua G, S/n, Vinhático, Montanha-ES. 10113 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 29 de abril de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO FRANCISCO CAMPOS MEDINA, natural de Ponte Nova-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Porto Seguro, nº 89, Barcelona, Carapina, Serra-ES e LORENA SILVA MARIANO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Porto Seguro, nº 89, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29948 2.: THIAGO DO NASCIMENTO ELIZIÁRIO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), telhadista, residente na Rua Bahia, nº 124, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES e DAYANE DE LIMA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Bahia, nº 124, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES. 29949 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de abril de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIO LUIS DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 42 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, nº 161, Apto 705, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANDRÉA ALMEIDA SANTOS, natural de Boquira-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, nº 161, Apto 705, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23733 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de abril de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADILSON DECOTE, natural de Alegre-ES, com 69 anos de idade, Divorciado(a), taxista, residente na Rua Juarez Louzada Joacima, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES e ELIENE DOS SANTOS ROCHA, natural de Itanhem-BA, com 52 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Juarez Louzada, S/n, Itaóca, Itapemirim-ES. 01417 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 29 de abril de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCONE SANTOS VIANA, natural de Guaratinga-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Beco José Joaquim Alves, nº 25, São José, Vitória-ES e REGIANE SANTOS DE SOUZA, natural de Canavieiras-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Beco José Joaquim Alves, nº 25, São José, Vitória-ES. 16984 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de abril de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: PETERSON SANTOS GIRO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 589, Planalto Serrano, Serra-ES e ERIKA PINTO BATISTA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 589, Planalto Serrano, Serra-ES. 10059 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de abril de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MANOEL PINTO SANTANA JUNIOR, natural de Colatina-ES, com 64 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Rua Vereador José Luiz Ripardo, 58, Gadioli, João Neiva-ES e ALCIANA OLIVEIRA GARCIA, natural de Itamaraju-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Hans L. Kraus, 91, Cohab, João Neiva-ES. 03028 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 29 de abril de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi