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Proclamas - 30/03/21
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS MARTINS MAIOLI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro químico, residente na Rua José de Alencar, nº 88, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e MELISSA MENEGATTE DE SOUZA, natural de Estados Unidos da América, Massachusetts, Worceste, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua José de Alencar, nº 88, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 31327 2.: GICLÉCIO DE JESUS REIS, natural de Poço Verde-SE, com 35 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Rua Projetada, S/N, Jardim Limoeiro, Serra-ES e SINTIA NOBRE NEVES, natural de Prado-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Projetada, S/N, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31333 3.: MILTON JERONYMO LOPES NETO, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Rua Pinho, nº 125, Bl. 03, Ap. 601, Cond. Ilha da Trindade, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e SUENE ROCHA DE SOUZA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Pinho, nº 125, Bl. 03, Ap. 601, Cond. Ilha da Trindade, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31348 4.: ALEF SILVA SOARES, natural de Santos-SP, com 27 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Braúna, nº 257, Bl M, Ap. 202, Itauna Aldeia Parque, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e JÉSSICA CORRÊA CARLOS FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista operacional, residente na Avenida Braúna, nº 257, Bl M, Ap. 202, Itauna Aldeia Parque, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31354 5.: ROBSON BARBOSA SOUZA, natural de São Paulo-SP, com 48 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrotécnica, residente na Rua Carlos Gomes, nº 327, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e SORAYA NASCIMENTO BARROS, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 36 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Rua Carlos Gomes, nº 327, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 31355 6.: RODRIGO PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), enfermeiro, residente na Rua Caviúna, nº 205, José de Anchieta, Serra-ES e VALQUIRIA AVELAR GONÇALVES, natural de Montanha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Caviúna, nº 205, José de Anchieta, Serra-ES. 31356 7.: LUCAS DE HOLANDA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico em manutenção, residente na Avenida Terceira Avenida, nº 742, São Diogo I, Serra-ES e ANA CLARA CAMARINHO DE BRITO, natural de Conselheiro Lafaiete-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), tecnica de prótese dentaria, residente na Avenida Terceira Avenida, nº 742, São Diogo I, Serra-ES. 31357 8.: MÁRCIO RAMOS FERREIRA JÚNIOR, natural de Araguari-MG, com 32 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua dos Rouxinois, nº 52, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e KELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA SILVEIRA, natural de Araguari-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua dos Rouxinois, nº 52, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31360 9.: ALCYR CORRÊA DA SILVA NETO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), encarregado de logística, residente na Rua São Pedro, nº 104, Bl 02, Ap 1203, Conjunto Jacaraípe, Serra-ES e ANA CAROLINA SOARES PANCERI, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), especialista de marketing, residente na Rua São Pedro, nº 104, Bl 02, Ap 1203, Conjunto Jacaraípe, Serra-ES. 31361 10.: JOSE CLEVERALDO VIEIRA DE JESUS, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico de medição, residente na Rua Antônio Francisco, nº 47, Rosário de Fátima, Serra-ES e ANGELICA DOS SANTOS NERES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antônio Francisco, nº 47, Rosário de Fátima, Serra-ES. 31362 11.: LEONARDO BALDAN PINHEIRO, natural de Cariacica-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), encarregado de logística, residente na Rua Anhanguera, nº 771, Vila Nova de Colares, Serra-ES e HÉMILY LIRA HELMER, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Anhanguera, nº 771, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31363 12.: ANDRÉ DE ASSIS, natural de Londrina-PR, com 37 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Antônio Francisco Vecci, nº 37 ( Nº 202), Jardim Limoeiro, Serra-ES e CLEUDES SANTOS QUEIROZ, natural de Santa Cruz de Cabralia-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de crediário, residente na Rua Antônio Francisco Vecci, nº 37 ( Nº 202), Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31364 13.: JOSÉ LOUREIRO DO NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Beco Santa Luzia II, S/nº, José de Anchieta II, Serra-ES e GLEYCE KELLY DE OLIVEIRA PEREIRA, natural de Salvador-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Beco Santa Luzia II, S/nº, José de Anchieta II, Serra-ES. 31366 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de março de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ESTEVÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Rosa de Jesus Dias, nº 113, Boa Vista, Vitória-ES e ANAIRAM LORDES FOLADOR, natural de Aimorés-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Boninal, nº 265, Cobilândia, Vila Velha-ES. 24399 2.: SÉRGIO LAQUINI JÚNIOR, natural de Muqui-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro mecânico, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 570, Jardim da Penha, Vitória-ES e FLÁVIA ALMEIDA PLASTER, natural de Itaguaçu-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 570, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24400 3.: HERMANO LUCAS PEREIRA DA SILVA, natural de Brasília-DF, com 30 anos de idade, solteiro(a), Militar, residente na Avenida Maruípe, nº 235 , Maruípe, Vitória-ES e THAIS FILGUEIRA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Fotógrafa, residente na Rua Rômulo Xavier Finamore, nº 180, Mata da Praia, Vitória-ES. 24401 4.: FRANCISCO VICTOR LARGURA GARCIA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Av. dos Expedicionarios 1151 Apto 902 A - Jardim Camburi, Vitória-ES e IGOR ROGER SILVA SILVA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), farmacêutico, residente na Av. dos Expedicionarios 1151 Apto 902 A - Jardim Camburi, Vitória-ES. 24402 5.: RAMON SODRE GIESTAS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Cecília de Souza, nº 251, Maria Ortiz, Vitória-ES e PÂMELA OLIVEIRA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Cecília de Souza, nº 251, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24403 6.: ABRAÃO GONZAGA DANTAS, natural de Belo Horizonte-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Carlos Lindenberg, nº 94, Apto 802, Jardim Camburi, Vitória-ES e RAKEL PASSOS SIMÕES, natural de Teófilo Otoni-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, nº 60, Apt 104, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24404 7.: ADILSON AGUERO DOS SANTOS, natural de Ponta Porã-MS, com 30 anos de idade, solteiro(a), atleta profissional, residente na Rua Milton Manoel dos Santos, nº 1001, Apto 320, Jardim Camburi, Vitória-ES e MONYQUI DA SILVA MONEQUI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Milton Manoel dos Santos, nº 1001, Apto 320, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24406 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de março de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX GASTON GONZALES SEJAS, natural de Cochabamba-ET, com 36 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rodovia do Sol, nº 2820, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e DANIELA DE CÁSSIA WAGNER DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Henrique Alves Paixão, 930, Centro, Sooretama-ES. 04684 2.: VALDEÇON LEÃO DA SILVA, natural de Rio do Prado-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), Agricultor, residente na Córrego Rancho Alto, Zona Rural, Sooretama-ES e ANA PAULA PEREIRA FELIX, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Agricultora, residente na Córrego Rancho Alto, Zona Rural, Sooretama-ES. 04685 3.: HORACIO JUNIOR RODRIGUES DE FREITAS, natural de Santana do Manhuaçu-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Gilson Seixas, Nº145, Centro, Sooretama-ES e SOLANGE DA LUZ SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, divorciado(a), Secretária, residente na Rua Gilson Seixas, Nº145, Centro, Sooretama-ES. 04686 4.: WESLEY GONÇALVES DA CONCEIÇÃO, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Repositor de mercadorias, residente na Rua Basilio Cerri, nº 885, Centro, Sooretama-ES e THAMIRYS SILVA COSTA, natural de São Paulo-SP, com 19 anos de idade, solteiro(a), Autônoma, residente na Rua Basilio Cerri, nº 885, Centro, Sooretama-ES. 04687 5.: PATRICK VICENTE, natural de Itamaraju-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Rua Paulo Alves, Nº198, Dalvo Loureiro, Sooretama-ES e SUENE OLIVEIRA SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Paulo Alves, Nº198, Dalvo Loureiro, Sooretama-ES. 04689 6.: VANILDO SILVA TAVARES, natural de Maraú-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Francisco, 48, Centro, Sooretama-ES e MARIA MARQUES DOS SANTOS, natural de Camamu-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua São Francisco, 48, Centro, Sooretama-ES. 04690 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 29 de março de 2021 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS DA VITORIA GONÇALVES, natural de Guarapari-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), montador divisório, residente na Rua 31, nº 98, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e SOLANGE SILVA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), cobradora, residente na Rua 31, nº 98, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232728984 2.: LUAN SANTOS PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Vitória da Conquista, nº 13, Santa Clara, Vila Velha-ES e JHENYFF JESUS DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Vitória da Conquista, nº 13, Santa Clara, Vila Velha-ES. 232728985 3.: FERNANDO FARIAS DE CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Galdino Antônio Vieira, nº 09, Santa Rita, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA PEREIRA ALVES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Galdino Antônio Vieira, nº 09, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728986 4.: ROGÉRIO ALISSON DA SILVA PEREIRA, natural de Uberaba-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), técnico de informática, residente na Rua São Mateus, nº 77, Vila São Vicente, Uberaba-MG e RITA DE CASSIA LIMA, natural de Cariacica-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Professor Humberto de Campos, nº 481, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728987 5.: MANOEL RODRIGUES BERNARDO, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 67 anos de idade, divorciado(a), funcionário público aposentado, residente na Rua Narciso, nº 48,apto 301, Jardim Asteca, Vila Velha-ES e ELIANE DE SOUZA NARCIZO, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 45 anos de idade, solteiro(a), artesã, residente na Rua Narciso, nº 48, Apto 301, Jardim Asteca, Vila Velha-ES. 232728988 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de março de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAIRO BARBOSA DE JESUS, natural de Uruçuca-BA, com 40 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de motorista, residente na Rua Aleixo da Costa, nº 11, Itacibá, Cariacica-ES e SELMA NERES DE JESUS, natural de Ubatã-BA, com 43 anos de idade, Solteira(o), faxineira, residente na Rua Aleixo da Costa, nº 11, Itacibá, Cariacica-ES. 13581 2.: JHONNY KELVIN DIAS COUTINHO GOMES, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), entregador, residente na Rua Alfredo Couto Teixeira, nº 29, São João Batista, Cariacica-ES e ANA CAROLINA DOS SANTOS BARROS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de logística, residente na Rua Alfredo Couto Teixeira, nº 29, São João Batista, Cariacica-ES. 13582 3.: KETERSON PITTER ROCHA DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Alfredo Couto Teixeira, 29, São João Batista, Cariacica-ES e TAMIRIS COITINHO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Alfredo Couto Teixeira, 29, São João Batista, Cariacica-ES. 13583 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 29 de março de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALLAN DAMM PIASSI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro mecânico, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 1181, Praia do Suá, Vitória-ES e LAIZA BRUSCHI MARCHESI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Bom Pastor, nº 11, Campo Grande, Cariacica-ES. 24603 2.: ARNALDO CEZAR TEIXEIRA DIAS FILHO, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Dionísio Rosendo, nº 125, Apto 1104, Centro, Vitória-ES e ALINE DE LIMA, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Guaxindiba, nº 419, Apto 506, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 24604 3.: MARCELO PAIXÃO EMERY FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médico clínico geral, residente na Rua Chafic Murad, nº 43, Bento Ferreira, Vitória-ES e LARA SOUZA ORNELAS, natural de Framingham, Massachusetts-ET, com 31 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Chafic Murad, nº 43, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24605 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de março de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIFAS DOS SANTOS CESAR, natural de Alto Jequitibá-MG, com 31 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Astrogildo Silveira, Número 911, Bairro Quilombo, Iúna-ES e DHIESSE FERREIRA RABÊLO, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, divorciado(a), auxliar de serviços gerais, residente na Rua Astrogildo Silveira, Número 911, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08805 2.: MATHEUS HENRIQUES PORTO, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Santa Clara, Zona Rural, Iúna-ES e MILENA QUEIROZ HENRIQUES, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Santa Clara, Zona Rural, Iúna-ES. 08807 3.: JOSÉ WILLIAN SERAFIM DORNELAS, natural de Manhuaçu-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Euclides Gomes de Matos, Número 14, Bairro Guanabara, Iúna-ES e SUZANA CAZATI DIAS, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Córrego Alto Trindade 1, Zona Rural, Iúna-ES. 08808 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 29 de março de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINÍCIUS FANTONE VALADÃO, natural de Baixo Guandu-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, S/n, Planalto, Linhares-ES e LISIA DADALTO ELIAS, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Augusto Pestana, nº 1423, Apt 402, Centro, Linhares-ES. 10863 2.: ANDRÉ BÔA ALMEIDA PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 18, Interlagos, Linhares-ES e JULIANA QUINQUIM DOS REIS, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, Nº 1039, Interlagos, Linhares-ES. 10864 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 29 de março de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: SIDNEY ANDRADE PAULO, natural de Rolim de Moura-RO, com 28 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Copacabana, 457, Jardim Guanabara, Serra-ES e ELIZANDRA PEREIRA LOPES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Copacabana, 457, Jardim Guanabara, Serra-ES. 10800 2.: OSCAR GONÇALVES GARCIA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Terezina, nº 5, São Marcos II, Serra-ES e BRENDA ALVES LABANCA, natural de Manhuaçu-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Terezina, nº 5, São Marcos II, Serra-ES. 10844 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de março de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIANO CERQUEIRA JORGE, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Projetada, s/n Jabaeté, Vila Velha-ES e JULIANA TEIXEIRA BICHI, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, s/n Jabaeté, Vila Velha-ES. 08754 2.: ROBSON GALDINO FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de cozinha, residente na Rua Guaçui, nº 1242, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e LETICIA LOPES DE SOUZA, natural de São Gonçalo-RJ, com 31 anos de idade, Solteira(o), Cozinheira geral, residente na Rua Guaçuí, 1242, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08784 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de março de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRIC RIGONI REYNALDO, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Zenilia Vargem Ribeiro, N° 80, Barra do Riacho, Aracruz-ES e RAFAELA DIAS DALMASO, natural de Montanha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Rua Zenilia Varzem Ribeiro, N° 80, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00645 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 29 de março de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO PEDRINI, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Rua dos Jatobas, S/nº, Floresta, João Neiva-ES e MARILENE BARBOSA, natural de João Neiva-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua dos Jatobás, Sn, Floresta, João Neiva-ES. 03083 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 29 de março de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: GIDEILSON SELESTINO DA SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), motorista de aplicativo, residente na Rua São Francisco, nº 32, São Pedro, Vitória-ES e FLAVIELY FERREIRA DA SILVA HILARIO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Francisco, nº 32, São Pedro, Vitória-ES. 17334 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de março de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: NAIDER MORENO BRAGA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Itaquari, nº 210, Torre 01, Aptº 704, Itapuã, Vila Velha-ES e PATRICIA ENDRINGER OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Itaquari, nº 210, Torre 01, Aptº 704, Itapuã, Vila Velha-ES. 08047 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de março de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas