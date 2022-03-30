Proclamas - 30/03/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENAN PEREIRA SOEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua dos Estudantes, 30, Centro, Serra-ES e MILENA DOS SANTOS MIRANDA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua dos Estudantes, 03, Santo Antônio, Serra-ES. 11613 2.: EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Viúvo(a), gari, residente na Rua Guama, 39 , Eldorado, Serra-ES e FABIANA RAMOS COSTA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Guama, 39 , Eldorado, Serra-ES. 11615 3.: TIAGO LEMES VAQUIMAX, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), operador de carregadeira, residente na Travessa Prata, 26, Vista da Serra II, Serra-ES e THATIANY FERREIRA MARTINS MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Travessa Prata, 26, Vista da Serra II, Serra-ES. 11617 4.: DOUGLAS GARCIA NASCIMENTO, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santos Pinto, 349, São Judas Tadeu, Serra-ES e SABRINA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Santos Pinto, 349, São Judas Tadeu, Serra-ES. 11621 5.: VANDISON SOARES DE OLIVEIRA, natural de Itaju do Colônia-BA, com 44 anos de idade, Solteiro(a), lubrificador, residente na Rua Águas Formosas, 451, Nova Carapina II, Serra-ES e ANGELAINE DE JESUS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Águas Formosas, 451, Nova Carapina II, Serra-ES. 11622 6.: FELLIPE FORTI FLORENTINO, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Felipe dos Santos, 44, Novo Porto de Canoa, Serra-ES e GABRIELLY GRECHI, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Mercúrio, 48, Planeta, Cariacica-ES. 11624 7.: JOENILSON BATISTA DA SILVA, natural de Bertópolis-MG, com 46 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Av João Miguel, S/n, Palmeiras, Serra-ES e ADRIANA DE SOUZA BREVES, natural de Barra Mansa-RJ, com 49 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Av João Miguel, S/n, Palmeiras, Serra-ES. 11631 8.: DAVY MARTINS DA COSTA, natural de São Mateus-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Siriri, 19, Serra Dourada III, Serra-ES e MILENA SILVA DE ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), agente de vendas, residente na Rua Siriri, 19, Serra Dourada III, Serra-ES. 11633 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de março de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO ZUCOLOTO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Paraju, S/n, Área Rural, Vila Valério-ES e MAYARA PEREIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Alameda Boa Sorte, nº 5, Nova Esperança, Linhares-ES. 11770 2.: DANIEL OSÉIAS DA SILVA SOARES, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Vista Alegre Leste, nº 1265, Centro, Sooretama-ES e HÉVYLIN CAMPISTA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Presidente Jânio Quadros, nº 210, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11771 3.: LUIZ PEDRO MORAES FILHO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advoogado, residente na Avenida Rui Barbosa nº 331, Centro, Linhares-ES e SABRINA FORESTI ROSA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Álvaro Garcia Durão, nº 707, Três Barras, Linhares-ES. 11772 4.: VINÍCIUS ARAUJO PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), entregador, residente na Rua Professor Paulo Shultz, nº 136, Araçá, Linhares-ES e SARAH CRUZ DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Perobas, nº 499, Movelar, Linhares-ES. 11773 5.: THIAGO DE OLIVEIRA REGE, natural de Duque de Caxias-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de maquina, residente na Rua Regência Augusta, nº 123, Aviso, Linhares-ES e MICHELY RIBEIRO MACHADO REGE, natural de Nova Venécia-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), encarregada, residente na Rua Regência Augusta, nº 123, Aviso, Linhares-ES. 11774 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 29 de março de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDERSON LUIZ RODRIGUES BORGES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), encarregado de padaria, residente na Rua Joao Bubach, S/n, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e NÁDIA NARA GALVÃO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua João Bubach, s/n, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 28717 2.: RODRIGO FERREIRA DA SILVA, natural de São Gonçalo-RJ, com 42 anos de idade, solteiro(a), Cobrador de transportes coletivo, residente na Praça da Esperança, nº 02, Sotema, Cariacica-ES e MARILENE CARLE BASILIO BARBOSA, natural de Governador Valadares-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), encarregada de loja, residente na Praça da Esperança, nº 02, Sotema, Cariacica-ES. 28718 3.: FERNANDO HENRIQUE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Escrava Anastácia, S/nº, Padre Gabriel, Cariacica-ES e ERIKA PAOLA GOMEZ VIDAL, natural de Antioquia, Colombia-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Escrava Anastácia, S/nº, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28719 4.: JOSE VITOR DE DEUS MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de refrigeração, residente na Rua Escrava Anastácia, S/n° , Padre Gabriel, Cariacica-ES e MYLENA EVANGELISTA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Atendente de loja, residente na Rua Escrava Anastácia, S/n° , Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28720 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 29 de março de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEAN CARLOS SOUZA CANSI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Walter de Oliveira, nº 112, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LARA LANDI GUALANDI, natural de Mimoso do Sul-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Walter de Oliveira, nº 112, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05044 2.: CLAUDEMIR XAVIER OLIVEIRA JUNIOR, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Francisco Cardoso Coelho Júnior, nº 2, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CAROLAINE PEREIRA DELFINO, natural de Vargem Alta-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Epaminondas Surrage, nº 1, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05046 3.: CAIO PAULINO VANELI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Mariano Bueno, nº 6, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DANIELLA ALVES TEIXEIRA, natural de Guaçuí-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Psicólogo, residente na Rua Mariano Bueno, nº 6, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05047 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de março de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO FERREIRA DE AMORIM, natural de Governador Valadares-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), servidor publico federal, residente na Rua Guacyra, 883, Torre 1, Apartamento 706, Jardim Atlântico, Serra-ES e LAURA CRISTINA BRITO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), DO LAR, residente na Rua G,194, Glória, Vila Velha-ES. 19850 2.: HARRISON RODRIGUES DE SOUZA, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), atleta profissional, residente na Rua Moema, nº 254, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e JULIA SANTOS QUITÉRIO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Moema, nº 254, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 19851 3.: BRENO MARCOS SANTOS RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Maria Amalia, 1203, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e AMANDA CASSIMIRO XAVIER, natural de Ariquemes-RO, com 28 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua João Rodrigues Pereira de Freita, N° 149, Jaburuna, Vila Velha-ES. 19852 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de março de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAULO ALVES RIBEIRO, natural de Mantena-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), Mecânico, residente na Rua da Jaca,n°16, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e ALESSANDRA SANTOS FARIAS, natural de Itabuna-BA, com 45 anos de idade, divorciado(a), Administradora, residente na Rua da Jaca,n°16, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 09322 2.: ALEXANDRE PERSUHN MORAWSKI, natural de Ponta Grossa-PR, com 31 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro, residente na Rua Guignard, nº 10, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e RAISSA FIDELLI NASCIMENTO SILVA, natural de São Paulo-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Guignard, nº 10, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 09323 3.: EDILSON LEAL SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua São José, nº 88, Barramares, Vila Velha-ES e ARIELMA RIBEIRO SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São José, nº 88, Barramares, Vila Velha-ES. 09324 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de março de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIANO DUARTE, natural de Viana-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua Domingos Vicente, nº 35, Vila Bethânia, Viana-ES e ALDELINA DE LURDES MAGESKI LOVÔ, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), assistente de educação básica, residente na Rua Domingos Vicente, nº 35, Vila Bethânia, Viana-ES. 07606 2.: JAIR MARQUES TEIXEIRA, natural de VILA VELHA-ES, com 51 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Avenida Espírito Santo, nº 58, Marcílio de Noronha, Viana-ES e EDNA WINKELSTROTER DO NASCIMENTO, natural de Teófilo Otoni-MG, com 64 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Espírito Santo, nº 58, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07608 3.: JOÃO VITOR CASTELAR BICALHO, natural de Boa Esperança-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Augusto Silva, nº 33, Sotema, Cariacica-ES e KAROLAINE DA ROSA ZEKEL, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Geraldino Inácio de Oliveira, nº 33, Canaã, Viana-ES. 07609 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 29 de março de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: UEIDERSON DE OLIVEIRA GOMES, natural de Itamaraju-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Eugênio José Xavier, nº 207, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e PATRÍCIA DA SILVA SANTOS, natural de Mascote-BA, com 33 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Eugênio José Xavier, nº 207, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 25404 2.: THIAGO CAETANO STEFANON, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Doutor Eurico de Aguiar, nº 541, Apto 1410, Praia do Canto, Vitória-ES e MICHELE ABREU DA SILVA, natural de Ponta Grossa-PR, com 42 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Admar Horn, nº 406, Casa 04, Orfãs, Ponta Grossa-PR. 25407 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de março de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO CEZAR BRITIZ, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Professora Maura Abaurre, Maria Ortiz, Vitória-ES e MAURICEIA DO NASIMENTO SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Professora Maura Abaurre, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25276 2.: SAMUEL ANDRES VIVAS MARTINEZ, natural de Puerto La Cruz-ET, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro quimico, residente na Rua João de Oliveira Soares, Jardim Camburi, Vitória-ES e ALINE HAYASHI SUZUKI, natural de Salto-SP, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Rua João de Oliveira Soares, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25315 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de março de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME FERREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), vendedor autônomo, residente na rampa das flores, nº 38, Vitória-ES e NATHÁLIA DA SILVA BAPTISTA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na rampa das flores, nº 38, Vitória-ES. 17748 2.: SAMUEL LOURENÇO DE OLIVEIRA, natural de Aimorés-MG, com 63 anos de idade, divorciado(a), militar aposentado, residente na Rua Central, Vitória-ES e ESTEFÂNIA SANTOS DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Travessa Maranata, Vitória-ES. 17749 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de março de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO HENRIQUE NUNES, natural de João Neiva-ES, com 122 anos de idade, solteiro(a), técnico bancário, residente na Rua Genaro Martins de Oliveira, 276, Felicidade I, Cupido, Aracruz-ES e LILLIAN AUER FRAGA, natural de João Neiva-ES, com 122 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Getulio Vargas, 1232, São Benedito, Ibiraçu-ES. 13512 2.: CÁSSIO GABRIEL DOS SANTOS TRIVILIM, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), ajudante de refrigeração, residente na Rua Begônia, 53, São Marcos, Aracruz-ES e AMANDA MARINS AUTEIRO, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Begônia, 53, São Marcos, Aracruz-ES. 13513 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 29 de março de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS FERNANDES DE FREITAS, natural de Ibatiba-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Pintor, residente na Rua Astrogildo Silveira, Número 623, Bairro Quilombo, Iúna-ES e ANA PAULA DE SOUZA OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Astrogildo Silveira, Número 623, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 09027 2.: LUCAS PEREIRA VIEIRA, natural de Ibatiba-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Bom Sucesso, Zona Rural, Iúna-ES e LETÍCIA SOARES POPE COSTA, natural de Iúna-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Córrego Bom Sucesso, Zona Rural, Iúna-ES. 09028 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 29 de março de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSE PEREIRA NUNES, natural de Mutum-MG, com 33 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Um, S/nº, Prolar, Cariacica-ES e TÂNIA NEVES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Um, S/nº, Prolar, Cariacica-ES. 14417 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 29 de março de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MADERSON ROGÉRIO VARELA DE ARAÚJO, natural de Governador Valadares-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Antônio Abraão, nº 237, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e ELISÂNGELA ROSA PEDERIVA, natural de Cuiabá-MT, com 40 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Antônio Abraão, nº 237, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04430 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de março de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOSÉ VIANA DA SILVA, nacionalidade brasileira, natural de Medeiros Neto-BA, nascido em 02 de maio de 1956, estado civil solteiro, profissão trabalhador rural, residente na Rua Nossa Senhora de Belém, S/n, Jucu em Viana-ES & MARIA FERREIRA DE JESUS, nacionalidade brasileira, natural de Guaratinga-BA, nascida em 06 de fevereiro de 1970, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua Nossa Senhora de Belém, S/n, Jucu em Viana-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 29 de março de 2021 Walmir de Oliveira Ricco Tabelião e Oficial Interino