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Proclamas - 30/01/2021

Sábado

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 01:00

Publicado em 

30 jan 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

Proclamas - 30/01/2021

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Proclamas

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERISBERTO JOSÉ DA SILVA, natural de Agrestina-PE, com 37 anos de idade, solteiro(a), operador de montagem, residente na Avenida Petrópolis, nº 85, Barcelona, Serra-ES e SIMÔNE SANTOS DE ANDRADE, natural de São Paulo-SP, com 41 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Avenida Petrópolis, nº 85, Barcelona, Serra-ES. 31060 2.: ADILSON RAMOS RODRIGUES, natural de Ataleia-MG, com 50 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Ceará, S/nº, Caixa 1, Lt 11 , José de Anchieta II, Serra-ES e MARIA ELENA ALVES DO AMARAL, natural de Mutum-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Ceará, S/nº, Caixa 1, Lt 11 , José de Anchieta II, Serra-ES. 31063 3.: VANDERLEI FERREIRA GOMES, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Rio Tocantins, nº 12 , Hélio Ferraz, Serra-ES e BIANCA REBULI SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Rio Tocantins, nº 12 , Hélio Ferraz, Serra-ES. 31071 4.: JHONATA WILLIAM GOMES DA SILVA, natural de Rio Claro-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico em equipamentos, residente na Rua Cabo Frio, nº 109 An. 02, Barcelona, Serra-ES e ALINY DE AGUIAR PINTO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar pedagógica, residente na Rua Cabo Frio, nº 109 An. 02, Barcelona, Serra-ES. 31072 5.: GIOVANI ELIAS GORONCI, natural de Colatina-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Santa Rita, nº 68, Boa Vista, Serra-ES e ELIANE GOMES, natural de Santa Teresa-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Santa Rita, nº 68, Boa Vista, Serra-ES. 31073 6.: JONAHTAN RANGEL DE PAULO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), tecnico em refrigeração, residente na Rua Paraiso, 102, Jardim Tropical, Serra-ES e TATIANI PAJIARI DA SILVA CONHAMAQUES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Paraiso, 102, Jardim Tropical, Serra-ES. 31074 7.: LUIZ CLAÚDIO TEIXEIRA ROZA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), metalurgico, residente na Rua Vitória, 550, Alterosas, Serra-ES e ELESSANDRA MATIAS CAITANO, natural de B. de S.Francisco-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vitória, 550, Alterosas, Serra-ES. 31078 8.: BRENO NOGUEIRA TURINI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Avenida Guarapari, nº 1054, Valparaíso, Serra-ES e ADRIANA COSTA DO ESPÍRITO SANTO, natural de São Paulo-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Guarapari, nº 1054, Valparaíso, Serra-ES. 31081 9.: VANDO SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Andaraí-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de construção civil, residente na Rua Florestal, nº 100, Jardim Carapina, Serra-ES e AMANDA PEREIRA DA CRUZ, natural de Itamaraju-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Florestal, nº 100, Jardim Carapina, Serra-ES. 31094 10.: VALDEAN DE SENA LIMA, natural de Santa Rita-MA, com 37 anos de idade, solteiro(a), montador, residente na Rua Azulão, nº 132, Novo Horizonte, Serra-ES e ROZILDA PEREIRA DA SILVA, natural de Itapecuru Mirim-MA, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Azulão, nº 132, Novo Horizonte, Serra-ES. 31096 11.: PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 53 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Presidente Vargas, nº 14, São Geraldo, Serra-ES e LEONICE PEREIRA, natural de Teofilo Otoni-MG, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Presidente Vargas, nº 14, São Geraldo, Serra-ES. 31127 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de janeiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAURO NUNES, natural de Osasco-SP, com 42 anos de idade, divorciado(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Antonello Braga, nº 35, Maria Ortiz, Vitória-ES e LANANARDA SCARDUA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública, residente na Rua Antonello Braga, nº 35, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24247 2.: FELIPE FERREIRA ENDLICH JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), entregador, residente na Rua Sólon Borges, nº S/N, Solon Borges, Vitória-ES e MERIAN RAVEIRA LIMA, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de secretaria, residente na Rua Promotor Diógenes Malacarne, nº 160, Solon Borges, Vitória-ES. 24262 3.: SILAS COSTA JARDIM, natural de São Paulo-SP, com 34 anos de idade, Solteiro(a), educador musical, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 441, Jardim da Penha, Vitória-ES e JENNIFER DE ALMEIDA COSTA, natural de Mauá-SP, com 29 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de atendimento, residente na Rua João Evangelista de Souza, nº 681, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 24263 4.: DIEGO COIMBRA MACEDO, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida Mário Corteletti, nº 210, Apto 201, Jardim da Penha, Vitória-ES e LORENA ARAUJO PATROCINIO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Santo Amaro, nº 21, Jardim América, Cariacica-ES. 24265 5.: ALEX GASPARINI SAMPAIO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Sertório Franco, nº 97, Antônio Honório, Vitória-ES e GABRIELA NORBIM RONES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Doutor Darcy Monteiro, nº 131, Mata da Praia, Vitória-ES. 24266 6.: BRUNO ROMERO BACKER, natural de São Gonçalo-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Tupinambás, nº 346, Jardim da Penha, Vitória-ES e CAMILA BRAVO MAIA, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Arnaldo Cotta, nº 8, Moacir Brotas, Colatina-ES. 24268 7.: ANA CECILIA BOZZATO RAMOS, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Santos Evangelista, nº 26, Jardim Camburi, Vitória-ES e BRUNA ADMIRAL LOUZADA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Santos Evangelista, nº 26, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24269 8.: GERMANO DE FREITAS DAN, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 421, Apto 604, Jardim da Penha, Vitória-ES e DANIELLA MOTTA DA COSTA, natural de Mendes Pimentel-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 421, Apto 604, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24270 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de janeiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: TONY VICTOR SANTOS DO NASCIMENTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, divorciado(a), gerente administrativo, residente na Rua Doralice Queiroz, N°19, Apt°202, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e CRISTIANE RAMIREZ PEREIRA, natural de São João de Meriti-RJ, com 32 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Doralice Queiroz, N°19, Apt°202, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 07949 2.: LUCAS RODRIGUES DA SILVA TRANHAGO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), chefe de cozinha, residente na Rua João Antônio Afonso, nº 99, Apt 103, Bloco 11, Santa Inês, Vila Velha-ES e ANA GUILHERMINA TABORDA DO NASCIMENTO FIGUEIRA, natural de Macapá-AP, com 23 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua João Antônio Afonso, n 99, Santa Inês, Vila Velha-ES. 07950 3.: EDUARDO DOS REIS SALAROLI, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), cabeleireiro, residente na Avenida Capixaba, nº 301, Apt°401 A Residencial Itaparica, Vila Velha-ES e LETÍCIA FELIX RAMOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Avenida Capixaba, nº 301, Apt°401 A Residencial Itaparica, Vila Velha-ES. 07951 4.: YÚRI LINO MUNIZ DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Dezesseis, nº 13, Cocal, Vila Velha-ES e MICHELE DOS REIS SANTOS TEODORO, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Dezesseis, nº 13, Cocal, Vila Velha-ES. 07952 5.: ROBSON OLIVEIRA SILVA, natural de Una-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), fiscal de loja, residente na Rua Bela Vista, nº 64, Soteco, Vila Velha-ES e VALDELICE DE SOUSA, natural de Turiaçu-MA, com 45 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua Bela Vista, nº 64, Soteco, Vila Velha-ES. 07953 6.: VINICIUS SILVA BORTOLOZZO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista, residente na Avenida Delio Silva Brito, S/nº, Ed. Mendonça, Apto. 402, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e RAFAELLY OLIVEIRA STERMAN DOS SANTOS, natural de Nilópolis-RJ, com 16 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Delio Silva Brito, S/nº, Ed. Mendonça, Apto. 402, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07954 7.: GABRIEL FILLIPE GOMES MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Emanuel, N° 06, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e AMANDA SABBAGH DE FARIA, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida da Praia, nº 222, Itaparica, Vila Velha-ES. 18642 8.: ARON DE OLIVEIRA PEREIRA VILETE, natural de Divino-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Cabo Aylson Simões, nº 87, Centro, Vila Velha-ES e MICHELLY DE MENEZES GARCIA, natural de Colinas do Tocantins-TO, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Cabo Aylson Simões, nº 87, Centro, Vila Velha-ES. 18644 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de janeiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: RUBENILSON VIEIRA BOMFIM JÚNIOR, natural de Mascote-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Pororocas ,n° 59, Ipiranga, Guarapari-ES e IRIS BARROS ALMEIDA, natural de São Mateus-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Vital Brasil, nº 15, Praia do Riacho, Guarapari-ES. 12137 2.: JORGE SOARES, natural de São Pedro dos Ferros-MG, com 65 anos de idade, divorciado(a), técnico de segurança de trabalho, residente na Rua Francisco Vieira Passos, nº 473, Muquiçaba, Guarapari-ES e MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE ASSIS, natural de Duque de Caxias-RJ, com 46 anos de idade, solteiro(a), Balconista, residente na Rua Francisco Vieira Passos, nº 473, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12138 3.: ALLAN MAYCON SOARES VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), mecanico, residente na Rua Joaquim Fonseca, nº 182, Itapebussu, Guarapari-ES e BÁRBARA JAMIL GONÇALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Joaquim Fonseca, nº 182, Itapebussu, Guarapari-ES. 12139 4.: FELIPE SOUZA CERQUEIRA, natural de Camacan-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), estofador, residente na Rua Alvorada N° 01, Kubitschek, Guarapari-ES e RAÍSSA BRANDÃO GOMES, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Alvorada N° 01, Kubitschek, Guarapari-ES. 12140 5.: LEANDRO BOLDI, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), segurança, residente na Rua Batista Catini, nº 5, Muquiçaba, Guarapari-ES e LAIZA CARVALHO COÊLHO, natural de Guarapari-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Batista Catini, nº 5, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12141 6.: FELIPE SEVERINO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rodovia do Sol, nº 715, Setiba, Guarapari-ES e KATIA MACHADO CHAGAS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rodovia do Sol, nº 715, Setiba, Guarapari-ES. 12142 7.: LEANDRO DE JESUS ALVES, natural de Belmonte-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), acabador, residente na Rua Jardim do Eden, Nº22, Guarapari-ES e JULIANA MELO REIS, natural de Camacan-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jardim do Eden, Nº22, Guarapari-ES. 12143 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 29 de janeiro de 2021 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO DE PAULA BERSOT, natural de Niterói-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente Jurídico, residente na Rua das Hortênsias, nº 408, Morada do Sol, Vila Velha-ES e MARIA CAROLINA BARBOZA DOS SANTOS, natural de Mimoso do Sul-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua das Hortênsias, nº 408, Morada do Sol, Vila Velha-ES. 08685 2.: RAFAEL MARTINS SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Eletricista, residente na RUA RAUL SEIXAS Nº 134, ULISSES GUIMARAES, Vila Velha-ES e FLAVINA ALMEIDA DE JESUS, natural de Campo Belo-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Raul Seixas nº 134, Ulisses Guimaraes, Vila Velha-ES. 08687 3.: VALTER RITO ROCON JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Educador físico, residente na Rua do Pêssego, nº 35, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e RAQUEL PIZZOL BROEDEL, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro cívil, residente na Rua do Pêssego, nº 35, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08688 4.: RHUAN BAZONI GUEDES, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Seringal, nº 03, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES e ISABELLA CARES TRINDADE, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Rua Santa Marta, nº 186, Quadra 60, Lote 11, Barramares, Vila Velha-ES. 08689 5.: MARCOS PEREIRA DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Rua 35, Quadra 7, N°19, Jabaete, Vila Velha-ES e MILENA BONADIMAN VITOR, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua 35, Quadra 7, N°19, Jabaete, Vila Velha-ES. 08692 6.: RONALDO PEDREIRA DA SILVA, natural de Ibicaraí-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Mateus, nº 24, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e THAINÁ DA SILVA LIRA, natural de Itamaraju-BA, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua São Mateus, nº 24, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08693 7.: MARCELO ANTONIO TARDIN, natural de Niterói-RJ, com 40 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Elis Regina, nº 12, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e GIULYENE MOURA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua Elis Regina, nº 12, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08694 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de janeiro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE DA SILVA MORAIS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Vitorio Bobbio, Nº11, Centro, Sooretama-ES e CAMILA ALMEIDA DA COSTA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Vitorio Bobbio, Nº11, Centro, Sooretama-ES. 04663 2.: ANDERSON CURITIBA DE NARDI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Guilherme Barone, Nº19, Loteamento Salvador, Sooretama-ES e IVINY DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), trabalhadora rural, residente na Rua Guilherme Barone, Nº19, Loteamento Salvador, Sooretama-ES. 04664 3.: ROBERTO GOMES DE SANTANA, natural de Almadina-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rodovia BR 101, Juncado, Zona Rural, Sooretama-ES e LUZINETE BISPO SILVA, natural de Maraú-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), atendente de restaurante, residente na Rodovia BR 101, Juncado, Zona Rural, Sooretama-ES. 04665 4.: DIRONI FERREIRA DOS SANTOS, natural de Lajedão-BA, com 62 anos de idade, solteiro(a), operador de motosserra, residente na Av. Cristo Rei, S/n, Sayonara, Sooretama-ES e MARIDÉIA MARQUES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Av. Cristo Rei, S/n, Sayonara, Sooretama-ES. 04666 5.: ALDAIR BATISTA LIMA, natural de João Monlevadi-MG, com 60 anos de idade, divorciado(a), motorista de caminhão, residente na Av. Cristo Rei, nº 568, Centro, Sooretama-ES e ARLINDA DIAS DE MOURA, natural de Linhares-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Av. Cristo Rei, nº 568, Centro, Sooretama-ES. 04667 6.: JOSÉ ROBERTO CORRADINI, natural de Colatina-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), Agricultor, residente na Juerana A, Córrego Cupido, Zona Rural, Sooretama-ES e ELIENE NASCIMENTO CARDOSO, natural de Alcobaça-BA, com 48 anos de idade, solteiro(a), Agricultora, residente na Juerana A, Córrego Cupido, Zona Rural, Sooretama-ES. 04668 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 29 de janeiro de 2021 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO DE JESUS SÁ, natural de Eunápolis-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), lanterneiro, residente na Rua Arari, nº 21, Serra Dourada III, Serra-ES e GRACE JANNICE TEODORO DE MORAES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), técnica em segurança de trabalho, residente na Rua Arari, nº 21, Serra Dourada III, Serra-ES. 10692 2.: MATHEUS COSTA DE AZEVEDO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de mecânica, residente na Rua Santa Maria, nº S/n, Palmeiras, Serra-ES e CAMILY DOS SANTOS AMORIM, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Santa Maria, nº S/n, Palmeiras, Serra-ES. 10695 3.: JONATHAS BORGES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), coletor, residente na Avenida Antônio Dias, nº 20, Nova Carapina II, Serra-ES e GIOVANNA SILVA MACHADO, natural de Mongaguá-SP, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Antônio Dias, nº 20, Nova Carapina II, Serra-ES. 10705 4.: CARLOS DE OLIVEIRA CHAVES, natural de Itaguaí-RJ, com 51 anos de idade, divorciado(a), motorista rodoviário, residente na Rua Vinte, nº 3, Jardim Bela Vista, Serra-ES e SARITA MERCEDES DE OLIVEIRA BINOTI, natural de Alegre-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Vinte, nº 3, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10715 5.: HELDER DE SOUZA SILVA, natural de Fundão-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), líder de estoque, residente na Avenida Pau Brasil, nº 301, Centro da Serra, Serra-ES e ANDRESSA SILVA ROCHA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Pau Brasil, 321, Centro da Serra, Serra-ES. 10720 6.: ANTONIO DAZIO FERREIRA, natural de Nova Viçosa-BA, com 44 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Rua Tupi, S/n, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES e ZENILDA VENÂNCIO ROCHA, natural de Conceição da Barra-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Tupi, S/n, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES. 10721 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de janeiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILMAR MIEIS, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), cabeleireiro, residente na Av. Domingos Perim, 164, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES e CAROLINE ARRUDA MISTURA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Av. Domingos Perim, 164, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES. 03198 2.: RONALDO ABREU DA COSTA, natural de Muniz Freire-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Crg. Tombos, S/n, Piaçu, Muniz Freire-ES e DALETE VITÓRIA DA SILVA MACHADO, natural de Belford Roxo-RJ, com 19 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Crg. Area Rural, S/n, Camargo, Venda Nova do Imigrante-ES. 03199 3.: LAERCIO VALLE, natural de Domingos Martins-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Jacomina Caliman Del Puppo, S/n, Ap. 401 B, Tapera, Venda Nova do Imigrante-ES e LUIZA HELENA SILVA VIDIGAL, natural de Muniz Freire-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), salgadeira, residente na Jacomina Caliman Del Puppo, S/n, Ap. 401 B, Tapera, Venda Nova do Imigrante-ES. 03200 4.: CLEBER FREITAS, natural de Conceição do Castelo-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Prefeito Nicolau Falchetto, S/n, Bananeiras, Venda Nova do Imigrante-ES e PATRÍCIA ELER VARGAS, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Prefeito Nicolau Falchetto, S/n, Bananeiras, Venda Nova do Imigrante-ES. 03201 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 29 de janeiro de 2021 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDERSON FERNANDES SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Colatina, nº 30, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e MILENA SANTOS RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Colatina, nº 30, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 13456 2.: ANDERSON DA CONCEIÇÃO, natural de Santa Leopoldina-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), bombeiro hidráulico, residente na Rua dos Andrades, S/n, Vila Merlo, Cariacica-ES e TAÍSA MARIA DA SILVA, natural de Cajueiro-AL, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua dos Andrades, S/n, Vila Merlo, Cariacica-ES. 13465 3.: WESLEY SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua das Acácias, S/nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e JAMILE BARROS DE MATOS, natural de Una-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua das Acácias, S/nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13467 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 29 de janeiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVI MESQUITA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua 08 de Julho, nº 223, Estrelinha, Vitória-ES e LEORRANY DA VITÓRIA DAMACENA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua 08 de Julho, nº 223, Estrelinha, Vitória-ES. 17279 2.: CARLOS ROBERTO DA SILVA PEREIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), serralheiro, residente na Rua Tancredo Neves, nº 475, Resistência, Vitória-ES e SIRILENE FERREIRA FERNANDES, natural de Itaipé-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Tancredo Neves, nº 475, Resistência, Vitória-ES. 17280 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de janeiro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EZEQUIEL CARDOSO VIANA, natural de Nanuque-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), Serralheiro, residente na Rua H, N° 85, Campo Verde, Viana-ES e MAIARA FERREIRA BARROS DE SALES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua H, N° 85, Campo Verde, Viana-ES. 07194 2.: SIDNEY SCHIAVO MENGALI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua Maria D Telles da Silva, nº 06, QD. 07, Caxias do Sul, Viana-ES e JOCASTRA DE ASSIS ALOQUIO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Assistente administrativo, residente na Rua Maria D Telles da Silva, nº 06, QD. 07, Caxias do Sul, Viana-ES. 07195 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 29 de janeiro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: ENILSON DO NASCIMENTO AZEVEDO, natural de Itamaraju-BA, com 55 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rua Alcides Alves de Oliveira, 9, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e CLAUDIA PEREIRA DUTRA, natural de Itamaraju-BA, com 49 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Alcides Alves, 09 , Jardins, Aracruz-ES. 13062 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 29 de janeiro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEBER EMANOEL MOREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), ajudante geral de conversação de vias permanentes, residente na Sapucaia, Itapecoá, Itapemirim-ES e ELIZA SILVA LEITE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na São João da Lancha, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01173 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 29 de janeiro de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS SILVA E SOUZA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Alberto Lucarelli, nº 28, Bonfim, Vitória-ES e LARISSA DAMASCENO LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), monitora de call center, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 143, Bonfim, Vitória-ES. 24479 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de janeiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: GIOVANE GUIMARÃES, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 24 de outubro de 1983, estado civil solteiro, profissão mestre de obras, residente e domiciliado Rua Canal , s/n, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de José Maria Guimarães e Maria de Lourdes Silva Guimarães e BETANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, natural de Itamaraju, -BA, nascida em 08 de setembro de 1983, estado civil solteira, profissão comerciante, residente e domiciliada Rua Canal, s/n, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de João Batista de Oliveira, falecido e Marta Gonçalves de Oliveira. 2.: LUCAS DE SOUZA VIEIRA, natural de Conceição do Castelo, -ES, nascido em 07 de julho de 1995, estado civil solteiro, profissão Pedreiro, residente e domiciliado estrada vicinal, s/n, Canarinho, Victor Hugo, Distrito de Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Antonio da Costa Vieira e Nadir de Souza Vieira e PRISCILA LEITE AZEREDO, natural de Muniz Freire, -ES, nascida em 11 de janeiro de 2003, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada estrada vicinal, s/n, Canarinho, Victor Hugo, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Josias dos Santos Azeredo, falecido e Izabel Leite . Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 29 de janeiro de 2021. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

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