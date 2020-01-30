Proclamas - 30/01/2020
Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: MURILLO MATHIAS CANDIDO SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 2195, Aribiri, Vila Velha-ES e DAIANE DOS REIS MACEDO, natural de Rolim de Moura-RO, com 26 anos de idade, solteiro(a), tecnica em contabilidade, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 2195, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728342 2.: PIERRE BRUSCHE SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), auxiliar d eprodução, residente na Rua Juarez Pereira Sansão, nº 1255, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e POLIANA BIGAIR FERNANDES CARVALHO, natural de Governador Valadares-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Juarez Pereira Sansão, nº 1255, Jardim do Vale, Vila Velha-ES. 232728343 3.: WALAS GOUVEA DE ARAUJO, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de escritorio, residente na Rua Olavo Bilac, nº 544, Santa Rita, Vila Velha-ES e ELKE CARDOSO SANTOS, natural de Medeiros Neto-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Olavo Bilac, nº 544, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728344 4.: FABIANO GALDINO PINHEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), industrial, residente na Rua Angelo Antonio Fernandes, nº 320, Aptº 901, Torre IV, Ataide, Vila Velha-ES e MARIA LUCIA DA SILVA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), Tecnico de Patologia, residente na Rua Angelo Antonio Fernandes, nº 320, Aptº 901, Torre IV, Ataide, Vila Velha-ES. 232728345 5.: JULIANO BRUNORO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), tec de codificação, residente na Rua dos Limões, Nº13, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e LOLLREN SCHINEIDER COELHO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua dos Limões, nº 13, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232728346 6.: MARCOS ROGERIO SOLER, natural de São Paulo-SP, com 50 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Inácio Higino, nº 673, Sala 711 , Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANNE LEDA SIQUEIRA TORRES, natural de Barra do Garças-MT, com 39 anos de idade, divorciado(a), corretora de imóveis, residente na Rua Quinze, nº 05, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232728348 7.: PAULO RIBEIRO MIRANDA, natural de Nanuque-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Dezesseis, nº 66, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e ARIANE TEIXEIRA BERTOLDI, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dezesseis, nº 66, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232728350 8.: VINICIUS OLIVEIRA MARCONI, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Estrela Dalva, nº 318, Alvorada, Vila Velha-ES e CAROLINE OLIVEIRA CAVALCANTE, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Rua São Domingos, nº 83, Araçás, Vila Velha-ES. 232728351 9.: ARMENIO CAVALCANTE VASCONCELOS, natural de Nilópolis-RJ, com 65 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Copo de Leite, nº 16, Jardim Asteca, Vila Velha-ES e MARIA ELIZA DE JESUS, natural de Pedra Azul-MG, com 62 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Copo de Leite, nº 16, Jardim Asteca, Vila Velha-ES. 232728352 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de janeiro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE BARNABÉ DE OLIVEIRA, natural de Volta Redonda-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Rua Cento e Treze, nº 126, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e GECIELY DE OLIVEIRA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Cento e Treze, nº 126, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12683 2.: RAFAEL SERGIO DOS SANTOS, natural de Osasco-SP, com 36 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Adelaide Schwab Braga, S/nº, Bairro Porto Belo, Cariacica-ES e ADRIANA DA SILVA QUEIROZ, natural de Feira de Santana-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Adelaide Schwab Braga, S/nº, Bairro Porto Belo, Cariacica-ES. 12710 3.: LUIZ HENRIQUE LIMA AMORIM, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Nova América, S/nº, Presidente Medici, Cariacica-ES e JANALIS VIEIRA DOMINGOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente de telemarketing, residente na Rua Nova América, S/nº, Presidente Medici, Cariacica-ES. 12712 4.: NILSON RODRIGUES DE SOUZA, natural de Pancas-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), operador de retroescavadeira, residente na Rua Jequitiba, nº 11, Nova Canaã, Cariacica-ES e MARILIA CARVALHO, natural de Muniz Freire-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Jequitiba, nº 11, Nova Canaã, Cariacica-ES. 12715 5.: RAIMUNDO DUQUE DE SANTANA, natural de Una-BA, com 63 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de limpeza, residente na Rua Cento e Doze, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO, natural de Gravatá-PE, com 62 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cento e Doze, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12716 6.: CLEBER PEREIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), conferente, residente na Rua 01, S/nº, Santa Luzia, Cariacica-ES e MARIA HELENA SOARES DOS SANTOS, natural de Mucuri-BA, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua 01, S/nº, Santa Luzia, Cariacica-ES. 12719 7.: EDIMAR WILL DE PAULA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Canarinho, nº 72, Graúna, Cariacica-ES e JEANE ROCHA DE AZEVEDO, natural de Itarantim-BA, com 41 anos de idade, Solteira(o), cuidadora, residente na Rua Araponga, nº 18, Bairro Novo Jardim, Cariacica-ES. 12720 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 29 de janeiro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON FONSECA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Herman Stern, nº 235, Torre B, Apartamento 107, Edificio Baobá, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e CLAUDILENE CRISTINA PENA, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Herman Stern, nº 235, Torre B, Apartamento 107, Edificio Baobá, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29561 2.: HELIOMAR ROCHA DOS SANTOS, natural de Aimorés-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), conferente III, residente na Rua Brasília, 17, Alterosas, Carapina, Serra-ES e MÁRDILA FELIPE MATOS, natural de São Mateus-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Brasília, 17, Alterosas, Carapina, Serra-ES. 29579 3.: RENAN CAMPIN DO AMARAL, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar ponte rolante, residente na Avenida Dom João Batista, s/nº , Caixa 03, Laranjeiras Velha, Carapina, Serra-ES e FLÁVIA DE JESUS GUIMARÃES, natural de Itamaraju-BA, com 19 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Avenida Dom João Batista, s/nº , Caixa 03, Laranjeiras Velha, Carapina, Serra-ES. 29658 4.: MARCIEL SALVADOR CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), tecnico de instalações, residente na Rua Duarte Ribeiro, nº 77, Pitanga, Carapina, Serra-ES e THAYANE DOS SANTOS OLIMPIO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Duarte Ribeiro, nº 77, Pitanga, Carapina, Serra-ES. 29660 5.: VINICIUS DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Carapebus, nº 105, Paradiso Condominio Clube, Valparaiso, Carapina, Serra-ES e CLAUDIA MARTA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Carapebus, nº 105, Paradiso Condominio Clube, Valparaiso, Carapina, Serra-ES. 29661 6.: ÁLISSON GUSTAVO LIMA XAVIER, natural de Surubim-PE, com 25 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua Santa Rita, nº 911, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e DORICARLA COSTA PRATES, natural de Itanhem-BA, com 31 anos de idade, divorciado(a), Do Lar, residente na Rua Santa Rita, nº 911, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 29662 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de janeiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIANO PEROVANO LOPES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Poços de Caldas, nº 282, Nova Carapina II, Serra-ES e LIDIANE CRUZ DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Viana, nº 6, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 09908 2.: JOÃO BATISTA RODRIGUES, natural de Iapu-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Barauna, 226, Residencial Centro da Serra, Serra-ES e ROSANA DA PENHA BARCELLOS, natural de Serra-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua Barauna, 226, Residencial Centro da Serra, Serra-ES. 09912 3.: ALESSANDRO VIEIRA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, Divorciado(a), técnico de predição, residente na Rua Jaburu, nº 46, Serra Dourada III, Serra-ES e MARIA ARLETE MARTINS, natural de Caravelas-BA, com 56 anos de idade, Solteira(o), copeira, residente na Rua Jaburu, nº 46, Serra Dourada III, Serra-ES. 09917 4.: FLAVIO GOMES GALDINO, natural de Santa Leopoldina-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar prático, residente na Rua Topazio, 483, Nova Carapina I, Serra-ES e ANA BEATRIZ OLIVEIRA ALMEIDA, natural de Jandira-SP, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Topazio, 483, Nova Carapina I, Serra-ES. 09918 5.: DANIEL GONÇALVES FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), designer, residente na Rua São Francisco, nº 55, Cs 55, São Domingos, Serra-ES e JEIELI BATISTA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua São Francisco, nº 55, Cs 55, São Domingos, Serra-ES. 09919 6.: ROBERTO DA SILVA RODRIGUES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 55 anos de idade, divorciado(a), jonalista, residente na Rua Blenda, nº 08, Serra Dourada I, Serra-ES e CLERIA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Nova Viçosa-BA, com 57 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Blenda, nº 08, Serra Dourada I, Serra-ES. 09920 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 29 de janeiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO COELHO GOMES, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), metalúrgico, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 433, Maria Ortiz, Vitória-ES e THAÍS STHEFANE DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 433, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23593 2.: ROBERTO SORESINI COELHO, natural de Montanha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista desenvolvedor, residente na Rua Francisco Eugênio de Assis, nº 8, República, Vitória-ES e LILIAM GOMES MOURA, natural de São Paulo-SP, com 43 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Rua Francisco Eugênio de Assis, nº 8, República, Vitória-ES. 23595 3.: REGINALDO PINTO, natural de Serra dos Aimorés-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), Dentista, residente na Rua Silvino Grecco, nº 1110, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIA DO CARMO SANTOS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), Advogada, residente na Rua Silvino Grecco, nº 1110, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23596 4.: PABLO ALVES LIMA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), arquiteto, residente na Rua Affonso Cláudio, nº 310, Ed. Andorra Apto 104, Praia do Canto, Vitória-ES e KESSIE BARREIROS PAIVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Hamilton Almeida Guimarães, nº 85, Morada de Camburi, Vitória-ES. 23597 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de janeiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS DE SOUZA BOMFIM, natural de Itapuna-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), Frentista, residente na Rua Fenelon Gomes, N° 119, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e MONICA DE ALMEIDA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), Manicure, residente na Rua Fenelon Gomes, 119, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 16938 2.: ELIMAR DIMAS, natural de Ataléia-MG, com 50 anos de idade, solteiro(a), Funcionário público estadual, residente na Rua das Castanheiras, nº 150, Universitário, Vitória-ES e VANUSA DE OLIVEIRA ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), Cabeleireira, residente na Rua das Castanheiras, nº 150, Universitário, Vitória-ES. 16939 3.: BRUNO MENDES GOMES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Repositor, residente na Rua 27 de Maio, nº 51, Redenção, Vitória-ES e NILZAMARA SANTOS DE SOUZA, natural de Mucuri-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de cozinha, residente na Rua 27 de Maio, nº 51, Redenção, Vitória-ES. 16940 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de janeiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCINEY TEIXEIRA BARBOZA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de TI, residente na Rua Voluntários da Patria, N° 22, Nova Bethânia, Viana-ES e CLÉSIA SANTOS SOARES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnica de segurança de trabalho, residente na Rua Voluntários da Patria, N° 22, Nova Bethânia, Viana-ES. 06818 2.: GILSON SANTOS DE JESUS, natural de Arataca-BA, com 32 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua Boa Vista, nº 496, Jucu, Viana-ES e SILVANA SIMÕES EQUER, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), repositora, residente na Rua Boa Vista, Nº 496, Jucu, Viana-ES. 06820 3.: JOSE DO CARMO MENDES, natural de Afonso Claudio-ES, com 62 anos de idade, Viúvo(a), operador de retroescavadeira autônomo, residente na Rua Uruguaiana, nº 12, Areinha, Viana-ES e ELEDIR DOS SANTOS, natural de Viana-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Uruguaiana, nº 12, Areinha, Viana-ES. 06824 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 29 de janeiro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDGARD DE ASSIS FREIRE, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), contabilista, residente na Rua Marechal Hermes, nº 143, Maruípe, Vitória-ES e JULIANA REIS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), gastronoma, residente na Ladeira Manoel Mindela, nº 131, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES. 23833 2.: MOISÉS ARAGÃO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Adelpho Poli Monjardim, nº 34, Santo Antônio, Vitória-ES e MARTA MARIA DA SILVA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Avenida João Santos Filho , nº 215, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES. 23835 3.: BRUNO PIVETTA DA COSTA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), coordenador de operações, residente na Rua Esther Oliveira Galveas, nº 235, Apto 302, Jardim Camburi, Vitória-ES e DANIELLE DE SOUZA DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Escadaria Elias Alves de Oliveira, nº 955, da Penha, Vitória-ES. 23836 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de janeiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: MÁRCIO ANTONIO LOPES, natural de Aimorés-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista - implantodontista, residente na Rua Barra de São Francisco, 07, Qd 09, Marcilio de Noronha, Viana-ES e MICHELY MEDANI CAVAGLIERI, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Onix, 25, Guanabara, Aracruz-ES. 12773 2.: LIM PAI HUNG, natural de Malásia-ET, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, 320, Bela Vista, Aracruz-ES e ALINE VARGAS HOLZMEISTER, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, 320, Bela Vista, Aracruz-ES. 12774 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 29 de janeiro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO COSTA FRAGA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Trinta e Três, nº 137, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e CIRLENE SENA NETO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Trinta e Três, Nº137, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 07481 2.: PAULO CARLOS MERLO FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Santa Leopoldina N°2326, Apt°202, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e BARBARA DE SOUSA JADEJISCHI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), analista de departamento pessoal, residente na Avenida Santa Leopoldina, N°2326, Apt°202, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07482 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de janeiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy ________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JAILSON LEAL GOMES, de nacionalidade brasileira, natural de Campo Grande-RJ, nascido em 22 de abril de 1971, estado civil divorciado, profissão funcionário público municipal, residente na Rua Manoel Dias, nº 34, Centro, Itapemirim-ES, filho de FRANCISCO FERREIRA GOMES e LORIZA LEAL GOMES e MIQUELE BENEVIDES ALEIXO, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascida em 23 de maio de 1983, estado civil solteira, profissão do lar, residente na Rua Manoel Dias, nº 34, Centro, Itapemirim-ES, filha de DENILDO FERREIRA ALEIXO e DEUZENITE BENEVIDES ALEIXO. 2.: DIÊGO PEREIRA RANGEL, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascido em 16 de dezembro de 1994, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente na Rua Girassol, s/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES, filho de OZIAS SOUZA RANGEL e GILVANA MARTINS PEREIRA RANGEL e THAYANA LIMA RÍSPERI, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascida em 17 de março de 1998, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua Girassol, s/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES, filha de TARCISO ROBERTO SOARES RÍSPERI e ADRIANA GERHARDT LIMA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 29 de janeiro de 2020 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERLEY CARDOSO TEIXEIRA, natural de Alegre-ES, com 49 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Zona Rural, S/n, Anutiba, Alegre-ES e SHEILA DE MACEDO LIBERTINO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 47 anos de idade, Solteira(o), bacharel em administração, residente na Rua Coronel Monteiro da Gama, nº 419, Centro, Alegre-ES. 03371 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 29 de janeiro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil