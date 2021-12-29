Proclamas - 29/12/2021
_____________________________________________________________________
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ANDRÉ BATISTA DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Rua Amil Lourenço, nº 422, 15 de Outubro, Colatina-ES e PAULA GOMES LOPES, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Belarmino Freire Assis, nº 3, Campo Grande, Cariacica-ES. 28494
2.: LAURINHO GOMES MERÔTO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), caminhoneiro, residente na Rua Duque de Caxias, nº 22, Bandeirantes, Cariacica-ES e JAQUELINE HONORATO DE SOUZA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Duque de Caxias, nº 22, Bandeirantes, Cariacica-ES. 28495
3.: CHRISTIANO GOUVEIA NUNES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Edmilson Varejão, nº 83, Alto Lage, Cariacica-ES e THIELLEN FERREIRA FIOROTTI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Edmilson Varejão, nº 83, Alto Lage, Cariacica-ES. 28496
4.: LEONARDO SANTOS SIQUEIRA, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Muniz Freire, nº 41, Itaquari, Cariacica-ES e BIANCA MONTEIRO CADETI ELEOTÉRIO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Eurico de Aguiar Salles, nº 02, Alto Boa Vista, Cariacica-ES. 28497
5.: LUCAS GONÇALVES BERGAMASCHI, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua Walter Machado, nº 20, Sotelândia, Cariacica-ES e ANA CAROLINA SOBRINHO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Walter Machado, nº 20, Sotelândia, Cariacica-ES. 28498
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 28 de dezembro de 2021
Fabiana Aurich
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: AGNALDO PRATES DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 51 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Muqui, nº 954, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e ZILMA MARIA GERVÁSIO FELIPE, natural de Aimorés-MG, com 56 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Muqui, nº 954, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 09207
2.: VANDERLEI DA CONCEIÇÃO REIS, natural de Una-BA, com 52 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Thomaz Antonio Gonzaga, 07, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e ELIENE PORFIRIO ROSA, natural de Camacan-BA, com 49 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Thomaz Antonio Gonzaga, 07, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 09209
3.: DIANDERSON SOUZA SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 29 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Antônio Guedes, nº 1576, Morada da Barra, Vila Velha-ES e DAIANE LIMA DE JESUS, natural de Itabuna-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Antônio Guedes, nº 1576, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09210
4.: GILBERTO LAMBERTY, natural de Marechal Cândido Rondon-PR, com 43 anos de idade, solteiro(a), mestre de obras, residente na Rua Açucena, nº 08, Jabaeté, Vila Velha-ES e JEMIMA HORTÊNCIA ARISTIDES MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), monitora escolar, residente na Rua Açucena, nº 08, Jabaeté, Vila Velha-ES. 09212
5.: WAGNER ROBERTO MATHIAS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Frei Caneca, nº 46, Morada da Barra, Vila Velha-ES e ROSIMERE COSTA SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Frei Caneca, nº 46, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09213
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 28 de dezembro de 2021
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: KAIO MARCELINO LOUBACH, natural de Manhuaçu-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Ipiranga, Número 50, Bairro Quilombo, Iúna-ES e FRANCIELLY DUTRA DE LIMA, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Ipiranga, Número 50, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08980
2.: LUCAS RODRIGUES FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Morro Redondo, Área Rural, Iúna-ES e KAILANE VIEIRA SILVA, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Morro Redondo, Área Rural, Iúna-ES. 08981
3.: RALPH DIAS, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Francisco Augusto de Castro, Número 601, Bairro Quilombo, Iúna-ES e KÉSIA ROCHA DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Francisco Augusto de Castro, Número 601, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08982
4.: ROMENNIGH ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Córrego Figueira, Zona Rural, Iúna-ES e BRUNA NUNES MONT' MOR, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Córrego Figueira, Zona Rural, Iúna-ES. 08983
5.: GEOVANE VIEIRA DE PAULA, natural de Iúna-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Projetada, sem Número, Bairro Pito, Iúna-ES e MARIA APARECIDA FERREIRA, natural de Ibatiba-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, sem Número, Bairro Pito, Iúna-ES. 08984
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Iúna-ES, 28 de dezembro de 2021
JEFERSON MIRANDA
Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas
_____________________________________________________________________
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ISMAEL GUSMÃO BARBOSA LACERDA, natural de Montanha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Professor Jones, Nº 127, Araçá, Linhares-ES e SURIAN DA SILVA TRINDADE, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnica em química, residente na Rua Professor Jones, Nº 127, Araçá, Linhares-ES. 11572
2.: ALVIMAR EGIDIO, natural de Linhares-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Treze de Maio, nº 615, Novo Horizonte, Linhares-ES e MAXUELLE DOS SANTOS CARRILHO, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Treze de Maio, nº 615, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11573
3.: EMERSON ZOCATELLI MARINHO, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua João Ferrari, SN, QD 32, LT1, Juparanã, Linhares-ES e JOCIMARA LUIZ RODRIGUES BENEDITO, natural de Rio Bananal-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua João Ferrari, SN, QD 32, LT1, Juparanã, Linhares-ES. 11574
4.: MAURICIO LOPES BARBOSA JÚNIOR, natural de Manga-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedor, residente na Rua Felisberto Jose Domingues, nº 372, Centro, Jaíba-MG e ROSIANE REIS FRANÇA DA ROSA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 1737, Interlagos, Linhares-ES. 11575
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 28 de dezembro de 2021
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOSUÉ DOS SANTOS DANTAS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1645, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e OCILIA ALVES RODRIGUES, natural de Eunápolis-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1645, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19577
2.: JAIR CRESPO DE OLIVEIRA, natural de Muqui-ES, com 79 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Beco do Mano Nº 266, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e LUZIA PEREIRA, natural de Colatina-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Beco do Mano, N° 266, Ilha dos Aires, Vila Velha-ES. 19578
3.: LUCAS TANZARELLA TEIXEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 1955, Apartamento 709, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e KATHLEEN DUARTE PONATHI, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 1955, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19579
4.: ANDRÉ NASCIMENTO ABREU, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), tecnico de planejamento, residente na Rua Djanira Leal , nº 286, Meaipe, Guarapari-ES e RITIELE COSTA ALCANTARA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Fonoaudióloga, residente na Avenida São Paulo, nº 2187, Itapuã, Vila Velha-ES. 19580
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 28 de dezembro de 2021
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: SILVANEI RIBEIRO LEONEL, natural de Pancas-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Rouxinol, 02, Campinho da Serra I, Serra-ES e CLAUDIMARA VICENTE RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), cuidadora de idosos, residente na Rua Rouxinol, 02, Campinho da Serra I, Serra-ES. 11395
2.: RONAN RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Antônio dos Santos, nº 42, Santo Antônio, Serra-ES e NATIELE DA SILVA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Figueira, 35, Vista da Serra II, Serra-ES. 11406
3.: KEVIN TEIXEIRA GUZZO DA CONCEIÇÃO, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Acácia Roxa, 8, Jardim Primavera, Serra-ES e BRUNA MOUTINHO GALDINO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Av Brauna, 1240, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 11415
4.: LEONARDO MONTEIRO NARCISO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), vendedor interno, residente na Avenida Pau Brasil, nº 321, Centro da Serra, Serra-ES e VITÓRIA MAGALHÃES DO NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Rogério Norbim, nº 59, Caçaroca, Serra-ES. 11454
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 28 de dezembro de 2021
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GUSTAVO ALVES DE SOUZA SANTOS, natural de Marataízes-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Eliseu Perreira Costa, nº 8, Campo Acima, Itapemirim-ES e NAIANY BRANDÃO MARQUES, natural de Itapemirim-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Eliseu Perreira Costa, nº 8, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14236
2.: PEDRO PAULO MARQUES FILHO, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Manoel Raposo, S/nº, Joacima, Itapemirim-ES e PATRICIA DE MELO RIBEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Manoel Raposo, S/nº, Joacima, Itapemirim-ES. 14237
3.: ALEX DOS SANTOS SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Zona Rural, S/nº, Sapucaia, Itapemirim-ES e GESSIANE FIGUEIREDO DELFINO MOREIRA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Zona Rural, S/nº, Sapucaia, Itapemirim-ES. 14238
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 28 de dezembro de 2021
NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ADELINO SCHULTZ, natural de Santa Leopoldina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Projetada, S/n°, Piapitangui, Viana-ES e CAROLINI FERREIRA TRANCOSO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), escrevente, residente na Rua Projetada, S/n°, Piapitangui, Viana-ES. 07519
2.: VITOR MENDONÇA MOSQUINI, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo I, residente na Rua Santa Helena, nº 03, Universal, Viana-ES e HAYSLA XAVIER MARTINS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Nutricionista, residente na Rua Santa Helena, nº 03, Universal, Viana-ES. 07520
3.: GUILHERME SCHELLMANN, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Luiz Rodrigues Siqueira, S/nº, Centro, Viana-ES e LAILA DUARTE FORTUNATO, natural de Alfredo Chaves-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Sitio Javali, nº 01, Área Rural, Formate, Viana-ES. 07521
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 28 de dezembro de 2021
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOÃO BATISTA VICENTE LIRA, natural de Nanuque-MG, com 39 anos de idade, Solteiro(a), meio oficial, residente na Beco Antônio de Oliveira, nº 61, Conquista, Vitória-ES e CARLA CHAVES ROLFS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Beco Antônio de Oliveira, nº 61, Conquista, Vitória-ES. 17653
2.: IZAIAS MOREIRA REGINALDO DA SILVA, natural de Afonso Claudio-ES, com 33 anos de idade, Divorciado(a), mecânico, residente na Rua Osvaldo Barbosa Silva, nº 87, Santo André, Vitória-ES e LEIDA SILVA ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Osvaldo Barbosa Silva, nº 87, Santo André, Vitória-ES. 17655
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 28 de dezembro de 2021
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
_____________________________________________________________________
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LEONARDO MACHADO COSTA E SILVA, natural de Muriaé-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), gerente administrativo, residente na Rua Professora Gércia Ferreira Guimarães, nº 81, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FÁBIO SOUSA, natural de Sumé-PB, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Professora Gércia Ferreira Guimarães, nº 81, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04955
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de dezembro de 2021
Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior
Tabelião de Notas e Oficial de Registro
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO BEIRIZ
Faço saber que pretender casar-se:
1.: NILSON DOS SANTOS LEMOS, natural de Aracruz-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Salvador Rocha, sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES e MARIA APARECIDA DOS SANTOS, natural de Água Boa-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Salvador Rocha, sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00708
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Aracruz-ES, 28 de dezembro de 2021
Humberto Manoel Passos Beiriz
Tabelião e Oficial
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: HAERISON MAPEL DE FARIA, natural de Ibatiba-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), ajudante estrutura metálica, residente na Rua Sessenta e Três, nº 255, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e KEILA DA SILVA ARAÚJO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Divorciada(o), operadora de caixa, residente na Rua Sessenta e Três, nº 255, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14228
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 28 de dezembro de 2021
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
_____________________________________________________________________
Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: IGOR GUZZO ZUCARATO, natural de João Neiva-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), supervisor irata, residente na Rua Santos Dumont, 142, Santa Luzia, João Neiva-ES e JULIANA CUZINI BOREL, natural de Ibiraçu-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Das Azaleias, 03, Crubixa, João Neiva-ES. 03144
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Joao Neiva-ES, 28 de dezembro de 2021
Wanda Ribeiro Plazzi
Tabeliã e Oficiala
_____________________________________________________________________
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOÃO HENRIQUE DA SILVA MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Jardim Camburi, Vitória-ES e SOLANGE ASSIS BARBOSA, natural de Ipatinga-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25097
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 28 de dezembro de 2021
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOÃO HENRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Guaçuí-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), micro empreeendedor, residente na Rua BR 185, N° 218, Centro, Divino de São Lourenço-ES e ALINE REZENDE VIEIRA, natural de Iúna-ES, com 31 anos de idade, viúvo(a), empresária, residente na Rua BR 185, N° 218, Centro, Divino de São Lourenço-ES. 00341
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Divino de São Lourenco-ES, 28 de dezembro de 2021
RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO
Tabeliã e Oficiala
_____________________________________________________________________
RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: NIVALDO BARBOSA DA SILVA, natural de São João de Meriti-RJ, com 59 anos de idade, divorciado(a), lâminador, residente na Rua Severiano Silva, Nº 56, Vila Batista, Vila Velha-ES e VALDINETE DOS SANTOS NASCIMENTO, natural de São João de Meriti-RJ, com 57 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Severiano Silva, nº 56, Vila Batista, Vila Velha-ES. 04376
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 28 de dezembro de 2021
Fabrini Leite Marçal
Oficial e Tabelião
CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES
Faço saber que pretendem casar-se:
1.: JOSIMAR DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, nascido em 26 de abril de 1977, estado civil solteiro, profissão supervisor, residente na Rua Principal, S/n, Nova Belém em Viana-ES & ADRIANA MARTINS FERNANDES, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 03 de julho de 1982, estado civil solteira, profissão comerciante, residente na Rua Principal, S/n, Nova Belém em Viana-ES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana – ES, 28 de dezembro de 2021
Walmir de Oliveira Ricco
Tabelião e Oficial Interino