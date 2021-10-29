Proclamas - 29/10/2021

Arquivos & Anexos
29-10-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRÍCIO EDUARDO BARRETO DE BRITO, natural de Santo Amaro-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Rua Falcão, nº 215, Novo Horizonte, Serra-ES e THALITA FABIANA DA COSTA RABÊLO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Falcão, nº 215, Novo Horizonte, Serra-ES. 32559 2.: JACKSON HENRIQUE CARVALHO DE VASCONCELOS, natural de Porto Velho-RO, com 22 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Braúna, nº 1454, Apt. 507, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e LETICIA DOS REIS FONTES, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Braúna, nº 1454, Apt. 507, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32560 3.: VALMIR LIMA DA LUZ, natural de Itagimirim-BA, com 42 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Pérola, nº 152, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e ALDECI EVANGELISTA DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Pérola, nº 152, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 32561 4.: WALACE JESSÉ LIMA MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante de direito, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 167, Apt. 202, Valparaíso, Serra-ES e SAMARA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 167, Apt. 202, Valparaíso, Serra-ES. 32562 5.: WASHINGTON DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Carlos Nicolete, nº 62, Taquara I, Serra-ES e LAIS CARVALHO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), analista de compra, residente na Rua Carlos Nicolete, nº 62, Taquara I, Serra-ES. 32565 6.: MAGNO SANTANA DOS REIS, natural de Salvador-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua da Felicidade, nº 288, Carapina Grande, Serra-ES e KATIELE ALMEIDA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Felicidade, nº 288, Carapina Grande, Serra-ES. 32566 7.: DANIEL JOSÉ LOUBACK, natural de Alegre-ES, com 80 anos de idade, viúvo(a), comerciante aposentado, residente na Rua Miguel Ângelo, nº 584, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e MARIA DA PENHA DE SOUZA PORTO, natural de Vitória-ES, com 69 anos de idade, viúvo(a), pensionista, residente na Rua Miguel Ângelo, 584, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 32567 8.: FLAVIO DE JESUS CORREIA, natural de Medeiros Neto-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), técnico em enfermagem, residente na Rua Nara Leão, S/N°, Jardim Limoeiro, Serra-ES e MANOELA MORENO CORDEIRO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Nara Leão, S/N°, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32568 9.: LEONARDO GONÇALVES DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), operador de ponte, residente na Rua Nascimento Silva, nº 405, Casa 63, Vila Nova de Colares, Serra-ES e FERNANDA QUEIROZ ROMUALDO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Guaxindiba, S/nº, Ed. Acacia, Ap 606, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32571 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de outubro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: BERNARDO OTONI MESQUITA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), mergulhador, residente na Rua Inácio Pereira da Silva, nº 150, Olaria, Vila Velha-ES e GABRIELA SEADI LIMA MARQUES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), atriz, residente na Rua Inácio Pereira da Silva, nº 150, Olaria, Vila Velha-ES. 19383 2.: BRUNO DUTRA BARREIRA, natural de São Paulo-SP, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Carolina Leal, N° 334, Jaburuna, Vila Velha-ES e THAMYÊ KÉSSIA BASEGGIO, natural de Videira-SC, com 29 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Carolina Leal, N°334, Jaburuna, Vila Velha-ES. 19388 3.: OSÉAS PEREIRA DE RESENDE, natural de Alegre-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), gerente de operações, residente na Rodovia do Sol, Nº 3420, Apartamento 1105, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e VANIA MARTA TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rodovia do Sol, Nº 3420, Apartamento 1105, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19389 4.: LEANDRO FIRME CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Paraguai, nº 178, Jardim América, Cariacica-ES e AMANDA TOLENTINO LACERDA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), servidora pública municipal, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 21, Apartamento 1206, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19390 5.: EVERTON LUIS MARTINS LUZ, natural de Belém-PA, com 47 anos de idade, divorciado(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rodovia do Sol, nº 3420, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e VALÉRIA LIMA SÁ, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rodovia do Sol, nº 3420, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19391 6.: MARCELO COUGO CORRÊA, natural de Bagé-RS, com 44 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Antônio Gil Veloso,nº 2240, Apartamento 1202 , Itapoã, Vila Velha-ES e FERNANDA GEADA SANTANA, natural de Santos-SP, com 43 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Antônio Gil Veloso,nº 2240, Apartamento 1202 , Itapoã, Vila Velha-ES. 19392 7.: CONRADO FEIJÓ DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista judiciário, residente na Rua Aquino de Araújo, nº 15, Apartamento 902, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ALINE CASTELLO BRANCO DE RESENDE, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidora pública federal, residente na Rua Aquino de Araújo, nº 15, Apartamento 902, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19393 8.: DENNYS SMANIOTTO PAVANELLI, natural de Osasco-SP, com 41 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rodovia do Sol, nº 644, Ap 301, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JANINE SILVA DO NASCIMENTO, natural de Natal-RN, com 28 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Oceano Pacifico, nº 96, Loteamento Nova Republica , Pajuçara, Natal-RN. 19394 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de outubro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ODAIR ALVES MUNIZ, natural de Itamaraju-BA, com 48 anos de idade, Divorciado(a), segurança, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 1594, Nova Carapina I, Serra-ES e EDNA DIAS DA ROCHA, natural de Itamaraju-BA, com 52 anos de idade, Solteira(o), confeiteira, residente na Rua Ipatinga, 206, Nova Carapina I, Serra-ES. 11250 2.: MICHAEL DEIVID ALEXANDRE DA PAZ, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de instalação, residente na Rua José Clemente Pereira, nº 44, Novo Porto Canoa, Serra-ES e GABRIELE DO ROSARIO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de indústria, residente na Rua José Clemente Pereira, nº 44, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 11286 3.: HANNIEL RABÊLO SANTANA, natural de Itabuna-BA, com 44 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua Siriri, 29, Serra Dourada III, Serra-ES e ADALGIZA GOMES AMARO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 35 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Siriri, 29, Serra Dourada III, Serra-ES. 11289 4.: JULIO CÉZAR DIAS DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 34 anos de idade, Solteiro(a), encarregado, residente na Rua Uva, S/n, Cidade Pomar, Serra-ES e JÚLIA GRAZIELA BARBOSA DE SOUZA, natural de Umuarama-PR, com 39 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Uva, S/n, Cidade Pomar, Serra-ES. 11292 5.: DANIEL BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 58 anos de idade, Viúvo(a), vilante, residente na Rua Baixo Guandu, nº 282, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e MARIA DO CARMO GUERRA, natural de Resplendor-MG, com 57 anos de idade, Divorciada(o), auxilia de serviços gerais, residente na Rua Baixo Guandu, nº 282, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 11296 6.: MARCOS SUEL DE PAULA CELESTINO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente de vendas, residente na Avenida Montanha, nº 845, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e LEIDYANE RODRIGUES DIAS RAMOS, natural de Potiraguá-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarketing ativo e receptivo, residente na Rua Baixo Guandu, nº 230, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 11319 7.: KAIO FÁBIO BARBOSA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Avenida Ipê, nº 19, Vista da Serra II,, Serra-ES e GABRIELLA PEREIRA BARBOZA, natural de São Paulo-SP, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Ipê, nº 19, Vista da Serra II,, Serra-ES. 11344 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de outubro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ADRIANO DE SOUZA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua União Liberdade, nº 30, Jardim Botânico, Cariacica-ES e ABIGAIL KETLEN DOS SANTOS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua União Liberdade, nº 30, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 28293 2.: WANSER KLEYVER PEREIRA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Benedito, nº 61, Bandeirantes, Cariacica-ES e PÂMELA CAMILA GUELER DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua São Benedito, nº 61, Bandeirantes, Cariacica-ES. 28295 3.: PAULO SERGIO LYRA NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Chico Mendes, nº 522, Padre Gabriel, Cariacica-ES e JACIARA TEIXEIRA NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Chico Mendes, nº 522, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28317 4.: AGUINALDO RICARDO RAZERA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), operador de casa de força, residente na Rua Presidente Kennedy, nº 65, Campo Grande, Cariacica-ES e GEGLYANI DE VARGAS SARTI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Presidente Kennedy, nº 65, Campo Grande, Cariacica-ES. 28318 5.: WALLESSON FERREIRA BACETE, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Guerino Ceolin, nº 60, Apt. 204, Santo Antonio, Linhares-ES e CHRISTIANE MAGRES, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Jardim América, nº 1, Bela Aurora, Cariacica-ES. 28320 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 28 de outubro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATHAN OLIVEIRA DAMASCENO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Rui Barbosa, nº 988 Apto 202, Centro, Linhares-ES e GRACIELY MACHADO VIANA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Avenida Rui Barbosa, nº 988 Apto 202, Centro, Linhares-ES. 11426 2.: PATRICIO ALVES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Fernando Sampaio Calmom, nº 8, Juparanã, Linhares-ES e JULIMARA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), AUTONOMO, residente na Rua Fernando Sampaio Calmom, nº 8, Juparanã, Linhares-ES. 11427 3.: LOURENÇO BASSANI, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), estofador, residente na Rua Carlos Chagas, S/n, Interlagos, Linhares-ES e LEOMARA ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Carlos Chagas, S/n, Interlagos, Linhares-ES. 11428 4.: MARIO LUIZ RODRIGUES, natural de Colatina-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Avenida Governador Lindenberg, nº 708, Centro, Linhares-ES e ROSÂNGELA CASAGRANDE, natural de Linhares-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), supervisora, residente na Avenida Governador Lindenberg, nº 708, Centro, Linhares-ES. 11429 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 28 de outubro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CÉSAR OLIVEIRA BOMFIM, natural de Eunápolis-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Limiro Caldeira Horst, nº 111, São Cristóvão, Vitória-ES e ERLANE CLEMENTE DOS SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Limiro Caldeira Horst, nº 111, São Cristóvão, Vitória-ES. 25120 2.: VICTOR SIQUEIRA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, nº 117, Aptº 1101-B, Edificio Allegro, Mata da Praia, Vitória-ES e ROBERTA ROGGE JASTROW, natural de Afonso Cláudio-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, nº 117, Aptº 1101-B, Edifício Allegro, Mata da Praia, Vitória-ES. 25121 3.: TIAGO LUIZ FREITAS ROQUE, natural de Vitoria-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Rua Taciano Abaurre, nº 60/404, Enseada do Suá, Vitória-ES e PRISCILA MUFUMBA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), arquiteta, residente na Rua Taciano Abaurre, nº 60/404, Enseada do Suá, Vitória-ES. 25122 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de outubro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO CÉZAR SOBRINHO LÔLA DE MATOS, natural de Caém-BA, com 48 anos de idade, divorciado(a), conferente, residente na Rua Santa Leopodina, N° 294, Santa Paula II,, Vila Velha-ES e JOELMA ALMEIDA MOREIRA, natural de Jacobina-BA, com 44 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Santa Leopoldina, nº 294, Santa Paula II, Vila Velha-ES. 09115 2.: ADILSON DE JESUS COELHO, natural de Colatina-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Av Eliotério Guedes nº 56, Barramares, Vila Velha-ES e ROSIMERI APARECIDA WALGER, natural de Santa Tereza-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), cuidadoura de idosos, residente na Av Eliotério Guedes nº 56, Barramares, Vila Velha-ES. 09116 3.: OTELINO JÚNIOR MARTINS DOS SANTOS, natural de Xambioá-TO, com 35 anos de idade, solteiro(a), motorista de carreta, residente na Rua Dom Pedro I, nº 1227, João Goulart, Vila Velha-ES e JAMILLE JESUS DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), atendente de ouvidoria, residente na Rua Dom Pedro I, nº 1227, João Goulart, Vila Velha-ES. 09117 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de outubro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON BRUNI PRATT, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, Solteiro(a), agente de bagagem e rampa, residente na Rua Lyra Cesar Vargas, nº 45, Goiabeiras, Vitória-ES e MARIZETE DA VICTORIA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Lyra Cesar Vargas, nº 45, Goiabeiras, Vitória-ES. 24955 2.: MATHEUS DA SILVA BIZZI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e ANNA LUIZA LUCHI RIVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Humberto Balbi, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24959 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de outubro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADAUTO MARTINS JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), frentista caixa, residente na Rua Amélio Ronquetti, nº 79, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LIDIANE DOS SANTOS MOZER, natural de Anchieta-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Amélio Ronquetti, nº 79, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04887 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de outubro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALLISON ZENI TORQUATO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), topógrafo junior, residente na Rua Nova Jerusalém, nº 211, Nova Valverde, Cariacica-ES e REGINA CÉLIA OLIVEIRA SANTOS, natural de Teresina-PI, com 25 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Nova Jerusalém, nº 211, Nova Valverde, Cariacica-ES. 14051 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 28 de outubro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE SCOPEL, natural de João Neiva-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), lider de equipe, residente na Rod BR 101 Norte S/n, Piraqueaçu, João Neiva-ES e LUANA POSSATTI COUTINHO, natural de João Neiva-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rod BR 101 Norte S/n, Piraqueaçu, João Neiva-ES. 03132 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 28 de outubro de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER NASCIMENTO GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), barbeiro, residente na Rua José Rodrigues dos Santos, nº 199, Santo André, Vitória-ES e THALIA PEREIRA NASCIMENTO DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua José Rodrigues dos Santos, nº 199, Santo André, Vitória-ES. 17585 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de outubro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUDSON ANDRÉ MOREIRA BRAGA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Guaiba, S/n°, Eldorado, Viana-ES e DAYANA LEÃO GAMA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Guaiba, S/n°, Eldorado, Viana-ES. 07468 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 28 de outubro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: GETÚLIO RODRIGUES PEREIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 34 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no lugar denominado Córrego do Indaiá, s/n, zona rural, São Domingos, Brejetuba-ES e CÍNTIA SOARES ZUCCON, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 16 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no lugar denominado Córrego do Café, s/n, zona rural, Brejetuba-ES- 001042. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 28 de outubro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã