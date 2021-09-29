Proclamas - 29/09/2021
_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO HENRIQUE LYRIO GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Guarapari, 30, Marcilio de Noronha, Viana-ES e THAYS DE SOUZA LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Mauro Vasconcelos, 10, Vista da Penha, Vila Velha-ES. 19266 2.: EDSON GUIDONI DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), publicitário, residente na Rua Cafesópolis, N° 98, Apartamento 2, Cobilândia, Vila Velha-ES e BEATRIZ SILVA CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira química, residente na Rua Doutor Jairo de Matos Pereira, nº 780, Apartamento 1406, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19269 3.: CERIACO RODRIGUES DA SILVA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 70 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Ceará, nº 8, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e RUTH AUGUSTA DE LISBÔA SANTANA, natural de Ipanema-MG, com 79 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Rua Ceará, nº 8, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 19270 4.: JOSÉ LUIS OLIVEIRA DA COSTA, natural de Nilópolis-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), coordenador de salão, residente na Rua Vital Brasil, nº 280, Soteco, Vila Velha-ES e RITA DE CÁSSIA DA SILVA, natural de Floresta-PE, com 36 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua São Paulo, nº 162, Soteco, Vila Velha-ES. 19271 5.: SILVIO DAVI CONCEIÇÃO SILVA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), encarregado de depósito, residente na Avenida Luciano das Neves, nº 1236, Centro, Vila Velha-ES e ERINEIA DA SILVA SANTOS, natural de Santo Amaro-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), recuperdaora de crédito, residente na Avenida Luciano das Neves, nº 1236, Centro, Vila Velha-ES. 19272 6.: SAMUEL DE SOUZA PIVA, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de service desk, residente na Rua Maria Valadares, nº 94, Jaburuna, Vila Velha-ES e DÉBORA BOLZAN PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Maria Valadares, nº 94, Jaburuna, Vila Velha-ES. 19273 7.: SCOTT PATRICK ROSE, natural de Mineápolis-ET, com 35 anos de idade, solteiro(a), cientista, residente na 700 W, nº 1400 S, Orem, Orem-ET e HEVELYN SEVERINO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua José Ribeiro, nº 38, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 19274 8.: RODRIGO DE MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Curitiba, nº 1351, Itapuã, Vila Velha-ES e SORAYA RODRIGUES BEZERRA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Curitiba, nº 1351, Itapuã, Vila Velha-ES. 19276 9.: SAMIR PIAZZAROLLO FAIÇAL CARVALHO, natural de Caratinga-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Afonso Pena, nº 50, Praia da Costa, Vila Velha-ES e GABRIELA DA SILVA SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Afonso Pena, nº 50, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19277 10.: ANTONIO IDEVON PIRES LIMA, natural de Acopiara-CE, com 41 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Érico Veríssimo, nº 39, Boa Vista I, Vila Velha-ES e ARIAN CARLA LEITE SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Tobias Barreto, S/N, Bloco 701, Apartamento 403, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 19278 11.: DIEGO LEONARDO COUTINHO SILVA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Avenida Afonso Pena, Nº 101, Praia da Costa, Vila Velha-ES e HANNAH PAULA LAUHER LOPES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Avenida Afonso Pena, Nº 101, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19279 12.: EDUARDO BALDESSIN BARBOSA, de nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, com quarenta e dois (42) anos de idade, estado civil solteiro, profissão engenheiro civil residente em Vila Velha-ES e JÉSSICA CHRIS AMORIM TILIO, de nacionalidade brasileiro(a), natural de Niterói-RJ, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteiro, profissão nutricionista residente em Vila Velha-ES. (republicação por incorreção). 13.: JOÃO MARCOS MATTOS MARIANO, de nacionalidade brasileira, natural de Vitoria-ES, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Defensor Público Federal residente em Vila Velha-ES e FERNANDA AKEMI MORIGAKI, de nacionalidade brasileira, natural de Campinas-SP, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteira, profissão Juiza Federal residente em Vila Velha-ES. (republicação por incorreção). 14.: EDUARDO ANDRADE, de nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, com quarenta e três (43) anos de idade, estado civil solteiro, profissão técnico em informática residente em Vila Velha-ES e WANESSA SIQUEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteira, profissão autonoma residente em Vila Velha-ES. (republicação por incorreção). 15.: ALOÍSIO PASSOS DE FREITAS, de nacionalidade brasileiro(a), natural de Governador Valadares-MG, com quarenta e nove (49) anos de idade, estado civil divorciado, profissão quimico industrial residente em Vila Velha-ES e ROBERTA SOARES DA SILVEIRA, de nacionalidade brasileiro(a), natural de Rio de Janeiro-RJ, com quarenta e quatro (44) anos de idade, estado civil divorciada, profissão economista residente em Vila Velha-ES. (republicação por incorreção). Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de setembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ CLAUDIO MAGNO DE SOUZA, natural de Belo Horizonte-MG, com 49 anos de idade, viúvo(a), pintor, residente na Rua Pastor Fernandes Dumont, nº 07, Alto Lage, Cariacica-ES e JEANE DEBORA CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de creche, residente na Rua Pastor Fernandes Dumont, nº 07, Alto Lage, Cariacica-ES. 28201 2.: LEONARDO DE SOUZA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de programação, residente na Rua Presidente João Café Filho, nº 155, Campo Grande, Cariacica-ES e VANESSA LÍLIA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Três, nº 10, Maracanã, Cariacica-ES. 28202 3.: ANTONIO ALVES DA SILVA, natural de Paraiba-PB, com 76 anos de idade, viúvo(a), Motorista de caminhão, residente na Rua Princesa Izabel, 07 , São Francisco, Cariacica-ES e MARINEVES ALMEIDA DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), consultora, residente na Rua Princesa Isabel, nº 7, São Francisco, Cariacica-ES. 28203 4.: LUCAS DA CONCEIÇÃO LIMA, natural de Ponte Nova-MG, com 31 anos de idade, divorciado(a), técnico de informática, residente na Rua Jardim Primavera, 65, Campina Grande, Cariacica-ES e PRISCILA PEREIRA NUNES, natural de São Roque-SP, com 30 anos de idade, viúvo(a), assistente de vendas, residente na Rua Jardim Primavera, 65, Campina Grande, Cariacica-ES. 28206 5.: WILLIAM DOS SANTOS FERNANDES, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua São Bernardo, nº 402, Santo André, Cariacica-ES e JULIA CAETANO MACHADO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Bom Pastor, nº 21, Campo Grande, Cariacica-ES. 28207 6.: PAULO HENRIQUE MOREIRA CUNHA, natural de Cariacica-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente de transporte, residente na Rua Polivalente, nº 06, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e LORRANY WESTPHAL DEORCE, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista de transporte, residente na Rua Padre José Carlos, nº 60, Campo Grande, Cariacica-ES. 28208 7.: JOSIAS GERMANO DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), funcionário publico estadual, residente na Rua Demóstenes Nunes Vieira, nº 84, Alto Lage, Cariacica-ES e MARGARETE DIAS SARAIVA, natural de Ibatiba-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), Gerente de loja, residente na Rua Demóstenes Nunes Vieira, nº 84, Alto Lage, Cariacica-ES. 28209 8.: ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnico em manutenção, residente na Rua São Jerônimo, nº 212, Boa Sorte, Cariacica-ES e ANA LARA DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estagiária de psicologia, residente na Rua São Jerônimo, nº 212, Boa Sorte, Cariacica-ES. 28211 9.: EVANDRO ARAUJO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Treze de Maio, S/n, Boa Sorte, Cariacica-ES e GISELE ALVES RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Treze de Maio, S/n, Boa Sorte, Cariacica-ES. 28213 10.: JOSÉ PAULO LANNA TRINDADE, natural de Ponte Nova-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São João, nº 55, Santo André, Cariacica-ES e RUBIANA LUZIA LIRIO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua São João, nº 55, Santo André, Cariacica-ES. 28214 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 28 de setembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO DA JUSTA ALBANO DE ARATANHA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 64 anos de idade, divorciado(a), engenheiro naval, residente na Rua Carijós, Jardim da Penha, Vitória-ES e VERÔNICA DA TRINDADE TORRES, natural de Campo Grande-RJ, com 45 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24807 2.: EDSON DELECROIDE JARDIM, natural de Grandes Rios-PR, com 44 anos de idade, solteiro(a), químico, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, Jardim da Penha, Vitória-ES e DAYANA PINHEIRO AMORIM, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), servidora pública federal, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, Jardim da Penha, -ES. 24864 3.: ALISSON RODRIGUES SOARES, natural de Nanuque-MG, com 31 anos de idade, Solteiro(a), operador logístico, residente na Rua Manoel Vivácqua, nº 817/B, Jabour, Vitória-ES e ALIANA OLIVEIRA DOS REIS, natural de Araguaína-TO, com 28 anos de idade, Solteira(o), aeroviário, residente na Rua Manoel Vivácqua, nº 817/B, Jabour, Vitória-ES. 24869 4.: DIVINO ROSA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 45, Maria Ortiz, Vitória-ES e ALGECIRA ALVES DOS SANTOS, natural de Caravelas-BA, com 38 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 45, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24870 5.: JORGE MARIO CAETANO DA SILVA, natural de Viana-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), serviços gerais, residente na Avenida Antônio Borges, Mata da Praia, Vitória-ES e ORLI AUGUSTA DE FREITAS, natural de Pancas-ES, com 63 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Avenida Antônio Borges, Mata da Praia, Vitória-ES. 24872 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de setembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALDECIR MONTEIRO, natural de Linhares-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Odilson Silva, nº 315, Aviso, Linhares-ES e ROSANIA PEREIRA DIAS, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Odilson Silva, nº 315, Aviso, Linhares-ES. 11322 2.: YURI LYRA DAMBRÓZIO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Avenida Pedro Álvares Cabral, Nº 2286 QD 675/7, Interlagos, Linhares-ES e JAMILE GOMES DE MENEZES, natural de Belmonte-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Presidente Gaspar Dutra, Nº 00, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11323 3.: HARRISON ABSALÃO SIMÕES BADARO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), eletromecânico, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 2293, Interlagos, Linhares-ES e LIDIANA DOS SANTOS GONÇALVES, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Guerino Giubert,n 34, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 11324 4.: RAFAEL DE MELLO LOUREIRO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, Nº745 , Interlagos, Linhares-ES e LAYSIANNE REGIANI DE OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), fonoaudióloga, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho , Nº 853 , Interlagos, Linhares-ES. 11325 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 28 de setembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ MARCOS RANGEL, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 13, Quadra 08, Marcílio de Noronha, Viana-ES e MARCIENE LAGASSI, natural de Cariacica-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), Recuperadora de crédito, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 13, Quadra 08, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07434 2.: WEULDILEI ITALO VICENTE BASTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Avenida Central, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES e SHYNGRID TOMAZ NUNES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Manoel Gomes, nº 12, Nova Bethânia, Viana-ES. 07436 3.: JHONATAN PEREIRA FALCÃO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), marceneiro, residente na Avenida Tancredo Neves, S/n°, Canaã, Viana-ES e JACKELLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cozinha, residente na Avenida Tancredo Neves, S/n°, Canaã, Viana-ES. 07437 4.: ALTAMIR TEIXEIRA DE CASTRO, natural de Muniz Freire-ES, com 61 anos de idade, viúvo(a), Pedreiro, residente na Avenida Senador Vergueiro, S/n°, Vale do Sol, Viana-ES e ZELIA OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Carlos Chagas-MG, com 50 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Senador Vergueiro, S/n°, Vale do Sol, Viana-ES. 07438 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 28 de setembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WENDEL RIBEIRO DA PENHA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Personal treanning, residente na Rua Manoel Braga Machado, nº , Ferroviários, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LARISSA PEPE PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Rua Anastácio Falcão, nº 25, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04831 2.: MAGNO RODRIGUES BERÇACOLA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), farmacêutico, residente na Rua Jose Vicente Dias, 26, Bom Pastor, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KEILA RODOVALHO DE SOUZA, natural de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua José Vicente Dias, nº 46, Bom Pastor, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04835 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de setembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL DA CRUZ CORTES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), servente, residente na Rua Oito de Julho, nº 13, Grande Vitória, Vitória-ES e DANIELE QUEIROZ DA SILVA, natural de Santa Inês-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Oito de Julho, nº 13, Grande Vitória, Vitória-ES. 17540 2.: ALOIR FRAGA BRAZ, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, Solteiro(a), motorista aposentado, residente na Rua Itabira, 152, Grande Vitória, Vitória-ES e DULCINÉA SOARES OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Itabira, 152, Grande Vitória, Vitória-ES. 17541 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de setembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO LUCIANO COUTINHO SANT' ANA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Joaquim Franco Netto, nº 65 Casa 1, Bairro da Penha, Vitória-ES e ESTHER MARTINS DOS ANJOS, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), fotógrafa, residente na Rua Joaquim Franco Netto, nº 65 Casa 1, Bairro da Penha, Vitória-ES. 25054 2.: JOÃO CARLOS PEDROZA DA FONSÊCA, natural de Recife-PE, com 71 anos de idade, divorciado(a), executivo, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 583, Apto. 1001, Praia do Canto, Vitória-ES e MARIA APARECIDA ZAMPROGNO TOREZANI, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 54 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 570, Praia do Canto, Vitória-ES. 25055 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de setembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS PIGNATON NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Humberto Paulo Cutini, S/n, São Cristovão, Ibiraçu-ES e IRIELY MÔNICA DEMUNER, natural de Itaguaçu-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de professor, residente na Rua Humberto Paulo Cutini, S/n, São Cristovão, Ibiraçu-ES. 00931 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 28 de setembro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON DA CONCEIÇÃO SANTOS, natural de Camamu-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), carga e descarga, residente na Rua Rouxinol, nº 15, Novo Horizonte, Serra-ES e LARISSA CONRADO DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Rouxinol, nº 15, Novo Horizonte, Serra-ES. 32026 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de setembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDVAL PIERE GOMES RAMOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 57 anos de idade, Solteiro(a), subtenente militar, residente na CRG Área Rural 1, Piabanha do Norte, Itapemirim-ES e LORENA SOUZA GOMES, natural de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), operador de caixa, residente na CRG Área Rural 1, Piabanha do Norte, Itapemirim-ES. 14163 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 28 de setembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVANDRO ALMEIDA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Eliotério Guedes, nº 51, Barramares, Vila Velha-ES e RAQUEL GOMES DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Eliotério Guedes, nº 51, Barramares, Vila Velha-ES. 09061 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de setembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR OLIVEIRA DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Sítio Calogi, S/n, Calogi, Serra-ES e GABRIELA GRIGORIO COPISQUE CIRQUEIRA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Sítio Calogi, S/n, Calogi, Serra-ES. 00106 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de setembro de 2021 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: HELDER ALMEIDA CASATI, natural de Guaçui-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Barra Branco, Zona Rural, Iúna-ES e LILIAN RENATA DE OLIVEIRA ANDRADE, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), lavradeira, residente na Córrego Barra Branco, Zona Rural, Iúna-ES. 08927 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 28 de setembro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: CHARLES PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 26 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego Oliveira, s/n, São Jorge do Oliveira em Brejetuba-ES e EDILAINE DA SILVA PEREIRA, natural de Muniz Freire-ES, com 27 anos de idade, divorciada, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego Oliveira, s/n, São Jorge do Oliveira em Brejetuba-ES – 001024. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 28 de setembro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOSÉ ALEXANDRE SILVA DE SANTANA, nacionalidade brasileira, natural de Maceió-AL, nascido em 19 de agosto de 1969, estado civil divorciado, profissão pintor, residente na Sitio Amonções, S/n, Piapitangui em Viana-ES, filho de ROMEU GALVÃO DE SANTANA e MARIA SILVA DE SANTANA & ALDEIR PEREIRA DE AMONÇÕES, nacionalidade brasileira, natural de Itamaraju-BA, nascida em 21 de novembro de 1975, estado civil divorciada, profissão doméstica, residente na Sitio Amonções, S/n, Piapitangui em Viana-ES, filha de ADIVALDO JOSÉ PEREIRA e EVANIR RODRIGUES DE AMONÇÕES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 28 de setembro de 2021 Walmir de Oliveira Ricco Tabeliã e Oficial Interino