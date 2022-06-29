Proclamas - 29/06/2022

Proclamas
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes
Faço saber que pretender casar-se:
1.: PEDRO KUHNERT BERMUDES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Antônio Almeida Filho, nº 640, aptº 1601, Vila Velha-ES e ANA LUIZA PIROLA LISBÔA, natural de São Mateus-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Antônio Almeida Filho, nº 640, aptº 1601, Vila Velha-ES. 232729880
2.: ADRIANO WANDERMUREM DE ALMEIDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), coordenador de produção, residente na Rua Doutor Jairo Mattos Pereira, nº 7, Vila Velha-ES e LEDIMIRIAN SANTOS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 105, Vila Velha-ES. 232729881
3.: ANTONIO PEDRO DE SOUSA, natural de Tutóia-MA, com 64 anos de idade, solteiro(a), estivador portuário, residente na Rua Marilândia, nº 32, Vila Velha-ES e DENILDA DE OLIVEIRA SUBTIL, natural de Vila Velha-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Marilândia, nº 32, Vila Velha-ES. 232729882
4.: SERGIO JESUS DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), grafico, residente na Rua Rua vasco alves, s/n, Vila Velha-ES e ROSIMARIA DE JESUS CABRAL, natural de Itamaraju-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Vasco Alves, s/n, Vila Velha-ES. 232729883
5.: HERISON COUTINHO DOS SANTOS, natural de Ibiraçu-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Estrada Capuaba, nº 18, Vila Velha-ES e ELAINE CRISTINA NEVES AMARO, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Estrada Capuaba, nº 18, Vila Velha-ES. 232729884
6.: FERNANDO CALAZANS DA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), supervisor de logistica, residente na rua PT João Pedro da Silva, nº 122, Vila Velha-ES e KEMELLY ALISSON PEREIRA BARRETO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na rua PT João Pedro da Silva, nº 122, Vila Velha-ES. 232729885
7.: LINDEMBERGER REIS COUTO, natural de Afonso Claudio-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua São Benedito, nº 08, Vila Velha-ES e AGATHA DE ARAUJO GONÇALVES, natural de Belford Roxo-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua São Benedito, nº 08, Vila Velha-ES. 232729886
8.: JOÃO VICTOR COSTA SENA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Dom Fernando, nº 02, Vila Velha-ES e ADRIANA AMORIM VIDIGAL, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Ateneu, nº 03, Vila Velha-ES. 232729887
9.: LORRAINE MARTINS FRANÇA DOS ANJOS, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Ângelo Borgo, nº 90, ap 1606, Vila Velha-ES e JÉSSICA CALIMAN SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), cabeleleira, residente na Rua Ângelo Borgo, nº 90, ap 1606, Vila Velha-ES. 232729888
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 28 de junho de 2022
MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO
Oficial e Tabeliã
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MATHEUS ALEXANDRE MATTOS DOS ANJOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Avenida João Miguel, 409, Palmeiras, Serra-ES e CÁSSIA VITÓRIA SANTOS OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), esteticista, residente na Avenida João Miguel, 409, Palmeiras, Serra-ES. 11875
2.: ADILSON DE QUEIRÓZ SILVA, natural de Conceição da Barra-ES, com 54 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Uberlândia, nº 664, Serra-ES e MARIA IZABEL BATISTA, natural de Ecoporanga-ES, com 54 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Uberlândia, nº 664, Serra-ES. 11877
3.: MICHEL MARCELINO DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Nove, nº 252, Serra-ES e DAIANY PEREIRA DA SILVA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 35 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Nove, nº 252, Serra-ES. 11878
4.: JOSÉ ROBERTO CRISTÓVÃO FERREIRA, natural de Serra-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Corinthians, nº 49, Serra-ES e DELCIMÁRIA DE JESUS DOS SANTOS, natural de Prado-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Corinthians, nº 49, Serra-ES. 11879
5.: RONILDO DA SILVA MENDES, natural de Fundão-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Conceição da Barra, 48, Belvedere , Serra-ES e ELISA DAS GRAÇAS ALMEIDA, natural de Manhuaçu-MG, com 45 anos de idade, Divorciada(o), lavradora, residente na Rua Conceição da Barra, 48, Belvedere , Serra-ES. 11889
6.: VALMIR GOMES PINTO, natural de Fundao-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), laminador, residente na Avenida Guarani, 248, Serra-ES e NILZA SANTOS COSTA, natural de Coaraci-BA, com 51 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Guarani, 248, Serra-ES. 11892
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 28 de junho de 2022
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GABRIEL LIMA ANGELLI RAMPAZZO, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Aniceto Ferreira Lima, nº 42, Santa Mônica, Vila Velha-ES e VANESSA SILVA OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Aniceto Ferreira Lima, nº 40, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 20103
2.: ERIC VANNUCCI DE AGUIAR, natural de Belo Horizonte-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Aleixo Netto, nº 681, Aptº 701, Ed. Saint Gallen, Praia do Canto, Vitória-ES e CIBELLE FIORIN BERTOLDI, natural de Alfredo Chaves-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), psicóloga, residente na Avenida Junior Marangoni, nº 22, Vila Nova, Vila Velha-ES. 20105
3.: GERALDO PAULINO DE OLIVEIRA JUNIOR, natural de Jaru-RO, com 34 anos de idade, solteiro(a), gerente de logistica, residente na Rua Coronel Sodré, nº 960, Apartamento 301, Centro, Vila Velha-ES e FRANCIELLI KERBER DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Coronel Sodré, nº 960, Apartamento 301, Centro, Vila Velha-ES. 20106
4.: ARTHUR GUILHERME CARVALHO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Itapagipe, N° 117, Apt N° 204, Bairro Glória, Vila Velha-ES e MANOELA MESSIAS DOS SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Águas Claras, N° 664, Moisés Reis, Eunápolis-BA. 20107
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 28 de junho de 2022
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MÁRCIO CLEYTON FERREIRA RIBEIRO, natural de Tucuruí-PA, com 40 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Pereira Pinto, nº 115, Apto 1001, Vitória-ES e JULIANA REGINA BONELLA SEPULCRI, natural de Jaru-RO, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Pereira Pinto, nº 115, Apto 1001, Vitória-ES. 25581
2.: FILIPE DE QUEIROZ OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, 270/102, Vitória-ES e MARIANA CARDOSO DO NASCIMENTO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, 270/102, Vitória-ES. 25582
3.: CLAUDIA HELENA DENADAI CASSARO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Servidora Publica, residente na Rua Antônio Aleixo, nº 470, Vitória-ES e JESSYKA DA CUNHA MANCINE, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Biomédica, residente na Rua Antônio Aleixo, nº 470, Vitória-ES. 25584
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 28 de junho de 2022
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUIZ CLAUDIO GOMES DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na avenida dr dorio silva nº 5, Vila Velha-ES e BRUNA HINTZ DAMASCENO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na avenida dr dorio silva nº 5, Vila Velha-ES. 09475
2.: ANTONIO DE OLIVEIRA SENA, natural de Ibirapua-BA, com 52 anos de idade, Divorciado(a), Pedreiro, residente na Avenida Ouro Preto, N° 1370, Barramares, Vila Velha/ES, , - e VANIELE DIAS DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), auziliar de serviços gerais, residente na Avenida Ouro Preto, N° 1370, Barramares, Vila Velha/ES, , Vila Velha-ES. 09476
3.: JOSÉ CORREA DO CARMO, natural de Aimorés-MG, com 67 anos de idade, Viúvo(a), aposentado, residente na Rua 13 de Maio, nº 147, Vila Velha-ES e ALICE MORAES DE LIMA GOMES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 56 anos de idade, Divorciada(o), lavradora, residente na Rua 13 de Maio, nº 147, Vila Velha-ES. 09478
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 28 de junho de 2022
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOSIAS RESENDE ALVES, natural de Pedro Canário-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Representante comercial, residente na Rua Álvaro Ramos, nº 59, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANA CAROLINA GOMES POSE, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Representante comercial, residente na Rua Álvaro Ramos, nº 59, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05167
2.: LEANDRO JORDÃO CEREZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), Inspetor industrial, residente na Rua Raul Luiz de Souza, nº 2, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RENATA ZUCOLOTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), Gerente administrativa, residente na Rua Raul Luiz de Souza, nº 2, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05168
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de junho de 2022
Gabrielle Jacomelli Silva
Oficiala e Tabeliã de Notas Interina
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MICHAEL CRISTIAN DO CARMO RAMIREZ, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), logística, residente na Rua Lídia Neiva de Anchieta, nº 38, Vitória-ES e GABRIELLA SALLES CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Argeu Gomes Salles, nº 1, Vitória-ES. 25538
2.: IVO ZANDONADI NICCHIO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Avenida Construtor David Teixeira, Mata da Praia, Vitória-ES e CAROLINA DA SILVA MENDES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Milthor de Oliveira Fernandes, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25543
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 28 de junho de 2022
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MARCELO OLIVEIRA DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Alto Trindade, distrito de Santíssima Trindade , Iúna-ES e RITA DE CASSIA FELISBERTO DE ALBUQUERQUE, natural de Ipanema-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Alto Trindade, distrito de Santíssima Trindade , Iúna-ES. 09078
2.: RAFAEL FELIX AFONSO, natural de Muniz Freire-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Coronel Francisco Rocha, número 124, bairro Centro , Muniz Freire-ES e JÉSSICA NUNES DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Córrego Tia Velha, zona rural , Iúna-ES. 09079
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Iúna-ES, 28 de junho de 2022
JEFERSON MIRANDA
Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WILLIAN GUILHERMINO OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Manoel Bandeira, s/n, Linhares-ES e TATIANE DE ALMEIDA VIEIRA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), serviços gerais, residente na Rua Manoel Bandeira, s/n, Linhares-ES. 12019
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 28 de junho de 2022
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JAIME ALCANTARA PEDRADA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 49 anos de idade, Divorciado(a), comerciante, residente na Cel. Marcondes de Souza, Itapemirim-ES e JACQUELINE AMÁLIA ALVES PÔRTO, natural de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, Divorciada(o), professora, residente na Cel. Marcondes de Souza, Itapemirim-ES. 14347
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 28 de junho de 2022
NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR
Oficiala e Tabeliã
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA
Faço saber que pretendem casar-se:
1.: KAIO WELLITHON GOMES DE PAULO, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, com 18 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no lugar denominado Córrego Grande, zona rural em Brejetuba-ES e DANIELE BARBOSA AMORIM, natural de Conceição do Castelo, ES, com 19 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no lugar denominado Córrego Centenário, s/n, São Jorge do Oliveira em Brejetuba-ES - 001087
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.
Vitória ES, 28 de junho de 2022.
GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO
Oficiala e Tabeliã