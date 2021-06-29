Proclamas - 29/06/2021

Terça-feira

Publicado em 

29 jun 2021 às 01:00

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

29-06-21 - PROCLAMAS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 100kb
Baixar

Proclamas - 29/06/2021

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAIMUNDO LACERDA COSTA, natural de Encruzilhada-BA, com 50 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Paulo, nº 07, Jardim Limoeiro, Serra-ES e NALZÍ FERNANDES DE BRITO, natural de Prado-BA, com 50 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Paulo, nº 07, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31742 2.: JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Guarulhos-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), assistente de fabricação, residente na Avenida Região Sul, nº 833, Barcelona, Serra-ES e PÂMELA LOSS LOVO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Região Sul, nº 833, Barcelona, Serra-ES. 31744 3.: JOAO CARLOS DE FREITAS CORRÊA, natural de Itapina, Colatina-ES, com 50 anos de idade, viúvo(a), mecânico, residente na Rua Cisne, nº 284, Lagoa de Carapebus, Serra-ES e GLORIJANE AGUIAR, natural de Barcarena-PA, com 49 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Cisne, nº 284, Lagoa de Carapebus, Serra-ES. 31746 4.: PATRICK GONÇALVES FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), técnico de operação, residente na Rua Açucena, nº 15, Nova Carapina II, Serra-ES e TATIANA DAS DÔRES DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Açucena, nº 15, Nova Carapina II, Serra-ES. 31747 5.: LUCAS DE ALMEIDA PAGOTTO, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), técnico de edificações, residente na Rua Itabela, S/nº, Vila Nova de Colares, Serra-ES e KEMILLY VALÉRIO TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Itabela, nº , Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31748 6.: CARLOS VINICIUS POMBO SPINASSÉ DUARTE, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Castro Alves, nº 170, São Diogo II, Serra-ES e JANINY BATISTA SCHNEIDER, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Castro Alves, nº 170, São Diogo II, Serra-ES. 31750 7.: NORMI TERCI OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 57 anos de idade, viúvo(a), porteiro, residente na Rua Linhares, S/n, Jardim Tropical, Serra-ES e NHATIELY SOARES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Linhares, S/n, Jardim Tropical, Serra-ES. 31751 8.: ANDRÉ ROBERTO QUEDEVEZ LOUREIRO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Dom Pedro II, 312, Bl 3, Apto 306 Colina de Laranjeiras, Serra-ES e ARIÉHELLEN MADEIRA, natural de Aimorés-MG, com 31 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Dom Pedro II, 312, Bl 3, Apto 306 Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31752 9.: NAILTON MORAIS DO NASCIMENTO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor individual, residente na Rua Osasco, nº 43, Barcelona, Serra-ES e GLEICIANE FRITZ LAGE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Osasco, nº 43, Barcelona, Serra-ES. 31757 10.: PAULO VICTOR SIMÕES UCHÔA, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Dom Pedro II, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e ANA PAULA MORONARI BORLOTTE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Dom Pedro II, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31759 11.: LEONARDO LOPES BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Maranhão, nº 12, Central de Carapina, Serra-ES e PAULINA MARIA DE JESUS DE PAULO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Maranhão, nº 12, Central de Carapina, Serra-ES. 31760 12.: JHONY CESAR DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Paraíso, nº 15, Jardim Tropical, Serra-ES e ANA PAULA DE OLIVEIRA LIMA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Paraíso, nº 15, Jardim Tropical, Serra-ES. 31761 13.: KESLEY FRIDERICH MARTINS, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), eletrecista, residente na Rua Pinho, Nº125 , Colina de Laranjeiras, Serra-ES e THAÍS DE SOUZA BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Pinho, Nº125 , Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31763 14.: IGOR NUNES ROSA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), supervisor, residente na Rua Mantenópolis, nº 103, Solar de Anchieta, Serra-ES e LORRAYNE PINHEIRO PÔRTO MAIA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Mantenópolis, nº 103, Solar de Anchieta, Serra-ES. 31764 15.: MARCOS VINICIO VITO DE OLIVEIRA, natural de Boa Esperança-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Avenida Diamante, nº 29, José de Anchieta, Serra-ES e ALANE SHIRLEY VIEIRA NILO, natural de Jacobina-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Avenida Diamante, nº 29, José de Anchieta, Serra-ES. 31765 16.: ARGILANO DA SILVA MACIEL, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua F, nº 21, Planície da Serra, Serra-ES e LUIZA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Rua F, nº 21, Planície da Serra, Serra-ES. 31766 17.: SIMEONE RAPHAEL DE HOLANDA CAVALCANTE DOS SANTOS, natural de Maceió-AL, com 25 anos de idade, solteiro(a), Corretor de imóveis, residente na Rua dos Coleiros, nº 240, Lagoa de Carapebus, Serra-ES e KAROLINY GUIMARÃES ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Avenida Braúna (Loteamento Metropolitano), nº 1454, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31768 18.: JHONATAN BISPO DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar geral, residente na Ruas das Garças, N°100, Jardim Juara, Serra-ES e MARILENE MARIA GLORIA, natural de Canavieiras-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Ruas das Garças, N°100, Jardim Juara, Serra-ES. 31769 19.: ALEXANDRE DE FREITAS CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Santo Antonio, nº 50, Taquara I, Serra-ES e LAINE BADARÓ PEREIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santo Antonio, nº 50, Taquara I, Serra-ES. 31770 20.: GABRIEL VILAÇA DE MACEDO, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), conferente, residente na Rua Paraju, nº 10, Feu Rosa, Serra-ES e GABRIELLY DA SILVA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Paraju, nº 10, Feu Rosa, Serra-ES. 31776 21.: GUILHERME SOARES FRAGOSO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), operador de equipamentos e instalações, residente na Rua Dom Pedro II, nº 241, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e JULIANA LICERIO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professora de educação física, residente na Rua Dom Pedro II, nº 241, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31778 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de junho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROMARIO DE ALENCAR, natural de Barra de São Francisco-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Fernando de Sá, nº 27, Itaquari, Cariacica-ES e SOPHIA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Fernando de Sá, nº 27, Itaquari, Cariacica-ES. 27865 2.: PATRICK TRIVILIN RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Viana, nº 65/704, Vila Capixaba, Cariacica-ES e BRUNELLA CAMPANHARO PERES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Analista de Inovação, residente na Rua Viana, nº 65/704, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 27878 3.: RONALDO CHRISTO REIS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), inspetor penitenciario, residente na Rua Ipanema, 07 , Vista Dourada, Cariacica-ES e KEILA GONÇALVES SANTOS, natural de Governador Valadares-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), Contadora, residente na Rua Ipanema, nº 7, Vista Dourada, Cariacica-ES. 27882 4.: VICTOR MIRANDA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviço gerais, residente na Rua Cariacica, nº 61, Jardim Botânico, Cariacica-ES e RAIZZA SANTOS DE JESUS, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Atendente de Relacionamento, residente na Avenida Virgínia Maline Ramos, nº 100, Alzira Ramos, Cariacica-ES. 27893 5.: PEDRO FERREIRA DO CARMO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Anchieta, S/n, Vista Linda, Cariacica-ES e ELIANE MARIA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Anchieta, S/n, Vista Linda, Cariacica-ES. 27900 6.: JONAY NEVES ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Alfredo Coutinho, nº 12, São Geraldo, Cariacica-ES e TAMILLYS NUNES DOS SANTOS, natural de Gandu-BA, com 33 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Alfredo Coutinho, nº 12, São Geraldo, Cariacica-ES. 27903 7.: EDUARDO GATTI, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rua Três, nº 6, Vale Esperança, Cariacica-ES e NATHÁLIA FRAGA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro ambiental, residente na Rua Três, nº 6, Vale Esperança, Cariacica-ES. 27904 8.: GUILHERME PONTES FRANCISCO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista de infra-estrutura, residente na Rua Edmilson Varejão, nº 77, Alto Lage, Cariacica-ES e KARLY MIRANDA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Nutricionista, residente na Rua Edmilson Varejão, nº 77, Alto Lage, Cariacica-ES. 27908 9.: HIAGO LUAN PAIVA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Conferente, residente na Rua Honório Fraga, nº 226, Vila Isabel, Cariacica-ES e EDIVÂNIA COUTO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Assistente de logística, residente na Rua Honório Fraga, nº 226, Vila Isabel, Cariacica-ES. 27910 10.: ESTEVAN VICTOR RODRIGUES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de movimentação de cargas, residente na Rua Rei Anco Márcio, nº 137, Vale dos Reis, Cariacica-ES e POLIANA DA SILVA RODRIGUES, natural de Muniz Freire-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Rei Anco Márcio, nº 137, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 27911 11.: PABLO RODRIGUES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Padre Gabriel, nº 37, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e ADRIELI DA SILVA POLACO, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Padre Gabriel, N°37, São Benedito, Cariacica-ES. 27914 12.: KAIQUE LOTERIO DA PENHA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua Manoel Sarmento, nº 25, Itanguá, Cariacica-ES e AMANDA LIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), agente de viagens, residente na Rua Manoel Sarmento, nº 25, Itanguá, Cariacica-ES. 27916 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 28 de junho de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXSANDER VLACHAKIS FERRUGINI, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sete, nº 7, Tabajara, Cariacica-ES e NICOLLY AMARAL NUNES, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Sete, nº 7, Tabajara, Cariacica-ES. 13708 2.: ABRAÃO MATIAS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Santa Leopoldina, nº 11, Campo Verde, Cariacica-ES e EMILAY TRABACH FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santa Leopoldina, nº 11, Campo Verde, Cariacica-ES. 13709 3.: NILTON CELIO PEREIRA DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), investigador, residente na Rua São Paulo Apóstolo, S/nº, Tucum, Cariacica-ES e ZEANE DO AMPARO DOS SANTOS, natural de Valença-BA, com 38 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua São Paulo Apóstolo, S/nº, Tucum, Cariacica-ES. 13710 4.: VALTIN PEREIRA DOS SANTOS, natural de Domingos Martins-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Marataízes, Nº 27, Tucum, Cariacica-ES e MARIA DAS GRAÇAS DE MATOS, natural de Cariacica-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Marataízes, Nº 27, Tucum, Cariacica-ES. 13719 5.: JONATHAN HOFFMANN KLIPPEL, natural de Gravatai-RS, com 24 anos de idade, solteiro(a), pastor, residente na Rua Araçás, nº 8, Santana, Cariacica-ES e EDUARDA PILLON CALLEGARI, natural de São Paulo-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Araçás, nº 8, Santana, Cariacica-ES. 13722 6.: RODRIGO MATHIAS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), técnico em eletrônica, residente na Avenida Obed Emerich, S/n, Campo Verde, Cariacica-ES e TATIANE SANTOS LIMA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnica em imobilização ortopédica, residente na Avenida Obed Emerich, S/n, Campo Verde, Cariacica-ES. 13727 7.: JOSEPH CHARLES BALDOINO ALVES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Rosa Turini, nº 5, Itanguá, Cariacica-ES e EMYLLI SARA DE MOURA, natural de Mantena-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), estagiária em administração, residente na Rua Linhares, nº 26, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13733 8.: MARIO MARCOS FIORIO, natural de Linhares-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Av. Santa Leopoldina, S/nº, Campo Verde, Cariacica-ES e LARISSA DOS SANTOS FALCÃO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Av. Santa Leopoldina, S/nº, Campo Verde, Cariacica-ES. 13739 9.: IZAQUE GONÇALVES PINA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Curupaity, S/nº, Prolar, Cariacica-ES e RAIANE BREMENKAMP PANY, natural de Santa Leopoldina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Curupaity, S/n, Prolar, Cariacica-ES. 13751 10.: ANTONIO LUCAS, natural de Resplendor-MG, com 71 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Nestor Gomes, S/nº, Cariacica Sede, Cariacica-ES e MARINA PATRÍCIA PEREIRA DUARTE, natural de Alto Rio Novo-ES, com 71 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua das Flores, nº 107, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13754 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 28 de junho de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRE SERRÃO COSER, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua José Teixeira, nº 160, Praia do Canto, Vitória-ES e JOANA VIVACQUA LEAL TEIXEIRA DE SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 583/801, Praia do Canto, Vitória-ES. 24795 2.: DOUGLAS SCABELLO PALAORO, natural de Cariacica-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Padre José Carlos, nº 10, Campo Grande, Cariacica-ES e BARBARA TERRA QUEIROZ, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), arquiteto urbanista, residente na Rua José de Alencar, nº 443, Maruípe, Vitória-ES. 24796 3.: RICARDO CARMINATI DE MELLO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professor do ensino superior, residente na Avenida Alberto Torres, nº 313, Jucutuquara, Vitória-ES e KATHERINE LUANA DE PAULA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), gemóloga, residente na Avenida Alberto Torres, nº 313, Jucutuquara, Vitória-ES. 24797 4.: WESLEY NICOLINO DE ASSIS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Divorciado(a), repositor, residente na Rampa do Bosque, nº 15/102, Gurigica, Vitória-ES e CAMILA SANTIAGO MATTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), merendeira, residente na Rampa do Bosque, nº 15/102, Gurigica, Vitória-ES. 24800 5.: DANILO NETTO FRANKLIN, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro ambiental, residente na Praça Prefeito Oswald Guimarães, nº 15, Bento Ferreira, Vitória-ES e MARCELA AYRES BURNIER, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), psicólogo, residente na Praça Prefeito Oswald Guimarães, nº 15, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24801 6.: GERALDO CARVALHO, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professor de, residente na Rua São Pedro, nº 104, Conjunto Jacaraípe, Serra-ES e DANNDARA WAGMAKER GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Jonas de Oliveira, nº 65, Tabuazeiro, Vitória-ES. 24803 7.: LEONARDO NEVES DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assessor administrativo, residente na Rua Victorino Cardoso, 151, Apartamento 302 Bloco H, Jardim Camburi, Vitória-ES e RAYANE BEMFICA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Domingos Póvoa Lemos, nº 240, Apto101 , Bloco B, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24804 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de junho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERNESTO BERTO SARAIVA NETO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), quiroprático, residente na Rua Professor Elpídio Pimentel, Jardim da Penha, Vitória-ES e LARISSA LAHAS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Professor Elpídio Pimentel, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24588 2.: VITOR GIACOMIN PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Petrolino César de Moraes, Mata da Praia, Vitória-ES e KAROLINE PEDROTI FIOROTTI, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Petrolino César de Moraes, Mata da Praia, Vitória-ES. 24589 3.: MAURO DIAZ BROMBLEY, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, Jardim Camburi, Vitória-ES e CHRISTIANE ESMIDER DE OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24590 4.: ROBSON RANGEL DE MELO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, Centro, Vitória-ES e CLARA OLIVEIRA DE BRITO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Eugênio Pacheco de Queiroz, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24592 5.: THEODOLINO CARLOS NOGUEIRA, natural de Alto Paraguai-MT, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnico de operações, residente na Rua Carlos Martins, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARCIA SIQUEIRA DE ANDRADE, natural de Muqui-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Carlos Martins, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24593 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de junho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL DA SILVA BARBOZA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), pintor industrial, residente na Rua Augusto Werneck, Nº172, Centro, Sooretama-ES e ANA CRISTINA DALLY DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Augusto Werneck, Nº172, Centro, Sooretama-ES. 04722 2.: GERLISON DE OLIVEIRA ARAUJO, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Basilio Cerri, Nº959, Centro, Sooretama-ES e FRANCIELE DE OLIVEIRA, natural de Buritis-RO, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Basilio Cerri, Nº959, Centro, Sooretama-ES. 04723 3.: MARCONE MARIANO DOS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de expedição, residente na Rua Augusto De Souza, nº 139, Centro, Sooretama-ES e MARIA DE LOURDES DE FREITAS, natural de Pocrane-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), Cozinheiro geral, residente na Rua Augusto De Souza, nº 139, Centro, Sooretama-ES. 04724 4.: ADEMILSON MOREIRA FERREIRA, natural de Rio Bananal-ES, com 54 anos de idade, viúvo(a), Trabalhador rural, residente na Fazenda Pasto Novo, Santa Luzia do Chumbado, Zona Rural, Sooretama-ES e MATILDE MACHADO, natural de Rio Bananal-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Silvia Santos, Nº464 , Santa Bárbara, Cariacica-ES. 04725 5.: RENAN PIRES CORNETTE, natural de Catalão-GO, com 36 anos de idade, solteiro(a), Tradutor, residente na Rua Francisco Freire, 174, Dalvo Loureiro, Sooretama-ES e DAIANE RAMOS VELLOSO, natural de Recife-PE, com 26 anos de idade, solteiro(a), Tradutora, residente na Rua Desembargador João Paes, nº 60, Ap. 2603, Boa Viagem, Recife-PE. 04726 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 28 de junho de 2021 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLEYSON TETE, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2200, Bloco 115, Apto. 401, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e LUCIANA DAL'COL FRACALOSSI, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2050, Bloco 144, Ed. Ambaiba, Apto.202, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18938 2.: RHAYLAN MORAES DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Olaria, nº 151, Jaburuna, Vila Velha-ES e ALINE LINA AVELAR, natural de GUARULHOS-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), DESEMPREGADA, residente na Rua Olaria, N° 151, Jaburuna, Vila Velha-ES. 18939 3.: WILSON ANACLETO DA SILVA JUNIOR, natural de Cariacica-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte em TI, residente na Avenida Santa Leopoldina 2200, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e MAYARA LOBO DE OLIVEIRA, natural de St Michael's Medical Center, Newark, New Jersey-EU, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Dublim, nº 38, Araçás, Vila Velha-ES. 18940 4.: GABRIEL DA SILVA RANGEL, natural de Mantena-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico em prótese dentaria, residente na Rua Carlos Gomes, nº 420, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e LARISSA ROCHA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), biomédica, residente na Rua Fernando Coelho, nº 380, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 18941 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de junho de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO DE ALMEIDA, natural de Bom Jesus do Galho-MG, com 66 anos de idade, divorciado(a), oficial polivalente, residente na Rua das Gardênias, nº 41, Cascata, Serra-ES e ELIDIA RODRIGUES, natural de Ecoporanga-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua das Gardênias, nº 41, Cascata, Serra-ES. 10996 2.: VINICIUS GONÇALVES OLIVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, Solteiro(a), comerciante, residente na Rua Dezesseis, nº 371, Jardim Bela Vista, Serra-ES e CÍNTIA KARINE ALVES DE OLIVEIRA, natural de Almenara-MG, com 22 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Dezesseis, nº 371, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10998 3.: ROQUE DE JESUS VIEIRA, natural de Itamaraju-BA, com 42 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 58, Apt 305, Estância Monazítica, Serra-ES e TAMIRES DA SILVA MARQUES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Dezenove, nº 09, São Marcos I, Serra-ES. 11009 4.: FABRICIO BATISTA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Av Jones dos Santos Neves, 166, Centro, Serra-ES e ANDRESSA DIAS GERALDO, natural de Joinville-SC, com 30 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Av Jones dos Santos Neves, 166, Centro, Serra-ES. 11036 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de junho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO JOSÉ LOSS, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Avenida Filogônio Peixoto, nº 451, Aviso, Linhares-ES e JOSIANE DE FREITAS AZEVEDO, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Aluísio Azeredo, nº 660, Palmital, Linhares-ES. 11075 2.: NÍCOLAS GODOY LOUREIRO, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Faturista, residente na Rua Monsenhor Pedrinha, nº 354, Araçá, Linhares-ES e MÔNICA DALMASCHIO GAMA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Av João Da Hora Borges, nº 534, Bebedouro, Linhares-ES. 11076 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 28 de junho de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: OSWALDO RAMOS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 65 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Caparaó, nº 13, Nova Bethânia, Viana-ES e BERDONILA OHNESORGE, natural de Barra de São Francisco-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Caparaó, nº 13, Nova Bethânia, Viana-ES. 07332 2.: ROBERT BADARÓ JUNGER, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Espirito Santo, nº 31, Marcílio de Noronha, Viana-ES e ILMA SANTOS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Xavier, nº 10, Industrial, Viana-ES. 07333 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 28 de junho de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADIMILSON TEODORO DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), motoboy, residente na Rua Militino José de Lima, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e VALDIENE MACHADO VITÓRIA, natural de Volta Redonda-RJ, com 42 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Militino José de Lima, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08845 2.: JOÃO ALBERTO FIORESI ALTOÉ, natural de Vitória-ES, com 121 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Domingos Perim, Número 696, Bairro Vila da Mata, Venda Nova do Imigrante-ES e LEAN CARLA DE OLIVEIRA AIRÃO, natural de Iúna-ES, com 121 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Ipiranga, Número 185, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08846 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 28 de junho de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO DE AMORIM FARIAS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), ajudante de padeiro, residente na Rua José Coelho, nº 310, 2º Andar, Nova Palestina, Vitória-ES e ROSANA CAMPOS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), salgadeira, residente na Rua José Coelho, nº 310, 2º Andar, Nova Palestina, Vitória-ES. 17416 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de junho de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR GUIMARÃES BARBOSA, natural de Marataízes-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Projetada, S/nº, Graúna, Itapemirim-ES e JANAYNA COSTA ROZA, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), engenheira civil, residente na Rua Projetada, s/nº , Graúna, Itapemirim-ES. 14102 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 28 de junho de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO LEÃO BARCELOS, natural de Pedro Canário-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Samuel Faria Pinto, S/nº, Guaxindiba, Aracruz-ES e GLEICE KELI FRAGA PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Samuel Faria Pinto, S/nº, Bairro Guaxindiba, Aracruz-ES. 13211 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 28 de junho de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO DOS SANTOS, natural de Camamu-BA, com 39 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Estrada Ayrton Senna da Silva, s/n , Riviera da Barra, Vila Velha-ES e JACIARA ALMEIDA SANTOS, natural de Salvador-BA, com 46 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Estrada Ayrton Senna da Silva, s/n , Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08897 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de junho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã

