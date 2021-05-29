Proclamas - 29/05/2021
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE
Faço saber que pretender casar-se:
1.: BRUNO LOUREIRO DE ALMEIDA, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), montador de móveis, residente na Rua P, nº 21, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e THAÍS DA LUZ BELÉM BARBOSA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Rua P, nº 21, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12294
2.: WELINGTON SIMÕES DE ALMEIDA JUNIOR, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Atendente de balcão, residente na Rua Circular, nº 413, Kubitschek, Guarapari-ES e GABRIELA MORESCHI MIRANDA, natural de Anchieta-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Francisco Lacerda de Aguiar, S/n, Ipiranga, Guarapari-ES. 12295
3.: GUSTAVO FERREIRA SANTIAGO GOMES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), Autônomo, residente na Rua João Moraes, nº 59, Itapebussu, Guarapari-ES e RAFAELA DE OLIVEIRA PEÇANHA IGREJA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua João Moraes, nº 59, Itapebussu, Guarapari-ES. 12296
4.: ALEXSANDRO GONÇALVES PEREIRA, natural de Colatina-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Publicitário, residente na Rua Benedito de Oliveira Coutinho, nº 50, Apto 209, Praia do Morro, Guarapari-ES e NAYARA ROCHA DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Avenida Celso Bastos Couto, nº 1451 , Apto 304, Ed. Poynter, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12297
5.: MARCIO ARPINI SIMÕES, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Comerciante varejista, residente na Rua Benedito Rangel, nº 14, Aeroporto, Guarapari-ES e SORAYA AMARAL DE SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Professora ensino médio, residente na Rua Vinte E Cinco, nº 166 , Itapebussu, Guarapari-ES. 12298
6.: RAMON JOSÉ PEROTTA DE LIMA, natural de Juiz de Fora-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), Comerciante varejista, residente na Av. Padre José De Anchieta, nº 1999 , Aeroporto, Guarapari-ES e GRACIARA FERREIRA DE SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Do Lar, residente na Av. Padre José De Anchieta, nº 1999 , Aeroporto, Guarapari-ES. 12299
7.: WANDERSON DO NASCIMENTO BORRETI, natural de Guarapari-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), Instrutor, residente na Rua Maria Aparecida da Penha, S/n, Kubitschek, Guarapari-ES e NATÁLIA CARNEIRO DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Maria Aparecida da Penha,s/n, Kubitschek, Guarapari-ES. 12300
8.: MURILO PEDROSA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 78 anos de idade, divorciado(a), Administrador de empresas, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 556, Centro, Guarapari-ES e JULIMAR MATTA CAMARGO, natural de Juiz de Fora-MG, com 81 anos de idade, divorciado(a), Assistente social, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 556, Centro, Guarapari-ES. 12301
9.: VINICIUS NEVES PEREIRA, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico em telecomunicações, residente na Rua João Bigossi, nº 385, Itapebussu, Guarapari-ES e CLEONICE CARDOSO DE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), decoradora, residente na Rua João Bigossi, nº 385, Itapebussu, Guarapari-ES. 12302
10.: ALIVELTON AUGUSTO BRUM, natural de Aimorés-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrotécnica, residente na Rua Bahia, nº 100, Muquiçaba, Guarapari-ES e CLAUDIANE ESTÉ TEIXEIRA DE SOUZA, natural de Alvarenga-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Bahia, nº 100, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12303
11.: TIAGO FERNANDES LIEBE, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Domingos Martins, S/n, Ipiranga, Guarapari-ES e SHELLY SIMÕES FONTES, natural de Anchieta-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Domingos Martins, S/n, Ipiranga, Guarapari-ES. 12304
12.: WALTEY MIGUEL DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Florêncio Lopes, nº 17, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES e LETÍCIA GEREMIAS VIANA DOMINGOS, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Florêncio Lopes, nº 17, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES. 12305
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Guarapari-ES, 28 de maio de 2021
MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO
Tabeliã e Oficiala Interina
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GHEIFESON FLORIANO JARDIM, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Caratinga, nº 08, Divinópolis, Serra-ES e DEUSLANE ALVES MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Caratinga, nº 08, Divinópolis, Serra-ES. 10911
2.: ROBERTO RIBEIRO BRAGA, natural de Serra-ES, com 53 anos de idade, Solteiro(a), servidor público, residente na Rua São Domingos, 338, São Domingos, Serra-ES e MARGARETE SEGISMUNDO, natural de Toledo-PR, com 50 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua São Domingos, 338, São Domingos, Serra-ES. 10939
3.: JACKNE DA SILVA MOTA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Azaléia, nº 365, Centro da Serra, Serra-ES e TAÍS PURINI NEVES, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Dezenove, 03, São Marcos I, Serra-ES. 10940
4.: PHELIPE MAZOLINI BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), ferroviário, residente na Rua Maestro Manoel Xavier, S/n, Centro, Serra-ES e MARILIA SCHNEIDER LOUREIRO, natural de Vitoria-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Aldary Nunes, nº 30, São Lourenço, Serra-ES. 10947
5.: SANDRO DE OLIVEIRA REIS, natural de Fundão-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de qualidade, residente na Rua H, nº 102, Colina da Serra, Serra-ES e NAYARA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), dedigner de moda e vestuário, residente na Rua H, nº 102, Colina da Serra, Serra-ES. 10949
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 28 de maio de 2021
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ERALDO MARQUES DOS SANTOS, natural de Camamu-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), pecuário, residente na Avenida Governador Lindenberg, Nº 313, Quadra 20/6, Centro, Linhares-ES e SIRLEIDE PEREIRA VIEIRA, natural de Prado-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), dona do lar, residente na Avenida Governador Lindenberg, Nº 313, Quadra 20/6, Centro, Linhares-ES. 11015
2.: DERALDO DOS SANTOS GIZANE, natural de Eunápolis-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Presidente Café Filho, Nº 579, Novo Horizonte, Linhares-ES e FABIOLA DOS SANTOS CAETANO, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Avenida Presidente Café Filho, Nº 579, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11016
3.: THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Izaura Barcelos Soeiro, Nº 1332, Planalto, Linhares-ES e JOCIANA CARDOSO DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), secretária escolar, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, Nº 4, Lt 4, Qd 86, Planalto, Linhares-ES. 11017
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 28 de maio de 2021
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUCAS PEREIRA SANTOS, natural de Camacan-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Cabo Paraíba, nº 127, Consolação, Vitória-ES e ESTER PARANAGUA DO NASCIMENTO, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), atendente de lanchonete, residente na Rua Cabo Paraíba, nº 127, Consolação, Vitória-ES. 24707
2.: RAIMUNDO LUIZ AZEVEDO JANTORNO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), inspetor penitenciário, residente na Avenida Rio Branco, nº 785, Santa Lúcia, Vitória-ES e SIMONE SCHEREDER, natural de Mantena-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Avenida Rio Branco, nº 785, Santa Lúcia, Vitória-ES. 24711
3.: EDUARDO ENRICO VICENTE TOMMASI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Rio Branco, nº 610, Aptº 301, Santa Lúcia, Vitória-ES e ALINE VENTURINI, natural de Itaguaçu-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Princesa Isabel, nº 174, Vivendas do Imperador, Domingos Martins-ES. 24712
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 28 de maio de 2021
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: FABRICIO ARAUJO SILVA, natural de Santa Teresa-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), mecânico de manutenção, residente na Rua Acre, nº 04, Marcílio de Noronha, Viana-ES e THAIS SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), Fisioterapeuta, residente na Rua Acre, nº 04, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07289
2.: RAFAEL BRAVIN KLEIN, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Anchieta, nº 45, Marcílio de Noronha, Viana-ES e ERIKA DA SILVA LIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, Solteira(o), tecnica de enfermagem, residente na Rua Anchieta, nº 45, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07300
3.: VINICIUS MALINI DA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de PCP, residente na Rua Goiás, nº 09, Universal, Viana-ES e SUELEN CARVALHO CARRÊIRO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Goiás, nº 09, Universal, Viana-ES. 07302
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 28 de maio de 2021
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala
Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUIZ CARLOS AMARAL DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Rafael Jantorno, nº 264, Apto 301, Ed Amaral, Santa Tereza, Vitória-ES e LILIANE VASCONCELLOS BASTOS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), técnica enfermagem, residente na Rua Rafael Jantorno, nº 264, Apto 301, Ed Amaral, Santa Tereza, Vitória-ES. 17390
2.: ANDRE LUIZ FREIRES, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua Arivaldo Favalessa, nº 199, Santo Antônio, Vitória-ES e PAULIENE BASILIO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Arivaldo Favalessa, nº 199, Santo Antônio, Vitória-ES. 17391
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 28 de maio de 2021
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOSÉ ROZA VIEIRA, natural de Alegre-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Córrego do Pedregulho, Zona Rural, Iúna-ES e INÊS MOREIRA AZEVEDO, natural de Lajinha-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego do Pedregulho, Zona Rural, Iúna-ES. 08833
2.: LEONALDO ALVES DO ROSARIO, natural de Ibatiba-ES, com 67 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Galaor Rios, Número 61, Centro, Iúna-ES e LUCIMAR CRUZ SANTIAGO, natural de Ibatiba-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Rua Galaor Rios, Número 61, Centro, Iúna-ES. 08834
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Iúna-ES, 28 de maio de 2021
JEFERSON MIRANDA
Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ROBERTO MACHADO POZZI FILHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Albérico Guilherme Rosa, nº 96, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LAÍS ABREU BORSOI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Albérico Guilherme Rosa, nº 96, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04671
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de maio de 2021
Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior
Tabelião de Notas e Oficial de Registro
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: EDIMAYCON DE FREIRE RODRIGUES, natural de Santa Leopoldina-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Lenira Ribeiro Matos, nº 03, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e NATIEILY LAURENÇO DIAS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Lenira Ribeiro Matos, nº 03, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13696
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 28 de maio de 2021
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ILIA LAPOREV, natural de Gent - Bélgica-ET, com 31 anos de idade, divorciado(a), músico, residente na Rua Silvino Grecco, Jardim Camburi, Vitória-ES e DEISE CAMARA BARCELLOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Silvino Grecco, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24515
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 28 de maio de 2021
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOÃO VITOR AGUIAR DE ALMEIDA, natural de Guaçuí-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Alivor Carlos de Souza, S/n, Bairro Santa Cruz, Divino de São Lourenço-ES e DAIANE PEREIRA DE LIMA, natural de Guaçuí-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Rua Alivor Carlos de Souza, S/n, Bairro Santa Cruz, Divino de São Lourenço-ES. 00322
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Divino de São Lourenco-ES, 28 de maio de 2021
RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO
Tabeliã e Oficiala
Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro
Faço saber que pretender casar-se:
1.: NILSON SÉRGIO DE SOUZA DORIGO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Manoel Paiva, Número 141, Bairro Santo Antonio, Jerônimo Monteiro-ES e VERIANE DA FONSECA ALMEIDA, natural de Alegre-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Contadora, residente na Rua Manoel Paiva, Número 141, Bairro Santo Antônio, Jerônimo Monteiro-ES. 01091
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Jeronimo Monteiro-ES, 28 de maio de 2021
Bruno Bittencourt Bittencourt
Tabelião de Notas e Registrador Civil
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOAQUIM STEIN LAMAS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 61 anos de idade, viúvo(a), pedreiro, residente na Rua Santa Inês, nº 278, Boa Vista II, Serra-ES e MARIA SELMA CORDEIRO, natural de Monteiro-PB, com 60 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Ibere Camargo, Quadra 10, Lt. 02, Bicanga, Serra-ES. 31613
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 28 de maio de 2021
Silvio dos Santos Neto
Tabelião e Oficial