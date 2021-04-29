Arquivos & Anexos
Proclamas - 29/04/21
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEUBER LÚCIO AZEVEDO RIOS, natural de Pedro Canário-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Santa Tereza, nº 377, Aptº 302, Lote 03, Qd. 491, Ed. Angelica, Novo Horizonte, Linhares-ES e LUCIANA ROSSI DA ROCHA, natural de Nova Viçosa-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, S/nº, Aptº 803, Ed. Maiza Velloso, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07996 2.: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DANTAS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1200, Aptº 402, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e MARY- ANNE ALVES CERUTTI, natural de Juiz de Fora-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1200, Aptº 402, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 08020 3.: GLAUCO ANTONIO GONÇALVES VIEIRA, natural de Ipatinga-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Antônio Régio dos Santos, nº 237, Aptº 302, Ed. Caiçara, Itapuã, Vila Velha-ES e CINTIA CRISTINA PORFIRO MAZZOCO, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Chile, nº 83, Jardim América, Cariacica-ES. 08021 4.: PAULO ROBERTO BISPO DOS SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), operador de maquina, residente na Rua Inácio Higino, n 600, Apto 301, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SONIA MARTINS RIBEIRO, natural de Prado-BA, com 47 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Inácio Higino, n 600, Apto 301, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 08056 5.: DAVI BALBI, natural de Santo André-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), farmaceutico, residente na Rua Rui Barbosa, nº 64, Planalto, Vila Velha-ES e JÉSSICA SCHULZ KEPPO, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), tecnica em edificações, residente na Rua Francisco Domingos Ramos, nº 100, Conjunto Andorinhas II, Bloco C 14, Apto. 103, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 08068 6.: RAFAEL ALMEIDA MATOS, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Jose Penna Medina, Nº01006, Ed. Moacyr Strauch, Apt 202, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARIA EDUARDA SANTOS FERRETE, natural de Pinheiros-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Afonso Pena, nº 480, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18773 7.: FELIPE RAMOS FERREIRA, natural de Belém-PA, com 41 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Marajó, nº 44, Praia da Costa, Vila Velha-ES e AMANDA CASTOR ALTOÉ, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Marajo, S/n, Torre B, Ap 602, Ed Solar dos Ipês, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18774 8.: WILLAS MAAS BRUM, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Oficial de Operação Ferroviária, residente na Avenida Minas Gerais, Nº 143, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e RANIELLY CORRÊA LUBE SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2300, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18775 9.: ANTONIO AUGUSTO BETTERO MONTEIRO LOBATO, natural de Muquí-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Rua Porto Alegre, nº 8, Itapuã, Vila Velha-ES e NÁGILA GAMA BULLUS, natural de Ponte do Itabapoana-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), fisioterapeuta, residente na Rua Porto Alegre, nº 8, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES. 18776 10.: LUIZ FERNANDO RIBEIRO EFFGEN, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assessor de investimento, residente na Rua São Paulo, nº 2810, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES e ANNA CAROLINNA VENTURIM TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Milton Caldeira, nº 745, Lote A B C, Quadra 10, Itapuã, Vila Velha-ES. 18777 11.: RHUAN REIS ALVARENGA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), monitor esportivo, residente na Rua São Paulo, Nº 2331, Itapuã, Vila Velha-ES e LORENA CORRÊA DA MOTTA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida São Paulo, Ap 702, nº 2331, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES. 18778 12.: PAULO HENRIQUE ROCHA SANTOS, natural de Manoel Vitorino-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Estrada Jerônimo Monteiro, nº 2316, Aribiri, Vila Velha-ES e MAXILENE CANDIDA PEREIRA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Estrada Jerônimo Monteiro, nº 2316, Aribiri, Vila Velha-ES. 18779 13.: BRUNO COELHO GRASSI, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Rua Jose Penna Medina, nº 1006, Ed Moacyr Strauch, Apt 301, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LORRAYNE CASAGRANDE CORADINI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Av Fortaleza, nº 1549, Ap 301 Ipiranga, Vila Velha-ES. 18781 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de abril de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: AMILCAR ALVES DOS ANJOS JUNIOR, natural de Tumiritinga-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Caramuru, nº 141, Novo Horizonte, Linhares-ES e LUZIANE GONÇALVES OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Caramuru, nº 141, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10922 2.: JONES ALVES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Antenor de Souza Ferraz, Nº 0, Loteamento Sayonara, Sooretama-ES e RAFAELA MARIA DAS GRAÇAS FIRME DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 2314, Shell, Linhares-ES. 10923 3.: PAULO ROBERTO MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Adelino Luiz dos Santos, nº 5, Qd 4, Juparanã, Linhares-ES e SHEIRLANE RAMPINELLI MANTOVANI, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), inspetora de qualidade, residente na Fazenda Boa Vista, S/n, Área Rural, Rio Quartel, Linhares-ES. 10924 4.: GILCEMAR DE JESUS GOMES, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Avenida Filogônio Peixoto, nº 503, Aviso, Linhares-ES e PRISCILA BARBOSA SILVA, natural de Castanhal-PA, com 31 anos de idade, solteiro(a), tecnóloga agroindústrial, residente na Avenida Filogônio Peixoto, nº 503, Aviso, Linhares-ES. 10925 5.: DIÉVERSON BISPO DOS PASSOS, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), carreteiro, residente na Rua Waldemiro Pedroti, nº 829,LT 08. QD55,CS A, Planalto, Linhares-ES e AURILENE LOUREIRO BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), caixa, residente na Rua Waldemiro Pedroti, nº 829,LT 08. QD55,CS A, Planalto, Linhares-ES. 10926 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 28 de abril de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALCIMAR MACHADO RANGEL, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), Repositor, residente na Rua Rosemiro Telles de Sá, nº 172, da Penha, Vitória-ES e ROSILENE CORDEIRO DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), Babá, residente na Rua Rosemiro Telles de Sá, nº 172, da Penha, Vitória-ES. 24636 2.: MARCOS VIEIRA RANGEL PEREIRA, natural de Guaçuí-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Chafic Murad, nº 43, Bento Ferreira, Vitória-ES e MÁRJORIE DAS POSSES BRIDI, natural de Itarana-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Chafic Murad, nº 43, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24640 3.: ALTAMAIR FERREIRA A CONCEIÇÃO, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Escadaria Antônio Lopes dos Reis, nº 511, Gurigica, Vitória-ES e CRISTIANE DE JESUS VIANA, natural de Mascote-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), zeladora, residente na Escadaria Antônio Lopes dos Reis, nº 511, Gurigica, Vitória-ES. 24641 4.: IGOR DOREA SARLO WILKEN, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Dante Michelini, 1983, Apto 1101, Mata da Praia, Vitória-ES e ISABELLA SID JANTORNO, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1950, Apto 602, Itapuã, Vila Velha-ES. 24642 5.: DANIEL KIM, natural de Florianópolis-SC, com 29 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua José Teixeira, nº 160, Praia do Canto, Vitória-ES e MIRELA ANNE DE GOIS LISBOA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, divorciado(a), Empresária, residente na Rua Belo Horizonte, nº 521, Parque Jacaraípe, Serra-ES. 24644 6.: LUIZ FILIPE LOUVEM VASCONCELOS, natural de Vitória-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Administrador, residente na Avenida Saturnino de Brito, 915, Apto 301, Praia do Canto, Vitória-ES e ANA KAROLINA DEL PIERO SANTOS, natural de Vitória-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteira, profissão analista judiciário, residente na Rua Álvares Cabral, nº 237, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES - 24629 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de abril de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VITOR GOMES PINTO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professor universitário, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES e PAOLA FALCHETTO ALTOÉ, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24442 2.: PAULO TAVARES CAMPOS JUNIOR, natural de São Mateus-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Comandante Álvaro Martins, Mata da Praia, Vitória-ES e MARIA SALETE REGATTIERI TAVARES, natural de São Roque, Municipio de Santa Teresa-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Izaltino Arão Marques, Mata da Praia, Vitória-ES. 24444 3.: SAULO SANTANA RIBEIRO DO VAL, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARIANA COELHO ALVES, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24445 4.: JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Tobias Barreto-SE, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de limpeza, residente na Rua Noberto Martins Ribeiro, nº 34, Vila Castelo-SP e GABRIELA RODRIGUES DA CRUZ, natural de Belo Horizonte-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Carlos Martins, nº 780, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24446 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de abril de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALDIMAR MOTTA JUNIOR, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), operador de produção, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 739, Carapina Grande, Serra-ES e KARLIENE DE ABREU DA SILVA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 739, Carapina Grande, Serra-ES. 31471 2.: DIEGO PEREIRA RIBEIRO, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Corsanto, nº 164, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e MICHELLE NASCIMENTO DE ARAUJO, natural de Aracruz-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Corsanto, nº 164, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 31472 3.: JEFFERSON ALMEIDA SOUZA, natural de Guarulhos-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Vitória, nº 145, Jardim Limoeiro, Serra-ES e VITÓRIA ALVES MAZINI, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), maquiadora, residente na Rua Vitória, nº 145, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31473 4.: SEBASTIAN VAN DER BORGHT, natural de Bélgica-ET, com 31 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Amazonas, S/n°, Planície da Serra, Serra-ES e ANDRECIONE ANTONIO BRANDÃO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Amazonas, S/n°, Planície da Serra, Serra-ES. 31474 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de abril de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIO ROGERIO DA CONCEIÇÃO, natural de Colatina-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), acabador, residente na Rua Pitanga, nº 12, Caçaroca, Serra-ES e IDALINA MARIA DA RESSURREIÇÃO SANTANA, natural de Caravelas-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de limpeza, residente na Rua Pitanga, nº 12, Caçaroca, Serra-ES. 10888 2.: JACKSON PEREIRA FELBERG, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Topazio, 03, Cx 02, Nova Carapina I, Serra-ES e MARIA DE FÁTIMA BARBOSA, natural de Ecoporanga-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Topazio, 03, Cx 02, Nova Carapina I, Serra-ES. 10894 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de abril de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SOLIMAR BISSOLI, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Rio Japura, S/nº, Eldorado, Viana-ES e JOSELY RAMOS DE SOUZA, natural de Iúna-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio Japura, S/nº, Eldorado, Viana-ES. 07269 2.: MATEUS TOLEDO WLHLIG, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Nosso Senhor do Bonfim, nº 10, Nova Bethânia, Viana-ES e ELESANDRA DE OLIVEIRA SILVA, natural de Medeiros Neto-BA, com 39 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Nosso Senhor do Bonfim, nº 10, Nova Bethânia, Viana-ES. 07271 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 28 de abril de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISAAC DE SOUZA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de sondagem, residente na Rua Ipanema, nº 3, Aparecida, Cariacica-ES e MARY ROBERTA SOUZA XAVIER, natural de Resplendor-MG, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ipanema, nº 3, Aparecida, Cariacica-ES. 13624 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 28 de abril de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: SIDNEY SOUSA DO NASCIMENTO JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Antônio Nunes Marques, nº 83, do Cabral, Vitória-ES e KEMILY RODY MARTINS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Antônio Nunes Marques, nº 83, do Cabral, Vitória-ES. 17356 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de abril de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: RANIERY OLIVEIRA ALVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, Solteiro(a), técnico de mobilização ortopédica, residente na Rua Linhares, nº 950, Bloco Tubarão, Apto 101, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e THALLÍA LOUREIRO AMORIM, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Linhares, nº 950, Bloco Tubarão Apto 101, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08815 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de abril de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã