Proclamas - 29/03/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEILSON MOREIRA, natural de Colatina-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), Autonomo, residente na Avenida Hugo Musso,456, Apartamento 602, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LUIZA DO ESPIRITO SANTO MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Avenida Hugo Musso,456, Apartamento 602, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19844 2.: BERNARDO NERY POLIDO DE ANDRADE, natural de Guaçui-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua Orminda Machado Duarte,nº 235, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e LAIS ALBUQUERQUE RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professora de educação fisica, residente na Rua Orminda Machado Duarte,nº 235, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19845 3.: LEONEL OLIVEIRA DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), costureiro, residente na Rua Erico Verissimo, N° 3, Boa Vista I, Vila Velha-ES e LUCIANA DA HORA RAIMUNDO, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Araré, n 252, Travessa Ulisses Gomes Da Hora, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES. 19846 4.: LAÉRCIO LUZ DA ROCHA, natural de Itamaraju-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), Assistente Administrativo, residente na Rua Marilândia,N° 13, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e THAYS CARLOS VIEIRA, natural de Itabatan-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Guarajás, nº 165, Ap 401, Soteco, Vila Velha-ES. 19847 5.: RODOLFO BISSOLI DE VARGAS, natural de Afonso Claudio-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Luiz Fernando Reis, nº 233, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SILMARA PAULINO CARETA, natural de Castelo-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 233, Ap 403, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19848 6.: RODRIGO LOPES SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), armazenista, residente na Rua Bela Vista, nº 21, Garoto, Vila Velha-ES e ISABELLA VICTÓRIA JACOB MATOS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jorge Tavares, nº 7, Garoto, Vila Velha-ES. 19849 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de março de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEDSON SOUSA MALAQUIAS, natural de Uberlândia-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Rua Icaraí, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e KYNLIA SIMONASSE DE AZEVEDO, natural de Jacobina-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Augusta Nader, República, Vitória-ES. 25149 2.: PAOLA SOSSAI AGUIAR, natural de Marilândia-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Francisco Generoso da Fonseca, Jardim da Penha, Vitória-ES e VIVIANE BARROSO RODRIGUES, natural de Muriaé-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Avenida Francisco Generoso da Fonseca, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25298 3.: BRUNO RANGEL DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), chefe de cozinha, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, nº 160, Jardim da Penha, Vitória-ES e LENICE VIANA DO ESPIRITO SANTO, natural de Guaçuí-ES, com 48 anos de idade, Solteira(o), consultora de vendas, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, nº 160, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25305 4.: ADIMER AUGUSTO GURTLER, natural de Colatina-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, Maria Ortiz, Vitória-ES e LUCIENE PEREIRA DA SILVA, natural de Medeiros Neto-BA, com 47 anos de idade, divorciado(a), chefe de cozinha, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25313 5.: ALEXANDRE DE SOUZA PINHEIRO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de dados, residente na Rua Dionysio Abaurre, Jardim Camburi, Vitória-ES e ALEXANDRA VIVIANE SANTOS GÓMEZ, natural de Rivera-ET, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pedro Álvares Cabral, de Fátima, Serra-ES. 25314 6.: ELIEZER PROCÓPIO DE JESUS, natural de Governador Valadares-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANGELA MARIA VIEIRA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), secretária do lar, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25316 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de março de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL AGUIAR SILVA, natural de Pedro Canário-ES, com 27 anos de idade, Divorciado(a), operador de maquinas, residente na Avenida Marechal Campos, nº 711, de Lourdes, Vitória-ES e THAISSA RODRIGUES VIEIRA, natural de Pavão-MG, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Marechal Campos, nº 711, de Lourdes, Vitória-ES. 25400 2.: LEONARDO VEIGA FRANCO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Desembargador Sampaio, nº 94, Praia do Canto, Vitória-ES e LUIZA TOSTA CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Desembargador Sampaio, nº 94, Praia do Canto, Vitória-ES. 25402 3.: RUAN RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Constante Sodré, nº 1404, Praia do Canto, Vitória-ES e MARIA EDUARDA VICHI GOMES VIANA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Múcio da Paixão, nº 23, Parque Turf Club, Campos dos Goytacazes-RJ. 25405 4.: RAFAEL BELO PINHEIRO, natural de Cariacica-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Analista ambiental, residente na Rua Engenheiro José Himério, nº 08, Jardim América, Cariacica-ES e JÉSSICA FERREIRA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista comercial, residente na Rua José de Alencar, nº 369, Maruípe, Vitória-ES. 25406 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de março de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARISTEU COMPRE, natural de Itarana-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), encarregado de carpinteiro, residente na Rua João de Vargas Martins, nº 279, Ataíde, Vila Velha-ES e NILZETE SERUTI PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua João de Vargas Martins, nº 279, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729691 2.: EUDISSI DA SILVA SANTOS, natural de Belmonte-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua C, nº 8, Ataíde, Vila Velha-ES e ANA JÉSSICA SOUSA SANTOS, natural de Jussari-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), ajudante de confeitaria, residente na Rua C, nº 8, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729692 3.: ROSENILDO SANTOS CARVALHO, natural de Aurelino Leal-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua C, nº 08, Ataíde, Vila Velha-ES e THAÍS GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua C, nº 08, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729693 4.: PAULO ROBERTO EMMERICH OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 62 anos de idade, viúvo(a), cirurgião dentista, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 2556, Aptº 101, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES e LUCIENE SANTOS, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), auxiliar em saúde bucal, residente na Rua Doutor Jairo Mattos Pereira, nº 43, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232729694 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de março de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHEVILIS REMBINSKI DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Luíza Cazotti, nº 24, Vila Bethânia, Viana-ES e MIRIÃ DE ANDRADE DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Luíza Cazotti, nº 26, Vila Bethânia, Viana-ES. 07604 2.: JOSÉ HENRIQUE MENELLI LEMOS ALVES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo de projetos, residente na Área Rural, Perobas, Viana-ES e POLYANA DOS SANTOS SOARES, natural de Itabuna-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Copacabana, nº 643, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 07605 3.: SERGIO DE ASSIS HONORIO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), tecnico em refrigeração, residente na Rua Machado de Assis, nº 15, Universal, Viana-ES e BEATRIZ PIMENTEL AIRES, natural de VILA VELHA-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Machado de Assis, nº 15, Universal, Viana-ES. 07607 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 28 de março de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELITO PEREIRA DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), capoteiro, residente na Rua Isaías Martins, Nº35, Campo da Leopoldina, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LUCILANDE DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Isaías Martins, Nº35, Campo da Leopoldina, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04993 2.: BRIAN KEVIN CUSTODIO PINHEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua José Rosa Machado, nº 255 , Alto Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MILENE DAVEL LAGO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Machado Correia, nº 42, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05043 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de março de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEIVID MOURA NEVES, natural de Itarana-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Flor de Lótus, nº 20, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e LEILIANA SOUSA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), recepcionista, residente na Rua Flor de Lótus, nº 20, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 14414 2.: ARIEL BRUM CALDEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua das Torres, s/nº , Flexal II, Cariacica-ES e BRUNA ROCHA DOS PRAZERES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua das Torres, s/nº , Flexal II, Cariacica-ES. 14415 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 28 de março de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL DE SOUZA MONTEIRO, natural de São Mateus-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), encarregado civil, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 672, Interlagos, Linhares-ES e BÁRBARA SHEYLA DO NASCIMENTO ALVES, natural de Pedro Canário-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 672, Interlagos, Linhares-ES. 11768 2.: SILÉSIO FRANCISCO VIEIRA, natural de Itaguaçu-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), supervisor, residente na Rua dos Flamboyant, nº 385, Jardim Laguna, Linhares-ES e BRUNIELI ROSA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua dos Flamboyant, nº 385, Jardim Laguna, Linhares-ES. 11769 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 28 de março de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILDERLAN SANTANA DE MOURA, natural de Canavieiras-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua São Simão, nº 109, Vitória-ES e BARBARA SOUZA PEREIRA, natural de Canavieiras-BA, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Simão, nº 109, Vitória-ES. 17746 2.: WELINGTON DOMINGOS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Padre Emílio Miotti, nº 350, Vitória-ES e GEISIANE DE OLIVEIRA PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Padre Emílio Miotti, nº 350, Vitória-ES. 17747 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de março de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEIGLEISON BARBOSA DA SILVA, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Drumond de Andrade, S/nº, Bairro Fátima, João Neiva-ES e THAYS GARCIA CORDEIRO, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Drumond de Andrade, S/nº, Bairro de Fátima, João Neiva-ES. 03162 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 28 de março de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR BRUNO FERREIRA CANDAL, natural de Iconha-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua João Feliciano, S/n, Centro Gomes, Itapemirim-ES e THAYS CAMILO DE OLIVEIRA, natural de Itapemirim-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Zona Rual, S/n, Itataiba, Rio Novo do Sul-ES. 01603 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 28 de março de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: TOBIAS CARDOSO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), gary, residente na Rua Santo Antonio, nº 64, Santo Antonio, Itapemirim-ES e CATILENE GOMES SERAFIM, natural de Itapemirim-ES, com 122 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Santo Antonio, nº 64, Santo Antonio, Itapemirim-ES. 14300 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 28 de março de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXSANDRO BALBINO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, viúvo(a), Padeiro, residente na Rua Antônio Dutra, nº 18, São Torquato, Vila Velha-ES e MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA, natural de Barro Preto-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de laboratório, residente na Rua Antônio Dutra, nº 18, São Torquato, Vila Velha-ES. 06371 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de março de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAX DOS ANJOS MOREIRA, natural de Una-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Localidade Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES e FLAVIA LINHARES DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), agente comunitária de saúde, residente na Localidade Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01223 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 28 de março de 2022 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GELSON DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 58 anos de idade, divorciado(a), ajudante de motorista, residente na Rua Turmalina, 19, Serra Dourada I, Serra-ES e OLIETE RODRIGUES BATISTA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Turmalina, 19, Serra Dourada I, Serra-ES. 11616 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de março de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMILIEL SOUZA MARQUES DE SANTANA, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), pintor industrial, residente na Avenida Morobá, nº 41, Morobá, Aracruz-ES e BRUNA ELLEN MARINQUE, natural de Jaguaré-ES, com 24 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Avenida Morobá, nº 41, Morobá, Aracruz-ES. 13510 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 28 de março de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIA CAVALCANTE FOLHAGEM, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Divorciado(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Bl 04, 101, Jabaeté, Vila Velha-ES e WALACE CHAVES MOTA SILVA, natural de Camacan-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de instalador, residente na Rua Projetada, S/n, Bl 04, 101, Jabaeté, Vila Velha-ES. 09321 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de março de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1 . MAICON SOUZA DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, nascido em 16 de abril de 1987, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, residente na Rua Ercilia Jantorno, S/n, Araçatiba em Viana-ES & TATIANA DA PENHA RIBEIRO, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 13 de novembro de 1984, estado civil divorciada, profissão autônoma, residente na Rua Ercilia Jantorno, S/n, Araçatiba em Viana-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 28 de março de 2021 Walmir de Oliveira Ricco Tabelião e Oficial Interino