Arquivos & Anexos
Proclamas - 29/02/2020
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JACQUES DE SOUSA GUILHERME, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), agente de registro, residente na Rua Demétrio, nº 6, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e CAMILA DE JESUS ROCHA MARQUES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Demétrio, nº 6, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 29768 2.: EVANDRO LIMA MARIANO, natural de Colatina-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Rua Jequie, nº 108, Barcelona, Carapina, Serra-ES e GEANE ROSA DE ALMEIDA, natural de Mantena-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Jequie, nº 108, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29769 3.: DOUGLAS ALVES SOUSA, natural de Ipatinga-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), técnico em automação, residente na Rua Juiz de Fora, nº 183, Barcelona, Carapina, Serra-ES e DAYANE SUELLEN DE LIMA SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Juiz de Fora, nº 183, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29770 4.: THALIS MIRANDA DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), gestor comercial, residente na Rua das Tanásia, nº 30, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e JESSICA LORENA DE SOUZA ALVES, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua das Tanásia, nº 30, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29772 5.: JACKSON CARVALHO SIQUEIRA, natural de Vitoria-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Monte Belo, nº 376, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e MICHELE COSTA, natural de São Paulo-SP, com 42 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Monte Belo, nº 376, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29773 6.: WANDER SANTOS MARTINS, natural de Belo Horizonte-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Eldes Scherrer Souza, 2286, Ap 707, Torre A, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e FERNANDA FERREIRA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritorio, residente na Avenida Eldes Scherrer Souza, 2286, Ap 707, Torre A, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29774 7.: PEDRO PAULO PEREIRA, natural de Marilac-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Hade, nº 2, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e RAFAELA COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), tecnica em administração, residente na Rua Hade, nº 2, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29775 8.: LEONARDO DE OLIVEIRA FERRO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Lápis Lazúli, nº 5, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e MARIANA DO CARMO SOUZA, natural de Nova Venécia-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Lápis Lazúli, nº 5, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 29776 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de fevereiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCUS VINICIUS SANTOS REBULI, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Vale do Rio Doce, nº 58, Campo Grande, Cariacica-ES e KAILA RESENDE XAVIER RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Vale do Rio Doce, nº 58, Campo Grande, Cariacica-ES. 26738 2.: RAFAEL SARMENTO GUERRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente pós venda, residente na Rua São Sebastião, 66, Sotema, Cariacica-ES e CRISTIANE BARCELOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Sebastião, 66, Sotema, Cariacica-ES. 26739 3.: LUIS CARLOS BRAGA, natural de Cariacica-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Clarício Alves Ribeiro, nº 161, Itanguá, Cariacica-ES e MARILEIDE MAXIMA SANTANA BRAGA, natural de Cariacica-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Clarício Alves Ribeiro, nº 161, Itanguá, Cariacica-ES. 26740 4.: FLÁVIO MULINARI PASSOS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Maçariqueiro, residente na Rua Geraldo Inácio Rodrigues, nº 40, Santa Bárbara, Cariacica-ES e ALEXSSANDRA RODRIGUES DE SANTANA, natural de Itajuípe-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Geraldo Inácio Rodrigues, nº 40, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 26741 5.: GESSIMAR LOPES CATRINQUE, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), Marceneiro, residente na Rua Castelo Branco, nº 50, Rosa da Penha, Cariacica-ES e LUCINETE MOREIRA CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Professor em educação especial de DM, residente na Rua Castelo Branco, Nº50 , Rosa da Penha, Cariacica-ES. 26742 6.: LEONARDO CATRINQUE GOMES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Córrego do Café, Zona Rural, Águia Branca-ES e RAYLANIA MATOS ROSA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Itamarati, 42, Santa Cecilia, Cariacica-ES. 26743 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 28 de fevereiro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: SOLIVAL FONSECA DE SOUZA, natural de Tobias Barreto-SE, com 39 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Caramuru, N°91, Ed. Cauã, Apt°402, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e ANA CLAUDIA FRANCISCO DUNGA, natural de Muqui-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Caramuru, N°91, Ed. Cauã, Apt°402, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 07506 2.: LEONARDO FELIX DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), marceneiro, residente na Avenida Ministro Salgado Filho, nº 500, Soteco, Vila Velha-ES e DENISE RAMOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Ministro Salgado Filho, nº 500, Soteco, Vila Velha-ES. 07507 3.: THALES ALBERTO LEITE, natural de Itatiba-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), gerente operacional, residente na Avenida Itapemirim, nº 80, Aptº 604, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JÉSSICA LUANA ROMANIN, natural de Itatiba-SP, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Avenida Itapemirim, nº 80, Aptº 604, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07508 4.: LUCAS BRAVIM DA SILVA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Quinze, nº 14, Vila Nova, Vila Velha-ES e PÂMELA BARBOSA, natural de Castelo-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Biólogo, residente na Rua Gameleira, nº 5, Ed. Michely, Apto. 303, Itapuã, Vila Velha-ES. 07509 5.: ENDREW MONDONI VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), piloto comercial, residente na Rua Castelo Branco, nº 60, Aptº 705, Praia da Costa, Vila Velha-ES e FERNANDA REIS DINIZ, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Rua Castelo Branco, nº 60, Aptº 705, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07510 6.: ALEXANDER NEPOMOCENO BARRETO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), tecnico, residente na Rua Assunção, nº 84, Araçás, Vila Velha-ES e CHEILANE DO NASCIMENTO NAUNDOF, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Vigilante patrimonial, residente na Rua Visconde de Taunay, N° 61, Soteco,, Vila Velha-ES. 07511 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de fevereiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy _____________________________________________________________________ CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: RUBEN DALMOLIM PEÇANHA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), padeiro, residente na Rua Guacui, nº 188, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e ELISANGELA SANTOS MIRANDA GLICÉRIO, natural de Taboão da Serra-SP, com 40 anos de idade, viúvo(a), pensionista, residente na Rua Guacui, nº 188, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 11707 2.: JAIME COSME FILHO, natural de Itaju do Colônia-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Havai, nº 229, Praia do Morro, Guarapari-ES e JURACY SILVA, natural de Guarapari-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Havai, nº 229, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11708 3.: THALES ANTÔNIO DA SILVA CASTRO, natural de Ponte Nova-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Cannes, nº 162, Praia do Morro, Guarapari-ES e THAIS BARBOSA DE AZEVEDO, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Cannes, nº 162, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11709 4.: FRANCIS MAXWELL TEIXEIRA CAIRES, natural de Governador Valadares-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua José Capistrano, nº 402, Village do Sol, Guarapari-ES e MONIQUE DIAS COUTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 19 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Luiz Mauro Santos Thomas, nº 161, Village do Sol, Guarapari-ES. 11710 5.: VALCEMIR DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua do Barão, nº 23, São Gabriel, Guarapari-ES e PATRÍCIA AMBROZINI SILVA, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua do Barão, nº 23, São Gabriel, Guarapari-ES. 11711 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 28 de fevereiro de 2020 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO MOREIRA RIPARDO BERGAMIM, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente operacional, residente na Avenida Boa Vista, nº 292, Boa Vista II, Serra-ES e NATALIA BARRETO GOES, natural de Alegre-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Alarico de Lima Cabral, nº 61, Antônio Honório, Vitória-MT. 23653 2.: TALLES FUNDÃO MARCHITO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Joaquim Rodrigues Crystello, nº 60, AP 401, Jardim Camburi, Vitória-ES e FLÁVIA CRISTINA SARAIVA CHRISTO, natural de João Monlevade-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Monte Horebe, nº 113, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 23654 3.: RODOLFO CRISTAN BEHR, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 435, Jardim Camburi, Vitória-ES e KATIA KLEIN DEL PUPPO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 435, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23655 4.: EDUARDO BRAGA FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, nº 330, Apto 705, Jardim Camburi, Vitória-ES e ROBERTA GASPARINI REBELLO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Eugênio Netto, nº 66, Apto 402, Praia do Canto, Vitória-ES. 23656 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de fevereiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DELOMAR MONTEIRO VALENTIM, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de instalação, residente na Rua 4 de Junho, nº 3, Estrelinha, Vitória-ES e THALIA ROSA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua 4 de Junho, nº 3, Estrelinha, Vitória-ES. 16960 2.: VALCI DE JESUS SILVA, natural de Ibirapuã-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), Vigilante, residente na Beco do Siri, nº 52, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e NEUZELI LYRA DA SILVA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, viúvo(a), Pedagoga, residente na Beco do Siri, nº 52, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 16961 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de fevereiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO BENEDITO DA SILVA, natural de Francisco Morato-SP, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de refrigeração, residente na Rua Gardênia, nº 176, Serra Dourada II, Serra-ES e HERLÂNI AMORIM DE SOUZA, natural de Montanha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Gardênia, nº 176, Serra Dourada II, Serra-ES. 09975 2.: JEFERSON CASSIMIRO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua das Magnólias, S/n, Cascata, Serra-ES e VALCILENE FERREIRA DA SILVA, natural de Ecoporanga-ES, com 48 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua das Magnólias, S/n, Cascata, Serra-ES. 09976 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de fevereiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR DE OLIVEIRA RAMOS, natural de Aimorés-MG, com 21 anos de idade, Solteiro(a), meio oficial, residente na Rua Rogério Braga Rosa, nº 390, Bairro Nova Conquista, Aracruz-ES e EWYLA JULIANE DOS SANTOS SILVA, natural de Rio Largo-AL, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Samuel Costa, nº 19, Bairro Nova Conquista, Aracruz-ES. 12802 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 28 de fevereiro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO MASSARIOL, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Amazonas, nº 346, Nva Valverde, Cariacica-ES e IRACIARA FARIA LOUZADA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Amazonas, nº 346, Nva Valverde, Cariacica-ES. 12770 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 28 de fevereiro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JARDESSON GREGÓRIO BRAGA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), Churrasqueiro, residente na Rua Nossa Senhora das Graças, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES e GLEICYELLY COSTA DAS NEVES, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Nossa Senhora das Graças, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES. 06853 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 28 de fevereiro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ DE MATTOS VAREJÃO, natural de Montanha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua José Teixeira, nº 880/401, Santa Lúcia, Vitória-ES e THAYSSA SARDENBERG LIMA DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Chapot Presvot, nº 700/603, Praia do Canto, Vitória-ES. 23892 2.: RODNEY CESANA LOBO JUNIOR, natural de Alegre-ES, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Biomédico, residente na Rua Padre José de Anchieta, nº 46, Parque Moscoso, Vitória-ES. LAÍS SILVA NUNES, natural de Nanuque-MG, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil solteira, profissão nutricionista, residente na Rua Padre José de Anchieta, nº 46, Parque Moscoso, Vitória-ES. 23895 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de fevereiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOCIANO ALMEIDA LIMA, natural de Iúna-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Avenida Presidente Tancredo Neves, sem Número, Bairro Niteroi, Iúna-ES e ANDRÉIA VIEIRA AMIGO, natural de Iúna-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Presidente Tancredo Neves, sem Número, Bairro Niteroi, Iúna-ES. 08574 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 28 de fevereiro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas