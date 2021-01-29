Arquivos & Anexos
Proclamas - 29/01/21
Proclamas
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE DO COUTO NOVAES, natural de Belo Horizonte-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua João Joaquim da Mota,320, Apartamento 403, Praia da Costa, Vila Velha-ES e BÁRBARA SCHNEIDER MÜLLER DE FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Servidora Pública, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 585, Apartamento 801, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18628 2.: JESSÉ LEÃO BRAGA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Domingos Martins, nº 631, Glória, Vila Velha-ES e CAMILA DE ANDRADE LOROZA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Domingos Martins, nº 631, Glória, Vila Velha-ES. 18629 3.: ANTONIO VICTOR BRANDÃO DE QUEIROZ, natural de Patos de Minas-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), Policial Militar, residente na Rua Lúcio Barcelar, nº 16, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ROSA DAYANA VITÓRIA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Sindica, residente na Rua Lucio Barcelar, nº 16, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18630 4.: NICKSON ALEXANDRE SILVA OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Moema, nº 254, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e SAMIRA SOARES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), Estagiaria, residente na Rua Moema, nº 254, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 18631 5.: FLÁVIO HUMBERTO COSTA, natural de Governador Valadares-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), sommelier, residente na Rua Joseph Zogaib, nº 378, Ed Toscanini, Apartamento 301, Praia da Costa, Vila Velha-ES e DÉBORAH VIEIRA CAIXEIRO, natural de Teófilo Otoni-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Joseph Zogaib, nº 378, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18635 6.: LUAN SILAS SINDRA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Avenida São Paulo, N° 2361, Itapoã, Vila Velha-ES e LETHÍCIA MIRANDA MOREIRA, natural de São Gonçalo-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Augusto dos Anjos, nº 56, Plantalto, Vila Velha-ES. 18636 7.: SAMUEL DA SILVA LIMA, natural de São Sebastião-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), repositor de câmara fria, residente na Rua Antônio Ataide, nº 1023, Centro, Vila Velha-ES e NATALIA TAMARA ARTILIA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de Produção, residente na Rua Antônio Ataide, nº 1023, Centro, Vila Velha-ES. 18637 8.: GIANNI DENIS VALLA, natural de Rua Ponscarme nº 11/13-ET, com 21 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Arcueil (Val-de-Marne) na Avenida Du Docteur Durant nº 26, -ET e KAROLAINE PAGEL DE OLIVEIRA, natural de Nova Venécia-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 1444, Centro, Vila Velha-ES. 18638 9.: LEONARDO VIEIRA, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Aquino Araujo, nº 77, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LETICIA ROSA BRAGANÇA, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Aquino Araujo, nº 77, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18639 10.: LAZARO COLODETTE VERMELHO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua São Francisco, nº 295, São Francisco, Cariacica-ES e JÉSSICA DA SILVA PASSOS FUNDÃO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação física, residente na Avenida São Paulo, nº 1233, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18641 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de janeiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO HENRIQUE PAULINO DE SOUZA, natural de Mantenópolis-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), embalador, residente na Rua Noventa e Nove, nº 92, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e RAYSSA BARBOSA DE PAULA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Noventa e Nove, nº 92, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 13458 2.: CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rua Vista do Moxuara, nº 254, Planeta, Cariacica-ES e AMANDA LOIOLA MENDES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vista do Moxuara, nº 254, Planeta, Cariacica-ES. 13459 3.: CARLOS ALVES DOS SANTOS, natural de Jussari-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), carregador, residente na Avenida Vigrilio Francisco Schwab, S/nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e LILIANE DOS SANTOS SILVA, natural de Itabuna-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Vigrilio Francisco Schwab, S/nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13462 4.: RUAN DE ALVARENGA VICENTE, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Noventa e Um, nº 18, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e SÔNIA MARIA RIBEIRO NICOLAU, natural de Ipatinga-MG, com 42 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Noventa e Um, nº 18, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 13463 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 28 de janeiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONÃ MACHADO TEODORO, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), professor, residente na Av. Des. Antônio José Miguel Feu Rosa, nº 747, Praia da Baleia, Serra-ES e EMANUELLE CARDOSO SOARES, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativa, residente na Av. Des. Antônio José Miguel Feu Rosa, nº 747, Praia da Baleia, Serra-ES. 31117 2.: RAFAEL PINHEIRO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), microempreendedor, residente na Avenida Castro Alves, nº 558, Jardim Carapina, Serra-ES e KAREN VITÓRIA GOMES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Castro Alves, nº 558, Jardim Carapina, Serra-ES. 31118 3.: NOÍRO RAINE SANTOS MENDES, natural de Feira de Santana-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua dos Calafates, nº 62, Porto Canoa, Serra-ES e DARLENE RODRIGUES DA SILVA, natural de Santo Amaro-BA, com 39 anos de idade, Divorciada(o), pedagoga, residente na Rua dos Calafates, nº 62, Porto Canoa, Serra-ES. 31121 4.: ADEMI ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Vitória da Conquista, nº 915, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES e THAIS COELHO DA SILVA, natural de Ecoporanga-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vitória da Conquista, nº 915, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES. 31123 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de janeiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: DHIEGO TOZO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Augusto Calmon, nº 1000, Centro, Linhares-ES e AMANDA CANAL RIGOTTI, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Nogueira da Gama, nº 1420, Centro, Linhares-ES. 10709 2.: RAINAN PEREIRA CARVALHO, natural de Camacan-BA, com 60 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Contorno, nº 32, Shell, Linhares-ES e MARIA APARECIDA LOUREIRO, natural de Linhares-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Contorno, nº 32, Shell, Linhares-ES. 10710 3.: SÁVIO SILVA DE OLIVEIRA, natural de Nanuque-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratório, residente na Avenida João Cabral de Melo Neto, N°603, Bairro Lagoa do Meio, Linhares-ES e RHAIANE ARAUJO GUIMARÃES, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, divorciado(a), caixa, residente na Avenida João Cabral de Melo Neto, N°603, Bairro Lagoa do Meio, Linhares-ES. 10711 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 28 de janeiro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEVERTON WERNEK COSTA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Beco Lindolpho Frederico Kaiser, nº 48, Itararé, Vitória-ES e FLAVIA GONÇALVES LEAL, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), técnico em enfermagem, residente na Rua Marins Alvarino, nº 452, Itararé, Vitória-ES. 24469 2.: ADILSON RIBEIRO PRADO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Putiri, nº 88, Caçaroca, Serra-ES e DING YIH AN, natural de Taiwan - China-IG, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Coronel Alziro Vianna, nº 314, Centro, Vitória-ES. 24473 3.: MÁRCIO SOUSA SILVA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), analista, residente na Rua Antônio Gil Veloso, nº 107, 2º Pavimento, Santa Cecília, Vitória-ES e TATIANA MIRANDA DA CRUZ, natural de Belo Horizonte-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), técnica em logística, residente na Rua Antônio Gil Veloso, nº 107, 2º Pavimento, Santa Cecília, Vitória-ES. 24475 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de janeiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE SOARES ALTOÉ, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Doutor Dido Fontes, nº 580, Jardim da Penha, Vitória-ES e RAFAELA DE LACERDA TRAJANO PINEL, natural de Lajinha-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Doutor Dido Fontes, nº 580, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24261 2.: FERNANDO LOPES CAMARGO RITTER, natural de Resende-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), Oceanografa, residente na Rua Zacarias Fernandes Moca, nº 231, Morada de Camburi, Vitória-ES e CAROLINE STABENOW ROSS, natural de Aimorés-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), fotografa, residente na Rua Zacarias Fernandes Moca, nº 231, Morada de Camburi, Vitória-ES. 24264 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de janeiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUMBERTO DA SILVA ALVES FILHO, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar financeiro, residente na Rua Timóteo nº 245, Itaipava, Itapemirim-ES e SUZANA FERNANDES BASTOS, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Timóteo nº 245, Itaipava, Itapemirim-ES. 01491 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 28 de janeiro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: IURI RODRIGUES VON MÜHLEN, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), líder operacional, residente na Avenida Pau Brasil, 321, Torre G, Ap. 404, Centro da Serra, Serra-ES e LORRAYNE PINHEIRO VIEIRA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente de logística, residente na Avenida Pau Brasil, 321, Torre G, Ap. 404, Centro da Serra, Serra-ES. 10530 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de janeiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ELIABI PANTALIÃO MASSALAI, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 06 de agosto de 1983, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente na Rua Missionaria, S/n, Universal em Viana-ES, filho de DEOCLECIO FIDÊNCIO MASSALAI e DILMA PANTALIÃO & CLEIDE DOS SANTOS BRITO, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 17 de setembro de 1991, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua Missionaria, S/n, Universal em Viana-ES, filha de ANTONIO DOS SANTOS BRITO e DIOMARINA MARIA MARTINS JANUARIO. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 28 de janeiro de 2021 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala