Proclamas - 29/01/2022

29 jan 2022 às 01:00

29-01-22 - PROCLAMAS.pdf

Proclamas - 29/01/2022

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS QUEIROZ DE JESUS, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Avenida Santa Cruz, nº 1159, Jabaraí, Guarapari-ES e SUNAMITA DOS SANTOS ARAÚJO, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua da Glória, nº 50, São Gabriel, Guarapari-ES. 12715 2.: PEDRO VIEIRA SILVA, natural de Rio Verde-GO, com 61 anos de idade, divorciado(a), pecuarista, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 272, Centro, Guarapari-ES e ELZILENE BONISSON, natural de Conselheiro Pena-MG, com 66 anos de idade, divorciado(a), Farmacêutica - Bioquimica, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 272, Centro, Guarapari-ES. 12716 3.: CHIRLESIO PALAORO BATISTA, natural de Guarapari-ES, com 42 anos de idade, viúvo(a), comerciante, residente na Rua Jacinto De Almeida, nº 531 , Parque da Areia Preta, Guarapari-ES e ALINE IZABEL OLIVEIRA RAMOS, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), servidora pública municipal, residente na Rua Jacinto De Almeida, nº 531 , Parque da Areia Preta, Guarapari-ES. 12717 4.: ALMAR ALVERNAZ FILHO, natural de Santos Dumont-MG, com 67 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Oceânica, nº 1145, Apto 201, Praia do Morro, Guarapari-ES e SONIA MARIA ROCHA, natural de Pirapetinga-MG, com 67 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Avenida Oceânica, nº 1145, Apto 201, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12718 5.: ERIC RAMOS LISBÔA, natural de Ilhéus-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), Serrador de granito, residente na Rua Ecoporanga, N° 250, São Gabriel, Guarapari-ES e FRANKSUELE LIMA DOS SANTOS, natural de Pau Brasil-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), Gari, residente na Rua Ecoporanga, N° 250, São Gabriel, Guarapari-ES. 12719 6.: GABRIEL PEREIRA DA ROCHA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), balconista de farmácia, residente na Rua João Bigossi, nº 106, Itapebussu, Guarapari-ES e VALQUÍRIA CHAGAS MARVILLA, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), coordenadora administrativa, residente na Rua João Bigossi, nº 106, Itapebussu, Guarapari-ES. 12720 7.: RAFAEL ALEXANDRE HENRIQUEZ DURAN, natural de São Paulo-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), artista circense, residente na Rua São Jorge, nº 01, São José, Guarapari-ES e CARLA APARECIDA PALHARINI, natural de São João Del Rei-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua São Jorge, nº 01, São José, Guarapari-ES. 12721 8.: MAURO DE MEDEIROS VALENTIM, natural de Cariacica-ES, com 62 anos de idade, solteiro(a), administrador de empresas, residente na Rua Zuleima Fortes Farias, nº 277, Centro, Guarapari-ES e SANDRA AZEVEDO, natural de Itaguaçu-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Zuleima Fortes Farias, nº 277, Centro, Guarapari-ES. 12722 9.: RODRIGO DA CRUZ SALOTO, natural de Bom Jesus do Norte-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), barbeiro, residente na Rua Araxá, S/n, Praia do Morro, Guarapari-ES e VALDENILDE JANUARIA GONÇALVES, natural de Mantena-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Araxá, S/n, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12723 10.: PATRICK LUIZ DE ALMEIDA, natural de Anchieta-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Felício Bittar, nº 109, Lagoa Funda, Guarapari-ES e IVANA MATTOS EPIFANIO, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Pedro da Costa Vieira, nº 517, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES. 12724 11.: GABRIEL ASSUNÇÃO SILVA DE JESUS, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), ajudante de obras, residente na Rua Diamantina, nº 8, Belo Horizonte, Guarapari-ES e TAYNÁ PINHEIRO DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), maquiadora, residente na Rua Diamantina, nº 8, Belo Horizonte, Guarapari-ES. 12725 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 28 de janeiro de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILSON NIVALDO MARINHO, natural de Aracruz-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), diretor operacional, residente na Rua Theodoro Bitti Loureiro, S/n°, Córrego Fundo, Aracruz-ES e DANIELE ALMEIDA BIRCHLER, natural de Arujá-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Theodoro Bitti Loureiro, S/n°, Córrego Fundo, Aracruz-ES. 13450 2.: MARQUENIS DOS SANTOS SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico em projetos, residente na Rua Luiz Clemente Ferreira, 26, Bairro São Clemente, Aracruz-ES e JAMILE CAMPOS, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Luiz Clemente Ferreira, 04, São Clemente, Aracruz-ES. 13451 3.: MICHEL BERTAZO QUEIROZ, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Cecília Soares Montebele, 82, Residencial Solar Bitti, Aracruz-ES e MAYARA SIRTOLI DE BRITO, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Luíza Modenesi, nº 14, Bela Vista, Aracruz-ES. 13452 4.: ALEX SANDRO DE ALMEIDA FERREIRA, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua André de Mattos Pimentel, 22, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES e CRISLEY GASTALDI FERREIRA, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua André de Mattos Pimentel, 40, Bairro Fátima, Aracruz-ES. 13453 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 28 de janeiro de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAXIEL SILVA CURITIBA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Maria Antônia de Jesus, nº 29, Resistência, Vitória-ES e FRANCIELI TOSTES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), auxiliar financeiro, residente na Rua Dináh Feu Ribeiro, nº 115, Mata da Praia, Vitória-ES. 25169 2.: JABES RICARDO MATOS BIANCHET, natural de Dourados-MS, com 26 anos de idade, solteiro(a), administrador autônomo, residente na Rua José Guilherme Neffa, Jardim Camburi, Vitória-ES e MILENA MARTA FRACALOSSI PERINI, natural de Colatina-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Eugênio Pacheco de Queiroz, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25172 3.: GUSTAVO PESTANA DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua José Neves Cypreste, Jardim da Penha, Vitória-ES e CAMILA AMADO SCHAUTZ DA ROCHA, natural de São Paulo-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua José Neves Cypreste, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25173 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de janeiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Estagiário, residente na Rua 10 de Abril, nº 43, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e POLYANNA COSTA DOS SANTOS, natural de Baixo Guandú-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Analista de importação, residente na Rua 10 de Abril, nº 43, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06320 2.: GABRIEL RODRIGUES DE JESUS, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Motoboy, residente na Rua dos Milagres, nº 05, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e THAINARA PEREIRA LISBÔA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua dos Milagres, nº 05, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06321 3.: GUSTAVO PHELIPPE LOURENÇO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Assistente de logística, residente na Rua: Francisco Lacerda de Aguiar, nº 342 , São Torquato, Vila Velha-ES e NATHALIA PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de logistica, residente na Rua: Francisco Lacerda de Aguiar, nº 342 , São Torquato, Vila Velha-ES. 06322 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de janeiro de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: KEOMA CRUZ PONCE, natural de Campos dos Goitacazes-RJ, com 31 anos de idade, divorciado(a), balconista de auto peças, residente na Rua Tabelião Manoel Moraes, Número 323, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e JULIANA FREITAS CASTRO, natural de Iúna-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarketing, residente na Rua Tabelião Manoel Moraes, Número 323, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 09003 2.: ADRIANO VIEIRA PINTO, natural de Iúna-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Carlos Martins Figueiredo, Número 45, Bairro Quilombo, Iúna-ES e VIVIANE CRISTINA MACIEL MOTA, natural de Iúna-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Carlos Martins Figueiredo, Número 45, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 09004 3.: MATEUS ROSÁRIO DUTRA DOS REIS, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Santa Clara do Caparaó, Zona Rural, Iúna-ES e JISELLA MOREIRA PIRES, natural de Guaçuí-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Córrego Santa Clara do Caparaó, Zona Rural, Iúna-ES. 09005 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 28 de janeiro de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WASHINGTON DOS SANTOS MARINHO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Porto Belo, nº 11, Graúna, Cariacica-ES e JULIANA SOUZA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Porto Belo, nº 11, Graúna, Cariacica-ES. 14290 2.: GUSTAVO FREIRE SOARES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Lagoa Santa, nº 975, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e ANA FLÁVIA MEDEIROS DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Lagoa Santa, nº 975, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 14291 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 28 de janeiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL SUTERIO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de manutenção, residente na Avenida Maria Deoclécio Barbosa, S/n, Canivete, Linhares-ES e FERNANDA COSTA AZEREDO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), especialista de qualidade, residente na Avenida São Mateus, nº 2090, Shell, Linhares-ES. 11634 2.: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), maquinista, residente na Rua Raimundo Costa Pinheiro, nº 3, Qd 84/3, São José, Linhares-ES e KAROLINY DE MORAIS CANDIDO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Raimundo Costa Pinheiro, nº 3, Qd 84/3, São José, Linhares-ES. 11635 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 28 de janeiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: NILSON ROQUE PASOLINI, natural de João Neiva-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Av. Getúlio Vargas , N°785, Centro, Ibiraçu-ES e DEGIANE ZINGER, natural de Santa Teresa-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Av. Getulio Vargas, N°785, Centro, Ibiraçu-ES. 00961 2.: ANTONIO SERGIO PEREIRA DO ROSARIO, natural de Aracruz-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), Ajudante, residente na Dileta Perutti, N° 22, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES e ELIZABETH DE BARROS, natural de Governador Valadares-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dileta Perutti, N° 22, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES. 00962 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 28 de janeiro de 2022 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENAN GONÇALVES ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Surveyor, residente na Rua Bela Vista, nº 09, Garoto, Vila Velha-ES e CRISTIANE DE ANDRADE SCHUNK, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Inacio Pereira da Silva, nº 91, Olaria, Vila Velha-ES. 19655 2.: ALEXSSANDER CAMILATO FRAGA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Bancário, residente na Avenida João Mendes, nº 1528, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JULIANA SUAVE BARROS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida João Mendes,nº 1528, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19657 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de janeiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: KERLEY VICENTE LOPES, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), professor de música, residente na Avenida Céu Azul, 08, Vila do Riacho, Aracruz-ES e DHEINI CORREIA BRAGA, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Avenida Céu Azul, 8, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00718 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 28 de janeiro de 2022 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS LEONARDO WOLFF, natural de Castelo-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Santa Rita, nº 110, 1º Andar, Centro, Conceição do Castelo-ES e NAZARÉ XAVIER, natural de Muniz Freire-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), Doméstica, residente na Rua Santa Rita, nº 110, 1º Andar, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00633 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 28 de janeiro de 2022 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Gironda, CI/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LÁZARO JULIO DO NASCIMENTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), resinador, residente na Rua Principal S/n°, Gironda, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FERNANDA ROSA TÓFANO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/n°, Gironda, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 00056 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de janeiro de 2022 RÉGIS CASTILHO SOARES Tabelião e Oficial Responsavel _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROSIMAR ADMIRAL KOPPE DOS SANTOS, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Area Rural, S/n, Muritioca, Itapemirim-ES e UEBSON PEÇANHA BIANCHI, natural de Itapemirim-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Area Rural, S/n, Muritioca, Itapemirim-ES. 01586 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 28 de janeiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIVINO LAUREANO FILHO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de canais, residente na Rua Oito de Junho, Grande Vitória, Vitória-ES e CARLA VIDAL MOISÉS EVANGELISTA, natural de Governador Valadares-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), orientadora social, residente na Rua Oito de Junho, Grande Vitória, Vitória-ES. 17697 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de janeiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JADSON GOUVEIA DE ARAUJO, natural de Itagimirim-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), armador, residente na Rua Osorio Duque Estrada, S/N, Belvedere, Serra-ES e FLÁVIA DE ALMEIDA AGUILAR, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Osorio Duque Estrada, S/N, Belvedere, Serra-ES. 11491 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 28 de janeiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR AUGUSTO BRITTO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Analista de Sistemas, residente na Avenida Saturnino de Brito N° 700, Apto 201, Praia do Canto, Vitória-ES e CATHARINE CALIMAN MAGALHÃES, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Arquiteta, residente na Avenida Saturnino de Brito N° 700, Apto 201, Praia do Canto, Vitória-ES. 25297 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 28 de janeiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONE PEREIRA SOUSA, natural de Itororo-BA, com 38 anos de idade, Divorciado(a), Porteiro, residente na Avenida Dalmares, nº 64, Barramares, Vila Velha-ES e DINÉIA CONCEIÇÃO COÊLHO, natural de Una-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Dalmares, nº 64, Barramares, Vila Velha-ES. 09241 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 28 de janeiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã

