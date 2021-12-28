Publicidade Legal

Proclamas - 28/12/2021

28 dez 2021 às 01:00

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

28-12-21 - PROCLAMAS.pdf

Tamanho do arquivo: 91kb
Proclamas - 28/12/2021

_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDER ROBERTO PASSOS DE LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), portuário, residente na Rua para Pio XII, 345, Ataide, Vila Velha-ES e MORJANA RODRIGUES DO ESPÍRITO SANTO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Bárbara Heliodora, nº 38, Apto 301, Ed. Dom Joao VI, Itapuã, Vila Velha-ES. 232729529 2.: ROBSON TEIXEIRA MACEDO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Vitória Régia, nº 1170, Apto 201, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e JULIANA PEREIRA DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Outras, residente na Avenida Vitória Régia, nº 1170, Apto 201, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232729530 3.: LEANDRO LEMOS SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Conferente, residente na Rua Monte Sinai, nº 105, Vale Encantado, Vila Velha-ES e LUANA VIEIRA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar contabil, residente na Rua Monte Sinai, nº 105, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232729531 4.: IVERSON DA SILVA ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Estrada Capuaba, nº 16, Ataíde, Vila Velha-ES e THAIS NADINE CAIRES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Estrada Capuaba, nº 16, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729532 5.: ALVIMAR GARCIA JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), ferroviário, residente na Rua Ângelo Antônio Fernandes, nº 320, Ataíde, Vila Velha-ES e MARCILENE CAMPONEZ, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ângelo Antônio Fernandes, nº 320 , Ataíde, Vila Velha-ES. 232729533 6.: MARCOS PAULO RODRIGUES DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), cozinheiro, residente na Rua Manoel Bandeira,252, Ataíde, Vila Velha-ES e SABRINA FERREIRA ALVES PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), tecnico de laboratorio, residente na Travessa Manoel Bandeira, n 252, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729534 7.: DEIVID VICENTE DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Travessa Emydio Ferreira Sacramento, nº 252, Aribiri, Vila Velha-ES e LUDMILLA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Travessa Emydio Ferreira Sacramento, nº 252, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729535 8.: IVAN DE SOUZA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Estrada Capuaba, nº 05, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES e RAQUEL FERREIRA COELHO, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Estrada Capuaba, nº 05, Zumbí dos Palmares, Vila Velha-ES. 232729536 9.: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), agente de saúde, residente na Rua Maria Cerutti, nº 15, Ibes, Vila Velha-ES e ROSANGELA FRANÇA OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Maria Cerutti, nº 15, Ibes, Vila Velha-ES. 232729537 10.: RÔMULO ANDREÃO DE OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), comprador, residente na Rua Um Nº150, Ataíde, Vila Velha-ES e JACKELINE DIAS DE CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista de RH, residente na Rua Um Nº150, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729538 11.: HENRIQUE DOS ANJOS CARDOSO, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), consultor de peças, residente na Rua Henrique Chaves, s/n, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e VALÉRIA ENTRINGER MÜLLER, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Líder financeiro, residente na Rua Henrique Chaves, s/n, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232729539 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de dezembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: KLEBERSON VIEIRA DOS SANTOS, natural de Medina-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de suporte, residente na Rua Tico-tico, nº 51, São Conrado, Cariacica-ES e JÉSSICA GUIMARÃES MARQUES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Doralice de Abreu, nº 105, Boa Sorte, Cariacica-ES. 28448 2.: JAYLTON HELMER DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Samaria, S/nº, Vale dos Reis, Cariacica-ES e CÁSSIA BRAGA BITTENCOURT, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Samaria, S/nº, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 28466 3.: BRUNO YURI ALVES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Quinta do Sol, nº 09, Rosa da Penha, Cariacica-ES e JACIANE DOS SANTOS COLETTI, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), promotora de vendas, residente na Rua Quinta do Sol, nº 09, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 28487 4.: REINAN DE OLIVEIRA BISPO, natural de Itapé-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Valter Chagas, nº 08, Piranema, Cariacica-ES e JANAINA CARLA SILVA DE ABREU, natural de Fundão-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Valter Chagas, nº 08, Piranema, Cariacica-ES. 28489 5.: EVANDRO MARCHESI, natural de Domingos Martins-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua José Monteiro, nº 36, Campo Grande, Cariacica-ES e SAMANDDA BRITO ROSSI, natural de Domingos Martins-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua José Monteiro, nº 36, Campo Grande, Cariacica-ES. 28490 6.: CALIXTON KÉLVIN SILVA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Odílio Lopes, nº 60, Vila Independência, Cariacica-ES e KARINE GOMES DOS SANTOS, natural de União dos Palmares-AL, com 16 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Odílio Lopes, nº 60, Vila Independência, Cariacica-ES. 28491 7.: AGNALDO SOUSA SANTOS, natural de Itapetinga-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Darcy Fogos Marrieny, S/n, Vila Palestina, Cariacica-ES e MARLENE DE LOURDES DA VITORIA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Darcy Fogos Marrieny, S/n, Vila Palestina, Cariacica-ES. 28492 8.: DANIEL DOS SANTOS SILVA, natural de Pedro Canário-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Guarapari, nº 155, Jardim Botânico, Cariacica-ES e HERBELLY LIRA SOUZA NUNES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Guarapari, nº 155, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 28493 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 27 de dezembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRICK SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de operações, residente na Rua Oitenta e Sete, nº 173, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e THALYTA MIRANDA DE BARROS, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Oitenta e Sete, nº 173, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 14213 2.: CÉLIO DE ASSUNÇÃO PRADO, natural de Piranhas-GO, com 65 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Meaípe, nº 25, Flexal I, Cariacica-ES e ELAINE CRISTINA PEREIRA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Meaípe, nº 25, Flexal I, Cariacica-ES. 14214 3.: JOSÉ EVARISTO DIAS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua África, S/nº, Nova Brasília, Cariacica-ES e ENILDA DE OLIVEIRA SOUZA, natural de São Mateus-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Sessenta e Sete, nº 146, Castelo Branco, Cariacica-ES. 14216 4.: EVANDRO DE JESUS CRUZ, natural de Aurelino Leal-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Noventa e Cinco, nº 284, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e JOSINÉIA LOURDES ROBERTO, natural de Cariacica-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), oficial em manutenção da construção civil, residente na Rua Noventa e Cinco, nº 284, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 14218 5.: BRUNO TRANCOZO SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Marataízes, nº 46, Tucum, Cariacica-ES e JÉSSIKA DE NOVAIS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), maquiadora/ penteadeira, residente na Rua Marataízes, nº 46, Tucum, Cariacica-ES. 14220 6.: BRUNO DE SOUZA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Cosme e Damião, nº 107, Itacibá, Cariacica-ES e KELLY MACHADO ALBINO, natural de Anchieta-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Rua Cosme e Damião, nº 107, Itacibá, Cariacica-ES. 14221 7.: ANTÔNIO LUÍS DOS SANTOS SOUZA, natural de Itabuna-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), fiscal de ônibus, residente na Rua 1 de Janeiro, S/nº, Grauna, Cariacica-ES e EDNA PRATES DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), faxineira, residente na Rua 1 de Janeiro, S/nº, Grauna, Cariacica-ES. 14223 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 27 de dezembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVERTON FERREIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Castelo Branco, N° 29, Novo Horizonte, Linhares-ES e FRANCIANE SERAFIM, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), supervisora de crédito, residente na Avenida Augusto Calmon, N° 1261, Centro, Linhares-ES. 11565 2.: ADEILSON SILVA TRINDADE, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professor de educação fisíca, residente na Avenida Castro Alves, nº 837, Interlagos, Linhares-ES e STHÉFANI FERNANDES MAGNAGO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Avenida Luiz Cândido Durão, nº 31, Qd 26, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 11566 3.: MARCOS GONÇALVES BARROS, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânuca, residente na Avenida Guerino Giubert, nº 286, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e NATÁLIA BRESSANELI DE CASTRO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Guerino Giubert, nº 302 , Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 11567 4.: RONIVAN SANTOS PEIXOTO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Joaquim Calmon, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES e JENY GLEICY DOS SANTOS, natural de Aracaju-SE, com 31 anos de idade, divorciado(a), aliment prod trainne, residente na Avenida Joaquim Calmon, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES. 11568 5.: JOÃO VICTOR FRIGINI CALIMAN, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida França, S/n, Jardim Laguna II, Linhares-ES e KAREN MACEDO LEITE, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar financeiro, residente na Avenida Antônio Lopes Merçon, nº 1898, Araçá, Linhares-ES. 11569 6.: ALESSANDRO LIBERATO ALVES, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Manoel Pimentel, S/n, Interlagos, Linhares-ES e ROSILENE ANCHIETA ROSA, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 68, Bairro Interlagos, Linhares-ES. 11570 7.: SANDRA DA FONSECA, natural de Videira-SC, com 23 anos de idade, solteiro(a), facilitador, residente na Avenida Barão Rio Branco, nº 890, Interlagos, Linhares-ES e DAIANE GAMBARTE ELEUTÉRIO, natural de Muniz Freire-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnico, residente na Avenida Barão Rio Branco, nº 890, Interlagos, Linhares-ES. 11571 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 27 de dezembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO POSSATTI DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Itaúna, nº 5, Divinópolis, Serra-ES e MARINEIDE ROCHA RIBEIRO, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Itaúna, nº 5, Divinópolis, Serra-ES. 11379 2.: SANDRO LÚCIO BORGES, natural de Serra-ES, com 48 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Fabiano Nunes Fraga, nº 105, São Marcos I, Serra-ES e VALÉRIA ALVES DOS SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 52 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Fabiano Nunes Fraga, nº 105, São Marcos I, Serra-ES. 11428 3.: WEMERSON PEREIRA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Guarani, nº 860, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES e JEANCARLA DIAS DOS SANTOS, natural de Muniz Freire-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), domética, residente na Avenida Guarani, nº 860, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES. 11437 4.: ALLAN PINHEIRO DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, Divorciado(a), operador de maquina, residente na Rua Almirante Tamandaré, 155, Campinho da Serra II, Serra-ES e SAMIRA VIEIRA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Pinheiro, 153, Vista da Serra I, Serra-ES. 11440 5.: TIELIS RESENDE LIMA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), eletricista industrial, residente na Rua Piranema, nº 118, Vista da Serra I, Serra-ES e LUCIMARA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Ji-Paraná-RO, com 35 anos de idade, Divorciada(o), assistente administrativo, residente na Rua Piranema, nº 118, Vista da Serra I, Serra-ES. 11441 6.: DAVID TILIO PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), operador de munck, residente na Rua Gaivota, s/n , Serra Dourada I, Serra-ES e ERIKA GOMES FERREIRA, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de técnico de segurança do trabalho, residente na Rua Gaivota, s/n , Serra Dourada I, Serra-ES. 11442 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de dezembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO PARAJÁRA MORAES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, Jardim Camburi, Vitória-ES e JESSICA FERREIRA WARMELING, natural de Criciúma-SC, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25073 2.: CLEBERSON DOS SANTOS BARBOZA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), aeroviário, residente na Rua José Alves, Goiabeiras, Vitória-ES e LAISA ROBERTA ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Rua José Alves, Goiabeiras, Vitória-ES. 25106 3.: VICTOR DE ALMEIDA LIBERATO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Doutor Antônio Basílio, Jardim da Penha, Vitória-ES e THAÍS PEREIRA DUTRA CABRAL, natural de Mantena-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), professora de educação fisica, residente na Rua Doutor Antônio Basílio, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25108 4.: CARLOS ALBERTO CORREIA FAGUNDES, natural de Recife-PE, com 37 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Theófilo Costa, Jardim Camburi, Vitória-ES e HELOÍSA LUCENA DE PAIVA, natural de João Pessoa-PB, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Theófilo Costa, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25109 5.: CARLOS GUILHERME LIRIO CORREIA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), portuario, residente na Rua João de Oliveira Soares, Jardim Camburi, Vitória-ES e ROSEMERI ELIAS BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), vendedora de cosmeticos autonoma, residente na Rua João de Oliveira Soares, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25110 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de dezembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANCESCO NICOLAS FAVETTA, natural de Bracciano, Itália-IG, com 29 anos de idade, solteiro(a), coordenador de operações, residente na Praça Prefeito Oswald Guimarães, nº 15, Bento Ferreira, Vitória-ES e ALINE PEREIRA LEITE, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Praça Prefeito Oswald Guimarães, nº 15, Bento Ferreira, Vitória-ES. 25239 2.: FILIPE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Avenida Florianópolis, nº 745, Bloco 09, Aptº 304, Jardim Limoeiro, Serra-ES e JÉSSICA KATRINE DE SANTANA, natural de Nanuque-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), operadora de sala de controle, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 1335, Aptº 501, Santa Lúcia, Vitória-ES. 25240 3.: JOÃO MANOEL BRAGA, natural de Cariacica-ES, com 69 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua São Vicente de Paulo, nº 46, Maria Ortiz, Vitória-ES e MARIA CRISTINA LIMA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), auxiliar em saúde bucal, residente na Rua São Vicente de Paulo, nº 46, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25241 4.: DIEGO RANGEL SOBRAL, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Maria de Lourdes Poyares Labuto, nº 240, Mata da Praia, Vitória-ES e STEPHANNIE DO CARMO CARLESSO, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Rachel Vitalino de Brito, nº 110, Hélio Ferraz, Serra-ES. 25242 5.: RICHARDSON WARLEY SIQUEIRA LUZIA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), enfermeiro do trabalho, residente na Avenida Rio Branco, 1512/904, Praia do Canto, Vitória-ES e KESYA DE SOUZA SILVA, natural de Belém-PA, com 35 anos de idade, solteiro(a), Psicóloga, residente na Avenida Rio Branco , 1512/904, Praia do Canto, Vitória-ES. 25243 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de dezembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RÔMULO MARCONI FERREIRA BARBOSA DE OLIVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), redator, residente na Rodovia do Sol, nº 3420, Apartamento 804 C, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ALLANA AVILA VIEIRA, natural de Porto Alegre-RS, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rodovia do Sol, nº 3420, Apartamento 804 C, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19573 2.: FRANCISCO DE ASSIS BEIRIZ BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), vendendor, residente na Rua Leste, N° 138, Ataíde, Vila Velha-ES e SABRINA FERNANDES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), músico regente, residente na Rua Itabaiana, S/n, Apartamento 708, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19574 3.: PAULO CESAR DA SILVA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), instrutor de auto escola, residente na Rua Gonçalves Dias, nº 205, Edifício Caviúna, Apartamento 204, Ala B, Boa Vista II, Vila Velha-ES e ELIETE DIAS DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Gonçalves Dias, nº 205, Edifício Caviúna, Apartamento 204, Ala B, Boa Vista II, Vila Velha-ES. 19575 4.: DAVI NOGUEIRA DA ROCHA JUNIOR, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Machado de Assis, nº 32, Boa Vista I, Vila Velha-ES e PÂMELA NASCIMENTO ANDRADE, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Machado de Assis, 32, Boa Vista, Vila Velha, Vila Velha-ES. 19576 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de dezembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: AYLTON SOARES DA SILVA, natural de Itaocara-RJ, com 71 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro aposentado, residente na Rua Maria Fernandes Marvila, s/nº , Campo Acima, Itapemirim-ES e MARIA DAS DORES CARDOZO, natural de Itapemirim-ES, com 76 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Maria Fernandes Marvila, s/nº , Campo Acima, Itapemirim-ES. 14233 2.: MAGNO PEREIRA GERALDINO, natural de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), guarda municipal, residente na Rua Projetada 2, Candéus, Itapemirim-ES e ADRYELLE GOMES DO NASCIMENTO LIMA, natural de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), cabeleireira, residente na Rua Projetada 2, Candéus, Itapemirim-ES. 14234 3.: ALIANDRO SOARES GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), mecânico industrial, residente na Rua José Marques, S/nº, Garrafão, Itapemirim-ES e SIMÔNICA DOS SANTOS COELHO, natural de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), técnica em enfermagem, residente na Rua José Marques, S/nº, Garrafão, Itapemirim-ES. 14235 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 27 de dezembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: UILTON LOPES GONÇALVES, natural de Nova Viçosa-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), serralheiro autônomo, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 6793, Resistência, Vitória-ES e IRENE SANTOS ROCHA, natural de Mucuri-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), sem profissão remunerada, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 6793, Resistência, Vitória-ES. 17652 2.: GERALDO ARAÚJO NETO, natural de Conselheiro Pena-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 3848, Condusa, Vitória-ES e JUCIMARA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rodovia Serafim Derenzi, 3848, Comdusa, Vitória-ES. 17654 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de dezembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER PATUSSI PANCINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Fazenda Boa Vista, Area Rural, Cachoeiro de Itapemirim-ES e EDNA VARGAS DA SILVA, natural de Muqui-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Fazenda Boa Vista, Area Rural, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04954 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 27 de dezembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLAUBER POLETTE, natural de Santo André-SP, com 51 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro mecânico, residente na Rua Libra, nº 674, Alvorada, Vila Velha-ES e ELZERINA VIEIRA DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), Comerciante, residente na Rua Libra, nº 674, Alvorada, Vila Velha-ES. 06300 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de dezembro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ALBERTO MARVILA DA COSTA, natural de Itapemirim-ES, com 52 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Rio Branco, nº 01, Barramares, Vila Velha-ES e UÉDMA DE JESUS SOARES, natural de Itamaraju-BA, com 48 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Avenida Rio Branco, nº 01, Barramares, Vila Velha-ES. 09206 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de dezembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ALESSANDRO PEDRO RICARTE, natural de Iúna, -ES, nascido em 07 de outubro de 1980, estado civil divorciado, profissão gerente geral, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, São Floriano, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Joaquim Pedro Filho e Maria das Graças Pedro e ERLAINE PEREIRA DE CASTRO, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascida aos 10/02/1989, estado civil divorciada, profissão serrador, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, São Floriano, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de José Dias de Castro e Evanir de Fátima Pereira Herbst. 2.: BRUNO DE LIMA PEREIRA, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 12 de agosto de 2000, estado civil solteiro, profissão soldador, residente e domiciliado Rod. BR 262, S/N, Victor Hugo, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Leomar Francisco Pereira e Maria Lizete de Lima Silva, falecida e BELIMAR JUCICLÉLIA OLIVEIRA ARCANJO, natural de Itanhomi, -MG, nascida em 04 de junho de 2001, estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada Rod. BR 262, S/N, Victor Hugo, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Ermindo Junior Arcanjo e Cleonice de Oliveira. 3.: FELIPE DOS SANTOS, natural de Muniz Freire, -ES, nascido em 11 de maio de 1997, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Rod. ES 164, S/N, São Paulo, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de João Francisco dos Santos e Maria Aparecida dos Santos e JULLI DOS SANTOS BRAGA, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 06 de dezembro de 2002, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Rod. ES 164, S/N, São Paulo, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Adriano José Braga e Neuzeni dos Santos. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 27 de dezembro de 2021. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

