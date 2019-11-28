Proclamas - 28/11/2019
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: NILSON THEODORO LOUZADA JUNIOR, natural de Ecoporanga-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), assistente de compra, residente na Rua Ornácio Sidônio dos Santos, s/nº , Pitanga, Carapina, Serra-ES e DALILA THEODORO DE JESUS, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Ornácio Sidônio dos Santos, s/nº , Pitanga, Carapina, Serra-ES. 29403 2.: FABIO GOMES MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua dos Açaís, nº 2, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e ANA LILIAN DE CARVALHO LASCOSQUE, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), pisicologa, residente na Rua dos Açaís, nº 2, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29407 3.: TELMO EVANGELISTA DA SILVA, natural de São Gonçalo-RJ, com 52 anos de idade, divorciado(a), oficial de pintura automotiva, residente na Rua Apiacá, nº 31, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES e DEBORA GEOVANA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Apiacá, nº 31, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES. 29409 4.: FELIPE SILVA CARVALHO, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente de compras, residente na Rua dos Lirios, 09, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e FERNANDA LUDTKE OTTO, natural de Afonso Claúdio-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), instrumentadora cirurgica, residente na Rua dos Lirios, 09, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29410 5.: SANDRO NASCIMENTO LOPES, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), gerente comercial, residente na Rua dos Rouxinois, 555, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e ROSANGELA DORNELAS DE ASSIS, natural de Itabira-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), corretora, residente na Rua dos Rouxinois, 555, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29411 6.: GIVANILDO SANTOS DA SILVA, natural de Buerarema-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), Encarregado de Obras, residente na Rua Galo-da-serra, nº 1, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e ESMERALDA GOMES DE OLIVEIRA, natural de Buerarema-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Galo-da-serra, nº 1, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29412 7.: LUCAS COSTA LACERDA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Marataízes, 394 , Valparaíso, Carapina, Serra-ES e THALITA PORTELA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Marataízes, 394 , Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 29413 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de novembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIAN CÉSAR DIAS DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua José Pedro Gonçalves, sem Número, Bairro Quilombo,, Iúna-ES e GABRYELLA CRISTINA MENDES ROCHA CASSOTTI, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Pedro Gonçalves, sem Número, Bairro Quilombo,, Iúna-ES. 08525 2.: JOSÉ BRÁS DO NASCIMENTO JÚNIOR, natural de Iúna-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Otacilio Severino da Silva, Número 38, Bairro Quilombo, Iúna-ES e LORENA OLIVEIRA FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Otacilio Severino da Silva, Número 38, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08526 3.: EDUANE RODRIGUES DE SOUZA, natural de Ibatiba-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego da Serrinha, Zona Rural, Iúna-ES e ANA CLAUDIA MALHEIROS VIEIRA, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego da Serrinha, Zona Rural, Iúna-ES. 08527 4.: ISAIAS GOMES DA ROCHA, natural de Iúna-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Marcionilia Freitas de Araujo, Número 59, Bairro Quilombo,, Iúna-ES e ZENIA APARECIDA MORAES, natural de Iúna-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Marcionilia Freitas de Araujo, Número 59, Quilombo,, Iúna-ES. 08528 5.: MATHEUS COELHO DA COSTA, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Maria Ribeiro Florindo, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e MÔNICA LÚCIO ALVES, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maria Ribeiro Florindo, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08529 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 27 de novembro de 2019 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRICIO MEDEIROS ROCHA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Ormindo de Oliveira Barcellos, nº 85, Santo Agostinho, Viana-ES e KETLEM DE PAULO ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ormindo de Oliveira Barcellos, nº 85, Santo Agostinho, Viana-ES. 06761 2.: ROMARIO DIAS SCANDIAN, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), cobrador, residente na Rua Belo Horizonte, nº 10, Marcílio de Noronha, Viana-ES e DAYANE LEOPOLDINA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Analista fiscal, residente na Rua Belo Horizonte, nº 10, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06762 3.: CLAUDINEI RAMOS XAVIER, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Técnico de panificação, residente na Rua Ataíde Ervate, nº 07, Marcílio de Noronha, Viana-ES e EMYLLY PINHO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 17, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06764 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 27 de novembro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS EDUARDO MORAES PEREIRA, natural de São Luis-MA, com 40 anos de idade, Solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Boapaba, nº 20, Rio Marinho, Vila Velha-ES e JAMENI FERNANDES DA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Boapaba, nº 20, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728252 2.: MARLEYSON DA SILVA LEANDRO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na Rua Olavo Bilac, nº 653, Santa Rita, Vila Velha-ES e LARISSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Olavo Bilac, nº 653 , Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728256 3.: DEIVISON MARTINS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Rodrigues Alves, Nº 51, Ataíde, Vila Velha-ES e FERNANDA NASCIMENTO DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Rodrigues Alves, nº 51, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728257 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de novembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã ___________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.:JANDERSON SCHMEIDER VICENTE e JESSICA SOUZA VIEIRA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Auxiliar administrativo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com dezoito (18) anos de idade, estado civil solteira, profissão autônoma, residente em Vila Velha-ES. 2.:THIAGO RIBEIRO ALVES FRANÇA e CAROLAINNE NICACIO DE OLIVEIRA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Motorista particular, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão Manicure, residente em Vila Velha-ES. 3.:AROUDO RODRIGUES BRAGA e ROGERIA ALVES DE OLIVEIRA, ele natural de Afonso Cláudio-ES, com cinquenta e dois (52) anos de idade, estado civil divorciado, profissão motorista, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Lajinha-MG, com quarenta e nove (49) anos de idade, estado civil divorciada, profissão faxineira, residente em Vila Velha-ES. Vila Velha, ES, 26 de Novembro 2019 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO CESAR DE OLIVEIRA, natural de Itabira-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), Funcionário Público Federal, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 50, Mata da Praia, Vitória-ES e SABRINA DA PENHA ROCHA MONJARDIM, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 50, Mata da Praia, Vitória-ES. 23357 2.: VITOR ANTONIO COELHO DOS SANTOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), enhenheiro civil, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, nº 1141, Apto 701 B, Jardim Camburi, Vitória-ES e FABÍOLA CRISTINA DIAS BATISTA, natural de Manhuaçu-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), terapeuta ocupacional, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, nº 1141, Apto 701 B, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23358 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de novembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULI EVERSON COZER DOS SANTOS, natural de João Neiva-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico de suporte, residente na Rua das Violetas, 73, Crubixá, João Neiva-ES e LARISSA PIFFER DA SILVA, natural de João Neiva-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rodovia BR 101 Norte, s/n, João Neiva-ES. 03001 2.: GILSON FRADE MOREIRA, natural de São Domingos do Prata-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro metalúrgico, residente na Rua Walter D'avilla, N° 160/104, João Neiva-ES e LAÍS LEITE FONSECA, natural de Ponte Nova-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Antônio Gravini, 138A, Vila Oliveira, Ponte Nova-MG. 03002 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 27 de novembro de 2019 Wanda Ribeiro Plazzi CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: HYAGO BRAVIM DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Robert Kennedy, nº 328, da Penha, Vitória-ES e AMANDA CRISTINY MAIRINK VENTURIM, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Robert Kennedy, nº 276, da Penha, Vitória-ES. 23748 2.: GENECI FRANCISCO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua Emílio Ferreira da Silva, s/nº , Andorinhas, Vitória-ES e JAILZA DOS SANTOS CLAUDINO, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Emílio Ferreira da Silva, s/nº , Andorinhas, Vitória-ES. 23749 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de novembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: WERICO COSME NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), lixador, residente na Avenida Céu Azul, Sem Número, Vila do Riacho, Aracruz-ES e LUCIENI RIBEIRO RAMOS, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Céu Azul, Sem Núemero, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00558 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 27 de novembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ANTONIO RIBEIRO VALADARES, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Jurandir Ferreira, nº 28, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e TEREZINHA DE LOURDES GOMES, natural de Baixo Guandu-ES, com 51 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Jurandir Ferreira, nº 28, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08096 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de novembro de 2019 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FELIPE CARVALHO REBONATO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Conferente, residente na Escadaria Grande Data, nº 84, Santos Reis, Vitória-ES e SARA CONCEIÇÃO MENDONÇA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), recepcionista em atendimento, residente na Escadaria Grande Data, nº 84, Santos Reis, Vitória-ES. 16885 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de novembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL DETTMAN CARVALHO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Av. João Mendes, nº 1528, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MAYARA RAMOS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), bacharel em contábeis, residente na Avenida João Mendes, 1528, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18006 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de novembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS MILHER SANTOS MACIEL, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua Caratinga, 18, Divinópolis, Serra-ES e GISELE SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Caratinga, 18, Divinópolis, Serra-ES. 09783 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de novembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEAN MUZI DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), encarregado pessoal, residente na Rua Francisco Tristão Soares, s/nº, Alegre-ES e ZILMA DOS SANTOS TEODORO, natural de Alegre-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), agente de indemias, residente na Rua Francisco Tristão Soares s/nº, Alegre-ES. 03358 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 27 de novembro de 2019 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil