Proclamas - 28/10/2021

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON SIQUEIRA ANTONIO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedor, residente na Rua Vitor dos Santos, nº 10, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e FERNANDA BUCK OTTONI, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Paulo Neves, nº 200, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729402 2.: FLÁVIO GEROLIMICH DOS SANTOS, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida Santa Leopoldina nº 1200, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e ANDRÉIA DAMAZIO FERREIRA, natural de Resende-RJ, com 42 anos de idade, solteiro(a), chefe de cozinha, residente na Rua São Francisco, nº 104, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729403 3.: WAGNER GRAZZIOTTI GONÇALVES JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Margarida, nº 10, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e ROBERTA PATROCINIO DE AMORIM, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Angelo Antonio Fernandes, nº 320, Apto 703, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729404 4.: JAIRO PEREIRA, natural de Santa Teresa-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 672, Ataíde, Vila Velha-ES e ALINE SALOMÃO KÜSTER, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 672, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729405 5.: MAGNO GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 275, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e IRANEYDE BARBOSA SALES, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 275, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 232729406 6.: EVAIR CYPRIANO JÚNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida João Mendes, nº 940, Santa Mônica, Vila Velha-ES e SUELEM GOMES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Avenida João Mendes, nº 940, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 232729407 7.: UELITON VIEIRA MARTINS, natural de Ibiraçu-ES, com 63 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Trinta e Um, nº 01, Vila Nova, Vila Velha-ES e ADEMILDES ALVES CONCEIÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 58 anos de idade, viúvo(a), cozinheira, residente na Rua Trinta e Um, nº 01, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232729408 8.: ANDERSON BARBOSA RIBEIRO DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente de vendas, residente na Rua Jussara Rodrigues Lorenzuti, nº 64, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES e PRISCILLA FERNANDES LIMA, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidora publica, residente na Rua Jussara Rodrigues Lorenzuti, nº 64, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729409 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de outubro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO CORREIA SANTOS, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), Estoquista, residente na Rua das Purpurinas, Nº 23 , Feu Rosa, Serra-ES e EVELYN LORENZONE VIEIRA, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua das Purpurinas, Nº 23 , Feu Rosa, Serra-ES. 32401 2.: FILIPHE PRATES DO AMARAL, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Rua das Purpurinas, nº 05, Feu Rosa, Serra-ES e WASHINGTON RODRIGUES SALOMÃO SCHULTZ, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), técnico no setor de qualidade, residente na Rua das Purpurinas, nº 05, Feu Rosa, Serra-ES. 32525 3.: MAICON DE SOUZA SANTOS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), assistente de loja, residente na Rua Hárpia, nº 14, Novo Horizonte, Serra-ES e STEFHANIE SARCINELLI DOS SANTOS SEIXAS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), assistente de produtos financeiros, residente na Rua Hárpia, nº 14, Novo Horizonte, Serra-ES. 32526 4.: VALDEMIR MACHADO DA SILVA, natural de Piripiri-PI, com 47 anos de idade, Solteiro(a), jardineiro, residente na Travessa Macaió II, nº 35, Central Carapina, Serra-ES e MARIA DOS REMÉDIOS NASCIMENTO SILVA, natural de Piripiri-PI, com 32 anos de idade, Solteira(o), auxliar de serviços gerais, residente na Travessa Macaió II, nº 35, Central Carapina, Serra-ES. 32527 5.: GILMAR TAVARES DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), inspetor de qualidade, residente na Avenida Presidente Dutra, nº 35, Jardim Carapina, Serra-ES e IVANETE ANGELO GONÇALVES, natural de Cariacica-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente de faturamento, residente na Avenida Presidente Dutra, nº 35, Jardim Carapina, Serra-ES. 32546 6.: JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA CAMPOS, natural de Canavieiras-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Beija-flor, nº 16, Novo Horizonte, Serra-ES e BALBINA BORGES RIBAS, natural de Buerarema-BA, com 42 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Beija-flor, nº , Novo Horizonte, Serra-ES. 32557 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de outubro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEAN LOPES PEREIRA, natural de Castelo-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Ribeiro, nº 179, Santa Monica, Vila Velha-ES e JULIA CAROLINE SANCCA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Lisboa, nº 57, Araçás, Vila Velha-ES. 19384 2.: DAMIÃO DINIZ DA SILVA, natural de São Gonçalo do Pará-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Curitiba, Nº 1800, Apartamento 901, Edíficio Gold Coast, Praia De Itapuã, Vila Velha-ES e LUCIENE PESSOTTI DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), arquiteta, residente na Avenida Alfredo Alcure, Nº 79, Apartamento 801, Edifício Leo Palombini Neto, Jardim Camburi, Vitória-ES. 19385 3.: ALEXANDRE WERNERSBACH NEVES, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), ADM.DE EMPRESAS, residente na Rua Aquino Araújo, nº 181, Apartamento 504, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANDREIA CRISTINA MORAES FREIRE, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), auditora fiscal estadual, residente na Rua Aquino Araújo, nº 111, Edificio Mandala, Apartamento 504, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19386 4.: BRENO LOUREIRO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Tratador de Piscina, residente na Rua Álvares Cabral, Nº 195, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e LETICIA DIONIZIO FALCÃO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Autônoma, residente na Rua Álvares Cabral, Nº 195, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19387 5.: WILLIAM BARBOSA DUTRA, de nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, profissão biólogo, residente em Vila Velha-ES e ALINE CALDAS CARVALHO DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteira, profissão Empresária, residente em Vila Velha-ES.. (republicação por incorreção). Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de outubro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUGO ROMÃO BRANDOLIM, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Polidor, residente na Avenida Jorge Simão, nº 32, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ROSENILTA DE OLIVEIRA PANCINE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Jorge Simão, nº 32, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04883 2.: RAHONE MARTINS SOARES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Honorina de Oliveira Silva, nº 41, Ferroviários, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KARINA BATISTA BRAZ SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Honorina de Oliveira Silva, nº 41, Ferroviários, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04884 3.: MATHEUS POLONINI LEITE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de mecânico de refrigeração, residente na Rua José Goulart, nº 18, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ISABELA LÁZARO ARAUJO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Goulart, nº 18, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04885 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 27 de outubro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: TADEU FELIPE CAETANO SILVEIRA, natural de Corinto-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Sucupira, nº 700, Movelar, Linhares-ES e FERNANDA PIMENTEL CARDOSO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente de atendimento, residente na Rua Mantenópolis, nº 442, José Rodrigues Maciel, Linhares-ES. 11423 2.: THALLES FREITAS LAURETT, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar adiministrativo, residente na Avenida Natalino Pandolfi, S/n, Vila Isabel, Linhares-ES e JESSICA ESTEVES DE JESUS, natural de Pedro Canário-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora online, residente na Rua Maximino Zucoloto, nº 180, Santa Cruz, Linhares-ES. 11424 3.: MURILO DIAS RECLA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 788, Interlagos, Linhares-ES e ANNA KARLA COELHO FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 788, Interlagos, Linhares-ES. 11425 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 27 de outubro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), agente de proteção de aeroporto, residente na Rua Manoel da Silva, nº S/n, Tabuazeiro, Vitória-ES e JACKELINE NORBERTO DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Manoel da Silva, nº S/n, Tabuazeiro, Vitória-ES. 25117 2.: BRUNO MENEGUELLI PECHINHO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), administrador de empresas, residente na Rua Dom Pedro II, nº 63 /1202, Praia do Canto, Vitória-ES e LÍVIA SCHWAB BALDI, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), administradora de empresas, residente na Rua Dom Pedro II, nº 63/1202 , Praia do Canto, Vitória-ES. 25118 3.: JULIO BARCELLOS RANGEL, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro de produção, residente na Rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 553, Bento Ferreira, Vitória-ES e ELISA CRIZIO DE ARAUJO TORRES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Engenheira civil, residente na Rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 553, Bento Ferreira, Vitória-ES. 25119 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de outubro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEDER DINIZ DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), revendedor autônomo, residente na Rua Professora Nair Dias Barbosa, Maria Ortiz, Vitória-ES e PRISCILA BRUNI PRATT, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), revendedora autônoma, residente na Rua Professora Nair Dias Barbosa, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24956 2.: LEANDRO VIEIRA ANTUNES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANGELICA DOS REIS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24958 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de outubro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: OTÁVIO PEREIRA SORIANO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), repositor comercial, residente na Localidade Safra, Itapecoá,, Itapemirim-ES e JANAÍNA BARRÔSO, natural de Vargem Alta-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Localidade Safra, Itapecoá,, Itapemirim-ES. 01210 2.: MARCELO GARDIOLI DE AZEVEDO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES e TALITA OINHOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01211 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 27 de outubro de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: NARCELIO DA SILVA GOMES, natural de Alcobaça-BA, com 46 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua do Ouro, S/n, Divinópolis, Serra-ES e NILCE MARTINS NASCIMENTO LAUREANO, natural de Caravelas-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua do Ouro, S/n, Divinópolis, Serra-ES. 11221 2.: PAULO HENRIQUE NUNES, natural de Cariacica-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), controlador de almoxarifado, residente na Rua Manoel Laurentino, 17, Sotema, Cariacica-ES e IZABELI MORATI BERMUDES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de pagamentos, residente na Rua Rio Jacuipe, 112, Eldorado, Serra-ES. 11298 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de outubro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE DA CRUZ SILVA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), AUXILIAR DE PRODUÇÃO, residente na Rua Presidente Getulio Vargas nº 58, Ulisses Guimaraes, Vila Velha-ES e REBECA SANTOS SIMOES, natural de Itabuna-BA, com 18 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Presidente Getulio Vargas nº 58, Ulisses Guimaraes, Vila Velha-ES. 09118 2.: JOAO CARLOS MENDES SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), AUTONOMO, residente na Rua da Liberdade, nº 27, João Goulart, Vila Velha-ES e ELISA CARLA RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua da Liberdade,n27, João Goulart, Vila Velha-ES. 09119 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de outubro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALLAN BATISTA AGUIAR BALKE, natural de Cariacica-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Cardoso de Melo, nº 33, Itacibá, Cariacica-ES e DAYANA ALMERINDO CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Cardoso de Melo, nº 33, Itacibá, Cariacica-ES. 14042 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 27 de outubro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR DOS SANTOS GOMES, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua Adson Vicente dos Santos, S/n, Cristal, João Neiva-ES e LARA SPINASSÉ, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Adson Vicente dos Santos, S/n, Cristal, João Neiva-ES. 03131 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 27 de outubro de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO BARCELOS BRONZONI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), promotor de venad, residente na Rua São João, nº 118, Presidente Médice, Cariacica-ES e LETICIA SOUZA GODINHO, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Altiva da Silva Bressiani, nº 35, Primavera, Viana-ES. 07467 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 27 de outubro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: PATRYCK DA SILVA MARTINS, nacionalidade brasileira, natural de Viana-ES, nascido em 31 de dezembro de 1995, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, residente na Rua Virgilio Pereira, 33, Centro em Viana-ES & LETICIA FREITAS SOUSA, nacionalidade brasileira, natural de São Paulo-SP, nascida em 18 de fevereiro de 1996, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua Virgilio Pereira, 33, Centro em Viana-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 27 de outubro de 2021 Walmir de Oliveira Ricco Tabeliã e Oficial Interino CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOAQUIM DA SILVA FERREIRA, natural de Belo Oriente-MG, com 62 anos de idade, solteiro, lavrador aposentado, residente e domiciliado na Avenida Joaquim Candido da Silva, s/n, São Jorge do Oliveira, Brejetuba-ES e GECILDA ROSA FERREIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 61 anos de idade, divorciada, cuidadora, residente e domiciliada na Avenida Joaquim Candido da Silva, s/n, São Jorge do Oliveira, Brejetuba-ES - 001038. 2.: MARCIONE PEREIRA DIAS, natural de Castelo-ES, com 32 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no lugar denominado Córrego Vargem Grande, zona rural, Brejetuba-ES e ELIANE DE AMORIM JACINTO, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, com 24 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no lugar denominado Córrego Vargem Grande , zona rural, Brejetuba-ES – 001041. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 25 de outubro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã