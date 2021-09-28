Proclamas - 28/09/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILIANS LACERDA ALVES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 421, Jardim Carapina, Serra-ES e NATHÁLIA FERREIRA DE MACEDO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), esteticista, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 421, Jardim Carapina, Serra-ES. 32067 2.: MAXSSUEL RODRIGUES OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Braúna, nº 257, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e NERLAINE PIZETTA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Braúna, nº 257, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32321 3.: REGINALDO DE LOURDES DE SANTANA, natural de Buerarema-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Itaipú, nº 40, Vila Nova de Colares, Serra-ES e JUSSARA PAULINA DE MATTOS, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Itaipú, nº 40, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32322 4.: JOÃO VITOR DE OLIVEIRA CHRIST, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Steve Biko, nº 19, Cidade Continental-Setor África, Serra-ES e ANA PAULA DA SILVA LUPPI, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Steve Biko, nº 19, Cidade Continental-Setor África, Serra-ES. 32323 5.: RENATO WANDEKOEKEM GESZE, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Teixeira de Freitas, nº 453, Parque Residencial Mestre Álvaro, Serra-ES e CRISTIANE MAIA MELO, natural de São Paulo-SP, com 39 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Teixeira de Freitas, nº 453, Parque Residencial Mestre Álvaro, Serra-ES. 32324 6.: VITOR PATROCINIO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Carapebus, nº 105, Valparaíso, Serra-ES e ADIVANIA DE ALMEIDA, natural de Serra-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Rua Carapebus, nº 105, Valparaíso, Serra-ES. 32325 7.: ALLAN DE PAULA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), supervisor operacional, residente na Rua Treze, nº 46, Maringá, Serra-ES e BÁRBARA ROCHA DA SILVA DE BRITO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), produtora de eventos, residente na Rua Treze, nº 46, Maringá, Serra-ES. 32326 8.: ANDERSON OLIVEIRA AZEVEDO, natural de Timóteo-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), operador de logística, residente na Rua Castro Alves, nº 237, São Diogo II, Serra-ES e LUCIMAR PAGOTO DOS SANTOS, natural de Domingos Martins-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Castro Alves, nº 237, São Diogo II, Serra-ES. 32327 9.: JOSÉ VIEIRA DE FARIAS, natural de Riacho dos Cavalos-PB, com 48 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Visconde de Pirajá, S/n°, Vila Nova de Colares, Serra-ES e BARBARA DIAS FIGUEIREDO, natural de Fundão-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), tosadora, residente na Rua Visconde de Pirajá, S/n°, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32328 10.: THIAGO DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Beco Eucaliptos, nº 518, Feu Rosa, Serra-ES e INGREDY SANTOS DE LIMA, natural de Maceió-AL, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de professora, residente na Beco Eucaliptos, nº 518, Feu Rosa, Serra-ES. 32330 11.: JOSUÉ SILVA DIAS, natural de Ipatinga-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), Serralheiro, residente na Rua Iguapé, s/nº , Vila Nova de Colares, Serra-ES e JOVANIA SILVA SOARES, natural de Ignorada-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Iguapé, s/nº , Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32331 12.: ANTONIO TAMANINI, natural de Colatina-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Santa Luzia, nº 32, Jardim Tropical, Serra-ES e LÍDIA RAMOS DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de idoso, residente na Rua Santa Luzia, nº 32, Jardim Tropical, Serra-ES. 32333 13.: GABRIEL DE SOUZA CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Ágata, nº 404, André Carloni, Serra-ES e TAYNA SALES DE LANES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Ágata, nº 404, André Carloni, Serra-ES. 32334 14.: RAFAEL ASSIS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), subgerente hoteleiro, residente na Rua Monte Sinai, nº 292, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e FRANCIELLY DA SILVA JANUARIO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de faturamento, residente na Rua Monte Sinai, nº 292, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32335 15.: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua Esmeralda, nº 05, André Carloni, Serra-ES e IZABELA MONTEIRO FAHNING, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Esmeralda, nº 05, André Carloni, Serra-ES. 32336 16.: WESLEY DE ALMEIDA BELTRAME JUNIOR, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Ubu, S/nº, Valparaíso, Serra-ES e THAIS BRAGA GOMES, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), supervisora de loja, residente na Rua Ubu, S/nº, Valparaíso, Serra-ES. 32339 17.: ISAQUE DE ASSIS SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte computacional, residente na Av. Guaxindiba, nº 419, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e MARILIA DA SILVA ANDRÉ, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Av. Guaxindiba, nº 419, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32341 18.: ARTUR VIEIRA SANTOS, natural de Viana-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Motorista carreteiro, residente na Avenida Guarapari, nº 1054, Apto 105, Valparaíso, Serra-ES e CAROLINA BARBOSA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente de departamento pessoal, residente na Avenida Guarapari, nº 1054, Apto 105, Valparaíso, Serra-ES. 32342 19.: RAFAEL MOTA DE JESUS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Nara Leão, nº 125, Jardim Limoeiro, Serra-ES e ELLEN MOTA DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), designer de unhas, residente na Rua Nara Leão, nº 125, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32354 20.: MATHEUS OLIVEIRA DE PROENÇA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), cosultor de vendas, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 140, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e ALINE PEREIRA CARDOSO DE OLIVEIRA, natural de São Paulo-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 140, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32356 21.: PEDRO VICTOR NASCIMENTO CORRÊA, natural de Itaguaçu-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), planejador de manutenção, residente na Avenida Guarapari, nº 790, Valparaíso, Serra-ES e DANIELY PREZILIUS, natural de Itaguaçu-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Avenida Guarapari, nº 790, Valparaíso, Serra-ES. 32357 22.: RAFAEL GOMES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Perola, N° 152, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e JULIANA FERNANDES COSTA, natural de São Paulo-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), Do lar, residente na Rua Perola, N° 152, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 32358 23.: ISRAEL AUGUSTO SÔARES, natural de Pancas-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Montanha, nº 77, Jardim Carapina, Serra-ES e MARIA ALMIZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Nova Viçosa-BA, com 49 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Montanha, nº 77, Jardim Carapina, Serra-ES. 32359 24.: FRANCISCO JOSÉ FURTADO, natural de Ipanema-MG, com 66 anos de idade, divorciado(a), metalurgico aposentado, residente na Rua Guimarães, nº 22, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e FABIANA VIEIRA PEREIRA, natural de Lajinha-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Guimarães, nº 22, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 32360 25.: RAINER GIRELLI, natural de Vitória-ES, com 121 anos de idade, solteiro(a), analista de contrato, residente na Alameda dos Gerânios, nº 31, Valparaíso, Serra-ES e DEBORA SILVA SANT'ANA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista administrativa, residente na Alameda dos Gerânios, nº 31, Valparaíso, Serra-ES. 32361 26.: RENALD REIS SOARES, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Curió, nº 294, Lagoa de Carapebus, Serra-ES e BRENDA STEM PÊGO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Curió, nº 294, Lagoa de Carapebus, Serra-ES. 32362 27.: FELIPE LOPES FARIAS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), coleta de produtos recicláveis, residente na Rua Sumaré, S/nº, Praia de Carapebus, Serra-ES e YASMIN MEIRELES MOSCA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Sumaré, S/nº, Praia de Carapebus, Serra-ES. 32363 28.: RAFAEL DA SILVA PINHEIRO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), gerente de serviços, residente na Rua Marataízes, nº 250, Planalto de Carapina, Serra-ES e NATHÁLIA BODART MARTINS NEY, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Marataízes, nº 250, Planalto de Carapina, Serra-ES. 32364 29.: PABLO MARTINS GOMES, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de linha férrea, residente na Rua Vitória da Conquista, nº 12, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES e ARIADNA ALVES DA SILVA SACRAMENTO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de escritório, residente na Rua Vitória da Conquista, nº 12, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES. 32365 30.: JOÃO VICTOR DA SILVA DAMAS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Av. Eudes Scherrer Souza, nº 2286, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e IZADORA SANTANA DERIZ, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Av. Eudes Scherrer Souza, nº 2286, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32366 31.: GABRIEL CARVALHO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), instalador de vidro automotivo, residente na Avenida Braúna, nº 257, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e TAMARA RAÍSSA DOS SANTOS GASPARINI, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente de departamento pessoal, residente na Avenida Braúna, nº 257, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32367 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de setembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTHONY DE JESUS PAULO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), tecnico em informatica, residente na Rua Lima, nº 155, Araçás, Vila Velha-ES e MARIA EDUARDA DOS SANTOS BRITO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), tecnica de farmacia, residente na Rua Lima, nº 155, Araçás, Vila Velha-ES. 232729332 2.: JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA, natural de Abre Campo-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Novo Brasil, nº 1, Rio Marinho, Vila Velha-ES e LEILANE MATTOS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Novo Brasil, nº 1, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232729333 3.: JEFERSON PAULO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), caminhoneiro, residente na Rua Vicente Celestino, nº 03, Ibes, Vila Velha-ES e ANDREA CARDOSO SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Vicente Celestino, nº 03, Ibes, Vila Velha-ES. 232729334 4.: JONATHAN MANCINI FAVERO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Rosa de Prata, nº 827, Guaranhuns, Vila Velha-ES e CAMILA CARVALHO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Rua Rosa de Prata, nº 827, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729335 5.: ARTUR PANCERI MAGNAVITA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte, residente na Avenida Transveral, Ed. Ecolife Da Vila, Apto 901, Ataíde, Vila Velha-ES e DAYANE BARBOSA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), supervisora, residente na Avenida Transveral, S/n, Apto 901, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729336 6.: PABLO COSTA PEREIRA MIRANDA, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professor de educação fisica, residente na Rua Montevidéu, N° 628, Araçás, Vila Velha-ES e LARYSA RANGEL CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Rua Montevidéu, nº 628, Araçás, Vila Velha-ES. 232729337 7.: ERANDIR TONETO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), técnico logístico, residente na Avenida João Mendes, nº 69, Apto 202, Santa Mônica, Vila Velha-ES e EMIDIO CARLOS CHAGA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), operador de balança eletrônica, residente na Avenida João Mendes, nº 69, Apto 202, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 232729338 8.: JULIANO DE PAULA PIMENTEL, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), plataformista, residente na Rua Beira Mar, nº 11, Aribiri, Vila Velha-ES e ALANA SAMPAIO DOS SANTOS, natural de Milagres-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Rua Beira Mar, nº 11, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729339 9.: GILMAR DIAS OLIVEIRA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Avenida Ministro Salgado Filho, nº 1764, Santa Inês, Vila Velha-ES e JENNIFER AIANE CURTY, natural de Contagem-MG, com 31 anos de idade, divorciado(a), babá, residente na Avenida Ministro Salgado Filho, nº 1764, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729340 10.: JADERLEI ALVES ARAÚJO, natural de Montanha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Cajamar, nº 52, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e JULIANA DE MORAES JUSTINO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cajamar, nº 52, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 232729341 11.: LORRAN CASTELAN FERREIRA, natural de Castelo-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), montador, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, Nº40, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e EMYLLI CRISTINA LIRA IZAIAS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), téc.enfermagem, residente na Rua Leocardino Cruz, nº 89, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 232729342 12.: ERICK SANTOS TOLENTINO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), músico, residente na Rua Senador Vivácqua, nº 137, Ibes, Vila Velha-ES e MARIANA RAMOS NATALLI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), publicitaria, residente na Rua Senador Vivácqua, nº 137, Ibes, Vila Velha-ES. 232729343 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de setembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO ROULIEN SABINO DA SILVA, natural de Getulina-SP, com 34 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Fernando Ferrari, Boa Vista, Vitória-ES e JÉSSICA DIAS RIBEIRO, natural de Campinas-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Fernando Ferrari, Boa Vista, Vitória-ES. 24854 2.: ANTONIO JOSÉ SANTIAGO NETO, natural de Montanha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Francisco Generoso da Fonseca, Jardim da Penha, Vitória-ES e ANDRESSA FELLER HOLANDA, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Francisco Generoso da Fonseca, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24857 3.: ALESSANDRO DA COSTA RIBEIRO, natural de Mesquita-RJ, com 39 anos de idade, Solteiro(a), pizzaiolo, residente na Rodovia BR 262 - Km 19, Bairro Cabral, Viana-ES e MICHELLE ESTANISLAU MADUREIRA, natural de São Vicente-SP, com 33 anos de idade, Solteira(o), micro empreendedora, residente na Rua Santa Priscila, nº 36, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24858 4.: VICTORIO ALBANI DE CARVALHO, natural de Alegre-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua José Neves Cypreste, Jardim da Penha, Vitória-ES e ÉRIKA MARIA FÁTIMA DE ALMEIDA, natural de Iúna-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), vendedora de jóias autônoma, residente na Rua José Neves Cypreste, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24859 5.: FILIPE DINIZ BRITO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de dados, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, Jardim da Penha, Vitória-ES e ELIZA MARIA HOLLENSTEIN GOMES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24860 6.: FABRICIO VIDAL DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), carregador conferente, residente na Rua Antônio Carlos de Almeida, Maria Ortiz, Vitória-ES e DESIRÉE NUNES MICAELLA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua Antônio Carlos de Almeida, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24861 7.: JOSÉ ADÃO PEREIRA VASCONCELOS, natural de Águia Branca-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Nahum Prado, República, Vitória-ES e DILCYLEIDA PEREIRA MEYRELLES, natural de Cariacica-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), técnica administrativa, residente na Rua Nahum Prado, República, Vitória-ES. 24862 8.: CLAUDIO ONOFRE XIMENES SANTOS, natural de Brasília-DF, com 52 anos de idade, divorciado(a), psicólogo, residente na Rua São Pedro, Jabour, Vitória-ES e GEOVANA MARA AMORIM, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), analista de RH, residente na Rua São Pedro, Jabour, Vitória-ES. 24863 9.: GLEYDSON RODRIGUES DA ROCHA, natural de Colatina-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Sebastiana Vieira Borges, Morada de Camburi, Vitória-ES e BIANCA CRISTINA RODRIGUES GABRIEL, natural de Pancas-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Sebastiana Vieira Borges, Morada de Camburi, Vitória-ES. 24865 10.: STEVÃO VENTURIM LOPES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, Jardim da Penha, Vitória-ES e LARISSA JUSTINO GUERRA, natural de Salvador-BA, com 31 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24866 11.: ALEX PRATA DE PAULA, natural de Volta Redonda-RJ, com 40 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Cento e Sessenta e Quatro-D, Nº 67/21, Laranjal, Volta Redonda-RJ e DAYANA TIBEIRO DE CAMPOS, natural de Bauru-SP, com 33 anos de idade, divorciado(a), psicóloga, residente na Avenida Hugo Viola, nº 211, Bloco B, Apto 101, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24867 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de setembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JANDERSON BAIOCO DA CONCEIÇÃO, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Minas Gerais, nº 210, Aviso, Linhares-ES e MARCIELE ALVES VIEIRA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Minas Gerais, Bairro Aviso, Linhares-ES,, Linhares-ES. 11312 2.: RAPHAEL FREITAS DOS SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Juiz Jonas Alberto Ost, nº 19, Santa Cruz, Linhares-ES e NATIARA DOS SANTOS CAMPISTA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Do lar, residente na Rua Juiz Jonas Alberto Ost, nº 4, Santa Cruz, Linhares-ES. 11313 3.: LUIS FERNANDO MARTINS DA FONSECA, natural de Santa Inês-MA, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, N° 10961, Bairro Canivete, Linhares-ES e CÍNTIA DA CUNHA FERNANDES, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), empreendedora, residente na Rua Basilio Cerri, N° 326, Bairro Centro, Sooretama-ES. 11314 4.: LEANDRO COSTA GUEDES DE AMORIM, natural de Belo Horizonte-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), Diretor operacional, residente na Rua Ítala Durão Guimarães, nº 1892, Três Barras, Linhares-ES e KARINA MALACARNE, natural de Colatina-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Ítala Durão Guimarães, nº 1892, Três Barras, Linhares-ES. 11315 5.: CLÉBIO ALVES PEREIRA, natural de Pinheiros-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Castro Alves, nº 1983, Interlagos, Linhares-ES e ELISANGELA PEDRONI, natural de São Paulo-SP, com 45 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Avenida Castro Alves, nº 1983, Interlagos, Linhares-ES. 11316 6.: JOSE LUIZ HONORATO FERREIRA, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua José Martiniano de Alencar, nº 346/2A, Interlagos, Linhares-ES e FERNANDA SOUSA DA CRUZ, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua José Martiniano de Alencar, S/n, Interlagos, Linhares-ES. 11317 7.: HENRIK DOS SANTOS CURITIBA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), instalador de linha, residente na Rua Felipe Camarão, nº 1956, Interlagos, Linhares-ES e ALINI NÁGILA FELISBERTO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de atendimento, residente na Rua Felipe Camarão, nº 1956, Interlagos, Linhares-ES. 11318 8.: MÁRCIO DE JESUS COSTA, natural de Montanha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), operador, residente na Rua Valdete Soeiro Silva, nº 147, Planalto, Linhares-ES e DAYANE ESTEVES DE JESUS, natural de Pedro Canário-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Autônoma, residente na Rua Valdete Soeiro Silva, nº 147, Planalto, Linhares-ES. 11319 9.: GETULIO OLIVEIRA BRANDINO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Avenida Maria Deoclécio Barbosa, Nº 540, Canivete, Linhares-ES e LAÍSE GUIMARÃES CAMPOS, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Maria Deoclécio Barbosa, Nº 540, Canivete, Linhares-ES. 11320 10.: MATHEUS ESTEVES SILVA DE BRITO, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Henrique Gaburro, S/n, Bloco 03 AP 401, São José, Linhares-ES e TAMARA SILVÉRIO DA SILVA, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), supervisora, residente na Avenida Henrique Gaburro, S/n, Bloco 03 AP 401, São José, Linhares-ES. 11321 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 27 de setembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO ALVES DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 51 anos de idade, Solteiro(a), agente de portaria, residente na Rua São Tomé, nº 49, Vila Rubim, Vitória-ES e MARCELA SANTOS MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua São Tomé, nº 49, Vila Rubim, Vitória-ES. 17476 2.: HELIO DE SOUZA PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar operacional, residente na Rua Soldado Manoel Sebastião, nº 27, Estrelinha, Vitória-ES e LORRAYNE ROCHA BAIOCO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Soldado Manoel Sebastião, nº 27, Estrelinha, Vitória-ES. 17538 3.: GELSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Manoel Soares de Mello, nº 246, Santo Antônio, Vitória-ES e NATHALIA CORREA DE ALVARENGA, natural de Goiânia-GO, com 31 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Manoel Soares de Mello, nº 246, Santo Antônio, Vitória-ES. 17539 4.: JURANDI ROSA DE OLIVEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), carteiro, residente na Rua Maria José Ribeiro, nº 250, Redenção, Vitória-ES e RAFAELA MENDES DE FREITAS, natural de Aimorés-MG, com 31 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Maria José Ribeiro, nº 250, Redenção, Vitória-ES. 17542 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de setembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANDERLI MALINI, natural de Colatina-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), pintor automotivo, residente na Rua São Pedro, nº 05, São Domingos, Serra-ES e ADRIANA DO NASCIMENTO DOMECIOLI, natural de Vitoria-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sao Pedro, 548, São Domingos, Serra-ES. 11208 2.: LUCAS SANTANA COELHO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Ouro Preto, nº 350, Nova Carapina II, Serra-ES e GISELLE DUTRA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Ouro Preto, nº 350, Nova Carapina II, Serra-ES. 11232 3.: JABER FERREIRA DE CASTRO JUNIOR, natural de Belo Horizonte-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Arthur da Silva Peixoto, 58, Centro, Serra-ES e CRISTIANI CAMILO MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Av. Mestre Álvaro, S/n, Campinho da Serra II, Serra-ES. 11233 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de setembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO VICTOR PEREIRA DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de arquivo, residente na Rua da Laje, nº 113, Itararé, Vitória-ES e JULIA DO NASCIMENTO CAETANO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Orácio Cândido dos Santos, nº 02, Bonfim, Vitória-ES. 25048 2.: WILSON MARIANTE, natural de Alpercata-MG, com 72 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Avenida Hugo Musso, nº 958/301, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ROSIMERI PELLA, natural de Linhares-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, nº 785, Ilha do Boi, Vitória-ES. 25051 3.: VITOR GUIRRA MILLER DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, divorciado(a), securitário, residente na Rua Chapot Presvot, nº 630/1004, Praia do Canto, Vitória-ES e LARA PEZZODIPANE PICALLO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Chapot Presvot, nº 630/1004, Praia do Canto, Vitória-ES. 25052 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de setembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS VINÍCIUS BARBOSA SANTOS, natural de Gongogi-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Jacaranda, 15, Jabaeté, Vila Velha-ES e MAÍRA RODRIGUES SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Jacaranda, 15, Jabaeté, Vila Velha-ES. 09033 2.: RODRIGO MÁRCIO RAMALHETE, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), feirante, residente na Rua Celso Vasconcelos, nº 448, Barramares, Vila Velha-ES e HÉRICA CRYS FAGUNDES SALLES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), manicure, residente na Rua Celso Vasconcelos, nº 448, Barramares, Vila Velha-ES. 09057 3.: WERLEN SILVA QUEIROZ, natural de Conceição da Barra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Princesa Isabel, nº 347, Barramares, Vila Velha-ES e JHENNIFER OLIVEIRA MENEZES, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Avenida Princesa Isabel, nº 347, Barramares, Vila Velha-ES. 09059 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de setembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS DA SILVA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), inspetor penitenciário, residente na Avenida Manoel Marques, nº 21, São Cristovão, Vitória-ES e URSULA SOUZA CAMPANARO, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Professor Telmo de Souza Torres, nº 700, Aptº 402, Ed. Paula, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19267 2.: OTAVIO CESAR NEGRELLI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 195, Apartamento 105, Edifício Penedo , Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e INGRIDH NAZARETH ARAGÃO DO AMARAL, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 195, Apartamento 105, Edifício Penedo, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19268 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de setembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: SADINEI FRANCISCO DIAS, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Projetada, S/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES e GESSICA GOMES SOARES, natural de João Neiva-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES. 00929 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 27 de setembro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: THARLEY LOPES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), iinstrutor de auto escola, residente na Rua Projetada, S/nº, Graúna, Itapemirim-ES e ELIENY SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Projetada, S/nº, Graúna, Itapemirim-ES. 14162 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 27 de setembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Registro Civil e Tabelionato de Soturno Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERNESTO ANTONIO MATIELO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), produtor rural, residente na Rua Projetada, S/n.º , Area Rural, Distrito de Vargem Grande de Soturno, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ZENIDE DOS SANTOS HENRIQUE, natural de Presidente Kennedy-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Projetada, S/n.º , Area Rural, Distrito de Vargem Grande de Soturno, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 01877 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 27 de setembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Oficio e Tabelião Interino