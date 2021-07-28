Arquivos & Anexos
28-07-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 28/07/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO MATIAS ROSINDO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Guarapari, nº 334, Itacibá, Cariacica-ES e LUANA SOARES INÁCIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Guarapari, nº 334, Itacibá, Cariacica-ES. 13740 2.: MARCOS FELIPE FERREIRA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar contábil, residente na Rua Duque De Caxias, Nº 12, Tucum, Cariacica-ES e RAFAELA BERNARDINO BARROS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Duque De Caxias, Nº 12, Tucum, Cariacica-ES. 13748 3.: ECY PIRES DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 72 anos de idade, viúvo(a), autonomo, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 427, Nova Brasília, Cariacica-ES e CLEOMAR TRABACH RIBEIRO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 59 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 427, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13782 4.: DERLAN DA SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de carregamento, residente na Estrada de Ferro, S/nº, Flexal II, Cariacica-ES e ADRIANA BRUM DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Estrada de Ferro, S/nº, Flexal II, Cariacica-ES. 13790 5.: JOANATAN SILVA MORELATO, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua do D, nº 2, Nova Brasília, Cariacica-ES e MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua C, nº 6, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13792 6.: JOSIAS LEVÍ DA SILVA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Quinze, Nº 81, Prolar, Cariacica-ES e MICHELA MASIOLI NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Quinze, Nº 81, Prolar, Cariacica-ES. 13799 7.: ZAQUEU DE REZENDE MEIRELES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua São João, nº 50, Porto Novo, Cariacica-ES e LEIDIANE LENKE AZEVEDO, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua São João, nº 50, Porto Novo, Cariacica-ES. 13803 8.: CARLOS MAGNO FRANCO, natural de Belo Horizonte-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), técnico em eletrônica, residente na Rua Pastor Vital Eloy Guedes, S/nº, Itacibá, Cariacica-ES e SILVANA GOMES DE FREITAS, natural de Cariacica-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), técnica em saúde bucal, residente na Rua Pastor Vital Eloy Guedes, S/nº, Itacibá, Cariacica-ES. 13808 9.: SEBASTIÃO AMARO DOS SANTOS, natural de Mucuri-BA, com 51 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua 13 De Maio, nº 6 , Tucum, Cariacica-ES e NILVANI MEDEIRO DE LIMA, natural de Linhares-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), atendente odontológica, residente na Rua 13 De Maio, nº 6 , Tucum, Cariacica-ES. 13816 10.: MAIKON POSSATI DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Praça Nossa Senhora da Penha, S/n, Flexal I, Cariacica-ES e TALIA DOS ANJOS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Praça Nossa Senhora da Penha, S/n, Flexal I, Cariacica-ES. 13818 11.: SAMUEL CARVALHO DO CARMO CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Rua São Francisco de Assis, nº 101, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e FRANCIELLY BARBOSA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Francisco de Assis, nº 101, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13822 12.: ALEX NASCIMENTO MUNIZ, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua São Jorge, S/n, Maricara, Cariacica-ES e TAIANY NASCIMENTO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua São Jorge, S/n, Maricara, Cariacica-ES. 13826 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 27 de julho de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: SALIM WHAIB ELHARU, natural de Inhumas-GO, com 55 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Professora Clara Lima, nº 33, Antônio Honório, Vitória-ES e REGINA DOS SANTOS, natural de Brasília-DF, com 54 anos de idade, Divorciada(o), gerente de lanchonete, residente na Rua Professora Clara Lima, nº 33, Antônio Honório, Vitória-ES. 24672 2.: RENAN LEMPÊ DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), gerente de produção, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, Jardim da Penha, Vitória-ES e VANESSA OLIVEIRA GRANDO SIMÕES, natural de Guaçuí-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24673 3.: ROMERO JESUS DA CRUZ, natural de Itamaraju-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), técnico em manutenção, residente na Rua Antônio Teixeira Lopes, nº 43, Carapina Grande, Serra-ES e PALOMA DE OLIVEIRA CHAGAS, natural de Mimoso do Sul-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Beco Piedade, nº 40, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24674 4.: FLÁVIO RANGEL DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Avenida Fernando Ferrari, nº 8, Pontal de Camburi, Vitória-ES e LUCIMÉRIA SIQUEIRA PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), pedagoga, residente na Avenida Fernando Ferrari, nº 8, Pontal de Camburi, Vitória-ES. 24676 5.: JUVAN CARNEIRO GUERRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Jardim Camburi, Vitória-ES e SUELLEN RIBEIRO BERTANHA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de prevenção a fraude, residente na Avenida Principal, Porto de Santana, Cariacica-ES. 24680 6.: LEONARDO WILLIAM AMITE ALABRIN, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médico veterinário, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, Jardim Camburi, Vitória-ES e AMANDA PEREIRA PERCURANDI, natural de Carangola-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), visagista, residente na Rua Doutor Moacir Gonçalves, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 24682 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de julho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANCISCO FLORIANO JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Avenida Delio Silva Brito, S/n, Bloco 403, Edifício Guarabira, Apartamento 102, Vila Velha-ES e VALÉRIA TAVARES DOS REIS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 45 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Avenida Delio Silva Brito, S/n, Bloco 403, Edifício Guarabira, Apartamento 102, Vila Velha-ES. 19045 2.: GABRIEL HELMUT MARQUES UHL, natural de Brasília-DF, com 42 anos de idade, divorciado(a), analista de sistemas, residente na Rua Belem, n 125 Ed Portland Apt 703 - Praia de Itapoã,, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA MACHADO LOPES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Belem, N° 125 Ed Portland Apt 703 - Praia de Itapoã,, Vila Velha-ES. 19046 3.: FELIPE DOS SANTOS CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor de software, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 2007, Ap 604, Praia da Costa, Vila Velha-ES e NAGILA TEIXEIRA SIMOURA, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua São Paulo n 1754, Ed Renoir Ap 402, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19047 4.: LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO, natural de Vitoria-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), tatuador, residente na Rodovia do Sol - N°1980, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e THALITA DOS SANTOS GONÇALVES, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), atendente de farmácia, residente na Rodovia do Sol - N° 1980, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19048 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de julho de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GESSI IZAIAS GOMES, natural de Itueta-MG, com 48 anos de idade, Divorciado(a), eletricista de manutenção, residente na Travessa Orquídea, nº 31, Casa 02, Campinho da Serra I, Serra-ES e LUANA SOUZA BARCELOS, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Travessa Orquídea, nº 31, Casa 02, Campinho da Serra I, Serra-ES. 11024 2.: RODOLPHO MARCHETTI COSTALONGA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), funcionário público, residente na Praça Barbosa Leão, nº 130, Serra Centro, Serra-ES e LARISSA FRAGA VIZEU BARCELLOS, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), analista de vendas, residente na Praça Barbosa Leão, nº 130, Serra Centro, Serra-ES. 11067 3.: ANTONIO ALDEMAR PEREIRA DA SILVA, natural de Paracatu-MG, com 71 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Uberaba, nº 270, Lt 39, Nova Carapina I, Serra-ES e MARIA PEREIRA DE JESUS, natural de Paracatu-MG, com 80 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Uberaba, nº 270, Lt 39, Nova Carapina I, Serra-ES. 11078 4.: CARLOS EDUARDO PINTO PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), ajudante de montagem, residente na Ald. Caieiras Velha, s/n, Aracruz-ES e BEATRIZ DA SILVA DE JESUS, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Puri, 12, Eldorado, Serra-ES. 11079 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de julho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MIRIALDO SOARES RIBEIRO, natural de Icó-CE, com 26 anos de idade, solteiro(a), Operador de empilhadeira, residente na Rua Monteiro Lobato, nº 233, Interlagos, Linhares-ES e ANA CRISTINA VIANA CESÁRIO, natural de Icó-CE, com 19 anos de idade, solteiro(a), ajudante de confecção, residente na Rua Monteiro Lobato, nº 233, Interlagos, Linhares-ES. 11136 2.: ELI SERGIO DANIEL DE OLIVEIRA, natural de São Mateus-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), agrimenssor, residente na Avenida Hélio Martins, nº 382, Novo Horizonte, Linhares-ES e MARIANA CERUTTI DE OLIVEIRA, natural de Rio Bananal-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Avenida Hélio Martins, nº 383, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11137 3.: IGOR MAX GUEDES DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Autônomo, residente na Rua Idair Bortolotti, S/n, Três Barras, Linhares-ES e TATIANA ZUQUI MENEGARDO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Idair Bortolotti, S/n, Três Barras, Linhares-ES. 11138 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 27 de julho de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JABSON MOURA DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Maria da Paixão Santos, nº 100, Gurigica, Vitória-ES e RAQUEL ARAUJO RIBEIRO, natural de Mantena-MG, com 32 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Maria da Paixão Santos, nº 100, Gurigica, Vitória-ES. 24894 2.: LEVI DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Praça Álvaro Amorim, nº 254, Santa Martha, Vitória-ES e VANESSA DE SOUZA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Doutor Aluísio de Menezes, nº 55, Bonfim, Vitória-ES. 24895 3.: GUSTAVO DE CASTRO MARCATO, natural de São Paulo-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Avenida Armando Duarte Rabello, nº 215, Jardim Camburi, Vitória-ES e FERNANDA PEREIRA CUNHA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), gestora de financeiro, residente na Avenida Armando Duarte Rabello, nº 215, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24896 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de julho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO HENRIQUE SANTOS COSTA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Barão de Mesquita, S/n°, Vale do Sol, Viana-ES e KÁSSIA HELLEN SOUZA DE CASTRO, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Barão de Mesquita, S/n°, Vale do Sol, Viana-ES. 07357 2.: BRUNO DE PAULA MATIAS SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Aracruz, nº 11, Marcílio de Noronha, Viana-ES e NALIA RODRIGUES PEREZ, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Aracruz, nº 11, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07358 3.: SALOMÃO PIRES OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), gesseiro, residente na Avenida Amazonas, nº 07, Nova Bethânia, Viana-ES e BRENDA HELEN ROCHA REIS, natural de Cariacica-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Amazonas, nº 07, Nova Bethânia, Viana-ES. 07359 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 27 de julho de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS CHAGAS, natural de Sao Gabriel-ES, com 59 anos de idade, Divorciado(a), operador de máquinas aposentado, residente na Avenida Beira Mar, nº 291, São Pedro, Vitória-ES e ANGELA MARIA CAETANO, natural de Colatina-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Avenida Beira Mar, nº 291, São Pedro, Vitória-ES. 17458 2.: RONI DE DEUS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), coletor, residente na Rua das Flores, nº 16, Nova Palestina, Vitória-ES e TARCIANA MARIA DE MORAIS ARAGÃO, natural de Campos Sales-CE, com 36 anos de idade, Divorciada(o), zeladora, residente na Rua das Flores, nº 16, Nova Palestina, Vitória-ES. 17459 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de julho de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: NILTON SANTOS DE JESUS, natural de Itacaré-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Recanto Verde, nº 39, Feu Rosa, Serra-ES e FERNANDA NASCIMENTO SANTANA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Recanto Verde, nº 39, Feu Rosa, Serra-ES. 31856 2.: FLAVIO SOUZA DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), operador de máquinas, residente na Rua Sofia, S/n, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES e SERAFINA DAS MERCES BARBOSA, natural de Santa Maria do Suasui-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Sofia, S/n, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES. 31861 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de julho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIHOENE FERREIRA DE ANDRADE, natural de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua Projetada, N° 1, Itaipava, Itapemirim-ES e TATIANE SILVA LUCAS, natural de Piúma-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), tecnica de saude bucal, residente na Rua Projetada, N° 1, Itaipava, Itapemirim-ES. 01536 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 27 de julho de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRENO AGUIAR SPALA, natural de Guaçuí-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Projetada, S/n, Garafão, Itapemirim-ES e MANOELA PEREIRA RIBEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Projetada, S/n, Garafão, Itapemirim-ES. 14116 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 27 de julho de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 52 anos de idade, Solteiro(a), agricultor, residente na Rua Principal, S/nº, Aldeia Pau Brasil, Aracruz-ES e REGINA CELIA LEITE COSTA, natural de Colatina-ES, com 56 anos de idade, Viúva(o), cuidadora de idosos, residente na Rua Principal, S/nº, Aldeia Pau Brasil, Aracruz-ES. 13247 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 27 de julho de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDEC DOS SANTOS MACHADO, natural de Ipiaú-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Av Jetulio Vargas nº 532, Barramares, Vila Velha-ES e ANA CLÁUDIA MESSIAS GOMES DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), Copeira, residente na Av Jetulio Vargas nº 532, Barramares, Vila Velha-ES. 08941 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de julho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: DELINO ALVES FERREIRA, natural de Girau do Ponciano, AL, com 30 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado em Santa Rita, zona rural, em Brejetuba-ES. CARLA CRISTINA DIAS, natural de Afonso Cláudio, ES, com 31 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada em Santa Rita, zona rural, em Brejetuba-ES. -1009. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 27 de julho de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã