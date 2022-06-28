Proclamas - 28/06/2022

Proclamas
Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MIGUEL MARTINS DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de professor, residente na Rua Valentim Môro, nº 15, Aracruz-ES e LUDIMILA DO ESPIRITO SANTO LEONIDIO, natural de João Neiva-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Jade, s/n°, Aracruz-ES. 13586
2.: LEVI MACHADO SOARES, natural de Belford Roxo-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Rio do Norte, 30, Aracruz-ES e SAMARA GARCIA SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rio do Norte, 30, Aracruz-ES. 13587
3.: RONNYE VENERAVEL SOARES DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), almoxarife, residente na Rua Cidade de Vitória, nº 14, Aracruz-ES e ELNARA SILVA DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), gari, residente na Rua Cidade de Vitória, n° 10, Aracruz-ES. 13588
4.: WANDERLEY PEREIRA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Brilhante, 100, Aracruz-ES e PAMELA KESIA SIAN DOS REIS, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Brilhante, 100, Aracruz-ES. 13589
5.: OZIMAR RONQUETI, natural de Iconha-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), operador de usina, residente na Rua Francisco B. Rangel, 22, Vila Nova, Aracruz-ES e ALEXANDRA CARDOSO DE JESUS, natural de Nova Viçosa-BA, com 50 anos de idade, divorciado(a), soldadora, residente na Rua Francisco Barcellos Rangel, s/nº , Aracruz-ES. 13591
6.: TARCIS BITENCOURT ALVES, natural de Alegre-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Avenida Damião Ghidetti, n° 2474, Aracruz-ES e PATRICIA DE SOUSA AZEVEDO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Flor de Maio, S/n°, Vale Verde, Aracruz-ES. 13592
7.: JOÃO RICARDO MARTINS MENEZES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Olinto do Nascimento, 367, Aracruz-ES e JOYCE WINGLYDS FERREIRA LEMOS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Olinto do Nascimento, nº 02, Aracruz-ES. 13594
8.: NESTOR SEVERIANO DE SOUZA, natural de Imbituba-SC, com 82 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Santos Dumont, nº 04, Aracruz-ES e LILIA DA SILVA CAETANO, natural de Aracruz-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), servidora pública municipal, residente na Rua Santos Dumont, nº 04, Aracruz-ES. 13595
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Aracruz-ES, 27 de junho de 2022
Shirley Pissinate Garcia Santi
Oficiala e Tabeliã Interina
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ROGERIO DA SILVA AZEVEDO FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua Francisco Sá Rodrigues, nº 06, Cariacica-ES e CRISTIANE DOS SANTOS COÊLHO, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Turquesa, nº 98, Cariacica-ES. 28962
2.: LUCAS MORAIS CEZATTE, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santana, s/nº Apto 101, Cariacica-ES e HELLEN MEDEIROS CARDOSO DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), Estatístico, residente na Rua Santana, s/nº Apto 101, Cariacica-ES. 28963
3.: EDIVANDO MIRANDA CARDOSO, natural de Ubaitaba-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Luiz Lameira, nº 19, Cariacica-ES e TATIANE DO NASCIMENTO SILVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Luiz Lameira, nº 19, Cariacica-ES. 28964
4.: CARLOS KELVIN VIEIRA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), operador de jardinagem, residente na Rua Orquídea, nº 21, Cariacica-ES e HEMILLY VICTÓRIA DA SILVA MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Orquídea, nº 21, Cariacica-ES. 28965
5.: WELINGTON NASCIMENTO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), Vigilante, residente na Rua da Torre, s/nº , Cariacica-ES e JUCÉLIA GONÇALVES SCHMIDTBERGER, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), copeira, residente na Rua da Torre, s/nº , Cariacica-ES. 28966
6.: LEANDRO ZANETTI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Anatildes Passos Costa, nº 57, Cariacica-ES e DEBORA GARDEL, natural de São Paulo-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza - lado par, nº 2930, Vila Velha-ES. 28967
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 27 de junho de 2022
Fabiana Aurich
Oficiala e Tabeliã
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: RAPHAEL MILDEBERG CARNEIRO, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Pedro Depiante, Goiabeiras, Vitória-ES e THAYSSA VASCONCELLOS GUIDE, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Pedro Depiante, Goiabeiras, Vitória-ES. 25520
2.: GABRIEL GONÇALVES ROCHA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Alberto Bella Rosa, Pontal de Camburi, Vitória-ES e PATRÍCIA PESSÔA, natural de Boa Esperança-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Alberto Bella Rosa, Pontal de Camburi, Vitória-ES. 25535
3.: CAIO CESAR FAVARATO, natural de João Neiva-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, Jardim da Penha, Vitória-ES e ADRIELI ROSA FABRIS, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25536
4.: WIHALLEY TRINDADE CARVALHO, natural de Maceió-AL, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de processos de t.i, residente na Rua Sertório Franco, Antônio Honório, Vitória-ES e BRUNA MARCHIONI FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua Sertório Franco, Antônio Honório, Vitória-ES. 25539
5.: TONI ROBERTO MENDONÇA, natural de São Paulo-SP, com 45 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES e KADIJA CELANTE PIZETTA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25540
6.: VINICIUS RABELO DE MORAIS, natural de São Paulo-SP, com 35 anos de idade, solteiro(a), supervisor de TI, residente na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, Jardim Limoeiro, Serra-ES e LARISSA RANGEL MENAHEM, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25541
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 27 de junho de 2022
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MAXWELL DO NASCIMENTO RANGEL, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Avenida Hélio Martins, nº 1058, Linhares-ES e CÍNTIA BARBOSA SANTOS, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua João Fregona, nº 1704, Linhares-ES. 11940
2.: FLÁVIO DA SILVA SANTANA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), alimentador de produção, residente na Rua Bagueira, s/n, Linhares-ES e KARINA FIRMINO BENEDITO, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), alimentador de produção, residente na Rua Bagueira, s/n, Linhares-ES. 11941
3.: JANDERLI DE SOUZA, natural de Vila de Barra Seca, São Mateus-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 2377, Linhares-ES e ELISENE DA GAMA RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), merendeira, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 2377, Linhares-ES. 12010
4.: GILMAR DE SOUZA PINHEIRO, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), seringueiro, residente na Estrada de Guaxi, s/n , Linhares-ES e JULIENE BARBOSA SOUZA, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), trabalhadora rural, residente na Estrada de Guaxi, s/n , Linhares-ES. 12018
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 27 de junho de 2022
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MAKETHISOM FERREIRA ROSA, natural de Jaguaré-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 221, Serra-ES e BIANCA DA PENHA SOUZA, natural de Resplendor-MG, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 221, Serra-ES. 11880
2.: BRUNO DE JESUS NATALI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), eletricista industrial, residente na Rua São Luiz, nº 26, Serra-ES e JENIFER SIQUEIRA MARTINS, natural de Nova Viçosa-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua São Luiz, nº 26, Serra-ES. 11884
3.: EDUARDO SANTOS RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), repositor de mercadorias, residente na Rua Minas Gerais, nº 348, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e MYLENA DE MENEZES TONON LEÃO, natural de São Mateus-ES, com 24 anos de idade, Viúva(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Minas Gerais, nº 348, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 11885
4.: CLEITON PEIXOTO DOS SANTOS, natural de Itapebi-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de montagem, residente na Rua Major Pissara, nº 304, Serra Centro, Serra-ES e BIANCA RAMOS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Major Pissara, nº 304, Serra Centro, Serra-ES. 11888
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 27 de junho de 2022
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MAXUEL CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Ataulfo Alves, nº 131, Aribiri, Vila Velha-ES e JULIA MACHADO COUTINHO, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Santa Luzia, nº 1, Alto Boa Vista, Cariacica-ES. 20102
2.: VANDERLEI DA ROCHA ALVES, natural de Paraty-RJ, com 55 anos de idade, divorciado(a), técnico em transportes, residente na Rua Vicente Carvalho, 13, Boa Vista II, Vila Velha-ES e SIRLENE KURTZ MACARIO, natural de Macaé-RJ, com 45 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Vicente De Carvalho, 13,casa, Boa Vista II, Vila Velha-ES. 20104
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 27 de junho de 2022
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MARCOS SANTOS PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, nº 505, Vitória-ES e ISABELA EMILIA DA SILVEIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, nº 505, Vitória-ES. 25579
2.: TOMÁS MILANEZ FERREIRA PINTO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Chapot Presvot, nº 100, Apto 1701, Vitória-ES e FERNANDA DE VARGAS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Ricardo Figueiredo Abaurre, nº 23, Apto 102, Vitória-ES. 25580
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 27 de junho de 2022
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: HUGO FERREIRA DUARTE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Expedidor, residente na Rua Dona Dalva Melo Santana, nº s/nº, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIA EDUARDA EUZÉBIO AQUINO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dona Dalva Melo Santana, s/nº , Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05166
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 27 de junho de 2022
Gabrielle Jacomelli Silva
Oficiala e Tabeliã de Notas Interina
Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro
Faço saber que pretender casar-se:
1.: HELIO CESAR DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 71 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Joaquim Ribeiro, número 07, Jerônimo Monteiro-ES e LUCIENE ALVES, natural de Alegre-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na rua joaquim ribeiro, número 07, Jerônimo Monteiro-ES. 01156
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Jeronimo Monteiro-ES, 27 de junho de 2022
Bruno Bittencourt Bittencourt
Tabelião de Notas e Registrador Civil
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ADELINO PINHEIRO DA SILVA, natural de Nova Viçosa-BA, com 56 anos de idade, Divorciado(a), rasteleiro, residente na Rua Santa Luzia, s/nº , Serra-ES e VILMA RAMOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, Divorciada(o), sem profissão remunerada, residente na Rua Benedito Barcelos, nº 253, Vitória-ES. 17836
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 27 de junho de 2022
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LEANDRO MACIEL AGNELO VIEIRA, natural de Ilheus-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Av Amaral Peixoto s/n,, Vila Velha-ES e SABRINA DA SILVA LUCAS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), servente de limpeza, residente na Av Amaral Peixoto s/n,, Vila Velha-ES. 09474
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 27 de junho de 2022
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MATHEUS DE CASTRO ZAMPROGNO MARCHESI, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Frentista, residente na Rua Santa Helena, s/nº, Viana-ES e YANDRA FERREIRA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Rua Paulista, nº 30, Viana-ES. 07697
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 27 de junho de 2022
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala
CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS
Faço saber que pretendem casar-se:
1.: ALVES ANTONIO OLIVEIRA, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 27 de maio de 1993, estado civil solteiro, profissão caminhoneiro, residente e domiciliado Canarinho, S/N, Victor Hugu, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Valerino Oliveira e Deuzani Maria Loyola Oliveira e REGIANE BERGER, natural de Itaguaçu, -ES, nascida em 09 de fevereiro de 1993, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Canarinho, S/N, Victor Hugo, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Valdir Berger e Irene Knidel de Souza.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.
Aracê, Domingos Martins, ES, 27 de junho de 2022.
Arione Stanislau Dos Passos
Oficial do Registro Civil