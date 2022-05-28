Proclamas - 28/05/2022

Proclamas
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WEIDER ESTEFAN THEODORO DE JESUS PAULA, natural de Ponta Porã-MS, com 29 anos de idade, solteiro(a), corretor imobiliário, residente na Avenida Munir Abud, nº 510, Guarapari-ES e GISLENE FERREIRA DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Munir Abud, nº , Guarapari-ES. 12899
2.: ALCIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR, natural de Guarapari-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Vigia, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, nº 45, Guarapari-ES e MIRELLA ALVES PINTO, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, nº 45, Guarapari-ES. 12900
3.: JEFFERSON SILVA SANTOS, natural de Una-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua da Glória, nº 61, Guarapari-ES e DAIANE COSTA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), garçonete, residente na Rua da Glória, nº 61, Guarapari-ES. 12901
4.: RAFAEL RAMOS GALVÃO, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), analista de governança de segurança da informação, residente na Rua Aurora Vicente Soares, nº 20, Guarapari-ES e HELEN CRISTINA MOSA LIMA, natural de Belford Roxo-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), Engenheira civil, residente na Rua Aurora Vicente Soares, nº 20, Guarapari-ES. 12902
5.: VALMIR LOURENÇO DE OLIVEIRA, natural de São Gonçalo-RJ, com 45 anos de idade, solteiro(a), supervisor de vendas, residente na Rua José Barcellos de Mattos, nº 165, Guarapari-ES e JANE MARCHI DE CASTRO BASILIO, natural de Tucuruvi-SP, com 45 anos de idade, divorciado(a), encarregada administrativa, residente na Rua José Barcellos de Mattos, nº 165, Guarapari-ES. 12903
6.: JOSÉ QUINTEIRO CORREA NETTO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua do Sol, nº 81, Guarapari-ES e RAIANNY BISPO DIAS SANTOS, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 25 anos de idade, divorciado(a), Operadora de caixa, residente na Rua do Sol, nº 81, Guarapari-ES. 12904
7.: HERBERT PITANGA DA ROCHA, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), Engenheiro civil, residente na Avenida Manoel Santana, nº 96, Guarapari-ES e JULIA SOUZA NASCIMENTO, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Avenida Manoel Santana, nº 96, Guarapari-ES. 12905
8.: FREDERICO PRADO SILVA, natural de Vitória da Conquista-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Antonio Tolentino do Nascimento, nº 90, Guarapari-ES e JULIANA DE OLIVEIRA COSTA, natural de São Paulo-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antonio Tolentino do Nascimento, nº 90, Guarapari-ES. 12906
9.: MAURECY GALVANI BETTIM, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua José Krohling, nº 1, Guarapari-ES e BIANCA ANDRADE CORRADI, natural de Anchieta-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente financeira, residente na Rua José Krohling, nº 1, Guarapari-ES. 12907
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Guarapari-ES, 27 de maio de 2022
MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO
Tabeliã e Oficial Interina
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: CLAITON PEREIRA DOS SANTOS, natural de Padre Paraíso-MG, com 25 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Colatina, nº 604, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e TAMARA PEREIRA FERNANDES, natural de Teófilo Otoni-MG, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Colatina, nº 604, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 11820
2.: LEONARDO DIAS VIANA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua Rio Casca, nº 75, Serra-ES e CÁSSIA KETHLEN PORTO PERUCHI, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Rio Casca, nº 75, Serra-ES. 11823
3.: ALEX FERREIRA DE CARVALHO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), instalador de cabos telefônicos, residente na Rua Rio Marambaia, nº 154, Serra-ES e MICAELA GULARTE DOS SANTOS, natural de Mutum-MG, com 30 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Avenida Muriaé, nº 519, Apto 108, Serra-ES. 11824
4.: FRANCIS THEODORO LIMA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua Altair Siqueira Costa, 145, Serra-ES e JÉSSICA DA SILVA SOUZA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), artesã, residente na Rua Altair Siqueira Costa, 145, Serra-ES. 11825
5.: PAULO VITOR RODRIGUES MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Ouro Preto, nº 186, Nova Carapina II, Serra-ES e ELIANE HONORINO MANOEL, natural de Nova Viçosa-BA, com 41 anos de idade, Divorciada(o), promotora de vendas, residente na Rua Pedra Azul, nº 109, Nova Carapina II, Serra-ES. 11826
6.: WILLIAN LEÃO FERREIRA, natural de Pedro Canário-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de obras, residente na Rua H, 132, Serra-ES e ROSILDA RIBEIRO VIANA CAMPOS, natural de Nova Viçosa-BA, com 49 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua H, 132, Serra-ES. 11827
7.: JOSÉ FERREIRA LIMA, natural de Machacalis-MG, com 79 anos de idade, viúvo(a), comerciante, residente na Av. Brasilia, 943, Bloco B, Serra-ES e NEUZA DE JESÚS VIEIRA ROMLOW, natural de Itamaraju-BA, com 62 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Av. Brasilia, 943, Bloco B, Serra-ES. 11829
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 27 de maio de 2022
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOÃO CARLOS BRINGER DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua João Thimóteo de Andrade, nº 315, Santana, Cariacica-ES e SUELEN DE OLIVEIRA CAMPOS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), arquivista, residente na Rua João Thimóteo de Andrade, nº 315, Santana, Cariacica-ES. 14418
2.: KEVIN ALLADIN SAPLISCHE VALÉRIO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), analista operacional, residente na Rua São Vicente de Paula, nº 04, cs D, Cariacica-ES e NATHÁLIA MORAES DE ARAUJO, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua S Benedito, nº 5, caixa 2, Cariacica-ES. 14437
3.: MARCOS VINÍCIUS SANTOS SOUTO, natural de Cariacica-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Marilandia, 512, Cariacica-ES e HÉLIDA SCALFONI JARDIM, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Pastor Vital Eloy Guedes, nº 19, Cariacica-ES. 14454
4.: DEUZIDÉRIO RODRIGUES DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), analista logístico, residente na Rua Waldemar Siepierski, nº 200, Cariacica-ES e LARISSA INGRED DIAS SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Vitória, nº s/nº, Cariacica-ES. 14455
5.: FERNANDO DA COSTA DUTRA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), marinheiro, residente na rua Hermes Antonio, nº 8, Cariacica-ES e ARYEVELYN SOUZA DE MOURA, natural de Campo Grande-MS, com 31 anos de idade, solteiro(a), supervisora de vendas, residente na rua Hermes Antonio, nº 8, Cariacica-ES. 14487
6.: JOSÉ ROBERTO AMARANTE GOMES, natural de Diadema-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de chiploard, residente na Rua Santo Antônio, 20, Cariacica-ES e VANDRIANA DOS SANTOS SILVA, natural de São Mateus-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Santo Antônio, 20, Cariacica-ES. 14491
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 27 de maio de 2022
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ALEXANDRE HENRIQUE VIANA ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Deolindo Perim, nº 385, Apartamento 403, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ANA JÚLIA VEIGA SEPULCHRO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua João Joaquim da Motta, nº 55, Aptº 1202, Ed. Costa do Atlântico, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20020
2.: JOÃO VÍTOR SILVA MALACARNE, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Umuarama, 35, Barcelona, Serra-ES e BÁRBARA GUSMÃO BARTOLINI, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), gerente de supermercado, residente na Rua Inácio Pereira da Silva, nº 121, Olaria, Vila Velha-ES. 20021
3.: EDILSON NEVES DE CARVALHO JUNIOR, natural de Alegre-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), corretor de imoveis, residente na Rua Pernambuco, 81, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LARISSA VENTURINI STEFENONI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Vinicius Torres, 84, Apartamento 101, Centro, Vila Velha-ES. 20022
4.: THARYK KIRMSE DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Analista de Controladoria, residente na Rua Genésio Loureiro, nº 17, Expedito, Cariacica-ES e KELLEN COELHO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Maria Camata, nº 397, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 20023
5.: CAIO ROCHA DANNEMANN, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Felipe dos Santos, nº 69, Ed. Coelho Neto, Itapuã, Vila Velha-ES e PRISCILA ALEIXO MULULO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Felipe dos Santos, nº 69, Ed. Coelho Neto, Aptº 201, Itapuã, Vila Velha-ES. 20024
6.: MAURICIO GARCIA VALLI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), gerente de ti, residente na Rua Ayrton Senna, S/nº, Aptº 1706, Vinte e Tres de Maio, Vila Velha-ES e JULIA LIBARDI SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 240, Aptº 404, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20025
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 27 de maio de 2022
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ARTHUR REIS DE MENEZES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de tecnico de automação, residente na Rua Cravo Branco, nº 290, Vila Velha-ES e IZABELLA PEDRO DA ROCHA LANGA, natural de Belo Horizonte-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), empreendedora, residente na Rua José Neves Cypreste, s/n, edificio olympus, apto 402, Vitória-ES. 232729820
2.: GILBERTO ARAUJO, natural de Aracruz-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua humberto lorenzutti, n° 325, Vila Velha-ES e ANA PAULA CALIARI MODESTO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua humberto lorenzutti, n° 325, Vila Velha-ES. 232729821
3.: JONATHAN FIRME LEITE, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor especializado, residente na Rua Eurico Sales, nº 159, Vila Velha-ES e YARA COSTA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Padre Anchieta, nº 60, Vila Velha-ES. 232729822
4.: GILMAR DESSAUNE SEGUNDO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), supervisor, residente na Rua João Francisco Cajueira, nº 8, Vila Velha-ES e LUCIA HELENA DA SILVA PINTO, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua João Francisco Cajueira, nº 8, Vila Velha-ES. 232729823
5.: MICHEL VENTURIN MIRANDA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), tecnico judiciario, residente na avenida delio silva brito, n° 630, bloco 417, apto 101, Vila Velha-ES e MARLENE BOSI GOMES COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Quito, nº 152, Vila Velha-ES. 232729824
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 27 de maio de 2022
MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO
Oficial e Tabeliã
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JUCELINO FARONI, natural de COLATINA-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), ADMINISTRADOR, residente na RUA DAS ACACIAS Nº 226, Vila Velha-ES e ROBERTA FRANCO PEREIRA PIMENTEL, natural de RIO DE JANEIRO-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), GERENTE DE VENDAS, residente na RUA DAS ACACIAS Nº 226, Vila Velha-ES. 09409
2.: LUANDERSON DA SILVA ALMEIDA, natural de Ilhéus-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), cuidador social, residente na Rua da Laranja, 777, Vila Velha-ES e HYASMIM DE SOUZA PATRÍCIO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua da Laranja, 777, Vila Velha-ES. 09411
3.: VANILSON DE JESUS SANTOS, natural de Ituberá-BA, com 41 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Dom Pedro I, 1194, Vila Velha-ES e ROSENILDA DOS SANTOS REIS, natural de Wenceslau Guimarães-BA, com 41 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dom Pedro I, Vila Velha-ES. 09412
4.: LUIZ CARLOS DA SILVA MACIEL CARVALHO, natural de LINHARES-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), AUTONOMO, residente na RUA OCIDENTAL Nº 27, Vila Velha-ES e BENEDITA ROSIMERIA MILAGRE, natural de GUARAPARI-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), DO LAR, residente na RUA OCIDENTAL Nº 27, Vila Velha-ES. 09414
5.: MARCOS ALEXANDRE DA PENHA, natural de Domingos Martins-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), MOTORISTA, residente na AVENIDA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Nº506, Vila Velha-ES e AVELANNE SANTOS DE MELO, natural de ITAMARAJU-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), AUTONOMA, residente na AVENIDA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Nº506, Vila Velha-ES. 09416
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 27 de maio de 2022
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOSÉ CORRÊA SOBRINHO FILHO, natural de Distrito de Pequiá, Iúna-ES-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua projetada, sem número, Quilombo, Iúna-ES e IZABEL LUZIA DE SOUZA, natural de Chalé-MG, com 84 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua projetada, sem número, Quilombo, Iúna-ES. 09051
2.: MANOEL JOSÉ DA SILVA, natural de João Alfredo-PE, com 40 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Antonio Jeronimo de Souza , Iúna-ES e JULIANA FLORINDO AMORIM, natural de Iúna-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Antonio Jeronimo de Souza , Iúna-ES. 09052
3.: ADONIAS MIRANDA DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 66 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na barra da perdição, zona rural , Iúna-ES e MARIA JOSÉ SOARES DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na barra da perdição, zona rural , Iúna-ES. 09053
4.: ADRIANO FAGUNDES, natural de Iúna-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Cícero de Souza, número 177, Iúna-ES e ANA PAULA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Cícero de Souza, número 177, Iúna-ES. 09054
5.: ALEX CHRISTO TRABACH, natural de São Paulo-SP, com 42 anos de idade, divorciado(a), pintor automotivo, residente na Rua Jandira de Souza Vieira, sem número , Iúna-ES e SIMONE SALVIETE DA SILVA, natural de Manhuaçu-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), técnica de laboratório, residente na Rua Jandira de Souza Vieira, sem número , Iúna-ES. 09055
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Iúna-ES, 27 de maio de 2022
JEFERSON MIRANDA
Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: KÁSSIO VENTURINI PESTANA, natural de Santa Teresa-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Paschoal Delmaestro, nº 555/801, Vitória-ES e CAMILA CAROLINA MONJARDIM DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), fisioterapêuta, residente na Rua Paschoal Delmaestro, nº 555/801, Vitória-ES. 25524
2.: LEONARDO IGNACCHITTI GOMES GUIMARÃES, natural de Juiz de fora-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Desembargador Josias Soares, nº 86, ap 606, Vitória-ES e NATALIE MOUNTEER COLODETTE, natural de Viçosa-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), consultora técnica, residente na Rua Rua Desembargador Josias Soares, nº 86, ap 606, Vitória-ES. 25525
3.: MARCIO RONALD MARIANI, natural de Vitoria-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Tabelião substituto, residente na Avenida Dante Michelini, nº 327, apto 201, Vitória-ES e JULIANA DO NASCIMENTO VIEIRA, natural de Florianópolis-SC, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Avenida Dante Michelini, nº 327, apto 201, Vitória-ES. 25526
4.: LUCAS DOS SANTOS DA VITORIA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), agente de segurança, residente na Rua Orlando Basílio dos Santos, nº 84, Vitória-ES e MIRIAN BRÍGIDA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Rua Orlando Basílio dos Santos, nº 84, Vitória-ES. 25527
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 27 de maio de 2022
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
CARTÓRIO BEIRIZ
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ADEMAR RAMOS AZEREDO, natural de Aracruz-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Reginaldo Lopes, nº 3, Aracruz-ES e BRIANA DA SILVA BONFIM, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Reginaldo Lopes, nº 3, Aracruz-ES. 00739
2.: ADAM CHRISTOPHER PEREIRA AZEREDO, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico em planejamento, residente na Rua Vitório Guilherme de Souza, nº 55, Aracruz-ES e LORRANA DO CARMO OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assitente administrativo, residente na Rua Manoel Coutinho, sem numero, Aracruz-ES. 00740
3.: LUCAS SANTANA DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua São Benedito, nº 254, Aracruz-ES e ADRIANA SILVA DE SOUZA, natural de Conceição da Barra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Benedito, nº 254, Aracruz-ES. 00741
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Aracruz-ES, 27 de maio de 2022
Humberto Manoel Passos Beiriz
Tabelião e Oficial
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WELINGTON DA SILVA DE ALMEIDA, natural de Guarapari-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Arnaldo Loureiro,40, apto 102, Cariacica-ES e PRISCILA NASCIMENTO LASCOLLA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratório, residente na Rua Arnaldo Loureiro, 40 Apto 102, Cariacica-ES. 28882
2.: HANDERSON ROSA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua Princesa Isabel, nº 10, Cariacica-ES e JOSIELE NAIANE RIBEIRO DE ALENCAR, natural de Fortaleza-CE, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Princesa Isabel, nº 10, Cariacica-ES. 28883
3.: ALEX DOS SANTOS COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua M, s/n, lote 29, quadra 16, Cariacica-ES e KELY CRISTIAN DOS SANTOS LIMA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua M, s/n, lote 29, quadra 16, Cariacica-ES. 28885
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 27 de maio de 2022
Fabiana Aurich
Oficiala e Tabeliã
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: RENAN DE JESUS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Comerciante, residente na Rua Pastor José Abraão, nº 51, Vila Velha-ES e KAYRA VICTÓRIA MIRANDA DA SILVA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Pastor José Abraão, nº 51, Vila Velha-ES. 06426
2.: JUAN SOUZA DO CARMO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar de estoque, residente na Rua Jurema, nº 03, Vila Velha-ES e UBERLANDIA FERNANDES DA ROCHA, natural de Vereda-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), Autônoma, residente na Rua Jurema, nº 03, Vila Velha-ES. 06427
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 27 de maio de 2022
ANTÔNIO NUNES BELÉM
Tabelião e Oficial
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: FLÁVIO LUIZ PIRES SOLERA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), vulcanizador, residente na Travessa Benedito Rosalém, nº 120, Vitória-ES e KARLA ALVES DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Travessa Benedito Rosalém, nº 120, Vitória-ES. 17805
2.: HERIVELTON NOBRES DA MATA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), chefe de pista, residente na Rua São Sebastião, nº 320, Vitória-ES e FABIANE DO ROSARIO MARTINS, natural de Santa Tereza, Castelo-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), sem profissão remunerada, residente na Rua São Sebastião, nº 320, Vitória-ES. 17807
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 27 de maio de 2022
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: FABIO BARRETO DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 49 anos de idade, divorciado(a), vigilante patrimonial, residente na Rua Luiz de Camões, nº 535, Alecrim, Vila Velha-ES e KARINA COSTA ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Luiz de Camões, nº 535, Alecrim, Vila Velha-ES. 04461
2.: FABIANO DA SILVA NEVES, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Maria do Nascimento Pereira, nº 0, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e ELISÂNGELA DE SANTANA REZENDE, natural de Retirolândia-BA, com 45 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Maria do Nascimento Pereira, nº 0, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES. 04465
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 27 de maio de 2022
Fabrini Leite Marçal
Oficial e Tabelião
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUIZ EDUARDO OLIVEIRA DO ROSARIO, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Safra, Itapecoá,, Itapemirim-ES e EDUARDA DE SOUZA FERNANDES, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Safra, Itapecoá,, Itapemirim-ES. 01232
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 27 de maio de 2022
Natália Bastos Bechepeche Antar
Oficiala e Tabeliã Interina
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE CALOGI DO JUÍZO DE SERRA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DÊNIS VIEIRA PEREIRA, natural de Fundão-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Rua Divino de São Lourenço, nº 49, Serra-ES e ETHILANE RIBEIRO RÚDIO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), universitária, residente na Rua Oito, s/n, Serra-ES. 00116
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 27 de maio de 2022
Carolina Romano Brocco Tardin
Oficiala e Tabeliã