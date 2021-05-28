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28-05-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 28/05/2021
_____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE KIILL MARTINS, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Carlos Suella, 149, Bela Vista, Aracruz-ES e LETÍCIA KROBEL DA CUNHA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante universitára, residente na Rua André de Mattos Pimentel, 149, Bela Vista, Aracruz-ES. 13160 2.: ADENÍLTON RODRÍGUES DE SOUZA, natural de Nova Viçosa-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua América Central, 16, Morobá, Aracruz-ES e VIRGINIA JACOBOSKY MACHADO, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua América Central, 16, Morobá, Aracruz-ES. 13161 3.: HÉDNEY DELUNARDO GOMES, natural de João Neiva-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Analista químico, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, 320, Torre B, Apto 1507, Jequitibá, Aracruz-ES e BÁRBARA AQUINO NICHIO, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnica em administração, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, 320, Torre B, Apto 1507, Jequitibá, Aracruz-ES. 13162 4.: IRANDE ALVES PEREIRA, natural de São Mateus-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua Principal, S/nº, Área Rural, Distrito de Santa Rosa, Aracruz-ES e VERA LUCIA OLIVEIRA DOS REIS, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), cobradora, residente na Rua Principal, s/nº, na Localidade de Santa Rosa, Aracruz-ES. 13163 5.: WAKLAS GOMES DE OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), montador de andaime, residente na Rua Santa Maria 16, Santa Luzia, Aracruz-ES e MARTA MARIA DE JESUS SILVA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Santa Maria, 16, Santa Luzia, Aracruz-ES. 13164 6.: FABRICIO MAGRI TRINDADE, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico de vendas, residente na Rua Praia Grande, nº 08, Sauaçú, Aracruz-ES e DANILA NASCIMENTO MIRANDA, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rodovia Luiz Theodoro Musso, nº 617, De Carli, Aracruz-ES. 13165 7.: RODRIGO MATIAS DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), coordenador segurança do trabalho, residente na Rua Cecilia Meirelles, S/n°, Bairro Cupido, Aracruz-ES e IZA EVELYN DA SILVA VIEIRA, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Cecilia Meirelles, S/n°, Bairro Cupido, Aracruz-ES. 13166 8.: DANT NICCHIO SATHLER, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), internacionalista, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, 320, Torre A, Apto 1203, Jequitibá, Aracruz-ES e LAYSA CAMPAGNARO FREITAS, natural de Lajinha-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), médica da família, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, 320, Torre A, Apto 1203, Jequitibá, Aracruz-ES. 13167 9.: JUDSON DE MORAIS, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), cobrador de transporte público, residente na Rua Presidente Kennedy, 750, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES e ARIADNE CAROLINE VASCONCELOS DOS SANTOS, natural de Ferraz de Vasconcelos-SP, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua dos Canários, 32, Bairro Planalto, Aracruz-ES. 13168 10.: ERICO CLEMENTE RODRIGUES, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Cidade de Curitiba, 530, Itaputera, Aracruz-ES e VERONICA SANTOS ALMEIDA, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Cidade de Curitiba, 530, Itaputera, Aracruz-ES. 13169 11.: RONIELLE CASOTTO SEGATTO, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua I, nº 25, Guaxindiba, Aracruz-ES e PAMELLA RECLA MORELATO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua José Ghuidetti, nº 242, Vila Rica, Aracruz-ES. 13170 12.: GILMAR FERNANDES DA COSTA, natural de Aracruz-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), Gesseiro, residente na Residente Na Rua Zilca Nunes Vieira Bermudes, S/nº, Bela Vista, Aracruz/ES e Domiciliado na Rua da Primavera, nº 09, Silveira, Torres Vedras, Portugal, Aracruz-ES e ALINE DOS SANTOS CLAUDINO, natural de Aracruz-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua da Primavera, nº 09, Silveira, Torres Vedras, Portugal-ES. 13172 13.: WALACE DOS SANTOS SEVERO, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro, residente na Rua Eurico de Aguiar Salles, 17, Bairro Segatto, Aracruz-ES e THALIA MICAELA VIEIRA SAMPAIO, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Eurico de Aguiar Salles, 17, Bairro Segatto, Aracruz-ES. 13174 14.: GLEICIMÁ PAULO DOS REIS, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Avenida Venâncio Flores, N° 2329, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES e MARCELITA ALCANTARA PEREIRA, natural de Fundão-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Venâncio Flores N° 2329, Vila Nova, Aracruz-ES. 13175 15.: WELLINGTON LOZER GIACOMIN, natural de Aracruz-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), engenheiro elétrico, residente na Rua Régis da Silva, nº 10, Bairro Jequitibá, Aracruz-ES e VIRGÍNIA LARA ARAUJO, natural de Nova Venécia-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Régis da Silva, nº 10, Bairro Jequitibá, Aracruz-ES. 13176 16.: FERNANDO DOS SANTOS VICENTE, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), almoxarifado G7, residente na Avenida Castelo Branco, 326, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES e JENEFER ROSA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de operação de documentos, residente na Rua Genaro Martins de Oliveira, 39, Bairro Cupido, Aracruz-ES. 13177 17.: JAKSON DA SILVA PAULO, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), ajudante de solda, residente na Rua Oceania, 13, Morobá, Aracruz-ES e RAIANE ROCHA BATISTA, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Oriente Médio, 08, Morobá, Aracruz-ES. 13178 18.: ALDIR MACHADO STOFLE, natural de Barra de São Francisco-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), coordenador de RH, residente na Rua Manoel Bandeira, S/nº, Cupido, Aracruz-ES e JULIANA LOPES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Avencas, 201, Praia do Coqueiral, Aracruz-ES. 13179 19.: GIDEON FARIAS DOS SANTOS, natural de Juçari-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Américo Crivillin, nº 110, Jequitibá, Aracruz-ES e ELIENE NUNES DA SILVA, natural de Buerarema-BA, com 50 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Américo Crivillin, nº 110, Jequitibá, Aracruz-ES. 13180 20.: GABRIEL SOUZA MARQUES DE SANTANA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Americo Devens, 15, Vila Nova, Aracruz-ES e ALESSANDRA CORREA ROCHA, natural de João Neiva-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Americo Devens, 15, Vila Nova, Aracruz-ES. 13182 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 27 de maio de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS CORDEIRO ROSA MANSO, natural de São Paulo-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua das Margaridas, nº 185, Flor de Piranema, Cariacica-ES e ESTER FERREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Margaridas, nº 185, Flor de Piranema, Cariacica-ES. 27549 2.: DAVID SILVA BASTO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Barbeiro, residente na Rua Veneza, nº 246, Vale dos Reis, Cariacica-ES e JÚLIA MORETO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Veneza, nº 246, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 27789 3.: GEOVAND NICOMÉDES DA SILVA, natural de Santa Bárbara-MG, com 52 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua José Ferreira Campos, nº 24, Rosa da Penha, Cariacica-ES e IRLENE COBILENSKI, natural de Colatina-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Ferreira Campos, nº 24, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 27812 4.: ELEILTON DA SILVA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Rio São Mateus, nº 02, Bela Vista, Cariacica-ES e BEONICE BERNARDO DA COSTA, natural de São Mateus-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de idoso, residente na Rua Rio São Mateus, nº 02, Bela Vista, Cariacica-ES. 27815 5.: MARCOS NOGUEIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro, residente na Rua São Pedro, nº 26, Santa Cecília, Cariacica-ES e RAQUEL MELO E SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua São Pedro, nº 26, Santa Cecília, Cariacica-ES. 27824 6.: ALBERTO RODRIGUES CHAVES, natural de Vitória-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), Mecânico, residente na Rua das Cruzadas, nº 213, Vila Palestina, Cariacica-ES e MARIA DE LOURDES GUZANSKY FRANCISCO, natural de Colatina-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua das Cruzadas, nº 213, Vila Palestina, Cariacica-ES. 27826 7.: FELIPE DOMINGOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Volta Redonda, nº 58, Jardim Botânico, Cariacica-ES e TALITA DE JESUS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Sete de Setembro, nº 232, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 27827 8.: ROBSON DA VITÓRIA, natural de Guarapari-ES, com 44 anos de idade, viúvo(a), porteiro, residente na Rua Santa Angela, nº 52, Novo Brasil, Cariacica-ES e ELIANA COSTA VALENTIM PASSOS, natural de Cariacica-ES, com 50 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Canarinho, nº 46, Graúna, Cariacica-ES. 27831 9.: LEANDRO MORAES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Santa Catarina 37, Torre 03/806, Residencial Mochuara Clube, Rio Branco, Cariacica-ES e DANIELLA KAREN ALMEIDA BATISTA, natural de Iúna-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Santa Catarina 37, Torre 03/806, Residencial Mochuara Clube, Rio Branco, Cariacica-ES. 27834 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 27 de maio de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: REINALDO DANILO POLICARPO OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Ipatinga, S/n, Nova Carapina I, Serra-ES e THAÍS OLIVEIRA SOUZA, natural de Belo Horizonte-MG, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Avenida Salvador, 73, Parque Residencial Mestre Álvaro, Serra-ES. 10826 2.: MARCELO FONTOURA COSTA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Coronel Belmiro Gouveia, nº 14, Novo Porto Canoa, Serra-ES e JULIELE DOS SANTOS PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Marechal Rondon, nº 95, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10903 3.: JOSÉ HELENO DA COSTA NASCIMENTO, natural de Santa Maria de Itabira-MG, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Gardenia, 15, Serra Dourada II, Serra-ES e MARCIA CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES, natural de Aracruz-ES, com 52 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Gardenia, 15, Serra Dourada II, Serra-ES. 10935 4.: EZEQUIEL PEREIRA SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de armazém, residente na Rua Quatro, nº 612, Jardim Bela Vista, Serra-ES e KAOMA DA SILVA ADRIANO, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Quatro, nº 612, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10936 5.: HILTON CESAR DA SILVA SANTOS, natural de Vitória de Mearim-MA, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Alagoas, 84, Planalto Serrano, Serra-ES e MARIA EDUARDA PINHO SILVA, natural de Serra-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Alagoas, 84, Planalto Serrano, Serra-ES. 10942 6.: ANTONIO CARLOS STOCO BRUM, natural de Belford Roxo-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Copacabana, 205, Jardim Guanabara, Serra-ES e JÉSSICA SOARES PEREIRA, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Copacabana, 205, Jardim Guanabara, Serra-ES. 10943 7.: WILKSON RODRIGUES MACHADO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), laminador, residente na Rua Sabara, 201, Nova Carapina, Serra-ES e RENATA GOMES REALLI, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), técnico de enfermagem, residente na Rua Sabara, 201, Nova Carapina, Serra-ES. 10944 8.: PATRICK DETONE CRISTE, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Atalaia, S/n, São Marcos I, Serra-ES e LILIAN KATE BEZERRA RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), enfermeira, residente na Rua Atalaia, S/n, São Marcos I, Serra-ES. 10945 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de maio de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ANTONIO BRAGA, natural de Leme-SP, com 44 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Augusto Ruschi, Nº 06, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e LILIAN CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Augusto Ruschi, Nº 06, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 31606 2.: HENRIQUE XAVIER DA CUNHA, natural de Jacinto-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), montador de andaime, residente na Rua Amazonas, S/n, São Geraldo, Serra-ES e DARA ALVES FLORES, natural de Jacinto-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Amazonas, S/n, São Geraldo, Serra-ES. 31607 3.: JOSUE CAETANO BARBOSA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Ema, S/n, Novo Horizonte, Serra-ES e MARGARIDA VIEIRA DE AMORIM, natural de Serra-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Ema, S/n, Novo Horizonte, Serra-ES. 31608 4.: ANTONIO MARCOS LOPES DOS REIS, natural de Itambé-BA, com 56 anos de idade, solteiro(a), construtor, residente na Avenida Rômulo Castello, nº 150, Castelândia, Serra-ES e GEANE FONSECA DA SILVA EGIDIO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, viúvo(a), técnica de enfermagem, residente na Avenida Rômulo Castello, nº 150, Castelândia, Serra-ES. 31609 5.: JOSUÉ ELIAS SCARABELLI, natural de Nova Venécia-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), supervisor de logítica, residente na Rua Gonçalves Dias, nº 111, São Diogo I, Serra-ES e GRAZIELY COUTINHO MENDES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Gonçalves Dias, nº 111, São Diogo I, Serra-ES. 31610 6.: SAVIO DA SILVA DO ROSARIO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de mecânico industrial, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 416, Feu Rosa, Serra-ES e ANDREZA DE LAPARTE PEREIRA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 416, Feu Rosa, Serra-ES. 31611 7.: GABRIEL TEIXEIRA DO COUTO DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e ISADORA RODRIGUES ALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnica em laboratório, residente na Avenida Corsanto, nº 62, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 31612 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de maio de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO SERGIO BAESSA PINHEIRO, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Bela Rosa, S/nº, Nova Esperança, Cariacica-ES e VANDERLÉIA OLIVEIRA DUTRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bela Rosa, S/nº, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13648 2.: RAIMUNDO RICARDO DA SILVA, natural de Uruçuca-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua B, nº 30, Bairro Porto de Cariacica, Cariacica-ES e KELIANE FAGUNDES SOUZA, natural de Ilhéus-BA, com 36 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua B, nº 30, Bairro Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13655 3.: MEUK LUIZ GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), encarregado de açougue, residente na Rua São Sebastião, nº 39, Bela Vista, Cariacica-ES e TATIARA LIMA MORAIS, natural de Ibirapitanga-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua São Sebastião, nº 39, Bela Vista, Cariacica-ES. 13676 4.: RAFAEL PEREIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua do Canal, S/nº, Nova Brasília, Cariacica-ES e GISELE TEIXEIRA NUNES, natural de Aimorés-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua do Canal, S/nº, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13690 5.: THIAGO SANTOS BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Guaçuí, nº 69, Nova Brasília, Cariacica-ES e THALYA DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Guaçuí, nº 69, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13695 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 27 de maio de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALAN MOREIRA GAYGHER, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Est Juncado, S/n, Juncado, Sooretama-ES e SARAH CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta e urbanista, residente na Avenida Presidente Campos Salles, Nº 650, Quadra 460/16, Conceição, Linhares-ES. 11012 2.: HÉVERTON DE SOUZA SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, Quadra 673/12 , Interlagos, Linhares-ES e ELISÂNGELA SOUZA DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua João Fregona, Nº 660, Interlagos, Linhares-ES. 11013 3.: GABRIEL ESPINI LOZORIO, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), reparador de internet, residente na Rua Pinheiro, S/n Lt 14, Qd 80, Movelar, Linhares-ES e EMILLY LEITE MARQUES, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), desempregada, residente na Rua Pinheiro, S/n Lt 14, Qd 80, Movelar, Linhares-ES. 11014 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 27 de maio de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: KATYUSCIA GOMES DE MELLO, natural de Viana-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Escadaria Luiz Ribeiro, nº 27, Bonfim, Vitória-ES e ADELAIDE DE SOUZA MADEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Escadaria Luiz Ribeiro, nº 27, Bonfim, Vitória-ES. 24708 2.: JAKSON TRABA FRAGA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), operador de equipamentos, residente na Rua Sebastião Nestor de Oliveira, nº 75, Cruzamento, Vitória-ES e INGRID MARVILLA SATIL, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de setor fiscal, residente na Rua Sebastião Nestor de Oliveira, nº 75, Cruzamento, Vitória-ES. 24709 3.: ALOISIO SOUZA PRAZERES, natural de Santo Antonio de Jesus-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Francisco Rubim, nº 260, Bento Ferreira, Vitória-ES e LARA MENDES CHRIST BONELLA SEPULCRI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Coronel Schwab Filho, nº 42, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24710 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de maio de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANA PAULA PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), técnica de edificações, residente na Rua Armando Moreira de Oliveira, Goiabeiras, Vitória-ES e LUCIANA DE OLIVEIRA LAURENTINO, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), servidora pública federal, residente na Rua Armando Moreira de Oliveira, Goiabeiras, Vitória-ES. 24455 2.: ABELARDO NETO SILVA, natural de Serra-ES, com 58 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua José Alves, S/n, Goiabeiras, Vitória-ES e LUCIETE LUCIDATO DA VITÓRIA, natural de Serra-ES, com 50 anos de idade, Solteira(o), artesã, residente na Rua José Alves, S/n, Goiabeiras, Vitória-ES. 24513 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de maio de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO TEIXEIRA DOS SANTOS, natural de Juquiá-SP, com 39 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Agostinho Madureira, nº 34, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JACKELINE COMARELA PIN, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Agostinho Madureira, nº 34, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04669 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 27 de maio de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRICIO FRACALOSSI BAIOCO, natural de João Neiva-ES, com 35 anos de idade, viúvo(a), operador industrial, residente na Rua dos Sanhaços, nº 8, Professora Ericina, Ibiraçu-ES e SARA BERTOLINI DEPIZZOL, natural de Ibiraçu-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Rua dos Sanhaços, nº 8, Professora Ericina, Ibiraçu-ES. 00901 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 27 de maio de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANCISCO PATROCINIO MAGNANI, natural de Vila Velha-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua São Paulo, nº 02, Soteco, Viana-ES e JUSSARA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Paulo, nº 02, Soteco, Viana-ES. 07301 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 27 de maio de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSE ALAIR MATEDI, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Tiradentes, nº 37, Cidade Nova da Serra, Serra-ES e MARLY RODRIGUES DE ALMEIDA, natural de Fundão-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Tiradentes, nº 37, Cidade Nova da Serra, Serra-ES. 00099 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de maio de 2021 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO JOSÉ SILVA DE SOUZA, natural de Ibatiba-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Ipiranga, Número 318, Bairro Quilombo, Iúna-ES e PAÔLA RODRIGUES TOMÉ, natural de Iúna-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Ipiranga, Número 318, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08832 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 27 de maio de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas ________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: EVERALDO CORREIA GOMES, nacionalidade brasileira, natural de Mantena-MG, nascido em 16 de maio de 1979, estado civil divorciado, profissão alfaiate, residente na Rua Efigênio Coelho, Nº32, Universal em Viana-ES, filho de GERALDO CORREIA GOMES e MARIA CLARA GOMES & EDIANE FERREIRA IZABEL, nacionalidade brasileira, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascida em 22 de abril de 1985, estado civil divorciada, profissão nutricionista, residente na Rua Efigênio Coelho, Nº32, Universal em Viana-ES, filha de ADELMO IZABEL e MARIA FERREIRA IZABEL. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 27 de maio de 2021 Walmir de Oliveira Ricco Tabeliã e Oficial Interino