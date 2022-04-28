Proclamas - 28/04/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROSENILDO GOMES DE SOUZA, natural de Mascote-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Praia de Camburiú, nº 29, Aracruz-ES e FABIANA AZEVEDO DOS SANTOS, natural de Itabela-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Praia de Camburiú, nº 29, Aracruz-ES. 13526 2.: EDUARDO BARCELLOS SOUZA, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), industriário, residente na Rua Lúcia Bitti Devens, nº 12, Aracruz-ES e MARIANA MATHIAS MERLO, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Lúcia Bitti Devens, nº 12, Aracruz-ES. 13527 3.: LUIZ PAULO RODRIGUES DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua José Modenesi, nº 720, Aracruz-ES e KATIA CILENE DA COSTA MORAIS, natural de Conceição da Barra-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), professora de séries iniciais, residente na Rua José Modenesi, nº 720, Aracruz-ES. 13528 4.: LUAN PEREIRA FRACALOSSI, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rodovia Aracruz x Guarana, S/n°, Ap. 102, Aracruz-ES e ELYANARA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de transportes de cargas de madeiras, residente na Rodovia Aracruz x Guarana, S/n°, Ap. 102, Aracruz-ES. 13529 5.: CARLOS EDUARDO AMORIM NUNES, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor lojista, residente na Rua Izabel Maioli Modenesi, nº 84, Aracruz-ES e ALINE SILVA DE VASCONCELOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora lojista, residente na Rua Izabel Maioli Modenesi, nº 84, Aracruz-ES. 13530 6.: MARCELO FLORENCIO CAROLINO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), pintor industrial, residente na Avenida Morobá, s/nº, Aracruz-ES e GEISIANE FERREIRA PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Conceição Pereira da Silva, nº 01, Aracruz-ES. 13531 7.: ATTILIO PASSOS MODENESI, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Jose Coutinho Conceição, nº 111, Aracruz-ES e TAÍS CAZZOTTI LOZER, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante de mestrado, residente na Rua José Coutinho da Conceição, nº 111, Aracruz-ES. 13532 8.: DIEGO MACIEL DO CARMO, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Gloxíneia, s/nº, Apto 304, Aracruz-ES e DENISE MONFARDINI DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico em administração, residente na Rua Gloxíneia, s/nº, Apto 304, Aracruz-ES. 13533 9.: DOUGLAS ALVES FERREIRA, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro, residente na Rua Francisco José Lopes Marin, N° 53, Aracruz-ES e MARCIA GUIDOTI MARIN, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Francisco José Lopes Marin, N° 53, Aracruz-ES. 13534 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 27 de abril de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: HAILTON DE JESUS, natural de Itanhém-BA, com 51 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Atenas, s/n, Cariacica-ES e MARIA EVA SÁ MOREIRA, natural de Catuji-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), empregada doméstica diarista, residente na Rua Atenas, s/n, Cariacica-ES. 28792 2.: FELIPE FANTIN NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Maria Ortiz, nº 42, Cariacica-ES e KARINY MOREIRA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Benedito Cezário, nº 2, Cariacica-ES. 28794 3.: ZILTO MANOEL DAS NEVES, natural de Itaguaçu-ES, com 56 anos de idade, viúvo(a), comerciante, residente na Rua Amaro Pereira da Silva, nº 15, Cariacica-ES e MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA GOMES, natural de Itaguaçu-ES, com 60 anos de idade, viúvo(a), Representante comercial autônoma, residente na Rua Amaro Pereira da Silva, nº 15, Cariacica-ES. 28795 4.: JÚLIO MEMELE FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Alexandrina, nº 38, Cariacica-ES e TAYANNE DE SOUSA ALVES, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Alexandrina, nº 38, Cariacica-ES. 28796 5.: MARIO DOS SANTOS FERREIRA, natural de Guarapari-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua das Orquídeas, nº , Cariacica-ES e LEONINA RODRIGUES DO NASCIMENTO, natural de Domingos Martins-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua das Orquídeas, nº 185, Cariacica-ES. 28797 6.: ISAQUE DE SOUZA, natural de Alcobaça-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), Açougueiro, residente na Rua José Antônio da Silva, nº 13, Cariacica-ES e ANGÉLICA DIAS DA ROCHA, natural de Teresopolis-RJ, com 40 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua José Antônio da Silva, nº 13, Cariacica-ES. 28798 7.: PAULO HENRIQUE MENDONÇA SOARES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sta Angela, s/nº , Cariacica-ES e RAFAELA SILVA DA CRUZ, natural de Aracaju-SE, com 122 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sta Angela, s/nº , Cariacica-ES. 28799 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 27 de abril de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS LAN GOMES MARTINS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Recife, nº 06, Serra-ES e ANDRIELE CARVALHO ARAUJO, natural de São Mateus-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Recife, nº 06, Serra-ES. 11672 2.: CRISTIANO CLAYVER PEREIRA ALEXANDRINO, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), jogador de futebol, residente na Rua Jequitibá, 123, Cidade Pomar, Serra-ES e DULCIANE KARINE DOS SANTOS ARAÚJO, natural de Pinheiro-MA, com 30 anos de idade, Solteira(o), vistoriadora veicular, residente na rua baquerubu, lt. 27, qd. 52, Serra-ES. 11673 3.: AUREO PALMEJAN, natural de Colatina-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na rua araguari, 03, serra dourada II, Serra-ES e MARIA JOVEM DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), artesã, residente na rua araguari, 03, serra dourada II, Serra-ES. 11678 4.: RENAN DE JESUS CRUZ, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Sete de Setembro, 194, Serra-ES e NATÁLIA COSTA SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Sete de Setembro, 194, Serra-ES. 11679 5.: WENDELL CHARLLES SOARES MAIRINK, natural de Nova Venécia-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Baixo Guandu, 724, Planalto Serrano, Serra-ES e DANIELLY GONÇALVES BRITO, natural de Nova Venécia-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Baixo Guandu, 724, Planalto Serrano, Serra-ES. 11687 6.: THIAGO VIEIRA DE ALMEIDA, natural de Itanhém-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Intendente Câmara, nº 371, Nova Carapina I, Serra-ES e INGRYDI MENDES DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), coordenadora, residente na Rua Intendente Câmara, nº 371, Nova Carapina I, Serra-ES. 11690 7.: GABRIEL PACHECO DE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), Técnico em emfermagem, residente na Rua Camará, nº05, serra dourada I, Serra-ES e ADRIELE CORTELETTI, natural de Santa Teresa-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Camará, nº05, Serra Dourada I, Serra-ES. 11711 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de abril de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), faxineiro, residente na Rua Santa Rita de Cássia 1, nº 57, Vitória-ES e MICAELA PITANGUI FAGUNDES SOUZA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), maquiadora, residente na Rua Ana Marculina Marques, s/nº , Vitória-ES. 25453 2.: VITOR PALHEIROS VIANA, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida João Baptista Parra , 713/1206, Vitória-ES e LUANA CARDOSO LOSS COSTA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), psicóloga, residente na Avenida João Baptista Parra, 713/1206 , Vitória-ES. 25454 3.: CLOVIS JOSÉ SIQUEIRA NETO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Rua Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, nº 35/604, Vitória-ES e CAMILA TURRA DE CARVALHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Desembargador Josias Soares, nº 86/604, Vitória-ES. 25455 4.: LUAN GOMES SOARES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Consultor de vendas, residente na Rua Ludgero Cavalcanti, nº 64, Vitória-ES e LUCYJOARIANNE BARATA DIAS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Ludgero Cavalcanti, nº 64, Vitória-ES. 25456 5.: MARCIEL CAETANO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), educador fisico, residente na Rua Professora Emília Franklin Mululo, nº 120, Vitória-ES e LILIAN XAVIER DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), bancaria, residente na Rua Professora Emília Franklin Mululo, nº 120, Vitória-ES. 25457 6.: JOSÉ MACIEL PROENÇA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 57 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua João José de Souza, nº 120-A, Vitória-ES e CLÁUDIA MARIA MOREIRA DE SOUZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 53 anos de idade, viúvo(a), técnica em saúde bucal, residente na Rua João José de Souza, nº 120-A, Vitória-ES. 25458 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de abril de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS ALVES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professor de educação fisica, residente na Rua Vasco Coutinho nº 59, Vila Velha-ES e LUNNA JACKELINE RIBEIRO JAQUES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vasco Coutinho nº 59, Vila Velha-ES. 09356 2.: CANCELOU LIDIO PEREIRA DE MORAIS, natural de Almenara-MG, com 71 anos de idade, divorciado(a), APOSENTADO, residente na RUA DOS GERANIOS Nº 20, Vila Velha-ES e VALDELICE TEIXEIRA DE OLIVEIRA, natural de Serrolândia-BA, com 62 anos de idade, solteiro(a), DO LAR, residente na RUA DOS GERANIOS Nº 20, Vila Velha-ES. 09357 3.: RAMON PENNA NUNES DE FIGUEIREDO, natural de Volta Redonda-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), Programador, residente na Avenida Doutor Dório Silva, S/N, ap 101, Vila Velha-ES e ANNA CAROLINA DE CARVALHO ROCHA, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), Programadora, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 117, residencial aribiri, bloco B, apto 204, Vila Velha-ES. 09359 4.: RAFAEL ROBERTO SOUZA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua da Liberdade, nº 24, Vila Velha-ES e RAYLA DE JESUS DAMACENO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua da Liberdade, nº 24, Vila Velha-ES. 09360 5.: FLAINER JÚNIOR FERREIRA RIOS, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Santa Ines nº 26, Vila Velha-ES e ANA NERI RAMOS MATOS SANTOS, natural de Pojuca-BA, com 50 anos de idade, viúvo(a), serviços gerais, residente na Rua Santa Ines nº 26, Vila Velha-ES. 09362 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de abril de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTENOR RIBEIRO MARTINS, natural de Nanuque-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Edna Siqueira Gáudio, Vitória-ES e SUELEN MENDES BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Edna Siqueira Gáudio, Vitória-ES. 25376 2.: RENATO MOTA VELLO, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua das Palmeiras, Vitória-ES e CLARISSA GUERZET BRUM, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Anníbal Vieira Rabayolli, Vitória-ES. 25379 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de abril de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL LANA CHRIST, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Luíza Cazotti, nº 84, Viana-ES e GÉSIKA BINO DE VASCONCELLOS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Luíza Cazotti, nº 55, Viana-ES. 07638 2.: MARCIO ROBERTO MAIOLI DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Antonio Borges Rocha, s/nº, Viana-ES e DENISANGELA SILVA DOS ANJOS THOMAZ, natural de Colatina-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), artesã, residente na Rua Antonio Borges Rocha, s/nº, Viana-ES. 07642 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 27 de abril de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON FERREIRA DA COSTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar de pedreiro, residente na Rua Idalina Bolognini Lima, s/nº, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FERNANDA DE SOUZA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Idalina Bolognini Lima, s/nº, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05082 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 27 de abril de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ÉRICLIS SANTOS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sagrada Família, nº 32, Cariacica-ES e AMANDA CRISTINE DA SILVA GASPAR, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Sagrada Família, nº 32, Cariacica-ES. 14470 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 27 de abril de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na via córrego farias, s/n , Linhares-ES e JOYCE COUTO CORRÊA, natural de Conceição da Barra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Maria das Graças Bonna Marinato, nº 1, Linhares-ES. 11842 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 27 de abril de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: HIGOR CARDOZO DE SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Arlete Tavares Cruz, n° 685, Itapemirim-ES e LÍVIA NASCIMENTO FERREIRA, natural de Iconha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Acesita, n° 01, Itapemirim-ES. 01608 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 27 de abril de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ANDRÉ ALVES DA SILVA, natural de Camacan-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), Balconista, residente na Rua Virginia Tamanini 128º, Ibiraçu-ES e DEBORA TESTA RODRIGUES, natural de João Neiva-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Balconista, residente na Francisco Custodio 10º, Ibiraçu-ES. 00977 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 27 de abril de 2022 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO LOVATTI, natural de Domingos Martins-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Avenida Santa Leopoldina, Nº 2 050, Cond. Itaparica Sol, Bloco 144, Ap 401, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e INDIANA DAMACENA ANHOLETI, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2050, Cond. Itaparica Sol, Bloco 144, Ap. 401, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19924 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de abril de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: DERLAN DE SOUZA MARINATO, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES e DANIELA CARDOSO BRISON, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01226 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 27 de abril de 2022 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ BOTTACINE ZANDONADI, natural de Castelo-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Localidade de Bela Aurora, Venda Nova do Imigrante-ES e HAIANE ALVES DE OLIVEIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Localidade de Jatobá, Conceição do Castelo-ES. 00650 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 27 de abril de 2022 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS VINICIUS SIQUEIRA GAMA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Sol Nascente, nº 22, Bairro Industrial, Vila Velha-ES e BARBARA CURITIBA FERREIRA, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), dentista, residente na Rua Circular, nº 58, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04441 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de abril de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS PIRES DE MACEDO, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), sevidor público militar, residente na Rua Sallo Silveira, sem número, apto 301, Iúna-ES e GESANE DE CÁSSIA GOMES SILVA, natural de Lajinha-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), educadora física, residente na Avenida Francisco Honorio, número 53, Lajinha-MG. 09039 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 27 de abril de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas