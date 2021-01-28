Proclamas - 28/01/21
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIO CESAR PEREIRA DE MAGALHÃES, natural de Santo André-SP, com 45 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Ludgéro Regis Barbosa, nº 11, Santos Dumont, Vila Velha-ES e LACILENE MARIA FERREIRA COUTO, natural de Linhares-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), bacharel de direito, residente na Rua Ludgéro Regis Barbosa, nº 11, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728875 2.: DIEGO DO VALLE BERNARDO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Costa Rica, nº 04, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES e FRANCIELLE MARINS BOURGUIGNON CAMILO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Costa Rica, nº 04, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728876 3.: GEOVANIO DE SOUZA (GÊMEO), natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Duarte de Freitas, nº 274, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e THAÍS GONÇALVES BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Duarte de Freitas, nº 274, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728877 4.: ANDRÉ PEREIRA ROZETTI, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), ajudante de instalador, residente na Avenida João Mendes, nº 200, Santa Mônica, Vila Velha-ES e REBECA CRISTINA DA SILVA RAMOS, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Avenida João Mendes, nº 200, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 232728878 5.: HARBERDEPAULO CLAUDIO RODRIGUES, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de maquina copiadora, residente na Rua Nove, nº 14, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES e LARISSA DOS SANTOS FERRARI, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estagiaria, residente na Avenida Ceará, nº 5000, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232728879 6.: GERSON NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), ferramentarista portuário, residente na Rua Rozental de Oliveira, 50, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e SOLANGE VIANA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), tecnico de laboratório, residente na Rua Rozental de Oliveira, 50, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES. 232728880 7.: JOSÉ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 437, Ataíde, Vila Velha-ES e JENYFFER PEREIRA LEITE, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 437, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728881 8.: JAIRO SARTI LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), servidor publico, residente na Rua Jussara Rodrigues Lorenzutti, nº 15, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES e LORRAINE OLIVEIRA RIBEIRO, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Jussara Rodrigues Lorenzutti, nº 15, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728882 9.: LUIZ CARLOS POSSATTO, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), industrial, residente na Rua João Antônio Afonso, nº 99, Santa Inês, Vila Velha-ES e ALINE BARBOSA RAMOS, natural de João Neiva-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua João Antônio Afonso, nº 99, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728883 10.: ALVARO DIAS BARREIRA NETO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 53 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Vinte e Nove, nº 42, Apt 402, Vila Nova, Vila Velha-ES e ADRIANA DA SILVA BARBOSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Vinte e Nove, nº 42, Aptº 402, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232728884 11.: ENEILTON RAMOS DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 49 anos de idade, viúvo(a), encarregado geral, residente na Rua Doutor Dório Silva, nº 51, Guaranhuns, Vila Velha-ES e MARIA APARECIDA NEVES LIMA, natural de Nanuque-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Doutor Dório Silva, nº 51, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728885 12.: LUIZ CARLOS GERALDO OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritorio, residente na Rua D, nº 44, Vila Merlo, Cariacica-ES e DAILIANE APARECIDA MARCOLINO LOURENÇO, natural de Inhapim-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vasco Alves de OLiveira, nº 51, Zumbi dos Palmares, Vila Velha-ES. 232728886 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de janeiro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOHNATAN CAMILO BATISTA DE OLIVEIRA, natural de Arapiraca-AL, com 27 anos de idade, Solteiro(a), cabelereiro, residente na Rua Santa Terezinha, 139, André Carloni, Serra-ES e LORRAINE DE OLIVEIRA ALEXANDRE, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Santa Terezinha, 139, André Carloni, Serra-ES. 31055 2.: DIEGO DE JESUS CRATZ, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Petrópolis, nº 180, Barcelona, Serra-ES e FRANCIANY ELINE VICTORIO SOUZA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Petrópolis, nº 180, Barcelona, Serra-ES. 31068 3.: JONH BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), cumin, residente na Rua Rio Ipiranga, nº 32, Hélio Ferraz, Serra-ES e STHEFANNY LEAL PIRES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Rio Ipiranga, nº 32, Hélio Ferraz, Serra-ES. 31069 4.: GUSTAVO MONTEIRO BASTOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Santa Luzia, 61 , Jardim Tropical, Serra-ES e ANA KAROLYNE DE OLIVEIRA BRANDÃO, natural de Vitória-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), comerciaria, residente na Rua Santa Luzia, 61 , Jardim Tropical, Serra-ES. 31070 5.: LUCIANO COELHO DE AMORIM, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 60 anos de idade, Divorciado(a), acabador, residente na Rua Amazonas, 431, José de Anchieta II, Serra-ES e MARIA AMORIM, natural de São Mateus-ES, com 50 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Amazonas, 431, José de Anchieta II, Serra-ES. 31111 6.: LUCIANO CARVALHO DA SILVA, natural de Guaçui-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Avenida Corsanto, nº 60, Bl. I, Ap. 501, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e NAIR DE SOUZA OLIVEIRA, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 41 anos de idade, Solteira(o), cabelereira, residente na Avenida Corsanto, nº 60, Bl. I, Ap. 501, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 31113 7.: ANTONIO DÊNIS DE BRITO MARTINS, natural de Acopiara-CE, com 38 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Esmeralda, nº 01, José de Anchieta, Serra-ES e ILZA PEREIRA DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 52 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Esmeralda, nº 01, José de Anchieta, Serra-ES. 31119 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de janeiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLERES LOPES DE OLIVEIRA NETTO, natural de Vitoria-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), empresario, residente na Rua Joseph Zogaib, nº 258, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA BERMUDES NASCIMENTO, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), farmaceutica, residente na Rua Joseph Zogaib, nº 258, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07946 2.: MAYKO DE AGUIAR STORCH, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Saturnino Rangel Avenida Saturnino Rangel Mauro, S/n, Apt°1203, Vila Velha-ES e LORENNA FERREIRA NOVELLI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Saturnino Rangel Avenida Saturnino Rangel Mauro, S/n, Apt°1203, Vila Velha-ES. 07947 3.: ADRIANO TAVARES SALVIATO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Costa Azul, nº 59, Itapuã, Vila Velha-ES e STHEFANY CRISTINA MENESES FONSECA, natural de Ipatinga-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Três, S/nº, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07948 4.: GEISOM LADISLAU AMORIM, natural de Cariacica-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), gerente de importação, residente na Rua Saturnino Rangel Mauro, nº 1552, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e EDNARA DA PIEDADE GALDINO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua José Pinto Vieira, nº 893, BL B, AP 204, Tropical Garden, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES. 18633 5.: WILLIS KEPP OTT, natural de Afonso Cláudio-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação física, residente na Rua Curitiba, nº 90, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MIRIAN FERREIRA DE SOUZA MOREIRA, natural de Santos-SP, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Curitiba, nº 90, Apto 204-A, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18634 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de janeiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMERSON ALEXANDRE LIMA DA COSTA, natural de Itabuna-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), operador de produção, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 29, Serra Dourada II, Serra-ES e LECIARA RUY GAMA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), analista comercial, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 29, Serra Dourada II, Serra-ES. 10706 2.: LUCIO ALVES GOMES JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico montador, residente na Rua Tiê, nº 141, Serra Dourada III, Serra-ES e RAFAELLA ALVES DO NASCIMENTO, natural de Cuiabá-MT, com 27 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Tiê, nº 141, Serra Dourada III, Serra-ES. 10707 3.: JOSÉ GERALDO ROBERTO, natural de Dionísio-MG, com 55 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Jacaraípe, nº 1000, Serra Dourada I, Serra-ES e MARIA JOSÉ ALVES, natural de Marilândia do Sul-PR, com 55 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Jacaraípe, nº 1000, Serra Dourada I, Serra-ES. 10709 4.: VADYM LYTVYNENKO, natural de Dzhankoiskyi, Criméia, Ucrânia-ET, com 37 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Hospitalet de Llobregat(barcelona), Domiciliado em Calle Bruc, 41, Ático,1ª, Serra-ES e RUTH LEA DA SILVA NUNES, natural de Serra-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Alpheu Correa Pimentel, 312, Caçaroca,, Serra-ES. 10728 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de janeiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: SIDNEI ALVES BABISQUE, natural de Conceição do Araguaia-PA, com 38 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, Nº2197, Interlagos, Linhares-ES e LEIDIANA ALMEIDA, natural de Serra-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, Nº2197, Interlagos, Linhares-ES. 10705 2.: RONAN RANGEL VIAL, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Gerente de vendas, residente na Avenida Guerino Giubert, nº 802, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e LAÍS SOUZA TRANSPADINI, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Praça Nestor Gomes, nº 116, Centro, Linhares-ES. 10706 3.: EDMUNDO SANTOS DE JESUS, natural de Camamu-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Via Corrego Farias, S/n, Zona Rural, Linhares-ES e JOILZA GONÇALVES DA SILVA, natural de Jaguaré-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), trabalhadora rural, residente na Via Corrego Farias, S/n, Zona Rural, Linhares-ES. 10708 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 27 de janeiro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARYEL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua da Coragem, nº 1006, Nova Palestina, Vitória-ES e DÉBORA NATIELE ALVES DA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua da Coragem, nº 1006, Nova Palestina, Vitória-ES. 17276 2.: FABIANO DA SILVA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de despachante, residente na Rua José Romão de Melo, nº 157, Resistência, Vitória-ES e ALESSANDRA FRAGA MARIANO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Romão de Melo, nº 157, Resistência, Vitória-ES. 17277 3.: JULIO CESAR CORREIA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Funcionário público municipal, residente na Rua Alfredo Blackman, nº 6, Caratoíra, Vitória-ES e GRACIELE ALVES DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Consultora comercial, residente na Rua Alfredo Blackman, nº 6, Caratoíra, Vitória-ES. 17278 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de janeiro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAMUEL ROCHA SANTANA FILHO, natural de Itagibá-BA, com 62 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Continental, nº 25, Barramares, Vila Velha-ES e IRACEMA VIDAL DE SOUZA, natural de Uruçu-BA, com 54 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Continental, nº 25, Barramares, Vila Velha-ES. 08690 2.: RAFAEL DOS SANTOS NASCIMENTO, natural de Ilhéus-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Celso Vasconcelos, nº 266, Barramares, Vila Velha-ES e ANGLEUCIANE DOS SANTOS MORAIS, natural de Rondon do Pará-PA, com 34 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Rua Celso Vasconcelos, nº 266, Barramares, Vila Velha-ES. 08691 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de janeiro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO DA SILVA CARRIÇO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), Fotógrafo, residente na Rua Manoel Salustiano de Souza, nº 7, Santa Martha, Vitória-ES e ROBERTA KELEN DE FREITAS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), analista operacional, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, nº 120, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24471 2.: MACIEL CASOTTO DA SILVA, natural de Fundão-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico de segurança do trabalho, residente na Rua Milton Monjardim, nº 04, Fradinhos, Vitória-ES e LORHAYNE PAGANINI ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Milton Monjardim, nº 04, Fradinhos, Vitória-ES. 24472 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de janeiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO PAULO ALVES LEITE, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Avenida Otacilio Severino da Silva, sem Número, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES e ANA KAROLINE PEREIRA DE MOURA, natural de Ibatiba-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Otacilio Severino da Silva, sem Número, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES. 08772 2.: PATRIK LOCA BASÍLIO, natural de Muniz Freire-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Rivadal Manoel de Souza, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e ANA CAROLINE FERREIRA AMORIM, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Rivadal Manoel de Souza, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08773 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 27 de janeiro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CARLOS CESÁRIO, natural de Muniz Freire-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Plínio Vieira Machado, nº 205, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LUCIANA ZAMPIROLLI CAETANO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Plínio Vieira Machado, nº 205, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04550 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 27 de janeiro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE VERCILLO HENNING LOPES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), jornalista, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, nº 695, Apto 201, Jardim da Penha, Vitória-ES e BEATRIZ AMBROSIM LIBARDI, natural de Castelo-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, nº 695, Apto 201, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24252 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de janeiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBSON FRANÇA DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua CRG Joacima, N° 01, Itaoca, Itapemirim-ES e MARIA DEUZANIR MUNIZ, natural de Acaraú-CE, com 32 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua CRG Joacima, N° 01, Itaoca, Itapemirim-ES. 01490 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 27 de janeiro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE ALTO SANTA MARIA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO SOUSA DE OLIVEIRA, natural de Itarana-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Lavrador - na cultura - exclusive conta própria e, residente na Rua São Paulo, S/nº, Várzea Alegre, Santa Teresa-ES e JENIFER SILVA DE ARAUJO, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Lavrador - na cultura - exclusive conta própria e, residente na Rua São Paulo, S/nº, Várzea Alegre, Santa Teresa-ES. 00004 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Santa Teresa-ES, 27 de janeiro de 2021 DINIZ CYPRESTE DE AZEVEDO Tabelião e Oficial Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURICIO BARBOSA MACHADO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Safra, Itapecoá, Itapemirim-ES e LORENA FERREIRA GUIMARÃES MOREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), universitária, residente na Safra, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01172 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 27 de janeiro de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO AUGUSTO LERBACK JACOBSEN, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), servidor público federal, residente na Rua João Rodrigues de Oliveira, Centro, Alegre-ES e GINA CASSA AGUILAR, natural de Muniz Freire-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), psicóloga, residente na Rua João Rodrigues de Oliveira, Centro, Alegre-ES. 03447 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 27 de janeiro de 2021 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEVERTON PINTO GOMES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Himalaia, S/nº, Eldorado, Viana-ES e JACIARA CAMARGO LOURENÇO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Himalaia, S/nº, Eldorado, Viana-ES. 07192 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 27 de janeiro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ADAIR DE SOUSA DIAS, natural do Distrito de Humaitá, Mutum, MG, com 37 anos de idade, solteiro, pensionista, residente e domiciliado em Brejaubinha, zona rural, Brejetuba-ES e ITELVINA DO SACRAMENTO AMÉRICO, natural de Afonso Cláudio, ES, com 29 anos de idade, solteira, auxiliar de creche, residente e domiciliada no Córrego do Honório, zona rural, Distrito de Ibicaba, Afonso Cláudio-ES - 000966 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 27 de janeiro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã