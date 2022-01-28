Proclamas - 28/01/2022
_____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR SANTOS MARTINS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), montador, residente na Avenida Maruípe, nº 86, Maruípe, Vitória-ES e ANA PAULA MONJARDIM DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de creche, residente na Rua Engenheiro César Dantas, nº 371, Jabour, Vitória-ES. 25164 2.: MARCOS GONÇALVES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), projetista, residente na Rua Olympio Rodrigues Passos, Jabour, Vitória-ES e INGRID LIMA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Olympio Rodrigues Passos, Jabour, Vitória-ES. 25167 3.: EDSON JOSÉ FUHR, natural de Alecrim-RS, com 41 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, Antônio Honório, Vitória-ES e FRANCIELI MELITA WIEST, natural de Alecrim-RS, com 25 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, Antônio Honório, Vitória-ES. 25168 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de janeiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON DOS SANTOS LEBARCH, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Lagoa do Testa, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES e TALIA LUCINDO ENGELHARDT, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Contorno, nº 1186, Araça, Linhares-ES. 11632 2.: RONALD MAGNAGO, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Eletricista, residente na Avenida Gilson Aguiar Batisti, nº 19, São José, Linhares-ES e JÚLIA RANGEL GAIGHER, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Avenida Gilson Aguiar Batisti, nº 19, São José, Linhares-ES. 11633 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 27 de janeiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODOLFO VISINTINI, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, viúvo(a), funcionário público municipal, residente na Rua São Paulo, nº 2175, Itapuã, Vila Velha-ES e JÉSSICA HEMILLY DA COSTA SERRA, natural de Belém-PA, com 31 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua da Ameixeira, nº 17, Itapuã, Vila Velha-ES. 19653 2.: MARCOS BARBOSA DO CARMO, natural de Itaperuna-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Goiânia, nº 255, Apartamento 802, Itapuã, Vila Velha-ES e CAMILA BINSI SCOPEL, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Goiânia, nº 255, Edificio Gilia Borgo, Apartamento 802, Itapuã, Vila Velha-ES. 19654 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de janeiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: SÁVIO RODRIGUES BOREL, natural de Nanuque-MG, com 26 anos de idade, Solteiro(a), operador de empilheira, residente na Rua Colibri, nº 89, Serra Dourada III, Serra-ES e LETICIA MANCINI AZEREDO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Colibri, nº 89, Serra Dourada III, Serra-ES. 11478 2.: ROBERTO ROSA RODRIGUES, natural de Cacoal-RO, com 32 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Ipe, 13, Vista da Serra II, Serra-ES e POLIANA SILVA ROCHA, natural de Contagem-MG, com 26 anos de idade, Divorciada(o), desing grafico, residente na Avenida Ipe, 03, Vista da Serra II, Serra-ES. 11479 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de janeiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICHARDSON SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Rua Alagoas, 220, Normilia Cunha, Vila Velha-ES e DÉBORA INÊS PAULISTA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Alagoas, 220, Normilia Cunha, Vila Velha-ES. 09238 2.: MATEUS VIEIRA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Bom Jesus, nº 90, Barramares, Vila Velha-ES e VIRGÍNIA FREITAS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bom Jesus, nº 90, Barramares, Vila Velha-ES. 09240 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de janeiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONSON DOS SANTOS CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Principal, nº 347, Porto de Santana, Cariacica-ES e KATHELYN KAREM GONÇALVES NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Torneira, S/nº, Presidente Médice, Cariacica-ES. 14287 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 27 de janeiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Gironda, CI/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE CUNHA TAVARES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Principal, S/n, Gironda, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ALICE DAVEL FROSSARD, natural de Castelo-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Principal, S/n, Gironda, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 00053 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 27 de janeiro de 2022 RÉGIS CASTILHO SOARES Tabelião e Oficial Responsavel _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FREDERICO FARIA MATOS, natural de Juiz de Fora-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Professor Belmiro Siqueira, nº 85/1101-bl 02, Enseada do Suá, Vitória-ES e JOYCE VASCONCELOS, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 295, Honório Fraga, Colatina-ES. 25295 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de janeiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOÃO JARDIM DOS SANTOS, natural de Itinga, MG, com 43 anos de idade, divorciado, lavrador, residente e domiciliado no lugar denominado Córrego São Domingos Pequeno, s/n, zona rural, Brejetuba-ES e MARIA DE FATIMA SILVA FRANCA, natural de Itinga, MG, com 41 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no lugar denominado Córrego São Domingos Pequeno, s/n, zona rural, Brejetuba-ES- 001058. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 26 de janeiro de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã