Proclamas - 27/11/2021

Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Barreiras-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), polidor, residente na Rua Aracruz, nº 112, Jardim Carapina, Serra-ES e CLAUDIMARA SANTOS MOURA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Aracruz, nº 112, Jardim Carapina, Serra-ES. 32540 2.: JOSÉ LUIZ BENEDITO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua dos Colibris, nº 1, Carapina Grande, Serra-ES e CAMILA DA SILVA ALVES, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua dos Colibris, nº 1, Carapina Grande, Serra-ES. 32620 3.: SANTOS QUIRINO DAMASCENO, natural de Baixo Guandu-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Everaldo Alves da Silva, nº 08, André Carloni, Serra-ES e VILMA NUNES SOARES, natural de Caravelas-BA, com 52 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Everaldo Alves da Silva, 08, Quadra 23, Andre Carloni, Serra-ES. 32734 4.: DAVID SILVA ROSA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), projetista, residente na Avenida Central, N° 265, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e ALICE ROSA BERTOLDI, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Central, N° 265, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32735 5.: GABRIEL MATOS FERREIRA, natural de Guarulhos-SP, com 20 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Bahia, nº 113, Solar de Anchieta, Serra-ES e JAMILLY DA SILVA SANTOS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Bahia, nº 113, Solar de Anchieta, Serra-ES. 32736 6.: ADEILTON JESÚS DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Fortaleza, N° 21, Jose de Anchieta II, Serra-ES e DALVA QUERINA FELIX DO NASCIMENTO, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 61 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Fortaleza, N° 21, Jose de Anchieta II, Serra-ES. 32737 7.: ROLMAR LIMA BOONE, natural de Colatina-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), acabador, residente na Rua dos Rouxinois, N° 650, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e LILIAN RAMOS VIDAL, natural de Porto Seguro-BA, com 47 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua dos Rouxinois, N° 650, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32743 8.: MATEUS OSIAS DE OLIVEIRA LIMA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua das Emas, nº 152, Porto Canoa, Serra-ES e TALITA DA SILVA MONTEIRO, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua das Emas, nº 152, Porto Canoa, Serra-ES. 32745 9.: LUIZ CARLOS BATISTA LOURENÇO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Mateus Lemos, nº 46, Jardim Carapina, Serra-ES e LARISSA SANTOS DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Rua Mateus Lemos, nº 46, Jardim Carapina, Serra-ES. 32746 10.: LUCIANO ALVES DOS SANTOS, natural de Ibirapitanga-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), executor de serviços gerais, residente na Rua Pinho do Paraná, nº 31, Feu Rosa, Serra-ES e ELIS REGINA SAIF MONTEIRO, natural de Urucurituba-AM, com 48 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pinho do Paraná, nº 31, Feu Rosa, Serra-ES. 32749 11.: HERLEM LUIS FERREIRA DE PAULA, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), encarregado, residente na Rua dos Baobas, nº 1, José de Anchieta, Serra-ES e CAMILA BOMFIM DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar administrativo, residente na Rua dos Baobas, nº 1, José de Anchieta, Serra-ES. 32752 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de novembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAICON MACHADO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Rua José Carneti, nº 61, Muquiçaba, Guarapari-ES e NATALIA MACHADO BORTOLOTE, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), atendente de consultório, residente na Rua José Carneti, nº 61, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12622 2.: MARCOS VENICIOS BUSSOLOTTI IGREJA, natural de Vitória-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Mathias Coutinho Junior, nº 120, Itapebussu, Guarapari-ES e MARIA DA PENHA VIEIRA, natural de Resplendor-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Mathias Coutinho Junior, nº 120, Itapebussu, Guarapari-ES. 12623 3.: WAGNER LUIZ DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), instrutor de trânsito, residente na Rua Manaus, nº 290, Camurugi, Guarapari-ES e JULIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Manaus, nº 290, Camurugi, Guarapari-ES. 12624 4.: JÔCE FAGNER SANÇÃO DA SILVA, natural de Natal-RN, com 38 anos de idade, solteiro(a), inspetor, residente na Rua Wilson Coutinho Furtado, nº 91, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e FABIANA OLIVEIRA BRAZ, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Wilson Coutinho Furtado, nº , Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 12625 5.: ADILSON JOSÉ DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 58 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Avenida Soteco, Nº13, São Gabriel, Guarapari-ES e MARIA DA PENHA FERREIRA, natural de Guarapari-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Avenida Soteco, Nº13, São Gabriel, Guarapari-ES. 12626 6.: EWERTON EDSON CALEFI, natural de Conchal-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), recepcionista de pousada, residente na Rua do Barão, nº 23, São Gabriel, Guarapari-ES e VALCINEIA DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), recepcionista de pousada, residente na Rua do Barão, nº 23, São Gabriel, Guarapari-ES. 12627 7.: CRISTIANO FONSECA ARCHANJO, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Sit Bonfim s/n, Guarapari-ES e JULIANA PEREIRA DE SOUZA, natural de Anchieta-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Sit Bonfim s/n, Guarapari-ES. 12628 8.: ADINILSON BARBOSA DE SOUZA, natural de Ecoporanga-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Avenida Munir Abud, nº 650, Praia do Morro, Guarapari-ES e AUREA SANTIAGO, natural de Iconha-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Avenida Munir Abud, nº 650, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12630 9.: HÉLIO DE JESUS CARINHANHA, natural de Itapebi-BA, com 46 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 288, Bela Vista, Guarapari-ES e SUERLANDE DA SILVA SANTOS, natural de Pau Brasil-BA, com 47 anos de idade, divorciado(a), gari, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 288, Bela Vista, Guarapari-ES. 12631 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 26 de novembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRENO TEIXEIRA NOGUEIRA, natural de Itanhém-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua José Celso Claudio, Nº 235, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e RÃILIY MARCELA DA SILVA PASOLINI, natural de Santa Teresa-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Celso Cláudio, Nº 235, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19477 2.: LUIZ FERNANDO JORGE FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), Comerciante, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 3370, Apartamento 101, Itaparica, Vila Velha-ES e JANAINA SCHMIDEL AUER, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 3370, Apartamento 101, Edificio Leda Passos, Itaparica, Vila Velha-ES. 19478 3.: LUCIANO DA SILVA ALVES, natural de São Paulo-SP, com 45 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Luiz Fernando Reis, N° 465, Apartamento 101 A, Praia da Costa, Vila Velha-ES e RAYANE MEDEIROS DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), web designer, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, N° 465, Apartamento 101 A, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19479 4.: DANIEL DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar fiscal, residente na Rua Dezesseis, Nº 20, Cocal, Vila Velha-ES e ISADORA SOARES DE SOUZA BRANDÃO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de processos, residente na Rua Dezesseis, Nº 20, Cocal, Vila Velha-ES. 19480 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de novembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LOHAN BENEVIDES MAGALHÃES, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Av. Marataízes, nº 125, Itaóca, Itapemirim-ES e SABRINA RAPOSO LUCAS, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar financeiro, residente na Rua Aldiberte Louzada Machado, nº 151, Itaipava, Itapemirim-ES. 14210 2.: MICHEL PEIXOTO VIEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua 10, Namytala Ayub, Candéus, Itapemirim-ES e FATIELE GARCIA BARBOSA, natural de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua 10, Namytala Ayub, Candéus, Itapemirim-ES. 14211 3.: LEANDRO FERRAÇO ZUCOLOTTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), mecânico da honda, residente na Av. Cristiano Dias Lopes Filho, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e TAINARA BENTO LÍRIO, natural de Piúma-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Av. Cristiano Dias Lopes Filho, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14212 4.: GIDEONE ELIAS SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), aposentado por invalidez, residente na Rua Eliseu Pereira Costa, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e KACYANE SILVA DO NASCIMENTO, natural de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Eliseu Pereira Costa, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14213 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 26 de novembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO FERNANDES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Álvaro de Souza, nº 71, Vila do Riacho, Aracruz-ES e RAFAELA DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Álvaro de Souza, nº 71, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00700 2.: RENATO MARTINS DA COSTA, natural de Aracruz-ES, com 62 anos de idade, viúvo(a), pescador, residente na Rua Juvenal Azeredo, 230, Barra do Riacho, Aracruz-ES e MARILZA COSTA MATTOS, natural de Aracruz-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Doutor Orlindo Borges, sem Número, Barra do Sahy, Aracruz-ES. 00701 3.: NELIM DAS GRAÇAS BRETAS, natural de Mutum-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), eletricista de manutenção, residente na Rua Maria Azeredo Machado, Sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES e RAFAELA RAMOS AZEREDO FLORENCIO, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maria Azeredo Machado, Sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00702 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 26 de novembro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO HENRIQUE OHNESORGE ALVES, natural de Nova Venécia-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Rua Arnaldo Schneider, nº 18, Bairro Rúbia, Nova Venécia-ES e AMANDA BAUDSON BARBOSA, natural de Nova Venécia-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Arnaldo Schneider, nº 18, Bairro Rúbia, Nova Venécia-ES. 04799 2.: LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Nova Venécia-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar geral, residente na Rua Alvarenga, nº 79, Bairro Arranha Céu, Nova Venécia-ES e MICAELE VASCONSELOS DA SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Alvarenga, nº 79, Bairro Arranha Céu, Nova Venécia-ES. 04800 3.: CRISTIANO CAETANO DA SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 33 anos de idade, Divorciado(a), mecânico, residente na Rua Miguel Salvador, S/n, Bairro Municipal I, Nova Venécia-ES e REGIANE DA SILVA DIAS, natural de Nova Venécia-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Miguel Salvador, S/n, Bairro Municipal I, Nova Venécia-ES. 04801 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 26 de novembro de 2021 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS DO NASCIMENTO PEREIRA, natural de Niterói-RJ, com 50 anos de idade, Solteiro(a), coletor, residente na Rua Ana Marculina Marques, S/n, Tabuazeiro, Vitória-ES e SANDRA GOMES DE OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 52 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ana Marculina Marques, S/n, Tabuazeiro, Vitória-ES. 25174 2.: RAYAN SANTIAGO DA SILVA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Izaltino Arão Marques, nº 65/701-Edf Mar Egeu, Mata da Praia, Vitória-ES e DÉBORA MÁRCIA RAASCH JACOBSEN, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Izaltino Arão Marques, nº 65/701-Edf. Mar Egeu, Mata da Praia, Vitória-ES. 25177 3.: GISELLE GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Representante comercial, residente na Rua Chafic Murad, nº 107, Bento Ferreira, Vitória-ES e RAFAELA FREITAS BELO, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), comunicadora social, residente na Rua Chafic Murad, nº 107, Bento Ferreira, Vitória-ES. 25179 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de novembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GERSON SENA CARMO, natural de Prado-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Farao, S/n°, Mucuri, Cariacica-ES e LUANA CAMILA RODRIGUES GOMES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Ecoporanga, nº 14, Quadra 07, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07491 2.: JOVANIU RODRIGUES SANTANA, natural de Água Boa-MG, com 50 anos de idade, viúvo(a), pintor, residente na Rua Gomes Freire, nº 12, Areinha, Viana-ES e EDINÁ DA SILVA PEREIRA, natural de Jordânia-MG, com 50 anos de idade, solteiro(a), copeira, residente na Rua Gomes Freire, nº 12, Areinha, Viana-ES. 07492 3.: JONATHAN DIEGO SILVA FEITOSA, natural de São Paulo-SP, com 40 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Benjamim Vitorio, nº 06, Blc Aptº 404, Marcílio de Noronha, Viana-ES e TAMIRES DE ANDRADE GOUVÊA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), interprete de libras, residente na Rua Roberto Couto, nº 33, Expedito, Cariacica-ES. 07493 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 26 de novembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEVALDO GREGÓRIO SOEIRO, natural de Fundão-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Pedro Palacios, Zona Rural, Ibiraçu-ES e DILZETE DAS NEVES BASTOS, natural de Linhares-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Pedro Palacios, Zona Rural, Ibiraçu-ES. 00949 2.: WEVERTON BARBOSA BARCELOS, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rod. ES 257, IbiraçuxAracruz, s/n, Ibiraçu-ES e PAOLA GONÇALVES FERREIRA, natural de João Neiva-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rod. ES 257, IbiraçuxAracruz, s/n, Ibiraçu-ES. 00950 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 26 de novembro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARTAN MARTINS FRACALOSSI DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 07, Maria Ortiz, Vitória-ES e NEDRA SAMIR JBEILI, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), analista de prevenção a fraude, residente na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 07, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25039 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de novembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEYTON EDUARDO LACERDA DE LIMA MELO, natural de Caruaru-PE, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Bonfim, S/n, Itaóca, Itapemirim-ES e IASMYN CORREIA OZÓRIO, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Bonfim, S/n, Joacima, Itapemirim-ES. 01573 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 26 de novembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: SAMUEL DE SOUZA TERRA, natural de Medeiros Neto-BA, nascido em 19 de setembro de 1995, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Leoncio Sales, S/n, Araçatiba em Viana-ES & ANA PAULA DOS SANTOS MAIA, nacionalidade brasileira, natural de Viana-ES, nascida em 08 de janeiro de 1993, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua Leoncio Sales, S/n, Araçatiba em Viana-ES. 2.: ROBERTO CARLOS MONJARDIM BERMUDES, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 17 de maio de 1965, estado civil divorciado, profissão militar de reserva, residente na Rua São Paulo, S/n, Marcilio de Noronha em Viana-ES & ROSANA PAULA CARVALHO, nacionalidade brasileira, natural de Santo André-SP, nascida em , estado civil divorciada, profissão auxiliar administrativo, residente na Rua São Paulo, S/n, Marcilio de Noronha em Viana-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 26 de novembro de 2021 Walmir de Oliveira Ricco Tabelião e Oficial Interino