Proclamas - 27/10/2021

Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLEYSIANO LOPES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Dom Pedro II, nº 241, Condomínio Parque Albatroz, Bl 06, Ap 501, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e LUANA PEREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Nascimento Silva, nº 570, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32133 2.: DAVIDSON DA CRUZ MODESTO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), microempreendedor individual, residente na Rua Dom Pedro II, nº 155, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e GABRIELA DE MATOS LOPES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), Pedagoga, residente na Rua Dom Pedro II, nº 155, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32179 3.: PATRICK MENDONÇA SILVA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua Thomas Edson, nº 68, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e ANNA LUCIA SIMONI COSTA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Thomas Edson, nº 68, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 32521 4.: ROBSON SILVA DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua João Lopes, nº 79, Taquara II, Serra-ES e ROSILENE LOPES FEITOSA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua João Lopes, nº 79, Taquara II, Serra-ES. 32524 5.: DANIEL DOS SANTOS CARAZZA, natural de Macaé-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Av. Desembargador Antonio Miguel Feu Rosa, S/n, Praia da Baleia, Serra-ES e ALDEIZA SILVA ROCHA, natural de Canavieiras-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Av. Desembargador Antonio Miguel Feu Rosa, S/n, Praia da Baleia, Serra-ES. 32531 6.: IVAN CRISTOVÃO WERNERSBACH, natural de Domingos Martins-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Av. Eldes Scherrer Souza, nº 2286, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e DAIANY BRINGHENTI, natural de Colatina-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), designer de unhas, residente na Av. Eldes Scherrer Souza, nº 2286, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32534 7.: ALEXANDRE SOLDANI GONDIM DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), pastor adventista, residente na Rua da Mangueira, S/nº, Balneário de Carapebus, Serra-ES e THAYNA BERTI BRAGA DE PAULA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquitera, residente na Avenida Copacabana, nº 556, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32535 8.: MATHEUS PARAISO REGO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Flor de Cerejeira, nº 30, Feu Rosa, Serra-ES e ESTER SILVA NOGUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de professora, residente na Rua Flor de Cerejeira, nº 30, Feu Rosa, Serra-ES. 32536 9.: SEBASTIÃO HENRIQUE ALMEIDA CABRAL, natural de Pedro Canário-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Castro Alves, nº 170, São Diogo II, Serra-ES e JÉSSICA LEITE DA SILVA, natural de Pedro Canário-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Castro Alves, nº 170, São Diogo II, Serra-ES. 32537 10.: FERNANDO JECKEL FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), instrutor de frota, residente na Rua Minas Gerais, nº 70, Bloco 15, Apto 102, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e LIDIANE GALVÃO BESSA DA COSTA, natural de Brasília-DF, com 36 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Aracajú, nº 0, Parque Jacaraípe, Serra-ES. 32538 11.: LUAN SOUSA SILVA, natural de Campo Formoso-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico de planejamento, residente na Rua Princesa Izabel, nº 265, Novo Porto Canoa, Serra-ES e JOSIANE DA SILVA GARCIA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Princesa Izabel, nº 265, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 32539 12.: KAIQUE AMORIM DIAS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), corretor de seguros, residente na Rua Minas Gerais, nº 145, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e GABRIELY CHRISTO VERGINIO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Rua Minas Gerais, nº 145, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32542 13.: ROBERTO SOBRAL DA PENHA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, S/nº, Bl. 112A, Ap. 202, Boulevard Lagoa, Serra-ES e CARMENSILVA PIRES DE ASSIS, natural de Colatina-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, S/nº, Bl. 112A, Ap. 202, Boulevard Lagoa, Serra-ES. 32543 14.: EDUARDO COUTO RODRIGUES, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Arapoca, nº 18, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e PAULA CORDEIRO SCHNEIDER, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Herman Stern, nº 371, Recreio das Laranjeiras, Serra-ES. 32544 15.: PATRICK DE OLIVEIRA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua das Estrelas, nº 15, Cantinho do Céu, Serra-ES e PALOMA ALMEIDA SOUZA ROSA, natural de Betim-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua das Estrelas, nº 15, Cantinho do Céu, Serra-ES. 32545 16.: FÁBIO ECARD DA CUNHA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 40 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Av. Des. Antônio José Miguel Feu Rosa, nº 479, Praia da Baleia, Serra-ES e ALCIONE DE FÁTIMA MÁXIMA, natural de Pancas-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Av. Des. Antônio José Miguel Feu Rosa, nº 479, Praia da Baleia, Serra-ES. 32547 17.: WASHINGTON DELARMELINA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), shaper, residente na Rua Sandro Boticelli, nº 53, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e MUSA CARLA DA SILVA FAVORETTI, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Engenheira de produção, residente na Rua Sandro Boticelli, nº 53, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 32549 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de outubro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO ALVES MENDONÇA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Motoboy, residente na Rua Sagitário, nº 674, Alvorada, Vila Velha-ES e MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Embaladora, residente na Rua Sagitário, nº 674, Alvorada, Vila Velha-ES. 06244 2.: LEANDRO ANANIAS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Pintor de automóveis, residente na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 1160 , Cobilândia, Vila Velha-ES e LUANA APARECIDA SIMÕES SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 1160 , Cobilândia, Vila Velha-ES. 06245 3.: RONI PEREIRA, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Teolândia, nº 15, Cobilândia, Vila Velha-ES e EDILANGELA DA PENHA FERREIRA GONZAGA, natural de Santa Teresa-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Teolândia, nº 15, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06246 4.: ANTHONY DA SILVA VICENTE, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Avenida Ana Merotto Stefanon, nº 236, Cobilândia, Vila Velha-ES e FABIOLA THOMAZ DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Do lar, residente na Avenida Ana Merotto Stefanon, nº 236, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06247 5.: ÁQUILA PEREIRA RODRIGUES, natural de Mutum-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua: Alegrete, s/nº Planalto, Vila Velha-ES e LYLIANE PEREIRA DE ASSIS TORRENTE, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estágiaria, residente na Rua: Conselheiro Mafra, nº 23, Industrial, Vila Velha-ES. 06248 6.: WANDERSON NEITZL DELFINO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Atleta profissional de luta, residente na Rua José Paulino de Carvalho, nº 100, São Torquato, Vila Velha-ES e JOCASTA DA SILVA CAETANO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua José Paulino de Carvalho, nº 100, São Torquato, Vila Velha-ES. 06249 7.: JULIO CESAR WALEFF PEREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar automotivo, residente na Avenida São Gabriel da Palha, nº 23, Vale Encantado, Vila Velha-ES e ANA JULIA CORREA GERALDO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Estoquista, residente na Avenida São Gabriel da Palha, nº 23, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06250 8.: JHONY BONADIMAN DE SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua Ana Siqueira, nº 337, Alvorada, Vila Velha-ES e CAMILA BARREIRA DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Ana Siqueira, nº 337, Alvorada, Vila Velha-ES. 06251 9.: LUIZ FERNANDO CAMPOS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de carga e descarga, residente na Lad Novo Brasil, nº 122 , Rio Marinho, Vila Velha-ES e RUBIA RANGEL FORTUNATO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Pedagoga, residente na Lad Novo Brasil, nº 122 , Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06252 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de outubro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRICK CARDOSO ALVES, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua João Gomes Lorêto, nº 20, Goiabeiras, Vitória-ES e CAMYLA RODRIGUES CAVALCANTI DE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxliar de escritório, residente na Rua João Gomes Lorêto, nº 20, Goiabeiras, Vitória-ES. 24941 2.: JULIANO DE SOUSA FREITAS, natural de Vassouras-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Dionysio Abaurre, Jardim Camburi, Vitória-ES e CAROLINE FIENI COSTA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Dionysio Abaurre, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24948 3.: RICARDO SOARES PERUCH, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquina roçadeira, residente na Rua Raquel Maria da Penha, nº 65, Boa Vista, Vitória-ES e JULIANA DA COSTA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), recuperadora de crédito, residente na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 133, Santa Cecília, Cariacica-ES. 24949 4.: RENÊ SANTOS RIBEIRO, natural de Codó-MA, com 41 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES e GENI DA CONCEIÇÃO BARROS, natural de Aracaju-SE, com 52 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24950 5.: RODRIGO DOS SANTOS LUGÃO, natural de Muqui-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES e HÁLLYZA ALMEIDA RODRIGUES, natural de Nanuque-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Paschoal Delmaestro, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24951 6.: IGOR SIQUEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, Santa Luíza, Vitória-ES e LORENA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA, natural de Alfredo Chaves-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), estudante universitaria, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, Santa Luíza, Vitória-ES. 24952 7.: RAFAEL SEQUEIRA DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANA CAROLINA MENEZES DOS ANJOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogada ., residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24953 8.: ÍCARO KLIPPEL LUGÃO, natural de Domingos Martins-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro agronômo, residente na Rua Alípio da Costa e Silva, Jardim Camburi, Vitória-ES e LARA ZANON, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Alípio da Costa e Silva, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24954 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de outubro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SERGIO DE OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Aguiar Lemos, Nº 78, Vista da Penha, Vila Velha-ES e GÉSSICA SOARES BARCELOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Aguiar Lemos, Nº 78, Vista da Penha, Vila Velha-ES. 19375 2.: LEONARDO RODRIGUES DO AMPARO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 46 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Avenida Santa Leopoldina 2050, Edificio Bicuiba, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e GILDENIZIA VIEIRA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 58 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Santa Leopoldina, 2050, Edificio Bicuiba, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19376 3.: MARCELO FERREIRA ANTONIO, natural de Vila Velha-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), funcionário público estadual, residente na Rua João Evangelista de Souza, nº 680, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e SIMONE NASCIMENTO MATOSO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua João Evangelista de Souza, nº 680, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 19377 4.: MATHEUS OTONI DE ARAUJO, natural de Niterói-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Fortaleza, 01500, Edifício La Mansion, Apartamento 203, Itapuã, Vila Velha-ES e ESTER ALVES SILVA ZOCOLOTTI, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, Nº 710, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19378 5.: VICTOR SÉRGIO MARTINS DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Anders, nº 54, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e ALINE INGRID NONATO, natural de Ji-Paraná-RO, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Anders, nº 54, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 19379 6.: MARCOS PAULO CARNEIRO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua do Canal, Nº 21, Aribiri, Vila Velha-ES e FABINE SIQUEIRA DA SILVA, natural de Belford Roxo-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua do Canal, N º 21, Aribiri, Vila Velha-ES. 19380 7.: LUIZ CEZAR SIQUEIRA SANTIAGO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), servidor público federal, residente na Avenida Itapemirim, nº 45, T. Leste, Aptº 1002, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LÍVIO OLIVEIRA RAMALHO, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), procurador do estado, residente na Rua Itapemirim, nº 45, T1, Aptº 1002, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19381 8.: GIOVANNI BRÁS BISSOLI, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Amarildes Bernardes, Nº 111, Centro, Vila Velha-ES e LETICIA SILVA GOMES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Amarildes Bernardes, Nº 111, Centro, Vila Velha-ES. 19382 9.: SANDRO DE SÁ ALVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com quarenta e dois (42) anos de idade, estado civil divorciado, profissão vendedor, residente na Avenida Amazonas, nº 16, Apartamento 301, Edifício Mariane, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e DANIELLE FERREIRA DE SOUZA, natural de Ipatinga-MG, com quarenta e quatro (44) anos de idade, estado civil divorciada, profissão agente de turismo, residente residente na Avenida Amazonas, nº 16, Apartamento 301, Edifício Mariane, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. (republicação por incorreção). 10.: ELIAS TEIXEIRA LOPES, natural de Vitória-ES, com quarenta e seis (46) anos de idade, estado civil divorciado, profissão garçon, residente em Rua Anita Garibaldi, nº 62, Divino Espírito Santo em Vila Velha-ES e JAYLA GABRIELE BELIQUE DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteira, profissão secretária, residente em Rua Anita Garibaldi, nº 62, Divino Espírito Santo em Vila Velha-ES. (republicação por incorreção). Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de outubro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO HENRIQUE FERREIRA MENDES, natural de Uruçuca-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Getulio Tonon, s/nº , Vila Nova, Aracruz-ES e LUCIENE SCOFIELD DO NASCIMENTO, natural de Itamaraju-BA, com 52 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Getulio Tonon, s/nº , Vila Nova, Aracruz-ES. 13355 2.: DEIZE TEIXEIRA DA COSTA, natural de Montanha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Rio Comboios, 05, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e VANIA BENEDITO DE OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Rio Comboios, 05, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 13356 3.: ROBERTO SIMÔA ALVARENGA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Eurico de Aguiar Salles, 611, Centro, Aracruz-ES e NÚBIA DOS SANTOS MARASTONI, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Eurico de Aguiar Salles, 611, Centro, Aracruz-ES. 13357 4.: JOSÉ CARLOS MARTINS RAMALHO, natural de Freguesia de São Sebastião da Pedreira, Lisboa, Po, com 34 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua João da Rosa Loureiro, nº 55, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES e KATIA CRISTINA ANTONIO, natural de Belo Horizonte-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), fisioterapeuta, residente na Rua João da Rosa Loureiro, nº 55, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES. 13358 5.: ROBSON LOYOLA ALMEIDA, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Professor Berilo Basílio dos Santos, 465, De Carli, Aracruz-ES e VITÓRIA LETICIA MONTEIRO DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Augusto Ferreira Lamêgo, 112, Guaxindiba, Aracruz-ES. 13359 6.: JOSUÉ DOS SANTOS CARVALHO, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), montador de estruturas de comunicação visual, residente na Rua João Fanchiotti, S/nº, Limão I, Aracruz-ES e LINDAEVELYN ALVES PAIVA, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua João Fanchiotti, 32, Limão I, Aracruz-ES. 13360 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 26 de outubro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATA CRISTIAM LOPES DE JESUS TRANCOSO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), vendedor de bala, residente na Escadaria João Paulo Coutinho, nº S/n, do Cabral, Vitória-ES e JACIARA ROZA JOAQUIM, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria João Paulo Coutinho, nº S/n, do Cabral, Vitória-ES. 17575 2.: VINÍCIUS LORRAN FERREIRA DA COSTA SILVA, natural de Ribeirão Preto-SP, com 23 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Hilton de Oliveira, 45, Estrelinha, Vitória-ES e LUANA GOMES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Divorciada(o), agente de registro, residente na Rua Hilton de Oliveira, 45, Estrelinha, Vitória-ES. 17579 3.: LUCAS DOS SANTOS CANDIDO, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), almoxarife, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 905, Santo Antônio, Vitória-ES e HELOISA HELENA LOPES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), atentende, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 905, Santo Antônio, Vitória-ES. 17580 4.: THALISTON DOS SANTOS SENA DUTRA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar operacional, residente na Escadaria Grande Data, nº 115, Santos Reis, Vitória-ES e SUELEM VIEIRA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Escadaria Grande Data, nº 115, Santos Reis, Vitória-ES. 17583 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de outubro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DERIVALDO PEREIRA COSTA, natural de Mucuri-BA, com 59 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Rua Padre Antônio Vieira, nº 8, Novo Porto Canoa, Serra-ES e MARIA APARECIDA CAETANO, natural de Água Doce do Norte-ES, com 50 anos de idade, Solteira(o), cuidadora, residente na Rua Matias de Albuquerque, 139, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 11270 2.: RONALT BRITO LOPES, natural de Una-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Campanário, nº 62, Nova Carapina II, Serra-ES e ROSIMEIRE VILELA DE JESUS, natural de Una-BA, com 33 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Campanário, nº 62, Nova Carapina II, Serra-ES. 11280 3.: DILCINEI OLIVEIRA DA ROCHA, natural de Boa Esperança-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Barbacena, 386, Nova Carapina II, Serra-ES e FERNANDA CUNHA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente de departamento pessoal, residente na Rua Barbacena, 386, Nova Carapina II, Serra-ES. 11288 4.: MAURILIO MUNIZ DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), vistoriador, residente na Rua do Alecrim, Qd. 08, Serra-ES e ARIANI GOMES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Rio Tibaji, nº 54, Eldorado, Serra-ES. 11301 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de outubro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO ANGELO DE OLIVEIRA NETO, natural de Ibatiba-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Amintas Osorio de Matos, sem Número, Bairro Niterói, Iúna-ES e DÉBORA CRISTINA VIEIRA, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Avenida Amintas Osorio de Matos, sem Número, Bairro Niterói, Iúna-ES. 08944 2.: OSMAR OLIVEIRA SOARES, natural de Manhuaçu-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Rua Desembargador Epaminondas do Amaral, Número 103, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e EMÍLIA SILVEIRA AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Desembargador Epaminondas do Amaral, Número 103, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08945 3.: GUSTAVO CAETANO DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviçso gerais, residente na Avenida Astrogildo Silveira, Número 384, Bairro Quilombo, Iúna-ES e JANE KELLY CONCEIÇÃO LÃ, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Astrogildo Silveira, Número 384, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08946 4.: GILVAN BARBOZA, natural de Iúna-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Bento de Almeida Moço, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e GILVANA RODRIGUES, natural de Iúna-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Bento de Almeida Moço, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08947 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 26 de outubro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ GOMES DOS SANTOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, Divorciado(a), autonomo, residente na Rua Joacima, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES e MAÍSA THOMPSON DOS SANTOS, natural de Iconha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Cuiaba, N° 01, Itaoca, Itapemirim-ES. 01555 2.: KALLEL FALSONI COSTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Alexandre Bernardo s/n Itaipava, Itapemirim-ES e LETICIA OLIVEIRA SEQUIM, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Divorciada(o), autonomo, residente na Rua Mauricio Souza e Silva, N° 61, Itaoca, Itapemirim-ES. 01558 3.: JORGE LUIZ MENEZES TANURE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 55 anos de idade, Divorciado(a), servidor publico, residente na Rua das Boias, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES e CLEONICE DE CARVALHO RODOLFO, natural de Chalé-MG, com 53 anos de idade, Divorciada(o), servidora publica, residente na Rua das Boias, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES. 01568 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 26 de outubro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE CAMPOS ESTEVÃO DE FREITAS, natural de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), empresário, residente na Rua João Barbirato, nº 49, Centro, Itapemirim-ES e THAIANE RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Marataízes-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), dentista, residente na Rua João Barbirato, nº 49, Centro, Itapemirim-ES. 14187 2.: MILTON MARVILA ALVES JUNIOR, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), funcionário público estadual, residente na Rua Quinquina Araújo, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e LETICIA FERREIRA GOMES, natural de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), funcionária pública estadual, residente na Zona Rural, Palmital, s/nº, Itapemirim-ES. 14188 3.: THIAGO SILVA CAMPOS, natural de São João da Barra-RJ, com 31 anos de idade, Divorciado(a), produtor rural, residente na Rua Elizeu Pereira Costa, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e CINTHYA BATISTA RAMOS, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Elizeu Pereira Costa, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14189 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 26 de outubro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: CICERO MESSIAS DE BARROS, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), Pintor, residente na Rua Oscar Guedes Pinto, nº 15, Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FLÁVIA DOS SANTOS RODRIGUES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), Manicure, residente na Rua Oscar Guedes Pinto, nº 15, Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04880 2.: RAPHAEL PINTO GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), estudante universitário, residente na Rua Ibitinga, nº 10, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANA CRISTINA FAVARES PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Alfredo Levy, nº 313, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04882 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 26 de outubro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: HEBER ANDERSON SOUZA ALVES, natural de Belmonte-BA, com 40 anos de idade, divorciado(a), VENDEDOR, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, nº 44, Interlagos, Linhares-ES e NEURYAM DE CERQUEIRA BOMFIM, natural de Santa Luzia-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, nº 44, Interlagos, Linhares-ES. 11421 2.: MANOEL ALVES DE ALMEIDA, natural de Montanha-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Tiradentes, nº 1990, Interlagos, Linhares-ES e MARIA ROSA DE JESUS, natural de Ecoporanga-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Tiradentes, nº 1990, Interlagos, Linhares-ES. 11422 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 26 de outubro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), operador de reta escavadeira, residente na Rua Principal, S/n°, Mamoeiro, Viana-ES e HELIZÂNGELA BONIFACIO DE AGUIAR, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Principal, S/n°, Mamoeiro, Viana-ES. 07465 2.: STEFANO DA SILVA RUFINO, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Dom Pedro II, nº 365, Universal, Viana-ES e GABRIELA PEREIRA AGOSTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de depósito, residente na Rua Dom Pedro II, nº 365, Universal, Viana-ES. 07466 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 26 de outubro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS LOURENÇO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Escadaria Antônio Virgílio, nº 64, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e ANDRIELE RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Antônio Virgílio, nº 64, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 25116 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de outubro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: SIDNEY NOLASCO RODRIGUES, natural de Boa Esperança, -ES, nascido em 22 de outubro de 1980, estado civil solteiro, profissão encarregado geral, residente e domiciliado Condominio Aldeia Pedra Azul, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Maurilio Nolasco Rodrigues, falecido e Maria da Penha Rodrigues e MACIENI BARBOSA, natural de Alfredo Chaves, -ES, nascida em 03 de dezembro de 1986, estado civil divorciada, profissão caixa, residente e domiciliada Condominio Aldeia Pedra Azul, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Zenil Barbosa e Marinete de Nadai Barbosa. 2.: GEOVANE ALMEIDA SANTOS natural de Anchieta, -ES, nascido em 27 de junho de 1991, estado civil solteiro, profissão Cozinheiro geral, residente e domiciliado Rua Projetada, S/N, Vivendas de Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de João Crisóstomo Santos Filho e Gilvonete Viana Almeida e JAMILSA DOS SANTOS, natural de Colatina, -ES, nascida em 07 de outubro de 1988, estado civil solteira, profissão Cozinheiro geral, residente e domiciliada Rua Projetada, S/N, Vivendas de Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Jamil dos Santos , falecido e Terezinha Vicente Dias, falecida. 3.: GERSON MACHADO DE SOUZA JUNIOR, natural de Muniz Freire, -ES, nascido em 13 de setembro de 2000, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, São Paulo, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Gerson Machado de Souza e Lucineia Maria de Souza e CAROLAINE VIEIRA ALVES, natural de Muniz Freire, -ES, nascida em 24 de dezembro de 2000, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, São Paulo, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Sebastião Antonio Alves e Ângela de Paula Vieira. 4.: LINDOMAR THOMAS, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 23 de dezembro de 1979, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, Cristo Rei, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Lindário Thomas e Neuza Veltem Thomas e ZILMA KIISTER, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascida em 16 de novembro de 1990, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, Cristo Rei, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Antonio Kiister, falecido e Margarida Klipel Kiister. 5.: LEONARDO MAGALHÃES RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Vitória, -ES, nascido em 15 de janeiro de 1991, estado civil solteiro, profissão engenheiro, residente e domiciliado Rod. Rota do Lagarto, Venda da Rota, S/N, São Paulo, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Tabajara Ribeiro de Oliveira Junior e Marcella Magalhães Ribeiro de Oliveira e ANA LUIZA SOUZA SESSA, natural de Vitória, -ES, nascida em 19 de novembro de 1990, estado civil solteira, profissão arquiteta, residente e domiciliada Rod. Rota do Lagarto, Venda da rota, S/N, São Paulo, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de João Leite Sessa e Maria Aparecida Souza Sessa. 6.: SIDNEY LOPES NUNES, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 30 de agosto de 1992, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Área rural, S/N, Lajinha, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de José Lopes da Cunha, falecido e Adelina Maria de Jesus Lopes e MERÔVANIA SOARES, natural de Mutum, -MG, nascida em 06 de setembro de 1981, estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada Áres rural, S/N, Lajinha, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Adão Antonio Soares, falecido e Ernestina Soares, falecida . 7.: ANDRÉ CEZATI CANAL, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 09 de novembro de 1989, estado civil divorciado, profissão lavrador, residente e domiciliado área rural, S/N, São Floriano, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Agenor Canal e Penha Luzia Cezati Canal e BRUNA DA SILVA LIMA, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascida em 08 de maio de 2001, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada área rural, S/N, São Floriano, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Lenir Zambom de Lima e Geuza Aparecida da Silva Lima . 8.: WILLIAM BERNARDES, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 08 de agosto de 1995, estado civil solteiro, profissão eletricista, residente e domiciliado Chácaras Estrela Cadente, S/N, Laginha, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Jair Bernardes e Sebastiana do Carmo Siqueira Bernardes e LUANA RODRIGUES LEITE, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 02 de janeiro de 1999, estado civil solteira, profissão estudante, residente e domiciliada Chácaras Estrela Cadente, S/N, Lajinha, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Anildo Leite e Lucinéia Rodrigues. 9.: CARLOS ALEXANDRE DIAS GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, estado civil solteiro, profissão pedreiro, residente e domiciliado na Área rural, Alto Caxixe em Venda Nova do Imigrante-ES, filho de Reinaldo Gonçalves Rocem e Marcicrea Dias Gonçalves e SHEILA FERRARI DA SILVA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 26 anos de idade, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada na Área Rural, São Paulo de Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Josimar Candido da Silva e Terezinha Ferrari da Silva. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 05 de março de 2021. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil