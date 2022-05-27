Proclamas - 27/05/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILMAR MANOEL DE JESUS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 36 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Cirilo Gonçalves, 61, Cariacica-ES e JOSEANE DA SILVA SIQUEIRA, natural de Itamaraju-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cirilo Gonçalves, 61, Cariacica-ES. 28875 2.: MAXUEL FERREIRA BIJOS, natural de Pocrane-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de conferência, residente na Rua Rio Branco, nº 1, Cariacica-ES e KERLEN BRUNA PEREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rio Branco, nº 1, Cariacica-ES. 28876 3.: EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Padre Leandro Del Omo, nº 572, Cariacica-ES e MARIA INEZ BOLZAN, natural de Barra de São Francisco-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Padre Leandro Del Omo, nº 572, Cariacica-ES. 28877 4.: RODRIGO FANCHIOTTI DE SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), analista de suporte, residente na Rua Clarício Alves Ribeiro, nº 01, Cariacica-ES e LIDIANE MAGALHÃES MARCHESI RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), biomédica, residente na Rua Clarício Alves Ribeiro, nº 01, Cariacica-ES. 28878 5.: WILLIAN ABREU FERREIRA, natural de Cariacica-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de software, residente na Rua dos Peregrinos, 24, Cariacica-ES e JORDANA SARMENGHI SALAMON, natural de Cariacica-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Expedito Garcia, 101 apto 201, Cariacica-ES. 28879 6.: WALLACE VIEIRA MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Augusta Corrêa Gonçalves, s/nº, Cariacica-ES e JACKELINE CAMILO GOMES, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), gerente administrativo, residente na Rua Augusta Corrêa Gonçalves, s/nº, Cariacica-ES. 28880 7.: MATHEUS SOUZA CRUZ, natural de Itabuna-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua do Peregrino, nº 561, Cariacica-ES e SHAUANY SOUZA GOMES, natural de Itabuna-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), assessora de vendas, residente na Rua do Peregrino, nº 561, Cariacica-ES. 28881 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 26 de maio de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: SABRINO TESTA ZANI, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Lagoa da Palmas, s/n , Linhares-ES e THAYNARA DE ANGELI SEZANA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Alameda Boa Sorte, s/n, Area Rural, Rio das Palmas, Linhares-ES. 11930 2.: VALMIR COSTA, natural de Muniz Freire-ES, com 69 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Antonieta Catabrisa Serafim, nº 445, Linhares-ES e MARIA AUXILIADORA FERREIRA MACHADO, natural de Rio Piracicaba-MG, com 63 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Avenida Antonieta Catabrisa Serafim, nº 445, Linhares-ES. 11931 3.: BENEDITO RODRIGUES PEREIRA, natural de Guaratinga-BA, com 62 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Presidente Arthur Bernardes, nº , Linhares-ES e INALVA ALVES DE SOUSA, natural de Dois de Abril-MG, com 60 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 85, Linhares-ES. 11932 4.: WELLINGTON DE ASSIS NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Avenida Antonieta Catabrisa Serafim, nº 618, Linhares-ES e PRISCILA MOREIRA SANT'ANNA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Avenida Antonieta Catabrisa Serafim, nº 610, Linhares-ES. 11933 5.: ROBSON VIEIRA, natural de Volta Redonda-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Ricardo Guilhermino de Almeida, s/n, Linhares-ES e ELAINE DOS SANTOS ASSIS, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendodora, residente na Avenida Ricardo Guilhermino de Almeida, s/n, Linhares-ES. 11934 6.: YVES SILVA DE MELO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Ítala Durão Guimarães, nº 763, Linhares-ES e FLÁVIA VERÔNICA MORAES DAMASCENO, natural de Mesquita-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), estágiaria, residente na Rua Ítala Durão Guimarães, nº 763, Linhares-ES. 11935 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 26 de maio de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARLAN DOS SANTOS FRANKLIN MENDES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor, residente na Rua Luiz Fernando Reis, nº 620, Bloco 1, Apartamento 1401, Praia da Costa, Vila Velha-ES e KAROLINE CIRNE ROCHA SALES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Deolindo Perim, nº 03, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 20006 2.: THALES DARÓS GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Bancário, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1600, Ap 1202, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CAMILA SILVEIRA BERGANTINI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3302, Ap 503, Bloco B, Ed. Felline, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 20009 3.: GUILHERME SIQUEIRA SIMÕES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), analista de sistemas, residente na Rua Maranha, 140, Apartamento 1301, Edificio Costa Esmeralda, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MÔNICA VIVIANE BACELLAR RIBEIRO, natural de Manhumirim-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), dentista, residente na Avenida Champagnat, 304, Sala 404, Aprigio Da Silva Freire, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20016 4.: MARIO DE JESUS, natural de Aimores-MG, com 55 anos de idade, solteiro(a), micro empresário, residente na Av Delio Silva Bitto, 55, Ap 405 Cond Edfs Caledonia, Itapoa, Vila Velha-ES e ALINE VIANA DE JESUS, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Autonoma, residente na Avenida Délio Silva Britto, 00055 Ed Itapuã, Apt 405, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 20017 5.: MAXSUEL HERMANO SILVA, natural de Eunápolis-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), balconista de farmacia, residente na Rua Mestre Gomes, s/n, Glória, Vila Velha-ES e GIZELE DE SOUZA MIRANDA DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), zeladora, residente na Rua Quarenta e Três, nº 202, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 20018 6.: HERBERT ESTEVÃO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), Servidor Público Estadual, residente na Rua Francisco Domingos Ramos, nº 79, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e CAROLINE DE CAMPOS QUEIROZ, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Servidora Pública Estadual, residente na Rua Francisco Domingos Ramos, nº 79, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 20019 7.: PAULO CESAR PISSINI GALCERAN JUNIOR, natural de Belo Horizonte-MG, com quarenta e cinco (45) anos de idade, estado civil divorciado, profissão geológo residente na Rua Luiz Fernando Reis, nº 233, Ap 906, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANA PAULA MARIA DE ASSIS, natural de Belo Horizonte-MG, com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil solteira, profissão gemologista residente em Rua Luiz Fernando Reis, nº 233, Ap 906, Praia da Costa, Vila Velha-ES. CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de maio de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: HEBERT DE FREITAS SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), roteirista, residente na Rua Magnólio Silva, nº 10, Vila Velha-ES e RAMONNA DE OLIVEIRA LEMOS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Magnólio Silva, nº 10, Vila Velha-ES. 232729816 2.: CAIO FELIPE SENRA DUARTE, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de montagem, residente na Rua Água Limpa, nº 1220, Vila Velha-ES e MILENA BOLZANI CASTELO, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Água Limpa, nº 1220, Vila Velha-ES. 232729817 3.: JORGE ESTEVÃO HOLLANDA CAVALCANTI, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 44 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua do Beijo, nº 691, Vila Velha-ES e GABRIELA BONNA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Rua do Beijo, nº 691, Vila Velha-ES. 232729818 4.: VALTER SILVA NUNES, natural de Contagem-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), empresario, residente na Rua S Luiz, s/n , Cariacica-ES e FRANCIELLE SIQUEIRA DO ROSÁRIO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), secretaria, residente na Rua Ari Barroso, nº 155, Vila Velha-ES. 232729819 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de maio de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DARIO VICENTE FALQUETO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 63 anos de idade, viúvo(a), militar aposentado, residente na rua cinco, n° 74, Viana-ES e LUDMILLA LIMA LEPPAUS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), inspetora penitenciária, residente na rua cinco, n° 74, Viana-ES. 07668 2.: ELIZEU GOMES REZENDE, natural de Espirito Santo-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Goias, nº 10, Viana-ES e ANA PAULA SANTOS SALOMÃO, natural de Porto Seguro-BA, com 45 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Goias, nº 10, Viana-ES. 07669 3.: ROGÉRIO HENRIQUE EWALD, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), Empresário, residente na Rua da Consolação, nº 15, Viana-ES e LARISSA BATISTA DE SOUZA, natural de Santa Teresa-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua da Consolação, nº 15, Viana-ES. 07670 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 26 de maio de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR BATISTA PEREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Av. Guanandy, s/nº, Itapemirim-ES e LORENA GABRIEL DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar operacional, residente na Av. Guanandy, s/nº, Itapemirim-ES. 14330 2.: EDIVAL DE OLIVEIRA MATTOS, natural de Apiacá-ES, com 53 anos de idade, Divorciado(a), técnico de manutenção hospitalar, residente na Rua Projetada, nº 06 , Itapemirim-ES e HÉLIA APARECIDA DA SILVA LEITE, natural de Itapemirim-ES, com 51 anos de idade, Divorciada(o), agente de endemias, residente na Rua Projetada, nº 08, Namitala Ayub, Itapemirim-ES. 14331 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 26 de maio de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFFERSON DE JESUS SANTANA, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), fotógrafo, residente na Rua Alcino Pereira Netto, Vitória-ES e PÂMELA REGINA SANTOS SILVA, natural de Aracaju-SE, com 26 anos de idade, solteiro(a), paralegal, residente na Rua Alcino Pereira Netto, Vitória-ES. 25459 2.: MARCUS AUGUSTO CAVALCANTE IGNACIO, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), policial militar aposentado, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, Vitória-ES e ADRIANA DE OLIVEIRA MATOZO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, Vitória-ES. 25460 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de maio de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFERSON FERREIRA SANTANA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), empresário, residente na Rua Joca Pereira dos Santos, nº 77 C, Vitória-ES e LUTIANE PEREIRA FERREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), comerciante, residente na Rua Joca Pereira dos Santos, nº 77C, Vitória-ES. 17806 2.: GILDAZIO DOS SANTOS LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), vigilante noturno, residente na Ladeira Doutor Bezerra de Menezes, Vitória-ES e RAVANY FONSECA BARBOSA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), atendente de farmácia, residente na Ladeira Doutor Bezerra de Menezes, Vitória-ES. 17808 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de maio de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRICK LEITE ANDRÉ, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente fiscal, residente na Rua Nestor Ribeiro, nº 87, Cachoeiro de Itapemirim-ES e TAINARA SEVERO DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Nestor Ribeiro, nº 87, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05127 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 26 de maio de 2022 Gabrielle Jacomelli Silva Oficiala e Tabeliã de Notas Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Cento e Dez, nº 83, Cariacica-ES e CLÁUDIA ELOIZA SAMPAIO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cento e Dez, nº 83, Cariacica-ES. 14535 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 26 de maio de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Gironda, CI/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUAN JOSÉ THOBIAS GARCHETER, natural de Vargem Alta-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Bela Vista, n° 35, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LUBIANA SOARES RODRIGUES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bela Vista, n° 35, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 00060 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 26 de maio de 2022 RÉGIS CASTILHO SOARES Tabelião e Oficial Responsavel _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCO AURÉLIO RIBEIRO ALMEIDA, natural de Muniz Freire-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Conceição Augustta de Souza, número 13, Jerônimo Monteiro-ES e ELZIMAR DE OLIVEIRA GONÇALVES, natural de Acaiaca-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Conceiçaõ Augusta de Souza, número 13 , Jerônimo Monteiro-ES. 01148 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 26 de maio de 2022 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX SANDRO FIDELLIS KOPPE, natural de Itapemirim-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), lanterneiro, residente na localidade Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES e ORLANDINA MARIA GOMES, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 68 anos de idade, solteiro(a), professora aposentada, residente na localidade Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01231 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 26 de maio de 2022 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ LUIZ FELIX DORNELAS, natural de Manhuaçu-MG, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua das Acácias, nº 262, Vila Velha-ES e FERNANDA DE SOUZA SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua das Acacias, nº 262, Vila Velha-ES. 09410 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de maio de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISMAEL PATRIK MOURA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Camará, nº 55, Vila Garrido, Vila Velha-ES e DARA SANTOS DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Camará, nº 55, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04456 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de maio de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião