Proclamas - 27/05/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO GAGNO CESCONETTO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Crg. Area Rural, S/n, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES e LOIANA CASAGRANDE DORZENONI, natural de Castelo-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua das Margaridas, 360, Providencia, Venda Nova do Imigrante-ES. 03248 2.: REGILEY ANTÔNIO DE OLIVEIRA, natural de Alfredo Chaves-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Ltm. Peterle, S/n, Caxixe Frio, Venda Nova do Imigrante-ES e LUCIMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), camareira, residente na Ltm. Peterle, S/n, Caxixe Frio, Venda Nova do Imigrante-ES. 03249 3.: ANTONIO CARLOS BENTO DOS SANTOS, natural de Girau do Ponciano-AL, com 36 anos de idade, divorciado(a), design de papel de parede, residente na Rua das Margaridas, nº 419, Providencia, Venda Nova do Imigrante-ES e CRISTINA DE FREITAS ROSA, natural de Belo Horizonte-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua das Margaridas, nº 419, Providencia, Venda Nova do Imigrante-ES. 03250 4.: FABRÍCIO DE ASSIS, natural de Castelo-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Ltm. Dordenoni, S/n, Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES e LUANA SILVA BACHETI, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Principal, S/n, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES. 03251 5.: ELIAS CUSTODIO DE ATAIDES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Projetada, S/n, Bicuiba, Venda Nova do Imigrante-ES e LUCIANA APARECIDA AZEREDO, natural de Muniz Freire-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Faxineira, residente na Rua Projetada , s/n, Bicuiba, Venda Nova do Imigrante-ES. 03252 6.: ALESSANDRO JOSE MARTINS EVANGELISTA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na CRG Zona Rural 1, São José do Alto Viçosa, Venda Nova do Imigrante-ES e DANUBIA MOREIRA DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na CRG Zona Rural 1, São José do Alto Viçosa, Venda Nova do Imigrante-ES. 03253 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 26 de maio de 2021 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: AILSON DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Avenida São Paulo, Nº 298, Aviso, Linhares-ES e FABIANA DIAS DE SOUZA, natural de Itapetinga-BA, com 43 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Avenida São Paulo, Nº 298, Aviso, Linhares-ES. 11007 2.: JOÃO DOMINGOS DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Conceição da Barra, Nº 585, Centro, Linhares-ES e MONICA DO NASCIMENTO PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública, residente na Avenida Conceição da Barra, Nº 585, Centro, Linhares-ES. 11008 3.: JOSEPH GAMA FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Eucalípto, Nº 817, Quadra 8/11, Movelar, Linhares-ES e FERNANDA SOUSA BRITO, natural de Marabá-PA, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Eucalípto, Nº 817, Quadra 8/11, Movelar, Linhares-ES. 11009 4.: JEFFERSON SANTOS DE SOUZA, natural de Ilhéus-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), OP. ETE, residente na Rua Paulo Damião Tristão, Nº 148, Santa Cruz, Linhares-ES e JANAÍNA FERREIRA DIAS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Paulo Damião Tristão, Nº 148, Santa Cruz, Linhares-ES. 11010 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 26 de maio de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: DERLIVAL ARAUJO, natural de Colatina-ES, com 48 anos de idade, Divorciado(a), açougueiro, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, nº 510, Jardim Camburi, Vitória-ES e SOLANGE ARJONA DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 46 anos de idade, Divorciada(o), cuidadora de idosa, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, nº 510, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24507 2.: VITOR TAVARES PRAMIO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle, Jardim Camburi, Vitória-ES e ELLEN SANTOS BRAVIM, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24510 3.: EDUARDO DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), Mecânico, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, Maria Ortiz, Vitória-ES e EVELIN DE SOUZA BELFI, natural de Duque de Caxias-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24511 4.: FABIANO CESCONETTO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Ludwik Macal, Jardim da Penha, Vitória-ES e KAROLINE BRUMATTI BERGAMINI, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua dos Ipês, Santa Luzia, Serra-ES. 24514 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de maio de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO DE SOUZA FONSECA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Rodrigues Arzão, nº 165, Forte São João, Vitória-ES e ALEXANDRA DE BARROS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rodrigues Arzão, nº 165, Forte São João, Vitória-ES. 24693 2.: PETRICK JORGE MENAS ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão, residente na Escadaria Manoel Antônio Quintas, nº 159, Cruzamento, Vitória-ES e ESTER NUNES SILVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Manoel Antônio Quintas, nº 159, Cruzamento, Vitória-ES. 24701 3.: JORGE EDUARDO DE ARAÚJO SAADI, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Saúl de Navarro, nº 214/1101, Praia do Canto, Vitória-ES e MELYNA CONTARATO BORGES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Saúl de Navarro, nº 214/1101, Praia do Canto, Vitória-ES. 24704 4.: LUCAS DE ALMEIDA PEIXOTO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Médico neurologista, residente na Rua José Alexandre Buaiz, nº 300, Enseada do Suá, Vitória-ES e PATRICIA DE SOUZA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Rua José Alexandre Buaiz, nº 300, Enseada do Suá, Vitória-ES. 24705 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de maio de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO RODRIGUES MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), balanceiro, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1200, 1ª Etapa, Edifício Indaia, Condomínio Atlântico Sul, Apartamento 402, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e VERENA MATOS GOMES, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), profissional de educação física, residente na Rua Vinte e Um, nº 32, Apartamento 203, Edifício Isabel, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 18855 2.: IGOR DALTIO, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 1552, Edifício, Bugatti, Apartamento 902, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e FELIPE POSSATTI RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 1552, Edifício, Bugatti, Apartamento 902, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18856 3.: CASSIO ZORZAL BERNARDES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Porto Alegre, nº 756, Apartamento 1004, Itapuã, Vila Velha-ES e VILMA FERREIRA POSSATTO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Itaquari, nº 170, Apartamento 1102, Edificio Yara, Itapuã, Vila Velha-ES. 18858 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de maio de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MILTON ALVES DE SOUZA, natural de Itanhém-BA, com 52 anos de idade, divorciado(a), borracheiro, residente na Rua Rio Grande do Norte, 405, Solar de Anchieta, Serra-ES e LINDAURA ALVES DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 53 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Rio Grande do Norte, 405, Solar de Anchieta, Serra-ES. 31569 2.: FABIANO BARBOSA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), churrasqueiro, residente na Rua da Pitangueira, nº 32, Balneário de Carapebus, Serra-ES e LARISSA DE SOUZA FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), saladeira, residente na Rua da Pitangueira, nº 32, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 31604 3.: GLAUDER DE SOUZA ANDRADE, natural de Carangola-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Pituba, nº 132, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e THAIS MARTINELE DOS SANTOS, natural de Carangola-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Pituba, nº 132, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31605 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de maio de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS MORAES GAVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor de comércio varejista, residente na Rua Princesa Isabel, nº 109, Nossa Senhora da Penha, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FABIANA LIMA MILAGRE, natural de Muniz Freire-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), personal treanning, residente na Rua Projetada, S/n, Bairro Pedro Rigo, Conceição do Castelo-ES. 04666 2.: ELIAS MARRANE, natural de Nova Venécia-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Gabriel da Rosa Machado, nº 45, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANA MARIA SCHAYDER PERIM, natural de Itapemirim-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Gabriel da Rosa Machado, nº 45, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04668 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 26 de maio de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DALSON PENA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 52 anos de idade, Solteiro(a), jardineiro, residente na Rua do Morro, nº 197, Flexal I, Cariacica-ES e MARINETE MONTEIRO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua do Morro, nº 197, Flexal I, Cariacica-ES. 13692 2.: ABRAÃO OLIVEIRA FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua do Morro, nº 197, Flexal I, Cariacica-ES e GABRIELA MONTEIRO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua do Morro, nº 197, Flexal I, Cariacica-ES. 13693 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 26 de maio de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VICTOR BONFIM PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Vale Alegre, nº 38, Canaã, Viana-ES e RAISLANY PENHA VIEIRA DA COSTA RODRIGUES, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), supervisora de recepção, residente na Rua Barra Seca, nº 07, Canaã, Viana-ES. 07293 2.: JOÃO LEONARD OLIVEIRA FRANCO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), encarregado de logistica, residente na Rua Domingos Vicente, nº 237, Centro, Viana-ES e ALINE GOTTARDI BIANCHINI, natural de São Leopoldo-RS, com 36 anos de idade, divorciado(a), encarregada de departamento pessoal, residente na Rua Domingos Vicente, nº 237, Centro, Viana-ES. 07299 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 26 de maio de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: RÔNATON BARBOSA, natural de Guaçuí-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Fazenda Floresta, Área Rural, Divino de São Lourenço-ES e JORGINÉIA DA FONSECA PEREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Fazenda Floresta, Área Rural, Divino de São Lourenço-ES. 00321 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 26 de maio de 2021 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALBER LUIZ DIAS TAVARES, natural de Belém-PA, com 41 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua Projetada, S/n, Joacima, Itapemirim-ES e ADRIANA FREITAS DA ROCHA, natural de Itapemirim-ES, com 48 anos de idade, Divorciada(o), pedagoga, residente na Rua Projetada, S/n, Joacima, Itapemirim-ES. 01520 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 26 de maio de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONIELY FEITOSA SANTOS, natural de Itabaiana-SE, com 36 anos de idade, Solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Crisanto Araújo, S/n, Centro, Itapemirim-ES e MIRIAN MARVILA BRANDÃO, natural de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), lavradora, residente na Rua Crisanto Araújo, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14078 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 26 de maio de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: BERG CRISTO SOUZA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Faustino Falcão, nº 89, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES e WANESSA LASCOSQUI FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Faustino Falcão, nº 89, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES. 04255 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de maio de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião