Proclamas - 27/05/20
Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: MOACIR SOUZA DO CARMO, natural de Baixo Guandu-ES, com 50 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Baixo Guandu, 651, Vista da Serra I, Serra-ES e ROSANGELA GOMES DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 42 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Av. Manoel Jacinto da Silva, 1136, Vista da Serra I, Serra-ES. 10086 2.: GERALDO FRANCISCO DA COSTA, natural de São Mateus-ES, com 50 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Rua Porto Velho, nº 55, São Marcos II, Serra-ES e GEZUINA FERREIRA DOS SANTOS SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 52 anos de idade, Viúva(o), zeladora, residente na Rua Porto Velho, nº 55, São Marcos II, Serra-ES. 10090 3.: WELLINGTON GOMES DOS SANTOS, natural de Itabela-BA, com 28 anos de idade, Divorciado(a), motorista de caminhão, residente na Avenida São Geraldo, nº 199, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e DAIANA DE OLIVEIRA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida São Geraldo, nº 199, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10091 4.: MELQUISEDEQUE SANTOS CAVALCANTE, natural de Pedro Canario-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), manutenção de raio x, residente na Rua Boa Vista, 560, Planalto Serrano Bloco A,, Serra-ES e INGRID MAIARA ROSSI AIRES, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua da Laranjeira, 398, Continental, Serra-ES. 10097 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de maio de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS MARTINS ARARIBA, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), TI de informatica, residente na Rua Italia, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES e LARISSA PORTO FORMAL, natural de Mimoso do Sul-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jose Aarão, N°19, Itaipava, Itapemirim-ES. 01424 2.: LEONARDO DA SILVA FERNANDES, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), Marinheiro de Máquinas, residente na Rua Santa Helena, N° 67, Itaipava, Itapemirim-ES e IVYAH VILLAÇA DOS SANTOS, natural de São João de Meriti-RJ, com 24 anos de idade, Solteira(o), engenharia ambiental, residente na Rua Santa Helena, N° 67, Itaipava, Itapemirim-ES. 01426 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 26 de maio de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERIKLEITON SALLES BENEDITO, natural de Nanuque-MG, com 20 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua Vitória da Conquista nº 96, Parque Residencial Tubarão, Serra-ES e SABRINA KEVELLYN MEDEIROS PIRES, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vitória da Conquista nº 96, Parque Residencial Tubarão, Serra-ES. 29998 2.: JOSÉ JUNIO SILVA VIANA, natural de Belo Horizonte-MG, com 19 anos de idade, Solteiro(a), serralheiro, residente na Avenida Colares Júnior, nº 51, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e RAYSSA DOS SANTOS RIBEIRO, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Colares Júnior, nº 51, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30013 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de maio de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUAN ARAUJO BORGES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua São Salvador, nº 474, Aribiri, Vila Velha-ES e LUANE APARECIDA ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 120 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Roberto de Freitas, nº 32, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728458 2.: JOSÉ CARLOS MIGUEL DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 43 anos de idade, Divorciado(a), apontador, residente na Rua Alexandrina Martins, nº 27, Santos Dumont, Vila Velha-ES e LIVYA BAGA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Alexandrina Martins, Nº 27, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728462 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de maio de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHARLES MOZZER DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Helio Ricas, Nº 06, Soteco, Vila Velha-ES e CRISTIANE SALVADOR DA VITÓRIA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Hélio Ricas, nº 06, Soteco, Vila Velha-ES. 07567 2.: VALTO VARGAS BEDIN JÚNIOR, natural de Leopoldina-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida da Praia, S/nº, Torre B, Aptº 701, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LUCIANA COELHO OLIVEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), fisioterapeuta, residente na Avenida da Praia, S/nº, Torre B, Aptº 701, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07569 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de maio de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS SALVADOR DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Bahia, nº 14, Morada da Barra, Vila Velha-ES e CARLA DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Ipiaú-BA, com 35 anos de idade, Divorciada(o), confeiteira, residente na Rua Bahia, nº 14, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08292 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de maio de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MANOEL FRANCELINO, natural de Colatina-ES, com 60 anos de idade, Divorciado(a), vigia, residente na Rua Quatro, nº 204, Santo Antonio, Cariacica-ES e FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO, natural de Antonina do Norte-CE, com 53 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Quatro, nº 204, Santo Antonio, Cariacica-ES. 12844 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 26 de maio de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ ELIAS SANTANA DOS SANTOS, natural de Caravelas-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de triagem, residente na Rua Professora Plácida Rabello Fraga, nº 313, Maria Ortiz, Vitória-ES e EDIVANILDES VIRGÍNIA DOS SANTOS, natural de Estância-SE, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 45, Apto 201, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23758 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de maio de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEOVANI GLORIA MAIA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), trabalhador rural, residente na Sitio Boa Vista, S/n, Pendanga, Ibiraçu-ES e TATIANE ALMEIDA FURLANI, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Area Rural, s/n, Ibiraçu-ES. 00814 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 26 de maio de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIO ANDRÉ FELISBERTO, natural de São Paulo-SP, com 46 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Francisco Pires dos Santos, nº 27, Inhanguetá, Vitória-ES e MARIA ANDREIA ROCHA BAWER, natural de Colatina-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Rua Francisco Pires dos Santos, nº 27, Inhanguetá, Vitória-ES. 16986 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de maio de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL RIBEIRO RAMOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Três, nº 99, Estrelinha, Vitória-ES e TAINÁ SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Professor Baltazar, nº 31, Centro, Vitória-ES. 23970 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de maio de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1- EUPIDIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO e ROSIMEIRE DE SOUZA MENDES, ele natural de Vila Velha-ES, com quarenta e oito (48) anos de idade, estado civil divorciado, profissão autonomo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Itabuna-BA, com quarenta e cinco (45) anos de idade, estado civil solteira, profissão autonoma, residente em Vila Velha-ES. 2- RAFAEL SANTOS DE JESUS e INGRID FRAGA GOUDINHO, ele natural de Itagibá-BA, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Educador fisíco, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil divorciada, profissão Pedagoga, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 26 de maio 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil