Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO DE OLIVEIRA FERRAZ, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), instalador, residente na Rua Lucilandia, 5, Vila Velha-ES e GLEICIANE DA SILVA MELO, natural de Guarulhos-SP, com 19 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarketing, residente na Rua Jacomo Forza, 55, ap 303, Ed. Tulipa, Vitória-ES. 232729744 2.: WANDERSON VALANDRO DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), taxista, residente na Avenida Angular, nº 6, ap 603, Vila Velha-ES e ELAINE CRISTINA BRAGA, natural de São Mateus-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Avenida Angular, nº 6, ap 603, Vila Velha-ES. 232729745 3.: MATHEUS IOTTI CHRISTO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de contabilidade, residente na Rua Maria Loureiro, nº 65 , Vila Velha-ES e STHEFANY ASSUNÇÃO DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente de recursos humanos, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, 590, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 232729746 4.: VICTOR DE ANDRADE CALMON VASCONCELLOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Cândido Portinari, nº 33, Vila Velha-ES e BÁRBARA SIQUEIRA BRANDÃO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Tr Jardim Pio X, nº 302, Vila Velha-ES. 232729747 5.: VITOR VASCONCELOS MARTINS, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), biomédico, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 820, Vila Velha-ES e VANESSA SANTOS ROSSI, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na rua amintas barroso, n° 40, Vila Velha-ES. 232729748 6.: JHONATA CAMPOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua São Luiz, nº 170, Vila Velha-ES e REBECCA ARIANE VENTURA, natural de Porto, Portugal-ET, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar financeiro, residente na Rua São Luiz, nº 170, Vila Velha-ES. 232729749 7.: CRISTIANO DA SILVA CERQUEIRA JUNIOR, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na avenida junior marangoni, n° 18, Vila Velha-ES e VIVIANE GOMES DA SILVA, natural de Nova Brasilândia D'Oeste-RO, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na avenida junior marangoni, n° 18, Vila Velha-ES. 232729750 8.: DOUGLAS MORAES MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Trinta e Oito, s/nº, Vila Velha-ES e GABRIELLA DE SOUZA FRANÇA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), tecnica em enfermagem, residente na Rua Violeta, nº 44, Vila Velha-ES. 232729751 9.: WASHINGTON GARCIA DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 55 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Rua Mutum, nº 20, Vila Velha-ES e PATRICIA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Mutum, nº 20, Vila Velha-ES. 232729752 10.: BRUNO TEIXEIRA LOPES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 30, apto 803, edificio garça azul, Vila Velha-ES e JOYCE NICOLAU VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 30, apto 803, edificio garça azul, Vila Velha-ES. 232729753 11.: RENAN DA SILVA MARQUES RICARDO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Benedito, Nº238 , Vila Velha-ES e AMANDA LIMA LEIROZA, natural de Nilopolis-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), tec. em enfermagem, residente na Rua São Benedito, Nº 238, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729754 12.: ARTHUR SILVA SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de pesquisa, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº , Vila Velha-ES e ALINA RONCETI GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de pesquisa, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº , Vila Velha-ES. 232729755 13.: ALEXANDRE SANTOS VIDIGAL, natural de Vitoria-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Rua Bogotá, nº 101, Vila Velha-ES e DEUZELI DA COSTA RABELO, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), decoradora, residente na Rua Bogotá, nº 101, Vila Velha-ES. 232729756 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de abril de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME PAULO SILVA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Espírito Santo, nº 115, Linhares-ES e LARA DOS SANTOS MAGNAGO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Avenida Guaçuí, nº 251, Linhares-ES. 11834 2.: LEONARDO SILVA LOPES, natural de Garanhuns-PE, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Maria dos Santos Souza, nº 2019, Linhares-ES e JOSIANE RAMOS SANTANA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assalariada, residente na Rua Domingos Belizário, nº 68, Linhares-ES. 11835 3.: ALTAMIRO DOS SANTOS, natural de São Gabriel, Neste Estado-ES, com 67 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Guaxe, s/n , Linhares-ES e NEIDA BATISTA DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 66 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Rua Guaxe, s/n , Linhares-ES. 11836 4.: EBERT MEDEIROS, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), ajudante de mecânico, residente na Rua Altamir Marchiori, s/n, Linhares-ES e LÍVIA TESSAROLO CAVASSONI, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente, residente na Rua Altamir Marchiori, s/n, Linhares-ES. 11837 5.: PEDRO HENRIQUE BERTOSA BÔA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar fiscal, residente na Avenida Araucária, s/n , Linhares-ES e LETÍCIA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA, natural de Pindobaçu-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente contábil, residente na Avenida Araucária, s/n , Linhares-ES. 11838 6.: FÁBIO BRAZ, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), montador, residente na Rua Antonio Fernandes, s/n , Linhares-ES e LUZIA GAMA DIOGO, natural de Lagoa Nova, Neste Distrito-ES, com 55 anos de idade, viúvo(a), pencionista, residente na Rua Antonio Fernandes, s/n , Linhares-ES. 11839 7.: LUAN DOS SANTOS VASCONCELOS, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Luiz de Camões, nº 252, Linhares-ES e WALQUIRIA ROCHA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Luiz de Camões, nº 252, Linhares-ES. 11840 8.: DANIEL HUPP, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), técnico químico, residente na Rua Felipe Camarão, nº 1980, Linhares-ES e ANDRISSA DOS SANTOS FLÁVIO, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Mantenópolis, s/n, Linhares-ES. 11841 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 26 de abril de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO JOSÉ SOARES SERPA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 74 anos de idade, divorciado(a), militar reformado, residente na Avenida Doutor Pedro Feu Rosa, Vitória-ES e MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 63 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Avenida Doutor Pedro Feu Rosa, Vitória-ES. 25361 2.: PAULO ROBERTO TERCIO ZAMPERLINI, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de T.I, residente na Rua Laurentino Proença Filho, Vitória-ES e BÁRBARA HILBERT LIMA, natural de Belo Horizonte-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista de T.I, residente na Rua Laurentino Proença Filho, Vitória-ES. 25365 3.: CLAUDIO MOTTA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Avenida Antônio Borges, Vitória-ES e APARECIDA DE CÁSSIA OLIVEIRA, natural de Pouso Alegre-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), síndica profissional, residente na Avenida Antônio Borges, Vitória-ES. 25367 4.: FELIPE ANDREÃO RONCHI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Rua Saúl de Navarro, Vitória-ES e JÉSSICA OLIVEIRA ASSIS, natural de Mantena-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Praça Wolghano Netto, Vitória-ES. 25369 5.: PHELIPE MARTINS CURCIO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Alvim Soares Bermudes, Vitória-ES e JULIA LIMA SANTOS FONSECA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua João Nunes Coelho, Vitória-ES. 25372 6.: BARNEY MONTEIRO COMARELLA CORRÊA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro ambiental, residente na Rua Presidente Epitácio Pessoa, Vitória-ES e CARLA MATOS MARINIELLI SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Rua José Anchieta Fontana, Vitória-ES. 25373 7.: NILTON LUIS VIEIRA DOS SANTOS, natural de Parnaiba-PI, com 51 anos de idade, divorciado(a), gráfico, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Vitória-ES e MARILEUDE BRITO SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), bordadeira, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Vitória-ES. 25374 8.: ELIAS MANOEL FREITAS BORGES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), encarregado de deposito, residente na Rua Ciro Vieira da Cunha, Vitória-ES e SUELLEM FERREIRA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Rua Ciro Vieira da Cunha, Vitória-ES. 25375 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de abril de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAÔNY MAGNAGO TRASPADINI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Major Josias Cruz do Nascimento, nº 21, Vitória-ES e RAFAELA ANDRADE CARLESSO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista de projetos, residente na Rua Oto Ramos, nº 235, Vitória-ES. 25447 2.: LUCAS BARCELOS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), anaslista e-commerce, residente na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 74/201, Vitória-ES e RAQUEL REZENDE SOUZA, natural de Mucurici-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), consultora técnica, residente na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 176/403, Vitória-ES. 25448 3.: GUILHERME BENEDITO PEREIRA DA SILVA, natural de Bauru-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua José Teixeira, nº 188, Apto 801, Vitória-ES e MARINA DE OLIVEIRA LATORRE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua José Teixeira, nº 188, Apto 801, Vitória-ES. 25449 4.: JUSCENILDO DOS SANTOS MOURA, natural de Linhares-ES, com 65 anos de idade, viúvo(a), pedreiro, residente na Rua Agenor Caetano, nº 20, Vitória-ES e JUCÉLIA RODRIGUES ALVES, natural de São Miguel Paulista-SP, com 41 anos de idade, divorciado(a), servente, residente na Rua das Palmeiras, nº 319, Vitória-ES. 25450 5.: CARLOS ROBERTO GOBBI NETO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), geógrafo, residente na Rua Máximo Vieira Varejão, nº 115, Vitória-ES e ISABELLA DE ALMEIDA OLIVEIRA MION LOPES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), bibliotecária, residente na Rua Máximo Vieira Varejão, nº 115, Vitória-ES. 25451 6.: JOÃO VITOR EVANGELISTA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Almirante Barroso, nº 16, Vitória-ES e LARISSA LYRIO FERNANDES NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Almirante Barroso, nº 16, Vitória-ES. 25452 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de abril de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEDERSON NOBRE FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Rua Cajamirim, S/n, Centro, Sooretama-ES e ESTÉFANE BARBOSA SOARES, natural de Nova Viçosa-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Cajamirim, S/n, Centro, Sooretama-ES. 04874 2.: ALEX GONÇALVES, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Maria Deoclécio Barbosa, S/n, Canivete, Linhares-ES e RAFAELA SILVA DAMACENO, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Boa Esperança, 556, Centro, Sooretama-ES. 04875 3.: LUCIANO SANTOS DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), Montador de andaimes (edificações), residente na Rua Manoel Novo, nº 47, Salvador, Sooretama-ES e VALDINEIA MATIAS, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Manoel Novo, nº 47, Salvador, Sooretama-ES. 04876 4.: LUCIANO DOS SANTOS DE JESUS, natural de Canavieiras-BA, com 39 anos de idade, divorciado(a), Tratorista agrícola, residente na Rua Cabreuva, nº 216, Centro, Sooretama-ES e RISIOMAR PEREIRA DOS SANTOS, natural de Monção-MA, com 50 anos de idade, divorciado(a), Trabalhadora rural, residente na Rua Cabreuva, nº 216, Centro, Sooretama-ES. 04877 5.: GUSTAVO JORDÃO, natural de São Paulo-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Avenida Esmeraldino Simplicio, nº 400, Alegre, Sooretama-ES e CAROLINA GOMES DE MELO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Garçonete, residente na Avenida Esmeraldino Simplicio, nº 400, Alegre, Sooretama-ES. 04878 6.: ALECSANDRO COUTINHO DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Daniel Abreu Machado, nº 305, Itararé, Vitória-ES e SILVANA MACHADO CAVALEIRO, natural de Nova Venécia-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), caixa, residente na Rua Peroba, Nº35, Sayonara, Sooretama-ES. 04879 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 26 de abril de 2022 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONY SANTOS CRUZ, natural de Vitoria-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Marceneiro, residente na Rua Ibiraçu, nº 11, Cariacica-ES e VIVIANY PINHEIRO DE SOUSA, natural de Santa Maria do Suaçuí-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ibiraçu, nº 11, Cariacica-ES. 28787 2.: LUIZ PAULO DA ROCHA JUNIOR, natural de Barbacena-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), Suboficial da marinha, residente na Rua Colatina, s/nº , Cariacica-ES e LARA VENCIONECK SEPULCRO, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Colatina, s/nº , Cariacica-ES. 28789 3.: ELIAS BATISTA DA SILVA, natural de Afonso Claudio-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), carregador, residente na Avenida Amazonas, 266, Cariacica-ES e LUCIENE ALVES REZENDE, natural de Cariacica-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Amazonas, 266, Cariacica-ES. 28790 4.: TÁSSIO BRENO REIS LAIA, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Rei Nabucodonosor, N° 212, Cariacica-ES e ALINE TRANHAGO FARIA ABBADE, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Operador de caixa, residente na Rua Rei Nabucodonosor, N° 212, Cariacica-ES. 28791 5.: FÁBIO LEONARDO SIMÕES NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Coordenador regional, residente na Rua João Paulo I, s/nº , Cariacica-ES e LIVIA DE MIRANDA WANZELER, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Advogado, residente na Rua João Paulo I, s/nº , Cariacica-ES. 28793 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 26 de abril de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAIQUE FERNANDO SAIBERT FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 101, Apartamento 2302, Torre Roma, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e NICOLLY DE CASTRO CHERUBINO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), servidora publica, residente na Rua Managua, nº 73, Araçás, Vila Velha-ES. 19920 2.: JONATHAN DE PAIVA COSTA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 37 anos de idade, divorciado(a), arquiteto de rede, residente na Rua Itabaiana, nº 415, Apt 704, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e DÉBORA ISABELLA DE SOUSA, natural de Congonhas-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), maquiadora, residente na Rua Itabaiana, nº 415, Apt 704, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19921 3.: HIGO RAFAEL DA SILVA JERONIMO, natural de Patos-PB, com 36 anos de idade, solteiro(a), musico, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho,nº 575, Praia da Costa, Vila Velha-ES e EMILLY POSSATTI COLLODETTI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Alfredo Chaves, nº 656, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 19923 4.: LEONARDO UCCELI, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, estado civil solteiro, profissão mecanico industrial, residente na Rua Vasco da Gama, nº 190, Boa Sorte em Cariacica-ES e ARIANE NEVES GAMA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, estado civil solteira, profissão recuperadora de crédito, residente na Avenida Santa Leopoldina, 2200, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. (Republicado por incorreção). 5.: EDUARDO BORLINI BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Gerente Financeiro, residente na Rua João Antonio Afonso, 99, Cond Vila Park, Bl 11, Apt 303, Santa Ines, em Vila Velha-ES e DÉBORAH ROSA ALCURE DE OLIVEIRA, natural de Volta Redonda-RJ, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira, profissão Advogada residente em Rua Luciano das Neves, 358, Apartamento 302, Bloco A, Centro, Vila Velha-ES. (Republicado por incorreção). 6.: RODRIGO FERREIRA DE AMORIM, natural de Governador Valadares-MG, com quarenta e um (41) anos de idade, estado civil solteiro, profissão servidor publico federal residente na Rua Guacyra, 883, Torre 1, Apartamento 706, Jardim Atântico, Serra-ES e LAURA CRISTINA BRITO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com cinquenta e três (53) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar residente na Rua G, 194, Glória, Vila Velha-ES (Republicado por incorreção). Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de abril de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDEMIRO DE SOUZA GRACIANO, natural de Cariacica-ES, com 50 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Almir Laranja, nº 02, Cariacica-ES e MARINETE PEDRO, natural de Aracruz-ES, com 52 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Almir Laranja, nº 02, Cariacica-ES. 14466 2.: ALEXSANDER SANTOS SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), técnico em informática, residente na Rua Maria Julia, 27, Cariacica-ES e AMANDA BRANDÃO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Maria Julia, 27, Cariacica-ES. 14467 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 26 de abril de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de cozinha, residente na Avenida Otávio Borin, nº 577, Vila Velha-ES e ESTER DE OLIVEIRA CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista, residente na Avenida Otávio Borin, nº 577, Vila Velha-ES. 06392 2.: ROBERTO SCHNEIDER, natural de Barra de São Francisco-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, 6099, Vila Velha-ES e VALÉRIA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), camareira hospitalar, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, 6099, Vila Velha-ES. 06393 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de abril de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: KAIO SANTOS NERY, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de convés, residente na Rua Dalmácio Sodré, s/nº , Vitória-ES e BIANCA LOURENÇO CARLOS CALHEIRO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de faturamento, residente na Rua Dalmácio Sodré, s/nº , Vitória-ES. 17771 2.: SAMUEL BATISTA RIBEIRO, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua José Ramos Costa Filho, nº 6, Vitória-ES e INGRISLAINE SANTOS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de escritório, residente na Rua José Ramos Costa Filho, nº 6, Vitória-ES. 17772 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de abril de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS VINÍCIUS VIEIRA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Avenida Vitória, nº 28, Viana-ES e YSRAELA BORGES DE AMORIM SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Vitória, nº 28, Viana-ES. 07624 2.: RONAL FERNANDO LONDOÑO LONDOÑO, natural de El Cerrito-ET, com 29 anos de idade, solteiro(a), garçon, residente na Rua Sebastião de Paulo Mendonça, nº 58 , Viana-ES e RAÍSSA SANTANA SORIANO, natural de Mesquita-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sebastião de Paulo Mendonça, nº 58 , Viana-ES. 07640 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 26 de abril de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SIMÃO PEDRO DA SILVA GIRARDE, natural de Castelo-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), alinhador mecânico, residente na Rua Projetada, s/nº, Itapemirim-ES e LETÍCIA SALES CAMILO, natural de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Projetada, s/nº, Itapemirim-ES. 14320 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 26 de abril de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MOIZÉS PEREIRA LIMA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 648, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e HEMILLY DE SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 648, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 11691 2.: RAÍ MORAIS DA SILVA, natural de Vitória, ES, com 23 anos de idade, solteiro, Office boy, residente e domiciliado na Rua Macafé, nº 30, Planalto Serrano, Bloco A, Serra-ES e ADRIANY MEIRELLES DA SILVA, natural de Vila Velha, ES, com 21 anos de idade, solteira, autônoma, residente e domiciliada na residente e domiciliada na Rua Iuna, nº 2, Vista da Serra I, Serra , ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de abril de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FELIPE ARAUJO BRAGA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Jaime Meneguelli, nº 20, Vila Velha-ES e BRUNA VITÓRIA SILVA SOUZA, natural de Governador Valadares-MG, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Gabiroba, S/n, Vila Velha-ES. 09358 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de abril de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã