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Proclamas - 27/03/2021

Sábado

Publicado em 27 de Março de 2021 às 01:00

Publicado em 

27 mar 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

Proclamas - 27/03/2021

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Proclamas - 27/03/2021

_____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIANO COSTA NUNES, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Rogério Braga Rosa, nº 430, Nova Conquista, Aracruz-ES e IZAURA GOMES DO NASCIMENTO, natural de Resplendor-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Rogério Braga Rosa, nº 430, Nova Conquista, Aracruz-ES. 13113 2.: MATEUS FERNANDES CÔVRE, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), mecânico de manutenção, residente na Rua André de Mattos Pimentel, nº 14, Bairro Clemente, Aracruz-ES e MARILYN LUANA LIMA CASOTO, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Professor Lôbo, nº 96, Centro, Aracruz-ES. 13114 3.: BRENO DE SOUZA ALVARES, natural de Niterói-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), secretário administrativo, residente na Rua Costa Monteiro, Casa N° 05, Ititioca, Niterói-RJ e LARISSA TAMILE PAIVA DE ABREU, natural de Barueri-SP, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente fiscal, residente na Rua Macacita, 150, Guanabara, Aracruz-ES. 13115 4.: WEVERTON SILVA LIMA, natural de Maceió-AL, com 26 anos de idade, solteiro(a), leiturista, residente na Rua Cidade de Belo Horizonte, nº 01, Itaputera, Aracruz-ES e MAIHRA GOMES ALVES, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de departamento pessoal, residente na Rua Silvério Del Pupo, nº 20, Novo Jequitibá, Aracruz-ES. 13116 5.: LEONARDO TONASSO DA COSTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Artur Nogueira, nº 347, Parque Nova Brasilia, Campos dos Goytacazes-RJ e SAMYRA DA COSTA CRISOSTOMO, natural de Mantena-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Florentino Avidos, nº 586, Bairro De Carli, Aracruz-ES. 13117 6.: MOISÉS MONTEIRO DE SOUSA, natural de Porto Franco-MA, com 23 anos de idade, solteiro(a), Soldador, residente na Rua Carlos Suella, nº 7, Bela Vista, Aracruz-ES e GÁBIA DE MORAIS POLTRONIERI, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente de lanchonete, residente na Rua Carlos Suella, nº 01, Bela Vista, Aracruz-ES. 13118 7.: MAICOU DE SOUZA PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), mecânico montador, residente na Rua Marcos Tadeu Sarcinelli Furier, nº 4, Novo Jequitibá, Aracruz-ES e ALANE DOS SANTOS CORREIA, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de professor, residente na Rua Durval Barcellos Rebuzzi, nº 38, São José, Aracruz-ES. 13120 8.: MARCOS ANTONIO PEREIRA REIS, natural de Aracruz-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), ajudante de produção, residente na Rua Eurico de Aguiar Salles, 09, Segatto, Aracruz-ES e MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, natural de Pinheiros-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Eurico de Aguiar Salles, 09, Segatto, Aracruz-ES. 13121 9.: ALECIO DOS SANTOS BARBOSA, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Ângelo Môro, nº 21, Vila Nova, Aracruz-ES e ELIANE CAMPOS PIANCA, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Rua Ângelo Môro, nº 21, Vila Nova, Aracruz-ES. 13123 10.: THIAGO RODRIGUES SIQUEIRA, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro mecânico, residente na Rua Manoel Francisco Nascimento, 08, Jequitibá, Aracruz-ES e BRUNA CASAGRANDE DE AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Manoel Francisco Nascimento, 08, Jequitibá, Aracruz-ES. 13124 11.: DANIEL DJANILTON DA SILVA RODRIGUES, natural de São Mateus-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rodovia Demócrito Moreira, S/n°, Aracruz-ES e STHÉFANY DE ALMEIDA SILVA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Basílio Moraes de Souza, N° 362, Santa Cruz, Linhares-ES. 13127 12.: NELSON DOS SANTOS, natural de Ibiraçu-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), analista químico, residente na Rua Cristal, 51, Bairro Guanabara, Aracruz-ES e ANTÔNIA CAPUCHO, natural de Córrego do Desoito, M/ Nova Venécia/ES-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Cristal, 51, Bairro Guanabara, Aracruz-ES. 13128 13.: GABRIEL SOUZA OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), técnico de internet, residente na Rua João Fanchiotti, nº 16, Bairro Boa Vista, Aracruz-ES e JÉSSICA SOUZA DE JESUS, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua João Fanchiotti, nº 16, Bairro Boa Vista, Aracruz-ES. 13129 14.: LEONARDO LACERDA SATLER, natural de Barra de São Francisco-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), carreteiro, residente na Rua Dália, 61, Bairro São Marcos, Aracruz-ES e RENATA DUTRA DE NARDI, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Dália, 61, Bairro São Marcos, Aracruz-ES. 13130 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 26 de março de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: UANDERSON PIRES DOS SANTOS, natural de Anchieta-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de fabricação, residente na Avenida Paschoal Del Pupo, nº 15, Condados, Guarapari-ES e RAFAELA BORGES LOPES, natural de Camacan-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), desempregada, residente na Rua Trinta e Seis, nº 04, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 12222 2.: CHARLES MARTINS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Manoel Alvarenga, nº 25, Perocão, Guarapari-ES e CAMILA RODRIGUES RIBEIRO, natural de Alfredo Chaves-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de administrativo, residente na Rua Manoel Alvarenga, nº 25, Perocão, Guarapari-ES. 12223 3.: JEREMIAS FERREIRA LUZ, natural de Pedro Canário-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), mecânico de manutenção, residente na Rua Edson Soares Rocha, nº 40, Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES e DEBORAH RENATA MARTINS MIRANDA, natural de Rio Maria-PA, com 35 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Edson Soares Rocha, nº 40, Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES. 12224 4.: PEDRO IVO RODRIGUES SANTOS, natural de Matozinhos-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua F, nº 7 Santa Margarida, Guarapari-ES e IVANIELLEN ADÉLIA SIQUEIRA VIANA, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), missionária, residente na Rua F, nº 7 Santa Margarida, Guarapari-ES. 12225 5.: WESLEY FERREIRA DIAS, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), microempresário, residente na Rua Santana do Iapó, nº 801, Muquiçaba, Guarapari-ES e DANIELLE LAYBER PIUMBINI, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Vergilio Goltara, S/n, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES. 12226 6.: DARCY HONORATO SIMOES, natural de Guarapari-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Francisco Lakatos, nº 264, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e MARIA APARECIDA, natural de Mendes Pimentel-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Francisco Lakatos, nº 264, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 12227 7.: JOABE SIMÕES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), agente sócio educativo, residente na Rua Jerônimo Monteiro, nº 176, Coroado, Guarapari-ES e ANALIA CRISTINA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública municipal, residente na Rodovia Jones dos Santos Neves, nº. 813, Muquiçaba,, Guarapari-ES. 12228 8.: JEFERSON DA SILVA SOUSA, natural de Itaju do Colônia-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), Gesseiro, residente na Rua B Cinco, s/n , Portal, Guarapari-ES e ANDRESSA ALMEIDA DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua B Cinco, s/nº , Portal, Guarapari-ES. 12229 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 26 de março de 2021 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: CICERO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), técnico mecânico, residente na Rua das Orquídeas, nº 329, Alzira Ramos, Cariacica-ES e JEOVANA FERREIRA DOS SANTOS, natural de Pau Brasil-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua das Orquídeas, nº 329, Alzira Ramos, Cariacica-ES. 27629 2.: ADRIANO ALÍCIO DE SOUZA, natural de Chalé-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de estoque, residente na Rua São Francisco, nº 321, Boa Sorte, Cariacica-ES e WILMAR RAFAEL LEAL SILVA, natural de Conceição de Ipanema-MG, com 62 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua São Francisco, nº 321, Boa Sorte, Cariacica-ES. 27651 3.: RODRIGO ESCOBAR ENDRINGER, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Um Amor, nº 2, Campina Grande, Cariacica-ES e PRISCILA ALVES NUNES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Um Amor, nº 2, Campina Grande, Cariacica-ES. 27667 4.: CLEITON MEDINA DE SOUZA, natural de Caratinga-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Avenida Central, 16, Jardim Tropical, Serra-ES e KATYELLEM RODRIGUES RIBEIRO, natural de Viana-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Turmalina, nº 247, São Geraldo, Cariacica-ES. 27668 5.: ALESSANDRO LYRA CLAUDINO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua São Francisco, nº 22, Santa Cecília, Cariacica-ES e JANAINE FELIX COTRIM, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Rua São Francisco, nº 22, Santa Cecília, Cariacica-ES. 27687 6.: PAULO DE OLIVEIRA GRAÇA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), ajudante de entregas, residente na Rua Groelândia, nº 16, Jardim América, Cariacica-ES e ISABELLA DOS SANTOS DE ANDRADE, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Groelândia, nº 16, Jardim América, Cariacica-ES. 27690 7.: IDINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de Altamira-PA, com 33 anos de idade, solteiro(a), inspetor penitenciário, residente na Rua Albino Sena Dutra, nº 16, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e GRACYELLE DOS SANTOS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Albino Sena Dutra, nº 16, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 27692 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 26 de março de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIS GUSTAVO DE ALPINO DE MOURA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de motorista, residente na Rua N, Nº 20, Manoel Plaza, Serra-ES e CAMILA ROCHA SOUSA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua N, Nº 20, Manoel Plaza, Serra-ES. 31349 2.: PAULO ROBERTO RIBEIRO PEREIRA DA MOTA, natural de São Paulo-SP, com 32 anos de idade, Divorciado(a), eletricista, residente na Rua das Gardênias, nº 33, Feu Rosa, Serra-ES e ANDRESSA RIBEIRO PORTO, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de produção, residente na Rua das Gardênias, nº 33, Feu Rosa, Serra-ES. 31352 3.: WESLEY PEREIRA ALBERTINO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de montagem de andaime, residente na Rua Ouro Preto, nº 67, Jardim Carapina, Serra-ES e ENILCE JANUÁRIO SOARES DA ROCHA, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), promotora de vendas, residente na Rua Ouro Preto, nº 67, Jardim Carapina, Serra-ES. 31353 4.: ABRAÃO FERREIRA CIDADE JUNIOR, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), empresário, residente na Rua Aírton Senna, nº 5, Caixa 01, Lt. 5, Qd 3, Cidade Continental-Setor América, Serra-ES e LORRANA BARBOSA ERDMANN, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de saúde bucal, residente na Rua Aírton Senna, nº 5, Caixa 01, Lt. 5, Qd 3, Cidade Continental-Setor América, Serra-ES. 31365 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de março de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUMBERTO MONTEZANO LACERDA, natural de Miradouro-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), policial civil, residente na Rua Jacomina Caliman Del Puppo, 30, Tapera, Venda Nova do Imigrante-ES e EMILY ISIDORIO CÔGO, natural de Muniz Freire-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Jacomina Caliman Del Puppo, 30, Tapera, Venda Nova do Imigrante-ES. 03221 2.: CARLOS ROBERTO GARCIA, natural de Castelo-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Via Alto Caxixe, S/n, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES e SÂNDRA ANDRIANA APARECIDA RODRIGUES, natural de Domingos Martins-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), lavradora, residente na Via Alto Caxixe, S/n, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES. 03222 3.: WELLINGTON JÚNIOR DE ARAUJO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua São Camilo, nº 130, Bananeiras, Venda Nova do Imigrante-ES e YASMIN CAROLINE SEBASTIÃO CANAL, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua São Camilo, nº 130, Bananeiras, Venda Nova do Imigrante-ES. 03225 4.: WALLACE HENRIQUE PEREIRA NALLI, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua das Palmas, nº 1, Vila da Mata, Venda Nova do Imigrante-ES e ISABELA APARECIDA CARVALHO LOPES, natural de Angra dos Reis-RJ, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Av. Nelson Mieis, Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES. 03226 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 26 de março de 2021 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAMUEL FELIPE BRITO SANTOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 21 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Rua Manoel Siqueira, nº 24, Porto Novo, Cariacica-ES e SANNY VÂNIA GOMES LOPES, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Manoel Siqueira, nº 24, Porto Novo, Cariacica-ES. 13576 2.: MATHEUS SUNDERHUS LEMOS, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, Solteiro(a), menor aprendiz, residente na Rua Antônio Rosetti, nº 23, Santana, Cariacica-ES e EMANUELLY FERREIRA BERMUDES, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Antônio Rosetti, nº 23, Santana, Cariacica-ES. 13577 3.: ROBSON CARRERO FERRARI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de cozinha, residente na Rua Cento e Quinze, nº 52, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e PRISCILA SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cento e Quinze, nº 52, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 13578 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 26 de março de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS SANTOS DA SILVA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), concretador, residente na Rua Mutum, nº 70, Nova Carapina II, Serra-ES e KAILANY MANGA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 1020, Nova Carapina I, Serra-ES. 10799 2.: DEYVID BARREIRA DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua Ibiraçu, 92, Vista da Serra I, Serra-ES e KATIANE ROSA BAPTISTA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ibiraçu, 92, Vista da Serra I, Serra-ES. 10828 3.: PAULO PEREIRA LOPES, natural de Resplendor-MG, com 70 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Av Montanha, 132, Planalto Serrano, Bl A, Serra-ES e ANGELA MARIA RODRIGUES ROSA, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Av Montanha, 132, Planalto Serrano, Bl A, Serra-ES. 10833 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de março de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ PEIZINI SOBRINHO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 73 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na na Localidade de Ribeirão do Meio, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e ROSILDA JESUS BATISTA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 56 anos de idade, divorciado(a), Lavradora, residente na Localidade de Ribeirão do Meio, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00569 2.: CRISTIANO HUMBERTO LAMEIRA CASSANDRO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidor público municipal, residente na Rua das Orquídeas, nº 42, Bairro Boa Esperança, Conceição do Castelo-ES e ÉDNA FERNANDA GALVANI FALQUETO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Médica, residente na Ruas das Orquídeas, nº 42, Bairro Boa Esperança, Conceição do Castelo-ES. 00570 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 26 de março de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS MARIANO DE MAGALHÃES BARBALHO, natural de Governador Valadares-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Desembargador Sampaio, nº 73, Praia do Canto, Vitória-ES e MARINA CAMPOS ALVES, natural de Governador Valadares-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), bancaria, residente na Rua Desembargador Sampaio, nº 73, Praia do Canto, Vitória-ES. 24601 2.: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Técnico de laboratório, residente na Escadaria Santino Bruschi, nº 154, Bonfim, Vitória-ES e MEYRIELI GONÇALVES VIEIRA, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista, residente na Rua Antônio Alves Batista, nº 200, Joana D'arc, Vitória-ES. 24602 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de março de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: HERYK DA SILVA LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Adolfho de Oliveira ,n° 106,ulisses Guimaraes, Vila Velha-ES e DANIK MAYRYELLE CORRÊA GERKE, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Professor, residente na Rua Adolfho de Oliveira ,n° 106,ulisses Guimaraes, Vila Velha-ES. 08786 2.: ROMULO DE ARAUJO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de rede, residente na Av Colatina nº 563, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e JÉSSICA PEREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnica de infermagem, residente na Av Colatina, Nº13, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08787 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de março de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO REIS GOMES, natural de Ponte Nova-MG, com 80 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2000, Apto. 1003, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e SILVANA DE ABREU, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Rosa de Piredda, 185, São Conrado, Vila Velha-ES. 08044 2.: ALCIDES GERALDO GIACOMIIN JÚNIOR, natural de Marilândia-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Castelo Branco, Nº 314, Apto. 201, Centro, Marilândia-ES e JESSICA LAURETH, natural de -ES, com 121 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua São Paulo, nº 2200, Ed. Belline , Apto. 104, Itapuã, Vila Velha-ES. 08045 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de março de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUGO LAZZARI SERBATE, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Torquato Marchini, nº 09, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JAMINE MARIA DE ANDRADE BONANDI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Torquato Marchini, nº 09, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04605 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 26 de março de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALESSANDRO JESUS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Apóstolo São Paulo, nº 387, Santo André, Vitória-ES e SARA SIQUEIRA DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Sessenta, nº 120, Redenção, Vitória-ES. 17335 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de março de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE WANDERSON DA SILVA ARARIBA DE SOUZA, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua das Orquídeas, S/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES e GABRIELE DA COSTA MARVILA, natural de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua das Orquídeas, s/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES. 14058 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 26 de março de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PETERSON CONCEIÇÃO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de manutenção senior, residente na Rua Brasilia, Nº 15, Industrial, Viana-ES e SAYONARA FIRME DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente contabil, residente na Rua Colatina, nº 08, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07254 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 26 de março de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala

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