Proclamas - 27/03/20

CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ  DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JURACY DOS SANTOS SOUSA, natural de Itabuna, -BA, nascido em 17 de setembro de 1986, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, Lajinha, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Claudionor Pereira Souza, falecido e Maria Helenita dos Santos, falecida e GÉSSICA FAUSTINO DOS SANTOS, natural de Itabuna, -BA, nascida em 01 de agosto de 1993, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, Lajinha, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de José Domingos Pereira dos Santos e Clécia Faustino dos Santos . 2.: JOEL DA ROCHA SILVA, natural de Muniz Freire, -ES, nascido em 10 de maio de 1967, estado civil divorciado, profissão padero, residente e domiciliado Rua Passos, 163, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Pedro Barroso da Silva e Maria Pires da Rocha e EIDINALVA BAPTISTA DE SOUZA, natural de Alegre, -ES, nascida em 08 de fevereiro de 1972, estado civil divorciada, profissão cuidadora, residente e domiciliada Rua Passos, 163, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Marino Baptista de Souza e Derly Reinoso Baptista . 3.: REGIANO RIBEIRO, natural de Jerônimo Monteiro, -ES, nascido em 08 de janeiro de 1982, estado civil divorciado, profissão cozinheiro, residente e domiciliado Rua Projetada, S/N, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filho de Mascimino Delfino Ribeiro e Maria da Conceição Ribeiro e LORENA MORAES FERREIRA, natural de Vila Velha, -ES, nascida em 07 de janeiro de 1997, estado civil solteira, profissão camareira, residente e domiciliada Rua Projetada, S/N, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filha de Daniel Ferreira Gomes e Márcia Rodrigues de Moraes . 4.: WEMERSON CORDEIRO MARTINS, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 28 de dezembro de 1995, estado civil solteiro, profissão pedreiro, residente e domiciliado Área rural, S/N, Nossa Senhora do Carmo, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Elias Miguel Martins e Edir Cordeiro de Meira Martins e ESMIRNA ANANIAS DOS SANTOS, natural de Guarapari, -ES, nascida em 22 de agosto de 1996, estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada Área rural, S/N, Nossa Senhora do Carmo, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Roberto Henrique dos Santos e Lucia Ananias dos Santos . 5.: PLÁBIO BATISTA DE SOUZA, natural de Iúna, -ES, nascido em 05 de novembro de 1985, estado civil solteiro, profissão garçom, residente e domiciliado Rua Projetada, S/N, Vivendas de Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Elias Antônio Batista e Maria Aparecida de Souza Batista e ADRIANA DA SILVA LOPES, natural de Abre Campo, -MG, nascida em 01 de julho de 1991, estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada Rua Prejetada, S/N, Vivendas de Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Nicolau de Oliveira Lopes e Maildes Teixeira da Silva Lopes . Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 26 de março de 2020. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATHAS BARRADA ALVARENGA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Guanabara, nº 108, Aviso, Linhares-ES e LUANA LIMA ALVES, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Avenida Guanabara, nº 108, Aviso, Linhares-ES. 10109 2.: ARIEL NASCIMENTO CERQUEIRA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, S/n, Planalto, Linhares-ES e CLAUDILENE BRAU DA SILVA, natural de Rio Bananal-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, S/n, Planalto, Linhares-ES. 10110 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 26 de março de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: PABLO DE ARAUJO SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Artífice, residente na Rua Áurea Andrade Cypreste, nº 187, Santo Antônio, Vitória-ES e MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Áurea Andrade Cypreste, nº 187, Santo Antônio, Vitória-ES. 16976 2.: BRUNO NASCIMENTO RESSURREIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), porteiro noturno, residente na Escadaria Castelo Branco, N° 91, Conquista, Vitória-ES e LEIDIANE FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), cadastrador(a), residente na Rua José Rodrigues Santos, N° 170, Santo André, Vitória-ES. 16977 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de março de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO PEREIRA MOLLULO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), técnico de manutenção, residente na Rua Francisco Nunes Marinho, nº 9, Novo Porto Canoa, Serra-ES e MARIA JULIA RIBEIRO SANTANA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Francisco Nunes Marinho, nº , Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10019 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de março de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã