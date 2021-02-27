Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Proclamas - 27/02/2021

27 fev 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

Tamanho do arquivo: 78kb
Baixar

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: YAGO SOARES PORTO, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua do Corsário, nº 284, Santa Mônica, Guarapari-ES e ALICE ALVES PORTES, natural de Guarapari-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua do Corsário, nº 284, Santa Mônica, Guarapari-ES. 12174 2.: CARLOS FELIPE PAES LEME SARMENTO, natural de Belford Roxo-RJ, com 26 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Campo Belo, nº 73, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e ALINNE MARA SILVA CRUZ, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Campo Belo, nº 73, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 12175 3.: DOUGLAS FERNANDES DE SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro eletricista, residente na Ladeira Dr Gérson da Silva Freire, nº 569, Ipiranga, Guarapari-ES e CARLA GONÇALVES FIGUEIREDO, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Rua Elvis Presley, nº 14, São Judas Tadeu, Guarapari-ES. 12176 4.: THIAGO PROCOPIO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), operador de bolsa de valores, residente na Avenida Rio Branco Nº1200 , Praia do Canto, Vitória-ES e FABÍOLA ALMEIDA NAKAMURA, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua José Barcellos de Mattos, nº 131, São Judas Tadeu, Guarapari-ES. 12177 5.: IGOR ALVES MACHADO, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Monazita,S/n, São Gabriel, Guarapari-ES e MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), desempregada, residente na Rua Monazita, S/n, São Gabriel, Guarapari-ES. 12178 6.: JOÃO LUIZ BROEDEL PESSOTTI, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Técnico mecânico, residente na Rua Trinta e Oito, nº 21, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e GIULLIANA VICTÓRIA TISSI, natural de Volta Redonda-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente financeira, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 568, Centro, Guarapari-ES. 12179 7.: MAYCON ROSSI, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Guanabara, nº 239, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES e IZABELA BAPTISTA RAMALHETE, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de vendas, residente na Rua Antônio Lino Bandeira, nº 30, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12180 8.: RICARDO RODRIGUES DA SILVA MACIEL, natural de Virginópolis-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), consultor técnico pleno, residente na Avenida Praiana, nº 1690, Praia do Morro, Guarapari-ES e EDILENNE DOS ANJOS VIDAL, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Ademar de Barros, S/ nº , Santa Margarida, Guarapari-ES. 12181 9.: PABLO FERREIRA LOIOLA, natural de Juiz de Fora-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Frank Charles Nietzche, S/n, Praia do Morro, Guarapari-ES e DANIELA DIAS QUEIROZ, natural de Itamaraju-BA, com 28 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Frank Charles Nietzche, S/n, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12182 10.: JEAN PATRICK COLA, natural de Alfredo Chaves-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Cannes, nº 233, Praia do Morro, Guarapari-ES e JESSICA CAROLINA DOS SANTOS SILVA, natural de Guanhães-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Cannes, nº 233, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12183 11.: FRANCISCO FERNANDO MORETO JÚNIOR, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), supervisor de operação, residente na Rua Benedito de Oliveira Coutinho, nº 50, Praia do Morro, Guarapari-ES e LORRAYNE OLIVEIRA BRUM, natural de Ipatinga-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), supervisora de suporte técnico, residente na Rua Benedito de Oliveira Coutinho, nº 50, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12184 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 26 de fevereiro de 2021 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ RODRIGO MONFARDINI DONATTI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), agente de navegação, residente na Rua: Serra Pelada, S/nº, Rio Marinho, Vila Velha-ES e JULIA TORRES GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua: Serra Pelada,s/ Nº, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06015 2.: VALDECIR VICENTE DE PAULA, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), operador de máquinas, residente na Avenida Carlos Lindenberg, nº 6099, Cobilândia, Vila Velha-ES e DORCENI APARECIDA DA SILVA, natural de Central de Minas-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), Modelista, residente na Avenida Carlos Lindenberg, nº 6099 , Cobilândia, Vila Velha-ES. 06016 3.: TIAGO SALES MILLI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), guarda municipal, residente na Rua Lagoa, S/n, Vila Velha-ES e MEIRY HELLEN GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Lagoa, S/n, Vila Velha-ES. 06018 4.: MARCELO DE ALMEIDA SILVA PINTO, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Novo Brasil, nº 181 , Rio Marinho, Vila Velha-ES e RAIANE ALVARENGA DA RESSUREIÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vigilante patrimonial, residente na Rua Novo Brasil, nº 181, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06019 5.: DEJACIR ANTONIO MERLO JUNIOR, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Jataí, N° 206, Alvorada, Vila Velha-ES e WÉRICA COSTA DE OLIVEIRA, natural de Resplendor-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Jataí, N° 206, Alvorada, Vila Velha-ES. 06020 6.: WANDERLEY RODRIGUES, natural de Colatina-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), pintor pleno, residente na Rua Barra Seca, nº 16, Vale Encantado, Vila Velha-ES e LILIAN APARECIDA ALVES GUIMARÃES, natural de Governador Valadares-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), Arrematadeira, residente na Rua Barra Seca, nº 16, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06021 7.: CARLOS ALBERTO NASCIMENTO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de cozinha, residente na Avenida Anézio José Simões, nº 1027, São Torquato, Vila Velha-ES e FABIANA RANGEL SALLES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Anézio José Simões, nº 1027, São Torquato, Vila Velha-ES. 06022 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de fevereiro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCUS VINÍCIUS XAVIER DE SOUZA, natural de Sete Lagoas-MG, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Parari, nº 21, Serra Dourada III, Serra-ES e SCHACKYRA GRAZIELLY LEOPOLDO FELISBINO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Parari, nº 21, Serra Dourada III, Serra-ES. 10752 2.: ENDERSON RIBEIRO DA VITORIA, natural de Vitoria-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), zelador, residente na Rua Fundão, nº 350, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e CREUZA MARIA DE JESUS CARLOS, natural de Serra dos Aimorés-MG, com 47 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Fundão, nº 350, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10764 3.: RAONI DO CARMO SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Muniz Freire, nº 294, Vista da Serra I, Serra-ES e CAROLINA MACHADO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de secretaria escolar, residente na Rua Dois Irmãos, nº 03, Taquara II, Serra-ES. 10773 4.: GABRIEL GOMES DE ABREU, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua Aripuana, nº 01, Serra Dourada II, Serra-ES e BRENA VITÓRIA CARLOS SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Aripuana, nº 01, Serra Dourada II, Serra-ES. 10775 5.: CUSTODIO EUGENIO DE MACEDO, natural de Agua Doce do Norte-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Fruta Pão, nº 01, Cidade Pomar, Serra-ES e ALEXSANDRA SOUZA OLIVEIRA, natural de Itamaraju-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Fruta Pão, nº 01, Cidade Pomar, Serra-ES. 10776 6.: SERGIO VIEIRA DA SILVA, natural de Quixaba-PE, com 43 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua dos Estudantes, 11, Centro, Serra-ES e ROZILENE GOMES SOUSA, natural de Ibiraja-BA, com 47 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua dos Estudantes, 11, Centro, Serra-ES. 10779 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de fevereiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME BRAGA BRANCO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de CNC, residente na Rua Regência Augusta, nº 149, Quadra 291/7, Aviso, Linhares-ES e MARIA LUIZA GHIDETTI, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Regência Augusta, nº 149, Quadra 291/7, Aviso, Linhares-ES. 10775 2.: VANDERCLEITON RICATI MOREIRA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Argeo de Carvalho, nº 152, Santa Cruz, Linhares-ES e SARA DA SILVA CABRAL, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avendia Antenor Elias, nº 469, Santa Cruz, Linhares-ES. 10776 3.: VAGNER CHEFER, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 2496, Shell, Linhares-ES e FERNANDA CASOTTO RODRIGUES, natural de Nova Venécia-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de departamento contábil, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 150, Interlagos, Linhares-ES. 10777 4.: HIAGO DOANO, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxilar de produção, residente na Rua Estrada Velha, Vila Betânia, Linhares-ES e CARLA MARIA DE DEUS XAVIER, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Estrada Velha, Vila Betânia, Linhares-ES. 10778 5.: JOSIMAR ALVES SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), ajudante de embalagem, residente na Rua Santo Hilário, Nova Esperança, Linhares-ES e CAMILA DA SILVA SANTOS, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Santo Hilário, Nova Esperança, Linhares-ES. 10779 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 26 de fevereiro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELISEU MENDES DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua da Vitória, S/nº, Nova Esperança, Cariacica-ES e THALIANY MOREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Treze, nº 153, Rio Marinho, Cariacica-ES. 13525 2.: BRUNO CHAGAS, natural de Colatina-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), técnico de tráfego, residente na Avenida Florentino Avidos, nº 36, Tucum, Cariacica-ES e CYNTIA NASCIMENTO GUASTI, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Avenida Florentino Avidos, nº 36, Tucum, Cariacica-ES. 13526 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 26 de fevereiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO GOMES DA ROCHA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), Funcionario publico Municipal, residente na Rua Horacio Moreira, S/n, Praia de Itaipava, Itapemirim-ES e REVELIN CRISTINA FERREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Valentina Rosa de Oliveira, S/n , Joacima Itaóca, Itapemirim-ES. 01495 2.: VANDO DIAS LACERDA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 36 anos de idade, Solteiro(a), funcionário público municipal, residente na Rua Bonfim, N° 01, Praia De Itaóca, Itapemirim-ES e AMANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA, natural de Iconha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), empresaria, residente na Rua Bonfim, N° 01, Praia De Itaóca, Itapemirim-ES. 01496 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 26 de fevereiro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERONILDES LOYOLA COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 64 anos de idade, solteiro(a), gerente de logística, residente na Rua Luis Fernandes, nº 111, Ap 503, Praia da Costa, Vila Velha-ES e EMMA MACÊDO TYRKA, natural de Caravelas-BA, com 49 anos de idade, solteiro(a), Bancária, residente na Rua Luis Fernandes Reis, nº 111, Ap 503, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18688 2.: CELSO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR, natural de Petrópolis-RJ, com 47 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Arariboia nº 586, Centro, Vila Velha-ES e GIOVANA DOS SANTOS DUARTE, natural de Vitoria-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar Administrativo, residente na Rua Arariboia, nº 586, Centro, Vila Velha-ES. 18689 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de fevereiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS CORRÊA VICENTE, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), meio oficial, residente na Rua Maceió, nº 3, Central Carapina, Serra-ES e ALICE NUNES DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Maceió, nº 3, Central Carapina, Serra-ES. 31244 2.: EDSON DA ROCHA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Padre Antônio Vieira, nº 95, Novo Porto Canoa, Serra-ES e SIRLAINE SANTOS DE MEIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Padre Antônio Vieira, nº 95, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 31245 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de fevereiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: BERTÍLHO VINICIUS DOS SANTOS MACHADO, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de marceneiro, residente na Rua Waldyr Meireles, nº 760, Consolação, Vitória-ES e AMANDA LATAVANHA DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Waldyr Meireles, nº 760, Consolação, Vitória-ES. 24537 2.: CÁCIO GONÇALVES FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua José da Silva Loureiro, nº 160, Santa Luíza, Vitória-ES e LUANA RUBIA SANT'ANA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua João Batista Martinho, nº 188, Santa Martha, Vitória-ES. 24539 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de fevereiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLÁUDIO FRANCISCO GONÇALVES, natural de Fundão-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Elizabeth Pontin, nº 06, São Camilo, Aracruz-ES e PÂMELA SOARES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Elizabeth Pontin, nº 06, São Camilo, Aracruz-ES. 13091 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 26 de fevereiro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBSON BARBOSA, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), tartarugueiro, residente na Estrada Reserva Biológica de Comboios, Vila do Riacho, Aracruz-ES e BEATRIZ FERREIRA SANTOS, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Estrada Reserva Biológica de Comboios, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00639 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 26 de fevereiro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS AUGUSTO SCARDUA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), oficial da policia militar, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle, nº 56, Apto 701, Jardim Camburi, Vitória-ES e DANIELLE SAADE FORTALEZA CHALUB, natural de São Paulo-SP, com 41 anos de idade, solteiro(a), servidora pública estadual, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle, nº 56, Apto 701, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24320 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de fevereiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROGÉRIO BENEVIDES BASTOS, natural de Piúma-ES, com 48 anos de idade, Divorciado(a), vaqueiro, residente na Rua Projetada, S/nº, Candéus, Itapemirim-ES e ANDRÉA ALVES DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Projetada, S/nº, Candéus, Itapemirim-ES. 14045 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 26 de fevereiro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS DOS SANTOS CARDOSO, natural de Belmonte-BA, com 45 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua Janeiro, nº 19, Barramares, Vila Velha-ES e JAQUELYNE MARES DE OLIVEIRA, natural de Miracema do Tocantins-TO, com 33 anos de idade, Solteira(o), salgadeira, residente na Rua Janeiro, nº 19, Barramares, Vila Velha-ES. 08737 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de fevereiro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS DANIEL ROCHA GONÇALVES, natural de Alegre-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), servente de pedreiro, residente na Rua Jovelina Gonçalves Barcelos 97, Centro, Alegre-ES e EMILY RAYANE DOS SANTOS MUNIZ, natural de Alegre-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), prendas do lar, residente na Rua Jovelina Gonçalves Barcelos 97, Centro, Alegre-ES. 03452 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 26 de fevereiro de 2021 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILSON GUIMARAES OLIVEIRA JUNIOR, natural de VILA VELHA-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Turmalina, nº 10, Caxias do Sul, Viana-ES e MERIELI DOS SANTOS DENANIAS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), passadeira, residente na Rua Turmalina, nº 10, Caxias do Sul, Viana-ES. 07224 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 26 de fevereiro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados