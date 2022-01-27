Proclamas - 27/01/2022

Editais e Avisos - 27/01/2022
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON NASCIMENTO SCHNEIDER, natural de Conceição do Castelo-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Ltm. Mario Bergamim, S/n, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES e FRANCIANE APARECIDA DUARTE MARTINS, natural de Castelo-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Ltm. Mario Bergamim, S/n, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES. 03375 2.: JOIVAM MAX DE CARVALHO, natural de Ibatiba-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Lorenzo Zandonade, S/n, Vila Betania, Venda Nova do Imigrante-ES e NORMA AUXILIADORA COLODETTI, natural de Conceição do Castelo-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Avenida Lorenzo Zandonade, S/n, Vila Betania, Venda Nova do Imigrante-ES. 03376 3.: JOSIMAR PRAVATO, natural de Castelo-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Crg. Área Rural, S/n, Forno Grande, Castelo-ES e ELISANGELA MARIA BLEIDORN, natural de Conceição do Castelo-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua São Lourenço, nº 354, Esplanada, Venda Nova do Imigrante-ES. 03377 4.: BRUNO BELISÁRIO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), costureiro, residente na Avenida Angelo Altoé, 1484, Vila Betania, Venda Nova do Imigrante-ES e CARLA FERNANDA BRAGA DE MOURA, natural de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de dentista, residente na Rua São Judas Tadeu, 22, Vila Betanea, Venda Nova do Imigrante-ES. 03378 5.: MICHELL MUND CABRAL, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Giovani Briochi, 49, Esplanada, Venda Nova do Imigrante-ES e BIANCA VALLIS SILVA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), recepcionista de consultório médico, residente na Rua Pompeu, S/n, Vila São Miguel, Venda Nova do Imigrante-ES. 03379 6.: REGINALDO JOSÉ DE CASTRO, natural de Muniz Freire-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Crg. Área Rural, S/n, Caxixe Frio, Venda Nova do Imigrante-ES e ROSINETE DE ALMEIDA COELHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), lavradora, residente na Crg. Área Rural, S/n, Caxixe Frio, Venda Nova do Imigrante-ES. 03380 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 26 de janeiro de 2022 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO MARTINS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), garçon, residente na Rua Benedito Correia Penha, nº 910, Bloco 09, Aribiri, Vila Velha-ES e IARA DANTAS FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Benedito Correia Penha, nº 910, Bloco 09, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729574 2.: EDILSON NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), operador industrial, residente na Rua Alvarenga Peixoto, nº 451, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e FABIANI PAIVA ANGELO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Fernando Antônio da Silveira, nº 181, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729575 3.: HUGO SCARPAT ZANDONADI, natural de Conceição do Castelo-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ancara, nº 73, Ap 404, Araçás, Vila Velha-ES e AMANDA BRITO DOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica em edificações, residente na Rua Ancara, nº 73, Ap 404, Araçás, Vila Velha-ES. 232729576 4.: GUSTAVO ANTONIO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua João de Vargas Martins, nº 123, Ataíde, Vila Velha-ES e LARA VALOTTO GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista financeira, residente na Rua João de Vargas Martins, nº 123, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729577 5.: CLÍSTENES ANDREÃO ULIANA, natural de Castelo-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Vila Valério, nº 19, Rio Marinho, Vila Velha-ES e LARIANE FRAGA DE SIQUEIRA DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Vila Valério, nº 19, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232729578 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de janeiro de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAILTON SANTOS DE JESUS, natural de Ubatã-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), ajudante pedreiro, residente na Rua São Salvador, 45, Jardim Botanico, Cariacica-ES e MAIANA FERREIRA DOS SANTOS, natural de Ubatã-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Salvador, 45, Jardim Botanico, Cariacica-ES. 28076 2.: DAVID MENEGASSI VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Blumenau, nº 50, Bela Vista, Cariacica-ES e DANIELLI PRUDÊNCIO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Blumenau, nº 50, Bela Vista, Cariacica-ES. 28564 3.: JOÃO CLÁUDIO FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Nicarágua, nº 10, Jardim América, Cariacica-ES e MARTA TONONI FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Nicarágua, nº 10, Jardim América, Cariacica-ES. 28565 4.: JHONES DOS SANTOS MORAIS, natural de Santa Teresa-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Trinta e Um de Outubro, nº 51, Novo Horizonte, Cariacica-ES e FLAVIA ALBUQUERQUE ATAIDE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Trinta e Um de Outubro, nº 51, Novo Horizonte, Cariacica-ES. 28566 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 26 de janeiro de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMANUEL SANTOS BARRETO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), montador de andaime, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 870, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e EMILLY HELEN ALVES GOMES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 870, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 17691 2.: ADRIANO RAYMUNDO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), motoboy autônomo, residente na Rua José Coelho, nº 318, Nova Palestina, Vitória-ES e JULIANA JORGE PERDIGÃO, natural de Santos-SP, com 35 anos de idade, Divorciada(o), promotora de vendas, residente na Rua José Coelho, nº 318, Nova Palestina, Vitória-ES. 17693 3.: EMERSON NASCIMENTO MENDES, natural de São Francisco-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar marceneiro, residente na Avenida Duarte Lemos, nº 25, Vila Rubim, Vitória-ES e TAIS MARIA DE PONTES, natural de Apiaí-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Duarte Lemos, nº 25, Vila Rubim, Vitória-ES. 17694 4.: LEONARDO MARQUES DE DEUS ANDRADE, natural de Niterói-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Sargento José Homero Dias, nº 8, Estrelinha, Vitória-ES e RAFAELA CRISTINE MORAES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua José Rufino de Morais, nº 123, Inhanguetá, Vitória-ES. 17695 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de janeiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEAN CARLOS LOURENÇO DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Saturno, 13, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e TAINARA DA SILVA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Saturno, 9, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 19649 2.: DIONI BESTETI DA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Vicente de Carvalho, Bloco 507, Edificio Canela, Ala A, Apartamento 401, Boa Vista II, Vila Velha-ES e MILEYD TOFOLI RIZZOLLI, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Vicente de Carvalho, Bloco 507, Edifício Canela, Ala A, Apartamento 401, Boa Vista II, Vila Velha-ES. 19650 3.: LUIZ PAULO MARÇAL DOS SANTOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 255, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e POLLYANA MARTINS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 255, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19651 4.: ENZO DA SILVA BERSOT CAVATI, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Coronel Sodré, nº 978, Centro, Vila Velha-ES e NICOLY DE OLIVEIRA LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Gabino Rios, nº 28, Porto de Santana, Cariacica-ES. 19652 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de janeiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ULISYS VIANA CARDOZO, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Maringá, nº 02, Interlagos I, Vila Velha-ES e LIVIA DOS SANTOS LESTON, natural de Belford Roxo-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Maringá, nº 02, Interlagos I, Vila Velha-ES. 09231 2.: LUCAS OLIVEIRA NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estagiário, residente na Rua Paulo Vinhas, nº 47, Vinte e Três de Maio, Vila Velha-ES e LETICIA DE OLIVEIRA MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), traineer operacional, residente na Rua Paulo Vinhas, nº 47, Vinte e Três de Maio, Vila Velha-ES. 09232 3.: WEVERTON ARAÚJO DOS SANTOS, natural de Aurelino Leal-BA, com 18 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de obras, residente na Rua Dionízio Pereira Neves, S/nº, João Goulart, Vila Velha-ES e ANA JÚLIA VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Dionízio Pereira Neves, S/nº, João Goulart, Vila Velha-ES. 09237 4.: MAGNO KAUER GABRIEL DE LIMA, natural de Cedro-CE, com 28 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Guaçui, nº 734, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e ALZIRA MENDES DOS SANTOS, natural de Ladainha-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Guaçui, nº 734, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 09239 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de janeiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ENOS ARAUJO, natural de Mantenópolis-ES, com 71 anos de idade, divorciado(a), portuário, residente na Avenida Copacabana, Nº739/405-bl-01, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e MARIA BENEDITA CORRÊA VIEGAS DOSVAL, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, viúvo(a), comerciária, residente na Escadaria Carlos Benedito da Vitória, nº 52, Santa Martha, Vitória-ES. 25292 2.: CAIO DOS SANTOS GUIMARÃES, natural de Governador Valadares-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista químico, residente na Avenida Délio Silva Britto, nº 650, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e DEBORA DOS SANTOS RESENDE CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Monsenhor Raymundo Pereira Barros, nº 42, Bonfim, Vitória-ES. 25293 3.: MAYCON ANDERSON MUNIZ SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Ugo Abílio Rigo, nº 74, Andorinhas, Vitória-ES e RAYANNE TRINDADE LAVRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Ugo Abílio Rigo, nº 74, Andorinhas, Vitória-ES. 25294 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de janeiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: COSME MANOEL DE BRITO, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de produção, residente na Avenida Ademar Luiz Piana , nº 191 , Santa Cruz, Linhares-ES e CÁSSIA SUTERO FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Ademar Luiz Piana , nº 191 , Santa Cruz, Linhares-ES. 11630 2.: BRENO GAMA PALOMBO PINTO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua João Eurico Pandolfi, nº 7, Juparanã, Linhares-ES e CAROLINI RODRIGUES FANTONI, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua João Eurico Pandolfi, nº 7, Juparanã, Linhares-ES. 11631 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 26 de janeiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALCIONE WIEDENHOEFT BATISTA, natural de Santa Teresa-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, Jardim da Penha, Vitória-ES e KAMILLA ADRIANA AJALA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25165 2.: GABRIEL TEIXEIRA SILVA ARAUJO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, Mata da Praia, Vitória-ES e PAMELLA RODRIGUES CHIABAI, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, Mata da Praia, Vitória-ES. 25166 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 26 de janeiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE MARVILA DOS SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Sebastião Souza Mota, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e LARISSA SUCUPIRA CORDEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Sebastião Souza Mota, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01584 2.: VALDINEI DE SOUZA CARVALHO, natural de Itapemirim-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), pescador, residente na Sitio Artemio Siqueira S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e SANDRA ROCHA DOS SANTOS, natural de Poté-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Sitio Artemio Siqueira S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01585 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 26 de janeiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYCON DOS SANTOS FREIRE, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de caminhão, residente na Rua Cafesópolis, nº 56, Cobilândia, Vila Velha-ES e KÁTIA DA SILVA DIAS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), Fiscal de prevenção de perdas, residente na Rua Cafesópolis, nº , Cobilândia, Vila Velha-ES. 06317 2.: EDUARDO CHAVES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Topógrafo, residente na Rua Conselheiro Mafra, N° 21, Industrial, Vila Velha-ES e VERLAYNE LACERDA TORRENTE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), Administradora, residente na Rua Conselheiro Mafra, N° 21, Industrial, Vila Velha-ES. 06318 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de janeiro de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISAIAS FRANCISCO DA SILVA, natural de Barreiros-PE, com 42 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Intendente Camara, 26, Nova Carapina I, Serra-ES e MARIA JOSÉ DO AMPARO, natural de Ilhéus-BA, com 47 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Intendente Camara, 26, Nova Carapina I, Serra-ES. 11487 2.: CHRISTIAN COELHO SANTOS, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Goiabeiras,126, Vista da Serra II, Serra-ES e LARISSA DOS SANTOS DE PAULA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Goiabeiras,126, Vista da Serra II, Serra-ES. 11492 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 26 de janeiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAPHAEL MARVILA ALVES, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), secretário escolar, residente na Loteamento Jardim Paulista 1, Centro, Itapemirim-ES e VANEZA PAZ DE ALMEIDA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), educadora fisica, residente na Loteamento Jardim Paulista 1, Centro, Itapemirim-ES. 14259 2.: LUCAS FERNANDES DE MOURA, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rod. Safra X Marataízes, KM 25, Itapemirim-ES e ELISA DA CONCEIÇÃO COSTA SERAFIM, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rod. Safra X Marataízes, KM 25, Itapemirim-ES. 14260 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 26 de janeiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS MACHADO DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Duque de Caxias, S/nº, Vale do Sol, Viana-ES e GERLANE MARTINS DE SOUSA, natural de Brasília-DF, com 18 anos de idade, Solteira(o), aprendiz, assistente administrativo, residente na Rua Duque de Caxias, S/nº, Vale do Sol, Viana-ES. 07541 2.: WALACE ZUCCAN HERINGER, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Santos Dumont, nº 04, Canaã, Viana-ES e SARYANE SAYARA MARTINS PONTES DIAS, natural de Ibatiba-ES, com 23 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Santos Dumont, nº 04, Canaã, Viana-ES. 07543 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 26 de janeiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WERLON SILVA BRAGA, natural de Muqui-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Theodorico Ferraço, nº 436, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ELAINE ROBERTA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Theodorico Ferraço, nº 436, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04978 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 26 de janeiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: TYAGO ALVES RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), supervisor de campo, residente na Avenida Luiz Cariacica dos Santos, nº 2370, Barra do Riacho, Aracruz-ES e RENATA VIEIRA SABARÁ, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), tecnica em segurança do trabalho, residente na Avenida Luiz Cariacica dos Santos, nº 2370, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00717 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 26 de janeiro de 2022 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ROBERTO BREDA, natural de Colatina-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Três Irmãos, nº 138, Vila Garrido, Vila Velha-ES e MARIA DA PENHA SORIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Três Irmãos, nº 138, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04392 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 26 de janeiro de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: AUIRES SILVA DE MOURA, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Avenida Antonio Augusto de Oliveira, Número 791, Bairro Ferreira Valle, Iúna-ES e ANA LAURA LOUBACK CRUZ, natural de Iúna-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Avenida Antonio Augusto de Oliveira, Número 791, Bairro Ferreira Valle, Iúna-ES. 08993 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 26 de janeiro de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas