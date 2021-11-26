Proclamas - 26/11/2021

26-11-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEVERSON ROSSINI, natural de Nova Venécia-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), pintor à jato, residente na Rua Antônio Pessoa Pimentel, 44, Vila Rica, Aracruz-ES e DEBORA DOS SANTOS NUNES, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Antônio Pessoa Pimentel, 44, Vila Rica, Aracruz-ES. 13378 2.: FABRICIO SANTOS LUIZ, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), segurança, residente na Rua Samuel Costa, nº 19, Nova Conquista, Aracruz-ES e EDLA PRISCILA DOS SANTOS SILVA, natural de Maceió-AL, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Samuel Costa, nº 19, Nova Conquista, Aracruz-ES. 13379 3.: MAXIEL SUSSI DE MACEDO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), mecânico diesel, residente na Rua Arnóbio Alves, 180, Jacupemba, Aracruz-ES e GIULIA SANTOS LOPES, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jasmim, 22, Bairro São Marcos, Aracruz-ES. 13380 4.: DIONE COELHO DE JESUS, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Continente Asiático, 08, Nova Esperança, Aracruz-ES e FERNANDA ROSA DO NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), manipuladora de alimentos, residente na Rua Continente Asiático, 08, Nova Esperança, Aracruz-ES. 13381 5.: JONES MENEZES ELIOTERIO, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), encarregado de andaime, residente na Rua Piraqueaçu, S/n, Irajá. Referência (Mercearia do Adilho), Aracruz-ES e CLAUDIANI LOPES FELIX, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Piraqueaçu, S/n, Irajá. Referência (Mercearia do Adilho), Aracruz-ES. 13382 6.: JÚLIO MARIA DE OLIVEIRA, natural de Mutum-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnico mecânico, residente na Rua Turqueza, 10, Bairro Guanabara, Aracruz-ES e JOSIANE DE VASCONCELOS, natural de Minas Gerais-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnica de sustentabilidade, residente na Rua Turqueza, 10, Bairro Guanabara, Aracruz-ES. 13383 7.: GABRIEL DO NASCIMENTO CUZZUOL, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico naval, residente na Rua Flor de Liz, 70, Apto. 102, Jardins, Aracruz-ES e LORRAYRA PEREIRA FRACALOSSI, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Rua Flor de Liz, 70, Apto. 102, Jardins, Aracruz-ES. 13384 8.: TIAGO MENEZES ELIOTERIO, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), encarregado de montagem de andaime, residente na Rodovia Primo Bitti, S/n, Bairro Novo Irajá, Aracruz-ES e AMANDA PEREIRA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rodovia Primo Bitti, S/n, Bairro Novo Irajá, Aracruz-ES. 13385 9.: LUCAS HERCULANO SILVA, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), ajudante geral, residente na Rua Doutora Cristiane Baldacin Lobo, nº 14, Nova Conquista, Aracruz-ES e JOELMA PEREIRA DA CONCEIÇÃO, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Doutora Cristiane Baldacin Lobo, nº 14, Nova Conquista, Aracruz-ES. 13386 10.: KLYNSMAM DE ALMEIDA FONSECA, natural de Sarzedo-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista de logistica, residente na Rua Cravo Branco, 56, Bairro São Marcos, Aracruz-ES e SAORI MAYARA ETO, natural de Yatomi, Província de Aichi, Japão-ET, com 22 anos de idade, solteiro(a), supervisora financeira, residente na Rua Cravo Branco, 56, Bairro São Marcos, Aracruz-ES. 13387 11.: HILQUIAS MORAIS DA COSTA, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), eletricista montador, residente na Rua Augusto Garcia Duarte, nº Rua Augusto Garcia Duarte, nº 72, Apto 102, Vila Rica, Aracruz-ES e ROSIENE MORAIS RESNAROSK, natural de Pedro Canário-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Augusto Garcia Duarte, nº 72, Apto 102, Vila Rica, Aracruz-ES. 13388 12.: YONKORENON ALEXANDRE DA LUZ, natural de Recife-PE, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnico agrícola, residente na Rua Marina Barcelos Rangel, nº 32, Novo Jequitibá, Aracruz-ES e WILLIANA DIAS LEMOS, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Marina Barcelos Rangel, nº 32, Novo Jequitibá, Aracruz-ES. 13389 13.: KELVIN KÊNEDY RAASCH, natural de Itaguaçu-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Antônio Riccatto, 333, Apto.202, Bairro De Carli, Aracruz-ES e FRANCIANI ALVES DE OLIVEIRA, natural de Santa Teresa-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), biomédica, residente na Rua Antônio Riccatto, 333, Apto 202, Bairro De Carli, Aracruz-ES. 13390 14.: CRISTIAN DA CRUZ FACINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Rua Espirito Santo, 137, Apto 102, Vila Nova, Aracruz-ES e HEVELLY MONTEIRO STEIN, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), biomédica, residente na Rua José Alves Rangel, nº 386, São Miguel, Castelo-ES. 13391 15.: VITOR BISMARK ROSA VALLE, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnico de celular, residente na Rodovia Luiz Theodoro Musso, 627 Apto. 103, De Carli, Aracruz-ES e YARA TATAGIBA SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rodovia Luiz Theodoro Musso, 627 Apto. 103, De Carli, Aracruz-ES. 13392 16.: ANDRÉ LIBERATO GONÇALVES, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Wilson Rogério Sarmento Loureiro, 6, Bairro Segato, Aracruz-ES e DANIELE PEREIRA AIRES, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Wilson Rogério Sarmento Loureiro, 6, Bairro Segato, Aracruz-ES. 13393 17.: PAULO SÉRGIO GOMES DE JESUS, natural de Aracruz-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), assistente de produção, residente na Rua Carlos Alberto Swerts Esteves, nº 33, Nova Conquista, Aracruz-ES e MARILZA SANTOS AZEREDO, natural de Aracruz-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), agente de limpeza, residente na Rua Carlos Alberto Swerts Esteves, nº 33, Nova Conquista, Aracruz-ES. 13394 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 25 de novembro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: POLIANA ASSINI PESTANA, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), desenhista cadista, residente na Rua dos Lírios, nº 657, Jardim Laguna, Linhares-ES e ALESSANDRA SANTOS ANDRADE, natural de Camacan-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratório, residente na Rua dos Lírios, nº 657, Jardim Laguna, Linhares-ES. 11501 2.: LEANDRO OLIVEIRA REIS, natural de Itapé-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Trinta e Cinco, S/n, Planalto, Linhares-ES e MARCELINE ALMEIDA SOUSA, natural de Itapé-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Trinta e Cinco, S/n, Planalto, Linhares-ES. 11502 3.: WILLIAM MENDONÇA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Araucária, nº 1281, Movelar, Linhares-ES e ELAINE MELISA LOPES FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), operadora de maquina copiadora, residente na Avenida Araucária, nº 1281, Movelar, Linhares-ES. 11503 4.: FABIO VIEIRA PINTO, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), braçal, residente na Avenida São Paulo, nº 645, Aviso, Linhares-ES e FRANCIELE DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida São Paulo, nº 645, Aviso, Linhares-ES. 11504 5.: VALDECY MOROSINI, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), técnico em elétrica, residente na Rua Hermínio Capucho, nº 9, Qd 44, São José, Linhares-ES e KEILA BRUM CONCEIÇÃO, natural de São Mateus-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Rua Hermínio Capucho, nº 9, Qd 44, São José, Linhares-ES. 11505 6.: THIAGO PIFER DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Alagoas, S/n, Aviso, Linhares-ES e KATIUCIA ALINE BRAVIM PREATO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Rua Bahia, nº 266, Aviso, Linhares-ES. 11506 7.: CELINO DOS SANTOS JOVINO, natural de Nova Viçosa-BA, com 53 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador Rural, residente na Est Principal, S/N, Corrego Farias, Linhares-ES e MAURILIA ZUQUETTO, natural de Linhares-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), Funcionaria Pública, residente na Est Principal, S/N, Corrego Farias, Linhares-ES. 11507 8.: EDVALDO BARBOZA GOMES, natural de Pedro Canário-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Paulino Dadalto, nº 0, Santa Cruz, Linhares-ES e ZILDA CRUZ DA SILVA, natural de Mucuri-BA, com 48 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Paulino Dadalto, nº 0, Santa Cruz, Linhares-ES. 11508 9.: EVANILSO DO ROZARIO MACHADO, natural de São Mateus-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), morista, residente na Avenida Contorno, nº S/N, Shell, Linhares-ES e EDIANA THEXEIRA, natural de São Mateus-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), repositora, residente na Avenida Contorno, nº S/N, Shell, Linhares-ES. 11509 10.: CHRYSTIAN LUIZ TORRES DE FREITAS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), Autonomo, residente na Avenida Santos Dumont, Nº 469, Araçá, Linhares-ES e YASMIM SMARSARO BONFÁ, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Santos Dumont, nº 469, Araçá, Linhares-ES. 11510 11.: CÍCERO MANOEL DA SILVA, natural de Juazeiro-CE, com 52 anos de idade, solteiro(a), tratorista, residente na Rua Alecrim, nº S/N, Nova Esperança, Linhares-ES e LUCIANA ROSA, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), dona de casa, residente na Rua Alecrim, nº S/N, Nova Esperança, Linhares-ES. 11511 12.: DANILO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), torneiro mecanico, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, Nº 1273, Interlagos, Linhares-ES e ANDRÉIA RAMOS LOPES FLORENTINO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Wilson Montovanelli, nº 1068, Planalto, Linhares-ES. 11512 13.: ADRIANO SANTOS BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Rua Dorcino Antônio de Paiva, nº 357, Santa Cruz, Linhares-ES e TELMA MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Boa Esperança-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Joaquim Batista Duarte, nº S/n, Nova Betânia,, Linhares-ES. 11513 14.: JOCIMARCOS TESSAROLO, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Doutor Martiniano Lins, nº 368, Santa Cruz, Linhares-ES e LUCINEIA DA SILVA FERREIRA, natural de Ji-Paraná-RO, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lae, residente na Rua Doutor Martiniano Lins, nº 368, Santa Cruz, Linhares-ES. 11514 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 25 de novembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLEIDSON GUSTAVO RESENDE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rondônia, s/nº , Itapemirim, Cariacica-ES e ANA CAROLINA COUTINHO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), tosadora, residente na Rua Rondônia, s/nº , Itapemirim, Cariacica-ES. 28350 2.: PEDRO ALVES DOS SANTOS, natural de Carlos Chagas-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Maria da Silva, S/nº, Castelo Branco, Cariacica-ES e ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maria da Silva, S/nº, Castelo Branco, Cariacica-ES. 28385 3.: GELSON PAULINO DA CRUZ JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Carlos Lindenberg, nº 7004, Cobi de Cima, Vila Velha-ES e RAQUEL ASSIS SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Marataízes, nº 26, Vista Mar, Cariacica-ES. 28397 4.: MAYCON DOUGLAS BARBOSA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Circular, S/nº, Padre Gabriel, Cariacica-ES e ANDRESSA BARCELOS LEITE, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Circular, S/nº, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28408 5.: REGINALDO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Projetada 1, Piranema, Cariacica-ES e LILIAN CRISTINA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada I, S/n, Piranema, Cariacica-ES. 28410 6.: JOSÉ DOS SANTOS DIAS, natural de Castelo-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Diamantina, nº 06, Tiradentes, Cariacica-ES e IVANILDA MARIA ROSA SABINO, natural de Mutum-MG, com 61 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Rua Diamantina, nº 06, Tiradentes, Cariacica-ES. 28411 7.: THIAGO BERSOT DIAS HELKER, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), agente marítimo, residente na Rua Santa Lucia, nº 6, Alto Lage, Cariacica-ES e JÉSSICA SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santa Lucia, nº 6, Alto Lage, Cariacica-ES. 28416 8.: GABRIEL BOONE DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Santa Maria, nº 86, São Geraldo II, Cariacica-ES e ANNE KELLY SOUZA DE BARROS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Santa Maria, nº 86, São Geraldo II, Cariacica-ES. 28417 9.: EDGAR CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua Bahia, nº 22, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e MARIELI MARÇAL PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Bahia, nº 22, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 28422 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 25 de novembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOHNNY DE LIMA MATOS, natural de Tucuruí-PA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), operador de câmara, residente na Rua Alfredo Galeno, S/nº, Vila Nova de Colares, Serra-ES e LEILIANE PEREIRA SANTANA, natural de Domingos Martins-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Alfredo Galeno, S/nº, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32600 2.: POMPILIO MAIA DA CONCEIÇÃO FILHO, natural de Governador Mangabeira-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), armador, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 299, São Geraldo, Serra-ES e MAIKELLE DIAS DE JESUS, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 299, São Geraldo, Serra-ES. 32714 3.: JARDEL DE FREITAS MIRANDA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), designer de interiores, residente na Avenida Brasil, nº 94, Central de Carapina, Serra-ES e LIDIANE DE OLIVEIRA NUNES, natural de Nanuque-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Brasil, nº 94, Central de Carapina, Serra-ES. 32724 4.: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA, natural de Barras-PI, com 43 anos de idade, solteiro(a), gari, residente na Rua Inhambu, nº 246, Novo Horizonte, Serra-ES e MARIA DE LOURDES DA SILVA, natural de Teresina-PI, com 48 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Inhambu, nº 246, Novo Horizonte, Serra-ES. 32731 5.: JORGE SANTANA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Águia Branca, nº 20, Jardim Carapina, Serra-ES e ANA CLAUDIA ALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Águia Branca, nº 20, Jardim Carapina, Serra-ES. 32738 6.: FÁBIO SANTOS CAJAIBA, natural de Una-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Rua Lisboa, nº 190, Parque Residencial Tubarão, Serra-ES e JULIANA DOS SANTOS CORDEIRO, natural de Ilhéus-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Lisboa, nº 190, Parque Residencial Tubarão, Serra-ES. 32740 7.: SILAS NETTO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), mecânico automotivo, residente na Rua Curitiba, nº 06, Alterosas, Serra-ES e BRUNA CARLA COSTA AGUIAR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 19 anos de idade, Solteira(o), maquiadora, residente na Rua Curitiba, nº 06, Alterosas, Serra-ES. 32741 8.: WENDERSON COSTA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), contador, residente na Avenida Monte Líbano, nº 102, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e DIULHA GUIMARÃES MEDEIROS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Monte Líbano, nº 102, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32742 9.: FABIANO DALTON SOUZA MAIOR, natural de Januária-MG, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Avenida Dido Fontes, nº 11, Jardim Tropical, Serra-ES e RENATA DOS SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de logística, residente na Avenida Dido Fontes, nº 11, Jardim Tropical, Serra-ES. 32744 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de novembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALTAIR GONÇALVES DA SILVA, natural de Guaçui-ES, com 64 anos de idade, Viúvo(a), ajudante geral, residente na Rua Governador Valadares, nº 31, Divinópolis, Serra-ES e AMÉLIA DO CARMO TEIXEIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 58 anos de idade, Divorciada(o), diarista, residente na Rua Governador Valadares, nº 31, Divinópolis, Serra-ES. 11347 2.: JHONATAN SILVA NASCIMENTO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Avenida das Palmeiras, nº S/n, Cidade Pomar, Serra-ES e KEYLA MATOS GOMES, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Avenida das Palmeiras, nº S/n, Cidade Pomar, Serra-ES. 11350 3.: EDSON OLIVEIRA SILVA, natural de Camacan-BA, com 38 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Goiania, 13, São Marcos II, Serra-ES e MARA LUCIA AMOROSO MONTARROYOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Goiania, 13, São Marcos II, Serra-ES. 11351 4.: JOSÉ CARLOS DA ROCHA SILVA, natural de Alcobaça-BA, com 38 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de produção, residente na Rua Rio Tiete, S/n, Eldorado, Serra-ES e ANA CÁSSIA SILVA DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 31 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Rio Tiete, S/n, Eldorado, Serra-ES. 11352 5.: EDISANDRO DOS SANTOS, natural de Gandu-BA, com 41 anos de idade, Solteiro(a), tecnico em refrigeração, residente na Rua da Matriz, nº 22, Serra Centro, Serra-ES e ANAILDES DOS SANTOS, natural de Itagi-BA, com 51 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua da Matriz, nº 22, Serra Centro, Serra-ES. 11359 6.: ALIPIO SOUZA DE OLIVEIRA NETO, natural de Baixo Guandu-ES, com 46 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de obras, residente na Rua Manhuaçu, 165, Nova Carapina I, Serra-ES e SANDRA REGINA CRUZ BRITO, natural de Itabuna-BA, com 47 anos de idade, Solteira(o), pensionista, residente na Avenida Manhuaçu, nº 271, Nova Carapina II, Serra-ES. 11360 7.: PAULO FERREIRA DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Cassemiro de Abreu, 324, Belvedere, Serra-ES e CRISTIANA SANTOS DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cassemiro de Abreu, 324, Belvedere, Serra-ES. 11383 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de novembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILSON PEREIRA DE SOUZA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 73 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Rua Cabo Paraíba, nº 105, Consolação, Vitória-ES e MARIA DE ANDRADE FERREIRA, natural de Itabaiana-PB, com 74 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 355, Bonfim, Vitória-ES. 25170 2.: JOÃO GERALDO FERRARESI JÚNIOR, natural de Belo Horizonte-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Esther Oliveira Galveas, nº 185, Aptº 1003, Jardim Camburi, Vitória-ES e YURI FLÔRES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), cabelereiro, residente na Rua Esther Oliveira Galveas, nº 185, Aptº 1003, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25171 3.: LEANDRO RODRIGUES RIBEIRO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 38 anos de idade, divorciado(a), engenheiro mecânico, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 215/705, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIA EULALIA QUINTINO MENDES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 215/705, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25172 4.: ÉVERTON GONÇALVES DA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Travessa Maranata, nº 60, Santa Martha, Vitória-ES e LUCIANA ROSA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Travessa Maranata, nº 60 , Santa Martha, Vitória-ES. 25173 5.: AGUINALDO TEIXEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Escadaria Djanira Nascimento Gonçalves, nº 29, da Penha, Vitória-ES e IRANI DO NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), porteira, residente na Escadaria Djanira Nascimento Gonçalves, nº 29, da Penha, Vitória-ES. 25175 6.: CRISTIANO DONIZETTI DA SILVA, natural de São José dos Campos-SP, com 44 anos de idade, solteiro(a), bartander, residente na Rua Almirante Barroso, nº 501, Praia do Suá, Vitória-ES e KARLA BERTULANI, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Almirante Barroso, nº 501, Praia do Suá, Vitória-ES. 25176 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de novembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICHARDY SOUZA DE PAULA, natural de Nova Venecia-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Assunção, nº 358, Araçás, Vila Velha-ES e THAMARA BORTOLOZZO BISPO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), correspondente bancária, residente na Rua Assunção, nº 358, Araçás, Vila Velha-ES. 232729467 2.: GEISON DA SILVA ALVIM, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Avenida Porto Seguro, nº 464, Jardim Carapina, Serra-ES e ÁTARA BARBOSA FONSECA TORRES, natural de Mutum-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Raphael Turra, nº 563, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232729468 3.: KEVEN NEVES BRAGA, natural de Anchieta-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente de logistica, residente na Rua Henrique Chaves, S/n, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e LORENA ESTEFANI NOIMEG COSTA, natural de São Paulo-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), supervidora de call center, residente na Rua da Fé, nº 20, Darly Santos, Vila Velha-ES. 232729469 4.: SEBASTIÃO RAMOS DE SOUZA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), repositor, residente na Rua Bananeiras, nº 02, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e ELISABETH CORRADI TASSINARI, natural de Castelo-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), cuidadora de idoso aposentada, residente na Rua Bananeiras, nº 02, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232729470 5.: JOÃO VICTOR DA COSTA RABELO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Bogotá, nº 101, Araçás, Vila Velha-ES e AMANDA DIAS DAL PIAZ, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Montevidéu, nº 514, Araçás, Vila Velha-ES. 232729471 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de novembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENAN POLIZER DE ALMEIDA, natural de Palmital-SP, com 19 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de mecânico, residente na Rua Vitório Bobbio, nº 489, Centro, Sooretama-ES e LAIZA PEROBA DOS SANTOS CARVALHO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 18 anos de idade, solteiro(a), Do Lar, residente na Rua Vitório Bobbio, nº 489, Centro, Sooretama-ES. 04810 2.: ADAILDES PASSOS DE SOUSA, natural de São Paulo-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), gerente agrícola, residente na Córrego Santa Luzia, S/n, Zona Rural, Sooretama-ES e JOCIMARA ROGÉRIO AZEREDO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Córrego Santa Luzia, S/n, Zona Rural, Sooretama-ES. 04811 3.: WEBERSON PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Sítio Arco Íris, Zona Rural, Sooretama-ES e CREUZA LOREIRO, natural de Santa Tereza-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Sítio Arco Íris, Zona Rural, Sooretama-ES. 04812 4.: LUIZ FERNANDO LOPES TRASPADINI, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de refrigeração, residente na Rua Adão Farias, S/n, Bionativa, Sooretama-ES e SHABRYNA ROSA CRISTO, natural de Pancas-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Adão Farias, S/n, Bionativa, Sooretama-ES. 04813 5.: ALEXANDRE GABRIEL DIAS CARIAS, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Basilio Cerri, s/n, Parque São Jorge, Sooretama-ES e RAILANE OSA OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Nelson Baroneck, 438, Salvador, Sooretama-ES. 04814 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 25 de novembro de 2021 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRÍCIO VIEIRA ROSA, natural de Governador Valadares-MG, com 26 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Antônio Nobre Filho, nº 265, Jabour, Vitória-ES e CAMILE VITÓRIA PEREIRA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Antônio Nobre Filho, nº 265, Jabour, Vitória-ES. 25018 2.: JOÃO VICTOR VIEIRA DOS SANTOS BISPO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), assistente de logística, residente na Rua Professora Elza Lemos Andreatta, nº 27, Jabour, Vitória-ES e RIZIA LIZARDO ROCHA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), confeiteira independente, residente na Rua Laury Tavares, nº 442, Santa Martha, Vitória-ES. 25038 3.: IVAN ROSSINI DE OLIVEIRA ARAÚJO, natural de Cataguases-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Milton Manoel dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES e THAYS CRUZ DE SOUSA, natural de Cataguases-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), biomédica esteta, residente na Rua Milton Manoel dos Santos,Jardim Camburi, Vitória-ES. 25040 4.: HIPÓLITO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES MEIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle, Jardim Camburi, Vitória-ES e ELIARA OLIVEIRA LORDES, natural de Baixo Guandu-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista financeiro, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25041 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de novembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO FREIRE FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lapidador, residente na Rua Guimarães Rosa, nº 5, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e LARISSA GOMES DE OLIVEIRA, natural de Itambacuri-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Joaquim Manoel Macedo, nº 12, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 19474 2.: JEFFERSON FERREIRA ALVARENGA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida João Mendes, nº 1528, Condomínio Ilhas Mauí Residence, Aptº 1106, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CLÁUDIA GIULIATTE, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Avenida João Mendes, nº 1528, Apt. 1106, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19475 3.: CLARICIO RIBEIRO DO ROSARIO, natural de Cariacica-ES, com 72 anos de idade, divorciado(a), comerciante aposentado, residente na Rua Henrique Laranja, nº 85, Apatamento 504, Edificio Nina, Centro,, Vila Velha-ES e HORMI TAVARES SIMÕES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Antônio Nascimento, N° 06, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 19476 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de novembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO GALVÃO DOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santa Luzia, nº 21, Nova Canaã, Cariacica-ES e PÂMELA BARBOZA OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Santa Luzia, nº 21, Nova Canaã, Cariacica-ES. 14157 2.: HERLAN PEREIRA DA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 128, Aparecida, Cariacica-ES e LARISSA CORTELETTI DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), axiliar de dentista, residente na Rua Martins, nº 17, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14158 3.: CLEITON JESUS DA SILVA, nacionalidade brasileira, profissão empresário, com vinte e oito (28) anos de idade, , estado civil solteiro, natural de Pinheiros-ES, residente na Rua Santa Fé, S/nº, Flexal I em Cariacica-ES e ADRIANI DE OLIVEIRA WANDEKOKEN, nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativo, com dezenove (19) anos de idade, , estado civil solteira, natural de Cariacica-ES, residente na Rua Santa Fé, S/nº, Flexal I em Cariacica-ES. 14092 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 25 de novembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSUÉ ALVES DA SILVEIRA, natural de Iúna-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), técnico de enfermagem, residente na Rua São José, S/n, Boias Itaoca, Itapemirim-ES e DÉBORA ELLEN DA SILVA NASCIMENTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Gladstone Fernandes Coelho, nº 10, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04928 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 25 de novembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIO CAMPAGNARO, natural de Colatina-ES, com 56 anos de idade, Divorciado(a), servente, residente na Rua Domicio Martins da Silva, N°70, Campagnaro, Ibiraçu-ES e JACÍ SOARES MOREIRA, natural de Caravelas-BA, com 62 anos de idade, Divorciada(o), Costureira, residente na Rua Domicio Martins da Silva, N°70, Campagnaro, Ibiraçu-ES. 00946 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 25 de novembro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEMERSON NUNES DA SILVA, natural de Jaguaré-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Antonio Furlani, nº 50, Inhangueta, Vitória-ES e LARYSSA DE FRANÇA GOMES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Benedito Barcelos, nº 108, Bela Vista, Vitória-ES. 17617 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de novembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS DA COSTA THOMÉ, natural de Nova Venécia-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Dantas, Zona Rural, Nova Venécia-ES e RAIANE CAPUCHO COSWOSCH, natural de Nova Venécia-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Rua Veneza, nº 107, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES. 04798 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 25 de novembro de 2021 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER ALVES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Três Irmãos, nº 249, Vila Garrido, Vila Velha-ES e MARIELLI GIUBERTI RANGEL, natural de Colatina-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Secretária, residente na Rua Três Irmãos, nº 249, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04362 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de novembro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EZEQUIAS SILVESTRE DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Padre Gabriel, nº 01, Padre Gabriel, Cariacica-ES e MIRIAN APOLINÁRIO, natural de Aimorés-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), Confeiteira, residente na Avenida Central, nº 18, Nova Bethânia, Viana-ES. 07490 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 25 de novembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala