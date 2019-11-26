Proclamas - 26/11/19
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: AGUINALDO FIRME ESTEVES, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua G, nº 234, Jardim de Alah, Cariacica-ES e CARMELITA JESUS LIMA, natural de Mucurici-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), empregada doméstica, residente na Rua G, nº 234, Jardim de Alah, Cariacica-ES. 26517 2.: ELIZEU DOS SANTOS PEREIRA, natural de Ilhéus-BA, com 34 anos de idade, divorciado(a), Montador de móveis, residente na BecoTancredo Neves, S/nº, Santa Bárbara, Cariacica-ES e LUANA MARIA APRIGIO DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Atendente de lojas, residente na BecoTancredo Neves, S/nº, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 26518 3.: LUCAS ANDRE SILVA BONELA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), biólogo, residente na Rua Granito, 07, São Geraldo, Cariacica-ES e SARAH MARTINS FERREIRA, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua F, nº 226, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 26519 4.: CLECIO ANDRADE SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), motoboy, residente na Rua Sergipe, nº 88, Itanguá, Cariacica-ES e BRUNA AMARAL SOARES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Rua Sergipe, nº 88, Itanguá, Cariacica-ES. 26520 5.: LUIS GABRIEL VICIEDO CARABALLOSO, natural de Ciego de Avila - Cuba-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Batista Egídio, nº 17, Santa Bárbara, Cariacica-ES e JACIRA DOS ANJOS PEREIRA, natural de Magé-RJ, com 55 anos de idade, divorciado(a), bibliotecária, residente na Rua Batista Egídio, nº 17, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 26521 6.: ESTEVÃO AHNERT, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Padre Josino Tavares, nº 562, Padre Gabriel, Cariacica-ES e DIANA LIBÂNIO BEZERRA, natural de Serra do Mel-RN, com 31 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Padre Josino Tavares, nº 562, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 26522 7.: HEMERSON COELHO FORRECHI, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Ouro Preto, nº 36, Vila Rica, Cariacica-ES e SAMANTA CAROLINA SANTOS TOSTES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Marte, S/nº, Alvorada, Vila Velha-ES. 26523 8.: FRANCISCO DE ASSIS COELHO DA ROCHA, natural de Colatina-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua B, nº 17, Bandeirantes, Cariacica-ES e APARECIDA VIEIRA DE SOUZA, natural de Ecoporanga-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua B, nº 17, Bandeirantes, Cariacica-ES. 26524 9.: WEMESON SANTANA MELÔNIO SILVA, natural de São Luis-MA, com 38 anos de idade, divorciado(a), artesão, residente na Rua Guarapari, nº 196, Jardim Botânico, Cariacica-ES e GIZELLY MARTINS TEIXEIRA DE JESUS, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de costura, residente na Rua José Rodrigues, nº 09, Santana, Cariacica-ES. 26525 10.: CLEMILDO VIEIRA DE JESUS, natural de Viana-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Jerusalém, nº 849, Nova Campo Grande, Cariacica-ES e PRISCILA GUIMARÃES, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jerusalém, nº 849, Nova Campo Grande, Cariacica-ES. 26526 11.: JACSON VIEIRA DE ANDRADE, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Espírito Santo, nº 61, Jardim América, Cariacica-ES e CAROLINA CARVALHO PIMENTEL, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua João da Silva Abreu, nº 69/901, Praia do Canto, Vitória-ES. 26528 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 25 de novembro de 2019 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR SILVA BERTOLANI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Amarílio Lünz, nº 80, República, Vitória-ES e GLAUCIANE WRUCK, natural de Domingos Martins-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), gerente de operações, residente na Rua Audifax Barreto Duarte, N.º30, República, Vitória-ES. 23432 2.: VICTOR ANDREWS HARSCHE DA COSTA, natural de São Paulo-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico eletroeletronica, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 250, AP 304, Jardim Camburi, Vitória-ES e PÂMALLA LOPES CAMPOS, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonoma de vendas, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 250, AP 304, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23435 3.: RENATO MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Santos-SP, com 41 anos de idade, divorciado(a), classificador contabilista, residente na Rua Raymundo José de Sant'Ana, nº 35, Maria Ortiz, Vitória-ES e ROBERTA COUTINHO CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 900, Ed. Quefren 301, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23436 4.: FLAVIO PEREIRA DE CARVALHO, natural de Una-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley - Lado Ímpar, nº 281 , Jardim Camburi, Vitória-ES e ALECIA OLIVEIRA SOUZA, natural de Itanhém-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), manicure autônoma, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley - Lado Ímpar, nº 281 , Jardim Camburi, Vitória-ES. 23437 5.: WAGNER DE SOUZA RABELO, natural de Governador Valadares-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Rua Vitória Tackla, nº 54, Mata da Praia, Vitória-ES e KARINA TONOLI CEVOLANI, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Rua Vitória Tackla, nº 54, Mata da Praia, Vitória-ES. 23438 6.: MARCOS ANTÔNIO VIEIRA LOPES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Rua Cecília de Souza, nº 148, Maria Ortiz, Vitória-ES e SIDINEIA ALVES SANTOS, natural de Itaju do Colônia-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), Operador de caixa, residente na Rua Cecília de Souza, nº 148, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23439 7.: MARCELO MODESTO GUIMARÃES FREDERICO, natural de Belo Horizonte-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), gerente comercial, residente na Rua Eugenílio Ramos, nº 732, Ed, Mangarai Apto 303, Jardim da Penha, Vitória-ES e JENNIFER KENNEDY DA SILVEIRA FONSECA, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), bacharel em direito, residente na Rua Eugenílio Ramos, nº 732, Ed, Mangarai Apto 303, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23441 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de novembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL MERLO PARPAIOLA, natural de Colatina-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), cirurgião dentista, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3302, Aptº 1202, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e POLLYANNA COSTA DE SOUZA, natural de Itaboraí-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), atendente de consultório, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3302, Aptº 1202, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07413 2.: HENTONNY GOMES MATTIUZZI, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Leocádia Krause Martins, nº 500, Itapuã, Vila Velha-ES e THAÍS DUARTE ARAÚJO, natural de Carmo do Cajuru-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Leocádia Krause Martins, nº 500, Itapuã, Vila Velha-ES. 07414 3.: PATRICK ONOFRE GONÇALVES, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua 23 de Maio, nº 335, Centro, Vila Velha-ES e LUZIANY DALEPRANI, natural de Nova Venécia-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), médica, residente na Rua 23 de Maio, nº 335, Centro, Vila Velha-ES. 17997 4.: MARIANA LARANJA ROEDER, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Vinícius Torres, nº 240, Aptº 102, Ed Izabela, Praia da Costa, Vila Velha-ES e DAYANE FREIRE BARROS, natural de Anápolis-GO, com 36 anos de idade, divorciado(a), administradora de empresas, residente na Rua 15 de Novembro, nº 195, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 17998 5.: WILTON ELIAS TRINDADE DE CARVALHO JUNIOR, natural de Governador Valadares-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua São Paulo, 2255, Apt 706, Itapuã, Vila Velha-ES e SABRINA BELMOCK VOLPONI, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Av. São Paulo, 2255, Ap 706, Ed Solar Costa Azul, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES. 18000 6.: FERNANDO BARBOSA NETO, natural de Niterói-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), gerente de desenvolvimento de software, residente na Rua João Joaquim da Mota, 100, Ap 1303, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CINNDHY UM PÔRTO DE AZEREDO BREMENKAMP, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua São Mateus, nº 02, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 18002 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de novembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON MENEZES GOTTARDO, natural de Paragominas-PA, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Jataí, 91, Barcelona, Carapina, Serra-ES e ARIÁDINA COSTA SILVA, natural de Santo Antônio do Jacinto-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Beira Rio, 217, Centro, Santo Antônio do Jacinto-MG. 29398 2.: PHILIPE SOARES DA COSTA, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), coordenador de TI, residente na Rua Itapora, nº 20, Barcelona, Carapina, Serra- e DANIELLI DE JESUS DANIEL, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), especialista de contratos, residente na Rua Itapora, nº 20, Barcelona, Carapina, Serra-. 29399 3.: ELIAS FERNANDES ROSA JUNIOR, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Pinho, nº 207, Bloco 02 Apartamento 204, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e MEIRILANE DE ALMEIDA COSTA, natural de Jacareí-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), tecnico de enfermagem, residente na Rua Pinho, nº 207, Bloco 02 Apartamento 204, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29400 4.: MARCOS DAVID SANTOS NUNES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de monitoriamente, residente na Avenida Minas Gerais, 166, Ap 102, Ed 4, Setor A2, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e BARBARA SAVISA TEOBALDO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Minas Gerais, 166, Ap 102, Ed 4, Setor A2, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29401 5.: WELINTON SCHULTZ THOMAZ, natural de Teófilo Otoni-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), lapidado, residente na Rua Manoel de Oliveira Pinho, nº 2 , Planalto de Carapina, Carapina, Serra-ES e DANIELE SCHULTZ PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), tecnica em radiologia, residente na Rua Manoel de Oliveira Pinho, nº 2 , Planalto de Carapina, Carapina, Serra-ES. 29402 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de novembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTIANO AMBROSIO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Pedro Rosindo da Silva, N° S/N, do Quadro, Vitória-ES e MARYLANE DA ROSA GOMES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), saladeira, residente na Rua Pedro Rosindo da Silva, N° S/N, do Quadro, Vitória-ES. 16880 2.: JONHYLSON MENDONÇA ROCHA, natural de Santa Luzia-MA, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua José Rodrigues dos Santos, nº 104, Santo André, Vitória-ES e SANDY MARINA ANDRADE SOUSA, natural de Vargem Grande-MA, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Rodrigues dos Santos, nº 104, Santo André, Vitória-ES. 16881 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de novembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAMILLA DE OLIVEIRA GOMES MONTEIRO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), representante de atendimento, residente na Rua do Beijo, nº 68, Novo México, Vila Velha-ES e SERGIANY DE OLIVEIRA FRANCISCO, natural de Ipatinga-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua do Beijo, nº 68, Novo México, Vila Velha-ES. 232728248 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de novembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã