Proclamas - 26/10/2021

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEBERSON LOPES DOS SANTOS JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), tecnico em eletrotecnica, residente na Rua I, nº 641, Jardim de Alah, Cariacica-ES e MIRELLA RESENDE ALEXANDRE, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Edmilson Varejão, nº 49, Alto Lage, Cariacica-ES. 28244 2.: RODRIGO BATISTA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua União, nº 114, Operário, Cariacica-ES e KARINA MARGEM DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua União, nº 114, Operário, Cariacica-ES. 28246 3.: LUCAS RODRIGUES FURTADO, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar operacional, residente na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 70, Campo Grande, Cariacica-ES e MILLENA COSTA IGNACIO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), atendente de loja, residente na Rua Jerônimo Monteiro, nº 91, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 28277 4.: GILDO RICARDO BOREL, natural de Iúna-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), ajudante de metalúrgica, residente na Rua Santa Rita, nº 16, Mucuri, Cariacica-ES e LORENA FERREIRA SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Santa Rita, nº 16, Mucuri, Cariacica-ES. 28279 5.: FABIO JUNIOR DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de refrigeração, residente na Estrada Roda D'Agua, S/n, Roda D'Agua, Cariacica-ES e ADRIANA DIAS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Estrada Roda D'Agua, S/n, Roda D'Agua, Cariacica-ES. 28281 6.: RODRIGO COUTINHO BARROS, natural de Guaçui-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Rua Cel Olimpio Cunha, N°73, Campo Grande, Cariacica-ES e TAYARA PARAIBA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 05, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 28282 7.: IGOR FAIÇAL MARIANO DE FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Santa Fé, nº 43, Vila Palestina, Cariacica-ES e NATHALIA ALVERNAZ DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Av. Hugo Musso, nº 555, Apto 603, Ed Porto Seguro, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 28283 8.: LUCAS CONSTANTINO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor master, residente na Rua Padre Leandro Del Omo, nº 824, São Francisco, Cariacica-ES e ADRIANA SOUZA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Padre Leandro Del Omo, nº 824, São Francisco, Cariacica-ES. 28284 9.: RONALDO FONSECA MORAES, natural de Cariacica-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Waldemar Siepierski, nº 200, Rio Branco, Cariacica-ES e ANDRÉA ANHOLETE, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Waldemar Siepierski, nº 200, Rio Branco, Cariacica-ES. 28288 10.: CLAUDEMIR ALVES DOS SANTOS, natural de Ubaitaba-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), carregador, residente na Rua Guarapari, S/n, Vista Linda, Cariacica-ES e JOSIANE PEREIRA MATTA, natural de Nova Viçosa-BA, com 34 anos de idade, divorciado(a), embaladora, residente na Rua Guarapari, S/n, Vista Linda, Cariacica-ES. 28289 11.: AMILTON ALEXANDRE FILHO, natural de Galiléia-MG, com 62 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Rio Guaiba, nº 3, Santa Catarina, Cariacica-ES e ELIANA APARECIDA GOMES BRITO, natural de Itororó-BA, com 47 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Rio Guaiba, nº 3, Santa Catarina, Cariacica-ES. 28290 12.: SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 65 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua das Azaléias, nº 57, Alzira Ramos, Cariacica-ES e LUCIA MARIA DE SOUSA DUTRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 61 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua das Azaléias, nº 57, Alzira Ramos, Cariacica-ES. 28291 13.: RAFAEL CURCIO CASSIANO, natural de Cariacica-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico mecânico, residente na Rua S Paulo dos Apostolos, nº 36, Tucum, Cariacica-ES e MARINA LUCAS VALIM, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnica em edificações, residente na Rua Manoel Andrade, nº 33, Alto Boa Vista, Cariacica-ES. 28292 14.: JULIO CESAR RIBEIRO, natural de Governador Valadares-MG, com 56 anos de idade, solteiro(a), servente de obra, residente na Rua Vitória, nº 304, Jardim Botânico, Cariacica-ES e MARIA LAURENÇO DE PAULA, natural de Linopolis-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Viana, nº 94, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 28294 15.: WILLYS FELIPE DA SILVA, natural de Itaunas-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Santana, nº 40, Campo Grande, Cariacica-ES e NILZA LOYOLA, natural de Cariacica-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua Santana, nº 40, Campo Grande, Cariacica-ES. 28296 16.: RAILON JANUÁRIO GOMES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de armazem, residente na Rua Belém, S/nº, Mata da Praia, Cariacica-ES e SUEVELY AMARAL DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Belém, S/nº, Mata da Praia, Cariacica-ES. 28297 17.: ADEMAR MILARD FERREIRA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 71 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Expedito Garcia, nº 141, Ap 201, Campo Grande, Cariacica-ES e NELY MENESES PEREIRA, natural de Ilhéus-BA, com 80 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Avenida Expedito Garcia, nº 141, Ap 201, Campo Grande, Cariacica-ES. 28298 18.: ADRIAN DE SOUZA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), office-boy, residente na Rua Principal, nº 217, Rio Marinho, Cariacica-ES e MARIA EDUARDA POLICARPO DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Principal, nº 217, Rio Marinho, Cariacica-ES. 28299 19.: WAGNER DE VASCONCELLOS COELHO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), conferente de estoque, residente na Rua Vila Velha, nº 02, Vila Isabel, Cariacica-ES e MEIRIELE DA SILVA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Vila Velha, nº 02, Vila Isabel, Cariacica-ES. 28300 20.: GUILHERME ALVES DE FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Itamarati, nº 273, Dom Bosco, Cariacica-ES e LAYRA LOPES THOMAZ, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Itamarati, nº 273, Dom Bosco, Cariacica-ES. 28301 21.: DEIVID BHRAIAN DE SOUZA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de jardinagem, residente na Rua José Bonifácio, nº 03, Bandeirantes, Cariacica-ES e CAILANE PIRES VIEIRA DA VICTORIA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua José Bonifácio, nº 03, Bandeirantes, Cariacica-ES. 28302 22.: LEANDERSON FREIRE DAS CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Ernesto Che Guevara, nº 02, Lt 158, Padre Gabriel, Cariacica-ES e JAMILY SANTOS LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Ernesto Che Guevara, nº 02, Lt 158 Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28303 23.: IAGO DA SILVA VIDAL, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Elias Assef, nº 23, Sotema, Cariacica-ES e KAROLINE TEIXEIRA HERZOG, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Elias Assef, nº 23, Sotema, Cariacica-ES. 28304 24.: CHARLES DAS CHAGAS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), Mecânico, residente na Rua dos Motoristas, nº 272, Operário, Cariacica-ES e GISELI DE SOUZA GARCIA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua dos Motoristas, nº 272, Operário, Cariacica-ES. 28307 25.: HELIOMAR CEZÁRIO VEREDIANO, natural de Pancas-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Hermes Santório, nº 06, Jardim América, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA CALLEGARI, natural de Guairaçá-PR, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Hermes Santório, nº 06, Jardim América, Cariacica-ES. 28308 26.: JOHN LINHARES SILVA, natural de Conceição da Barra-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua Piúma, nº 50, Padre Gabriel, Cariacica-ES e LORRAYNE DE SOUZA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Minas Gerais, nº 420, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28309 27.: FERNANDO AUGUSTO SANTOS ALVES, natural de Itabuna-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Anchieta, nº 26, Jardim Botanico, Cariacica-ES e ERIKACIA DA CONCEIÇÃO LIMA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Anchieta, nº 26, Jardim Botanico, Cariacica-ES. 28311 28.: PETTERSON MAURILHO MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), ajudante geral, residente na End. José Carlos Da Fonseca, nº 32, Bela Aurora, Cariacica-ES e SUE HELEN AGUIAR DE MELLO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na End. José Carlos Da Fonseca, nº 32, Bela Aurora, Cariacica-ES. 28312 29.: RAFAEL MENDES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico segurança do trabalho, residente na Rua Manoel José da Silva, nº 35, Vera Cruz, Cariacica-ES e CAROLINE BREMER MACHADO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engelheira civil, residente na Rua Manoel José da Silva, nº 35, Vera Cruz, Cariacica-ES. 28313 30.: MARCELINO MARQUES, natural de Governador Valaderes-MG, com 53 anos de idade, viúvo(a), lider de manutenção, residente na Rua D, nº 09, Mucuri, Cariacica-ES e MARILENE GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua D, nº 09, Mucuri, Cariacica-ES. 28314 31.: CARLOS EDUARDO SCARDUA, natural de Itarana-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Viana, nº 65, Ap 403, Vila Capixaba, Cariacica-ES e CINTIA MARTINS TELES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Rua Viana, nº 65, Ap 403, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 28315 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 25 de outubro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS VINÍCIUS ALVES GOMES, natural de Ribeirão das Neves-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Santa Helena, nº 21, Aparecida, Cariacica-ES e SÂMELA SANTOS DA VICTÓRIA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Júpiter, nº 25, Planeta, Cariacica-ES. 13974 2.: HIGOR BARBOSA ZABIN, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), assistente operacional, residente na Avenida Florentino Avidos, nº 17, Tucum, Cariacica-ES e DAYANA BERNARDO DE ASSIS, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnica saúde bucal, residente na Rua General Ozório, nº 28, Santa Luzia, Cariacica-ES. 13985 3.: PAULO EDUARDO OLIVEIRA CELINI, natural de Campinas-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua São Paulo, nº 120, Porto de Santana, Cariacica-ES e HELLEN LOUBAC BENFICA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua São Paulo, nº 120, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13987 4.: FELICIO RIBEIRO TRANCOSO FILHO, natural de Viana-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Cleto Trancoso, nº 37, Itacibá, Cariacica-ES e FERNANDA PEREIRA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na rua Cleto Trancoso, nº 37, Itacibá, Cariacica-ES. 13997 5.: HEBERT LUIS DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua Evangélica, nº 35, Bela Vista, Cariacica-ES e CRISTINA DA SILVA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Evangélica, nº 35, Bela Vista, Cariacica-ES. 14027 6.: AURELITO DOS SANTOS, natural de Gongogi-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Tupiniquim, nº 10, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e FRANCINE GOMES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Tupiniquim, nº 10, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 14053 7.: NEVITON SOUZA SANTOS, natural de Aracaju-SE, com 40 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Setenta e Seis, nº 89, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e SAMARA PORTO DE CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua Setenta e Seis, nº 89, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 14056 8.: GABRIEL FRANÇA MATIAS, natural de Neópolis-SE, com 25 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Bela Vista I, nº 37, Aparecida, Cariacica-ES e MEYRIELLY SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bela Vista I, nº 37, Aparecida, Cariacica-ES. 14057 9.: MARCOS VALERIO VIEIRA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Santo Antônio, nº 19, Itacibá, Cariacica-ES e ALZIRA SANTE BINDA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Rua Santo Antônio, nº 19, Itacibá, Cariacica-ES. 14059 10.: JOUBERT MILER VIEIRA MOUSINHO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, nº 130, Itacibá, Cariacica-ES e ALINE GÓLTARA BARRETO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Padre Ozório, nº 4, Graúna, Cariacica-ES. 14062 11.: RENATO DIVINO DE SANTANA, natural de Itabela-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), carregador, residente na Avenida Pedro Fontes, S/nº, Padre Mathias, Cariacica-ES e CRISLANE FAGUNDES DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Pedro Fontes, S/nº, Padre Mathias, Cariacica-ES. 14064 12.: LEONAN DA SILVA JESUS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro, residente na Rua Dom Pedro II, nº 5, Flexal I, Cariacica-ES e INGRID LIMA FURTADO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Dominique, Nº 39, Flexal II, Cariacica-ES. 14068 13.: WLADSON FERREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), gerente de produção, residente na Rua Jamy Amorim, nº 452, Vila Merlo, Cariacica-ES e CAROLINE MENDES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de estoque, residente na Rua Jamy Amorim, nº 452, Vila Merlo, Cariacica-ES. 14070 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 25 de outubro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY DOS SANTOS ALVES, natural de Arujá-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Guanabara, Nº 293, Aviso, Linhares-ES e MÔNICA EDUARDO DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Avenida Guanabara, Nº 293, Aviso, Linhares-ES. 11408 2.: EDVALDO SALES CALDEIRA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Avenida Araucária, nº 1377, Movelar, Linhares-ES e MARIA GORETE FUZARI, natural de Rio Bananal-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Avenida Araucária, nº 1377, Movelar, Linhares-ES. 11409 3.: ROMÁRIO PEREIRA DA SILVA, natural de Porto Seguro-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Maria Carmen Almenara Calmon, S/n, Planalto, Linhares-ES e EMILLI PINHA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Rua Maria Carmen Almenara Calmon, S/n, Planalto, Linhares-ES. 11410 4.: ROGÉRIO OLIVEIRA GOMES, natural de São Benedito-CE, com 28 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Senador Teotônio Vilela, nº 26, Juparanã, Linhares-ES e KAMILE DE JESUS SOARES, natural de Betim-MG, com 16 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Senador Teotônio Vilela, nº 26, Juparanã, Linhares-ES. 11411 5.: JOÃO VITOR MARÇAL MOURA, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Santo Suave, nº 5, São José, Linhares-ES e MARIA EDUARDA DA SILVA CASTRO, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Santo Suave, nº 5, São José, Linhares-ES. 11412 6.: ADILSON DA SILVA SANTOS, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), magarefe, residente na Rua Doutor Ocir Silva Ramos, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES e ROSELI DE JESUS SANTOS, natural de Simão Dias-SE, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Doutor Ocir Silva Ramos, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES. 11413 7.: ANDRÉ SANTOS CUZINI, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), montador, residente na Rua Artur Pinto Santana, S/n, Interlagos, Linhares-ES e SIDINÉIA APARECIDA DAMASO, natural de Rio Bananal-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Artur Pinto Santana, S/n, Interlagos, Linhares-ES. 11414 8.: YURI BÔA BATISTA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista fiscal, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 60 , Interlagos, Linhares-ES e ADRIELLY DE JESUS PENHA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), tec. pedagógica, residente na Rua Antônio Jovita Ferreira, S/n, Bebedouro, Linhares-ES. 11415 9.: RAFAEL DA SILVA NUNES, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Valdevino Gonçalves, nº 1065, Movelar, Linhares-ES e ELANE DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Valdevino Gonçalves, nº 1065, Movelar, Linhares-ES. 11416 10.: LEANDRO PARMAGNANI PIANCA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Tiradentes, nº 2504, Interlagos, Linhares-ES e ELIETE BARBOSA TIAGO, natural de Pinheiros-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Tiradentes, nº 2504, Interlagos, Linhares-ES. 11417 11.: FELIPE ROBERTO VIDIGAL DE SOUZA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rodovia BR-101 Norte, Rio Quartel, Linhares-ES e SAMYRA MARIA NASCIMENTO LOPES, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Anchieta, nº 5, Nova Esperança, Linhares-ES. 11418 12.: DIENYSON SILVA SOUZA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), ajudante prático, residente na Avenida João Soprani, S/n, Farias, Linhares-ES e LUANA MARION DE ARAÚJO, natural de Pedro Canário-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 249, Centro, Linhares-ES. 11419 13.: HENRIQUE VENTURINI ANGELI, natural de Santa Teresa-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), agrônomo, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, nº 755, Planalto, Linhares-ES e DÉBORA MORO SOELA, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), agrônoma, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, nº 755, Planalto, Linhares-ES. 11420 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 25 de outubro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ CARLOS DE SOUZA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Engenheiro Rubens Bley, Itararé, Vitória-ES e LUANNA BASTOS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Rua José Martins da Cunha, República, Vitória-ES. 24939 2.: JOHN ALBERT RADINZ BATISTA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar prevenção de perdas, residente na Rua Helena Palhares, Jardim da Penha, Vitória-ES e JOYCE AMANCIO SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), monitora de informática, residente na Rua Helena Palhares, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24943 3.: PAULO CEZAR BRAGA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 64 anos de idade, solteiro(a), microempresário, residente na Rua Professor Renato Ribeiro dos Santos, Maria Ortiz, Vitória-ES e SHIRLEY CHRISTINE CAMPOS, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 57 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Dionysio Abaurre, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24944 4.: LEONARDO CARMONA TRINDADE, natural de Belém-PA, com 37 anos de idade, solteiro(a), consultor desenvolvedor nível III, residente na Rua Alípio da Costa e Silva, Jardim Camburi, Vitória-ES e CAMILA MENEZES TÔRRES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Alípio da Costa e Silva, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24945 5.: VALÉRIO JÚNIOR BITENCOURT DE SOUZA, natural de Pinheiros-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, Jardim Camburi, Vitória-ES e FABIANA DOS SANTOS RIGO, natural de Itanhém-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24946 6.: SÁVIO LOZZER BITTENCOURT, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Orlando Caliman, Jardim Camburi, Vitória-ES e LUISA CARNEIRO GOMES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), veterinária, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24947 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de outubro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAPHAEL BARTH, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), estoquista, residente na Rua Domineu Rody Santana, S/nº, Manguinhos, Serra-ES e POLIANE LAILA MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), secretária, residente na Rua Domineu Rody Santana, S/nº, Manguinhos, Serra-ES. 32444 2.: JORGE PAULO SILVA SANTOS, natural de Maiquinique-BA, com 49 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Avenida Colares Júnior, nº 353, Vila Nova de Colares, Serra-ES e NÚBIA DIAS FIGUEIREDO, natural de Ilhéus-BA, com 46 anos de idade, Divorciada(o), cozinheira, residente na Avenida Colares Júnior, nº 353, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32489 3.: MANOEL FERREIRA DA SILVA, natural de Itanhém-BA, com 42 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Beco Flor de Maio, S/n , Feu Rosa, Serra-ES e JOANA D'ARC DA SILVA, natural de Pequiá-ES, com 60 anos de idade, Divorciada(o), porteira, residente na Beco Flor de Maio, S/n , Feu Rosa, Serra-ES. 32516 4.: VITOR HUGO DA COSTA COSMO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Recife, nº 441, Jardim Limoeiro, Serra-ES e PATRÍCIA DA SILVA NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), eletricista, residente na Rua Recife, nº 441, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32519 5.: ALCIDES FERREIRA DE SOUZA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 91 anos de idade, Viúvo(a), pedreiro aposentado, residente na Rua João Vieira, nº 49, Laranjeiras Velha, Serra-ES e ANGELINA ALVES DE SOUZA, natural de Aimorés-MG, com 65 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua João Vieira, nº 49, Laranjeiras Velha, Serra-ES. 32528 6.: ADALTO DA SILVA SOUZA, natural de Pinheiros-ES, com 53 anos de idade, Divorciado(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Domineu Rody Santana, nº 240, Ourimar, Serra-ES e EDINEUZA PEREIRA ANDRADE, natural de Afonso Cláudio-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Domineu Rody Santana, nº 240, Ourimar, Serra-ES. 32532 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de outubro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE GOMES LIMA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Virgilio Vidigal, nº 57, Horto, Vitória-ES e NAIANA MORAES DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheira de produção, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 2050, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19341 2.: VITOR DE ASSIS GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Sete, nº 20, Aptº 802, Conj. Morada Praia, Ed. Arpoador, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ANA PAULA FERNANDES DA SILVA, natural de Goiânia-GO, com 23 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Fortaleza, nº 777, Itapuã, Vila Velha-ES. 19371 3.: VINÍCIUS SCALDAFERRO ALVES, natural de Colatina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Tancredo de Almeida Neves, Nº 50, Vista da Penha, Vila Velha-ES e HERICA SOARES BARCELOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Aguiar Lemos, Nº 78, Vista da Penha, Vila Velha-ES. 19372 4.: PHELIPE DA SILVA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Aracati, N° 54, Glória, Vila Velha-ES e BRUNA CAMPOS LYRIO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), estatista, residente na Rua Caetes, N° 215, Glória, Vila Velha-ES. 19373 5.: SANDERLEI FIRMINO VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Itabaiana, nº 415, Mar Egeu, T. C, Aptº 1201, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e BARBARA PEREIRA PERONI, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Itabaiana, nº 415, Torre C, Aptº 1201, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19374 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de outubro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL DE ALMEIDA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Escadaria Sirilo Rio Mar, nº 28, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e ANA BEATRIZ FERREIRA LIMA, natural de Camacan-BA, com 19 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Escadaria Orozimbo Nascimento, nº S/n, Grande Vitória, Vitória-ES. 17577 2.: TULLIO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Maria Antônia de Jesus, nº 15, Resistência, Vitória-ES e ROSINÉLIA FERREIRA CRUZ, natural de Alcobaça-BA, com 45 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Maria Antônia de Jesus, nº 15, Resistência, Vitória-ES. 17578 3.: RONALDO ALVES SOARES, natural de Itabuna-BA, com 42 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Travessa Nossa Senhora da Penha, nº 47, Bela Vista, Vitória-ES e ANGELICA ARAUJO CIRILO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Travessa Nossa Senhora da Penha, nº 47, Bela Vista, Vitória-ES. 17581 4.: RODRIGO DE ARAUJO NUNES, natural de Castro Alves-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Oito de Julho, nº 91, Grande Vitória, Vitória-ES e ALINE RIBEIRO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Oito de Julho, nº 91, Grande Vitória, Vitória-ES. 17582 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de outubro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR DA COSTA HONORATO DE SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Doutora Odette Braga Furtado, 316, Vitória-ES e GABRIELA PELLES SCHNEIDER, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Doutora Odette Braga Furtado, nº 316 , Enseada do Suá, Vitória-ES. 25112 2.: LEONARDO SOUSA MACIEL, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua São Marcos, nº 25, Santos Dumont, Vitória-ES e NINTHYAIRA DA COSTA SCABELLO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Piracicaba, nº 03, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 25113 3.: ÁLISSON AGIB SOUZA CABRAL, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Desembargador Sampaio, nº 602, Praia do Canto, Vitória-ES e BRUNELI DE OLIVEIRA MIRANDA CABREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), bacharel em direito, residente na Rua Desembargador Sampaio, nº 602, Praia do Canto, Vitória-ES. 25114 4.: JADEIR PINTO GONÇALVES MONTEIRO, natural de Ubá-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Saturnino de Brito, 1075, Apartamento 1302, Praia do Canto, Vitória-ES e RAIANY PAVAN FABRES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua São Domingos, nº 25, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 25115 5.: LEONARDO FIRMINO COSTA, natural de Vitória-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, residente na Rua Daniel Abreu Machado, nº 500, Gurigica, Vitória-ES e BRUNA APARECIDA DA SILVA, natural de Colatina-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão estudante, residente na Rua das Angélicas, nº 15, Santo André, Cariacica-ES. 25099 (Republicado por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de outubro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO ALBANO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), ourives, residente na Rua dos Coleiros, nº 20, Fé e Raça, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LETÍCIA KAROLYNE MARTINS LOUZADA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Irineu Hermógenes dos Santos, nº 20, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04873 2.: RONDINELE BATISTA LIMA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, viúvo(a), operador de moinho, residente na Rua Gladstone Fernandes Coelho, Fundos, s/nº , Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANNA CRISTINA DA SILVA GOMES, natural de Alegre-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Gladstone Fernandes Coelho, Fundos, s/nº , Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04876 3.: BRUNO FERREIRA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Educador físico, residente na Rua Antônio Cardoso Coelho, nº 10, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MAIARA FERREIRA ROCHA, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Agente de hospitalidade, residente na Rua Antônio Cardoso Coelho, nº 10, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04878 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 25 de outubro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: MIGUEL ANGELO CELÇO SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Treze, nº 22, Vila Nova, Vila Velha-ES e TALITA SOUZA SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Treze, nº 22, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232729399 2.: CRISTIANO BARCELOS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Estrada Capuaba, nº 37, Ataíde, Vila Velha-ES e MANOELA CONCEIÇÃO DO CARMO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Estrada Capuaba, nº 37, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729400 3.: FABIANO SANTANA LEITE, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Trinta e Oito, nº 52, Santa Mônica, Vila Velha-ES e PATRÍCIA PEREIRA REIS, natural de São Luis-MA, com 33 anos de idade, solteiro(a), operadora de loja, residente na Rua Trinta e Oito, Nº52, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 232729401 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de outubro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIESTE DE JESUS SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 46 anos de idade, Divorciado(a), Pedreiro, residente na Avenida Muriaé, N° 16, Barramares,, Vila Velha-ES e CELMA DOS PASSOS, natural de SANTOS-SP, com 48 anos de idade, Divorciada(o), Operadora de caixa, residente na Avenida Muriaé, N° 16, Barramares,, Vila Velha-ES. 09112 2.: PATRICK HENRIQUE DE SOUZA, natural de Itabuna-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Avenida Transamazônica, nº 66, Barramares, Vila Velha-ES e AMANDA MONTEIRO GOMES, natural de Italva-RJ, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Transamazônica, nº 66, Barramares, Vila Velha-ES. 09113 3.: DIEGO CAVALCANTE DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), Embalador, a mão, residente na Av Antonio Elias do Espirito Santo nº 14, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e SARA DEGUCHI BATISTA, natural de São Paulo-SP, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Av Antonio Elias do Espirito Santo nº 14, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 09114 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de outubro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS QUINTELA MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), engenheiro de software, residente na Rua Muniz Freire, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES e ADNA PEREIRA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), instrutora, residente na Rua Governador Valadares, 700, Nova Carapina I, Serra-ES. 11271 2.: WAGNER GONÇALVES DE ANDRADE, natural de Vitoria-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), vigilante patrimonial, residente na Rua Arthur da Silva Peixoto, nº 02, São Lourenço, Serra-ES e CARLIANI GONÇALVES RAMALHO, natural de Nova Venécia-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Arthur da Silva Peixoto, nº 02, São Lourenço, Serra-ES. 11309 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de outubro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO WINGLER GOMES, natural de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Projetada, nº 01, Candéus, Itapemirim-ES e MILENA BRILHANTE DUARTE, natural de Marataízes-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Projetada, nº 01, Candéus, Itapemirim-ES. 14186 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 25 de outubro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALDO BARBOSA RODRIGUES, natural de Cariacica-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Guarapari, nº 27, Marcílio de Noronha, Viana-ES e MÔNICA JANUÁRIO DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Guarapari, nº 27, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07464 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 25 de outubro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: MARCOS VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 24 de dezembro de 1990, estado civil solteiro, residente na Rua Alcides Rodrigues Sales, S/n, Nova Belém em Viana-ES & JOICY DANIELLA CARVALHO HIME, nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, nascida em 18 de julho de 1997, estado civil solteira, residente na Rua José Carvalho, S/n, Araçatiba em Viana-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 25 de outubro de 2021 Walmir de Oliveira Ricco Tabeliã e Oficial Interino CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: FABRICIO DIAS DE OLIVEIRA, natural de Irupi-ES, com 35 anos de idade, divorciado, lavrador, residente e domiciliado no lugar denominado São Domingos Pequeno, zona rural, Brejetuba-ES e KARLA DA SILVA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no lugar denominado São Domingos Pequeno, zona rural, Brejetuba-ES - 001036. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 25 de outubro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã