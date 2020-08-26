Arquivos & Anexos
Proclamas - 26/08/20
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: SERGIO DA SILVA, natural de Engenheiro Beltrão-PR, com 43 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Boa Esperança, nº 06, Guaraciaba, Carapina, Serra-ES e ROSA MARIA DA COSTA, natural de Serra-ES, com 50 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Boa Esperança, nº 06, Guaraciaba, Carapina, Serra-ES. 30223 2.: JULIANO INHANQUE DA CRUZ, natural de Nova Venecia-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), tecnico em eletrica, residente na Rua Aristides Corrêa,340, Pitanga, Carapina, Serra-ES e BRUNA APARECIDA FRANZIN SOUZA, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Aristides Corrêa,340, Pitanga, Carapina, Serra-ES. 30337 3.: MAURO LUCIO SOUZA LIMA, natural de Pinheiros-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Minas Gerais, nº 505, Bicanga, Carapina, Serra-ES e VANEIDE DA SILVA ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Comerciária, residente na Rua Minas Gerais, 505, Bicanga, Carapina, Serra-ES. 30340 4.: CLAUDINEI RAMOS DE OLIVEIRA, natural de Ipatinga-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), encarregado de tubulação, residente na Rua dos Colibris, nº 33, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e EDICÁSSIMA FREITAS DA VITÓRIA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua dos Colibris, nº 33, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 30341 5.: MARCOS DOS REIS PAIXÃO, natural de Mogi das Cruzes-SP, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Marataízes, nº 250, Valparaíso, Carapina, Serra-ES e PATRICIA CRISTINA CARVALHO FAGUNDES, natural de Resplendor-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), gerente de loja, residente na Rua Marataízes, nº 250, Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 30342 6.: PAULO DE CARVALHO LUNA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Eletromecânico, residente na Conjunto Habitacional Etapa II, B707A, Apt. 401, Castelândia, Carapina, Serra-ES e DAIJANE ALVES LUCIANO DA SILVA, natural de Baixo Guandu-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Conjunto Habitacional Etapa II, B707A, Apt. 401, Castelândia, Carapina, Serra-ES. 30343 7.: GUSTAVO LOPES PANDOLFI, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de etal, residente na Rua Giovani Modenesi, nº 39, Jequitibá, Aracruz-ES e AMANDA MORAES ROSA, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Ruthléa de Oliveira Magno, nº 15, André Carloni, Carapina, Serra-ES. 30344 8.: GUILHERME COSTA DAS CHAGAS, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Pelé, nº 11, Setor América- Cidade Continental, Carapina, Serra-ES e LAÍS BUSSULAR ROMÃO, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Pelé, nº 11, Setor América- Cidade Continental, Carapina, Serra-ES. 30345 9.: RENATO DE OLIVEIRA EMILIO, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), atleta profisional, residente na Rua das Emas, nº 42, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES e RAYSSA CAROLINE ALVES DE MELO DUOBA NERI, natural de Belo Horizonte-MG, com 24 anos de idade, Solteira(o), extencionista de cilios, residente na Rua das Emas, nº 42, Porto Canoa, Carapina, Serra-ES. 30356 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de agosto de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: EZEQUIAS DA ROCHA REZENDE, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Rua Domingos Barbosa, Nº 367, Bebedouro, Linhares-ES e ESTÉFANY DIAS BAPTISTA, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), desempregada, residente na Rua Ipê, S/n, Movelar, Linhares-ES. 10321 2.: FLAVIANO BARBOSA GUELER, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), agente penitenciário, residente na Rua São Sebastião, S/n, Lt 06, Qd 27, Nova Esperança, Linhares-ES e DAYANE BRAVIN DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua Amelio Marchetti, 384, Bairro Planalto,, Linhares-ES. 10322 3.: BRENO SEVERO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de motorista, residente na Rua Presidente Castelo Branco, nº 36, Juparanã, Linhares-ES e MARIA GABRIELA MAGNAGO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Presidente Castelo Branco, nº 36, Juparanã, Linhares-ES. 10323 4.: BRUNO VENÂNCIO SANTOS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua José Bonifácio, nº 1299, Interlagos, Linhares-ES e JHULIENE MARTINS DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), coordenadora, residente na Rua José Bonifácio, nº 1299, Interlagos, Linhares-ES. 10324 5.: ELIZEU DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), armador, residente na Rua Eracy de Aguiar Barbosa, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES e ANA PAULA DE AMORIM RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Eracy de Aguiar Barbosa, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES. 10325 6.: WANDERSON DAS NEVES SOUZA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Guaxe, Nº 0, Guaxe, Linhares-ES e JAQUELINE DE OLIVEIRA RODRIGUES, natural de Conceição da Barra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de farmácia, residente na Rua Antônio Soares, nº 449, Santa Cruz, Linhares-ES. 10326 7.: ADAUTO ALVES DE LIMA, natural de São Gabriel-ES, com 63 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Josina Silveira, nº 892, Fonte Grande, Linhares-ES e JOANA MARIA CARDOSO DA SILVA, natural de Jucurutu-RN, com 55 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Josina Silveira, nº 892, Fonte Grande, Linhares-ES. 10327 8.: RONDINELI AGUIAR DOS SANTOS, natural de Nova Venécia-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Avenida Espírito Santo, nº 145, Canivete, Linhares-ES e VANILSA GONÇALVES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), auxilar técnico laboratório, residente na Avenida Espírito Santo, nº 145, Canivete, Linhares-ES. 10328 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 25 de agosto de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ANDRÉ NASCIMENTO FLORES, natural de Caravelas-BA, com 38 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua dos Colibris, 01, Planalto, Aracruz-ES e JOSIENE DAVID DOS SANTOS, natural de João Neiva-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Palmeiras, 167, Floresta, João Neiva-ES. 12911 2.: PAULO BRUNO SOARES CARVALHO, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Mário Pinheiro da Silva Filho, S/nº, Limão I, Aracruz-ES e TAINARA CRUZ DOS ANJOS, natural de Pinheiros-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Mário Pinheiro da Silva Filho, S/nº, Limão I, Aracruz-ES. 12912 3.: MANOEL RIBEIRO DA SILVA, natural de Mutum-MG, com 59 anos de idade, divorciado(a), Mestre de obras, residente na Rua Rio Santa Maria, nº 852, Bela Vista, Aracruz-ES e EDIANE SIMORA RAMOS, natural de Aracruz-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Santa Barbara, N° 07, São Clemente, Aracruz-ES. 12913 4.: JOSE LUIZ PEROBA, natural de São Mateus-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Presidente Kennedy, S/nº, Fátima, Aracruz-ES e MARLI CAETANO, natural de Boa Esperança-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Presidente Kennedy, S/nº, Fátima, Aracruz-ES. 12914 5.: MAGNO LUCIO FELICIO PESSOA SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 17 anos de idade, solteiro(a), ajudante de marceneiro, residente na Rua Cinco S/n°, Vila Nova, Aracruz-ES e EMILLY DOS REIS CAMPOS, natural de João Neiva-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Azaléia, nº 06, São Marcos, Aracruz-ES. 12915 6.: JADIVAN PEREIRA ROCHA, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Rio Santa Maria, nº 29, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e ANA CAROLINA DE SOUSA RODRIGUES, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rio Santa Maria, nº 29, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 12916 7.: FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO, natural de Aracruz-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Geny Gonçalves Suella, nº 23, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES e VERÔNICA VIANA DE ALMEIDA, natural de Maiquinique-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), técnico em administração, residente na Rua Geny Gonçalves Suella, nº 23, Vila Nova, Aracruz-ES. 12917 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 25 de agosto de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro de Segurança, residente na Rua Oswaldo Bastos de Souza Freitas, nº 105, Ed. Alzira Grasselli, Jardim Camburi, Vitória-ES e ELYANNE FERREIRA DA SILVA BORGES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Oswaldo Bastos de Souza Freitas, nº 105, Ed. Alzira Grasselli, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23933 2.: RENAN GIARETTA BRUNORO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Pedro Busatto, nº 170, Apto 801, Jardim Camburi, Vitória-ES e MÁRJORE BEZERRA DE MENEZES SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), bióloga, residente na Rua Arnaldo Loureiro, S/n, LT 03 Qd. 00, Vera Cruz, Cariacica-ES. 23937 3.: RAPHAEL AMBROZINI SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rua Carlos Alves , nº 13, Praia Do Sua, Vitória-ES e LYVIA ROSTOLDO MACEDO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Presidente Café Filho, nº 20, República, Vitória-ES. 23938 4.: ADELSON MARQUES, natural de Colatina-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), vistoriador, residente na Rua Sólon Borges, nº 107, 2º Pavimento, Solon Borges, Vitória-ES e CRISTINA MACEDO LUGON, natural de Muqui-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública estadual, residente na Avenida Cezar Hilal 1181, nº 1181, Ed. Castelamare Apto 204, Santa Lúcia, Vitória-ES. 23939 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de agosto de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERMINIO CHRIST JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Blumenal, nº 10, Bela Vista, Cariacica-ES e CRISLAINE PEGORETTI SANTANA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Blumenal, nº 10, Bela Vista, -ES. 13057 2.: DIEGO DE SOUZA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Onze, nº 19, Bairro Prolar, Cariacica-ES e JULIANA BASTOS MORAIS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de embalagens, residente na Rua Onze, nº 19, Bairro Prolar, Cariacica-ES. 13058 3.: LUCAS PINHEIRO VIANA ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Travessa Colatina, S/nº, Nova Brasília, Cariacica-ES e DAIANY DE SOUZA FERREIRA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), tosadora, residente na Travessa Colatina, S/nº, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13060 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 25 de agosto de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE COMARCA DA CAPITAL (SUCURSAL) Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHARLES MARINS DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 2009, Aribiri, Vila Velha-ES e THALITA FERNANDES ALVES DA SILVEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 26 anos de idade, divorciado(a), zeladora, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 2009, Aribiri, Vila Velha-ES. 07679 2.: MAYCON JACOBOSQUE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Açougueiro, residente na Rua Henrique Rosetti, nº 27, Itacibá, Cariacica-ES e JEANE SILVA SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), Zeladora, residente na Rua Érico Veríssimo, nº 21, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 07680 3.: ROBERTO JUNIO HECHER DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), gerente de cobrança, residente na Rodovia Do Sol, Nº2670, Ed, Vernazza, Apto. 602, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e KÉLLYM KAREM BRAGA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), assistente de RH, residente na Rodovia Do Sol, Nº2670, Ed, Vernazza, Apto. 602, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07683 4.: LUIZ CLAUDIO LEONEL KELLER, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro ambiental, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória-ES, com residência e domicílio na Rua Antônio Régis dos Santos, nº 462, Apartamento 702, Torre 1, Itapuã, em Vila Velha-ES e KARINA OVERNEI SERAFIM, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, com trinta e nove (39) anos de idade, estado civil divorciada, natural de Linhares-ES, com residência e domicílio na Rua Antônio Régis dos Santos, 462, Apartamento 702, Torre 1, Itapuã, em Vila Velha-ES. (Republicação por Incorreção). Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de agosto de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Jânio Quadros, nº 201, Jucutuquara, Vitória-ES e MILENA COSTA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Paulo Silva, nº 207, José de Anchieta II, Serra-ES. 24084 2.: RIVELINO DA CONCEIÇÃO MACHADO, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, Solteiro(a), Ajudante de padeiro, residente na Rua Raymundo Custódio Rodrigues, nº 163, Itararé, Vitória-ES e SIMONE CRISTINA ALVES COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Raymundo Custódio Rodrigues, nº 163, Itararé, Vitória-ES. 24088 3.: LUCIANO ALVES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de produção, residente na Rua José Martins da Silva, nº 522, Forte São João, Vitória-ES e SULAMITA DE ALMEIDA DOS SANTOS, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José Martins da Silva, nº 522, Forte São João, Vitória-ES. 24089 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de agosto de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ÉRIC DOS SANTOS SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 90, Vila Capixaba, Cariacica-ES e ACSA KAROLINE SILVA TOSTA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Oito de Junho, nº 8, Grande Vitória, Vitória-ES. 17076 2.: GABRIEL CLARINDO DE MOURA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Manoel Rosindo, nº 17, São Pedro, Vitória-ES e KAROLAINY CRUZ DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manoel Rosindo, nº 17, São Pedro, Vitória-ES. 17077 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de agosto de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENAN BAPTISTA ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de projetos, residente na Rua Pau Brasil, nº 8, José de Anchieta, Serra-ES e ANNA MIRELLA NUNES BORGES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), pedagoga, residente na Rua José Francisco Cajueiro, nº 02, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728610 2.: RAFAEL HONORIO DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), operador inspetor de carga, residente na Rua Godofredo Schineider, nº 11, Santa Inês, Vila Velha-ES e RAYRA POSSATTO GAUDIO BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Godofredo Schineider, Nº 11, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728611 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de agosto de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUTIERES GOMES ATAYDE, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Avenida França, S/nº, Bloco 27, Apto 203, Jabaete, Vila Velha-ES e GINESA GOMES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida França, S/nº, Bloco 27, Apto 203, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08423 2.: IVANCLEY OLIVEIRA VARGENS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Colifornia, N° 701, Barramares, Vila Velha-ES e JAQUELINE LORENÇO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Minas Gerais, Nº465, João Goulart, Vila Velha-ES. 08425 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de agosto de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDEIR PARMEZANI, natural de Colatina-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), pizzaiolo, residente na Assentamento Nova Esperança, sem Número, Distrito de Riacho,, Aracruz-ES e LEILIANE CHAVES, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), trabalhadora rural, residente na Assentamento Nova Esperança, sem Número, Distrito de Riacho,, Aracruz-ES. 00595 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 25 de agosto de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE WETLER JUNIOR, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), carteiro, residente na Rua Rosalina Maria Alves, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES e KARINA MAGALHÃES PEÇANHA, natural de Iconha-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Rosalina Maria Alves, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES. 01451 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 25 de agosto de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ODAIR JOSÉ GAVAZZA, natural de Cacoal-RO, com 32 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Córrego do Ouro, Zona Rural, Pendanga, Ibiraçu-ES e EYSHILA DOS SANTOS VALERIANO, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Córrego do Ouro, Zona Rural, Pendanga, Ibiraçu-ES. 00830 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 25 de agosto de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATIAS SCHEIDEGGER GOMES, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 44 anos de idade, Divorciado(a), lanterneiro, residente na Rua Projetada, S/nº, Maraguá, Itapemirim-ES e FERNANDA SANT'ANA LUCAS SILVA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Projetada, S/nº, Maraguá, Itapemirim-ES. 13945 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 25 de agosto de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO FERREIRA QUADRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), Caldereiro, residente na Fazenda Aruaba, Zona Rural, Muribeca, Serra-ES e SHIRLEY DE OLIVEIRA CORRÊA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 58 anos de idade, Viúva(o), autônoma, residente na Fazenda Aruaba, Zona Rural, Muribeca, Serra-ES. 00085 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de agosto de 2020 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAMIÃO FERNANDES LIMA, natural de Alegre-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Ltm Clerio Moulin, Alegre-ES e LUCIENE ANASTACIO BARBOSA, natural de Alegre-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), empregada doméstica, residente na Rua Ana Borges Barbosa, nº 175, 1ª Andar, Guararama, Alegre-ES. 03414 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 25 de agosto de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil