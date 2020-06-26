Proclamas - 26/06/20
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODOLFO ALMEIDA E SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Angelim Da Mata, 353, Residencial Centro da Serra, Serra-ES e MARIANA DE SOUSA BARCELLOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Angelim Da Mata, Residencial Centro da Serra, Serra-ES. 10133 2.: JOSÉ IAMAQUES MARTINS, natural de Pancas-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Paraná, 152, Planalto Serrano, Serra-ES e ANA PAULA PINTO, natural de Belo Horizonte-MG, com 45 anos de idade, Divorciada(o), costureira, residente na Rua Baixo Guandu, 91, Jardim Carapina, Serra-ES. 10134 3.: JOSÉ CARLOS DA SILVA, natural de Afonso Claudio-ES, com 33 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Camburi, 06, Maria Niobe, Serra-ES e JESSICA DA CONCEIÇÃO PERIQUITO, natural de Arcoverde-PE, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Camburi, 06, Maria Niobe, Serra-ES. 10139 4.: LUCAS DE OLIVEIRA MIRANDA, natural de Conceição da Barra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Dalila,15, Caçaroca, Serra-ES e RAYELLE PASSOS JACINTO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Barauna, S/n, Lt 13, Qd 46, Residencial Centro da Serra, Serra-ES. 10146 5.: MARCIO CORRÊA DAS NEVES, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de video-monitoramento, residente na Avenida Nogueira, nº 122, Vista da Serra II, Serra-ES e ELIZÂNGELA EVA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Nogueira, nº 122, Vista da Serra II, Serra-ES. 10148 6.: EDMILSON GONÇALVES FERREIRA FILHO, natural de Colatina-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), encarregado de hortifruti, residente na Rua Corinthians, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES e MONICK SILVA BARROS, natural de Mantena-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Corinthians, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10155 7.: HERLAN ALVES VIEIRA, natural de Nova Viçosa-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Boa Esperança, nº 472, Jardim da Serra, Serra-ES e GABRIELA FIRMINO RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), representante comercial, residente na Rua Boa Esperança, nº 472, Jardim da Serra, Serra-ES. 10162 8.: FRANCES MAYCON DE OLIVEIRA, natural de Mantena-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico de vendas, residente na Rua Nova Venécia, 471, Colina da Serra, Serra-ES e MYCHELLE DA SILVA POLITO, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Designer de interiores, residente na Rua Nova Venécia, 471, Colina da Serra, Serra-ES. 10164 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de junho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMILSON GERALDO TAVARES, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), operador de caldeira, residente na Rua Governador Florentino Ávidos, nº 332, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e ALCIONE MONTEIRO, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), designer em unhas, residente na Rua Governador Florentino Avidos, 332, Bairro Nossa Senhora da Conceição,, Linhares-ES. 10201 2.: ALTIELIO SIMÕES ROSA, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Vigilante, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, S/n, Interlagos, Linhares-ES e CARINA LOPES DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, S/n, Interlagos, Linhares-ES. 10202 3.: WANDERSON FARIAS DOS SANTOS GAMBARINI, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), operador de maquina, residente na Rua Afonsina Denedai, nº 55, Santa Cruz, Linhares-ES e LEIDIANE ALVES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), ajudante de produção, residente na Avenida Henrique Gonçalves, nº 8, Canivete, Linhares-ES. 10203 4.: JEAN ATANAZIO DOS SANTOS, natural de Nova Venécia-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 1801 , Interlagos, Linhares-ES e ARIENI LOURENÇO PIMENTA, natural de São Mateus-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 1801 , Interlagos, Linhares-ES. 10204 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 25 de junho de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ÁLEF SOARES BATISTA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Itamonte, nº 906, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e ORNANDA BRITO DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 27 anos de idade, Divorciada(o), podóloga, residente na Rua Itamonte, nº 906, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30098 2.: FABIO RAMOS TEODORO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), mecânico de manutenção, residente na Rua Castro Alves, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e INGRED MICAELLA ROCHA PAIVA, natural de Eunápolis-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de farmácia, residente na Rua Castro Alves, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 30102 3.: ABIMAEL SENA PEREIRA, natural de Nanuque-MG, com 21 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Rua Olindina Leão Nunes, nº 26, Taquara I, Carapina, Serra-ES e AMANDA DE OLIVEIRA CARDOZO NEPUMUCENO, natural de Itamaraju-BA, com 23 anos de idade, Solteira(o), balconista de farmárcia, residente na Rua Olindina Leão Nunes, nº 26, Taquara I, Carapina, Serra-ES. 30103 4.: ESTEFANO SANT'ANNA GALTER, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecâncio, residente na Avenida Guarapari, nº 1054, Valparaíso, Carapina, Serra-ES e CINTHIA PINTO VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Guarapari, nº 1054, Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 30104 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de junho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ORNEY GOMES ZANOLI, natural de Conceição do Castelo-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Armador de ferragens na construção civil, residente na Rua Joaquim Cornélio Filho, nº 151, Centro, Conceição do Castelo-ES e PÂMELA SIQUEIRA RIBEIRO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Joaquim Cornélio Filho, nº 151, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00524 2.: JOÃO PAULO BATALHA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Localidade de Vieira Machado, Zona Rural, Muniz Freire-ES e JOELMA DE ANDRADE SANTOS, natural de Conceição do Castelo-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), agricultora, residente na Av. José Grillo, n 686, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00525 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 25 de junho de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS FAÉ ZAMPPA, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo,n° 610, Maria Ortiz, Vitória-ES e HYASMIN BRAGUNCI VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar administrativo de vendas, residente na Rua Doutor Dório Silva, Casa nº 827, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728503 2.: LUIZ GUILHERME NASCIMENTO DALLEPRANE, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Crisântemo, nº 63, Brisamar, Vila Velha-ES e NATASHA MATTOS DE SOUZA SORRENTINO DUTRA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Santa Luzia, nº 300, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728504 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de junho de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO BATISTA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Rabelo, nº 20, Jaburuna, Vila Velha-ES e VICTORIA CRUZ DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rabelo, nº 20, Jaburuna, Vila Velha-ES. 18275 2.: ALSIMAR SANTOS DAMASCENO, natural de Salvador-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Rua Inacio Higino, nº 1170, Apt. 1706B, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CARLA DE MATOS MARTINS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Inacio Higino, nº 1170, Apt. 1706B, Praia da Costa Residencial Clube, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18276 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de junho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIÊGO PIRES DA SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), Barbeiro, residente na Rua Emílio Ferreira da Silva, nº 514, Andorinhas, Vitória-ES e ESTHER BIMBATO BRESSANELLI, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professora de Violão, residente na Avenida Leitão da Silva, nº 3022, Andorinhas, Vitória-ES. 23993 2.: LUIZ TADEU MURAD, natural de Vitória-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Silvino Grecco, nº 150/504, Jardim Camburi, Vitória-ES e REGINA LUCIA DE SOUZA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), Juiza de direito, residente na Rua Sagrado Coração de Maria, Nº215/802, -ES. 23996 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de junho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: MICHAEL ROBERT DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Dom Americo, nº 08, Barramares, Vila Velha-ES e TALITA QUEIROZ DA SILVA, natural de Sobral-CE, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Dom Americo, nº 08, Barramares, Vila Velha-ES. 08331 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de junho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS PEREIRA ANTUNES DE SOUZA, natural de Nova Friburgo-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 239, Jardim da Penha, Vitória-ES e MANUELLA FONSECA NACIF, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 575, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23802 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de junho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEI BARBOSA DA SILVA, natural de Guaçuí-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rod. ES 105 S/N - Centro, Divino de São Lourenço-ES e RILARY PEREIRA DA SILVA SOFISTE, natural de Guaçuí-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rod. ES 105 S/N - Centro, Divino de São Lourenço-ES. 00294 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 25 de junho de 2020 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIÊGO CARDOZO EVANGELISTA XAVIER, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Emilio Rohr, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e TATIANA FERREIRA MOREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Emilio Rohr, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01435 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 25 de junho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LÚCIO KLEBER VIEIRA DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Empresário, residente na Rua Itabira, nº 154, Grande Vitória, Vitória-ES e JACIRA BENICIO DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), Técnico em administração, residente na Rua Itabira, nº 154, Grande Vitória, Vitória-ES. 17016 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de junho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO NERI, natural de Itapemirim-ES, com 49 anos de idade, Solteiro(a), trabalhador braçal, residente na Rua Projetada, Casa 22, Odin Moreira, Candéus, Itapemirim-ES e TEREZINHA DE JESUS SILVA, natural de Muniz Freire-ES, com 52 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Projetada, Casa 22, Odin Moreira, Candéus, Itapemirim-ES. 13915 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 25 de junho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE VIANA REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretendem casar-se: 1.: MARCIO FERREIRA CAMPOS, nacionalidade brasileira, profissão SUSHIMAN, estado civil solteiro, com trinta (30) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, nascido em 03 de março de 1990, residente na Rua Cosseno, nº 08, Universal em Viana-ES, filho de SEBASTIÃO FERREIRA CAMPOS, falecido e LOURDES GOMES DE OLIVEIRA e JANAENA DE JESUS RODRIGUES, nacionalidade brasileira, profissão assistente financeiro, estado civil solteira, com trinta e três (33) anos de idade, natural de Viana-ES, nascida em 18 de setembro de 1986, residente na Rua Cosseno, nº 08, Universal em Viana-ES, filha de SEBASTIÃO RODRIGUES e ERCILIA MARIA DE JESUS. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 25 de junho de 2020 Sophie Helene Porto Oficiala do registro Civil