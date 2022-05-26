Proclamas - 26/05/2022

Arquivos & Anexos
26-05-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: HENRIQUE EDUARDO DOS PASSOS CANGUSSU, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de recepcionista, residente na Rua Pau D'Alho do Campo I, s/n, Serra-ES e ANA CLARA MOREIRA NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Rua Ecoporanga, nº 28, Serra-ES. 11743
2.: SÁVIO MARCIUS KLIPPEL RODRIGUES, natural de Aimorés-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), servidor público estadual, residente na Avenida Manoel Jacinto da Silva, nº 682, Serra-ES e FLÁVIA GONÇALVES LORENZONI, natural de Marilândia-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Manoel Jacinto da Silva, nº 682, Serra-ES. 11764
3.: RAFAEL LOPES MARTINS VIEIRA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 32 anos de idade, Solteiro(a), marcineiro, residente na Rua Filismina do Rosário, s/n, Qd K, Lt 58, Serra-ES e SUÉLEN SILVA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Filismina do Rosário, s/n, Qd K, Lt 58, Serra-ES. 11814
4.: DOMINGOS DE JESUS FONTOURA, natural de São Mateus-ES, com 51 anos de idade, Solteiro(a), borracheiro, residente na Rua Coronel Belmiro Gouveia, nº 14, Serra-ES e IVANILDA FONTOURA COSTA, natural de Conceição da Barra-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Coronel Belmiro Gouveia, nº 14, Serra-ES. 11815
5.: MATHEUS DIAS MEIRELES, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), mecânico de manutenção, residente na Rua das Camélias, nº 133, Serra-ES e LETÍCIA GONÇALVES MENDES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), enfermeira, residente na Rua das Camélias, nº 133, cascata , Serra-ES. 11816
6.: CARLOS ROBERTO RAMOS, natural de Serra-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Conceição da Barra, nº s/n, Serra-ES e CELITA RAMALHO, natural de Carlos Chagas-MG, com 80 anos de idade, Divorciada(o), pensionista, residente na Rua Conceição da Barra, nº s/n, Serra-ES. 11818
7.: RICHELLE JESUS FERREIRA, natural de Ipatinga-MG, com 29 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua São Domingos, nº 27, Lt 14, Qd 10, Serra-ES e CARMEM DE JESUS SPANHOL, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Domingos, nº 27, Lt 14, Qd 10, Serra-ES. 11819
8.: ROBSON DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), inspetor de segurança, residente na Rua Domingos Martins, 145, Serra-ES e THAIS SERJO DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), técnica de segurança do trabalho, residente na Rua São Pedro, 104, Cond. Enseada Jacaraípe, Serra-ES. 11821
9.: RENAN DE OLIVEIRA MACHADO, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Itaguaçu, 24, Vista da Serra I, Serra-ES e LEILA GARCIA FERREIRA, natural de Serra-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), fiscal de loja, residente na Rua Itaguaçu, 24, Vista da Serra I, Serra-ES. 11822
10.: EVANDRO NASCIMENTO RADAELLI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro, delegado de polícia, residente na Rua Agrivila Ribeiro, s/n, Jardim BEla Vista, Serra-ES e DARLIANA SOARES PEREIRA, natural de Brumado-BA, com 34 anos de idade, solteira, médica, residente na Rua Agrivila Ribeiro, s/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES. CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 25 de maio de 2022
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WILLAMYS PEREIRA CRISTO, natural de Colatina-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Corrego Area Rural, s/n , Linhares-ES e AMANDA GOMES NOGUEIRA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), agricultora, residente na Corrego Area Rural, s/n , Linhares-ES. 11924
2.: VANDERLAN DE SOUZA SATIL, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Presidente Costa e Silva, nº 3, Linhares-ES e LUCIANA ROCHA FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Avenida Presidente Costa e Silva, nº 3, Linhares-ES. 11925
3.: FABRICIO DOS SANTOS MEIRELES, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Presidente Jânio Quadros, nº 185, Linhares-ES e JULIANA MAGNATO, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Presidente Jânio Quadros, nº 185, Linhares-ES. 11926
4.: WELSON PEIXOTO MENDES, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Cecília Meireles, s/n, Linhares-ES e KÉZIA BOMFIM MACHADO, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Avenida Cecília Meireles, s/n, Linhares-ES. 11927
5.: WESLEY DO NASCIMENTO COSTA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Rua Manoel Pimentel, nº 300, Linhares-ES e MARIELZA OLIVEIRA DOS REIS, natural de Pinheiros-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua Manoel Pimentel, nº 300, Linhares-ES. 11928
6.: JOSÉ JOVÊNCIO CORDEIRO, natural de Linhares-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, Nº 2544, Linhares-ES e TANIA MARIA DE MESQUITA LIRA, natural de Fortaleza-CE, com 49 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua José Martiniano de Alencar, nº 768, Linhares-ES. 11929
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 25 de maio de 2022
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: PABLO FELIPE DA SILVA CAMPELO, natural de São Gonçalo-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), consultor de TI, residente na Av São Paulo, 2810, Ap 103, Ed Flórida, Praia De Itapoa, Vila Velha-ES e TAINARA DE SOUZA, natural de Saquarema-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua São Paulo, nº 2810, Apto 103, Itapua, Vila Velha-ES. 20010
2.: SEBASTIÃO ANTÔNIO ALVES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 74 anos de idade, viúvo(a), Aposentado, residente na Travessa Jabuticabeira, nº 10, Caixa 01, Jaburuna, Vila Velha-ES e MARIA DE LOURDES BOTELHO DE ARAUJO, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Travessa Jabuticabeira, nº 10, Caixa 01, Jaburuna, Vila Velha-ES. 20011
3.: BRUNO DOS SANTOS SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), preparador de pescas, residente na Rua Alan Kardec, nº 8, Ap 8 Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES e SHAYANE SOUZA DOS SANTOS, natural de Alcobaça-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Alan Kardec, nº 8, Ap 8, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 20012
4.: TIAGO ANTONIO MACHADO DALMONECH, natural de Aimorés-MG, com 31 anos de idade, divorciado(a), gerente comercial, residente na Av Saturnino Rangel Mauro, S/N, Ap 504, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e STEPHANIE VIEIRA SALZMANN, natural de Teófilo Otoni-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, Nº 3500, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 20013
5.: NICHOLAS BELLO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Rua Goiania, 00015 Casa 01, Itapua, Vila Velha-ES e LORENA ALMEIDA DE AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, nº 54 , Itapuã, Vila Velha-ES. 20014
6.: RAPHAEL CHISTÉ RACANELLI, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), cirurgião dentista, residente na Praça Antônio Ferreira Marques, nº 76, Caratoíra, Vitória-ES e ISIS MOROSINI GARCIA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), dentista, residente na Rua Cristovão Colombo, nº 89, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 20015
7.: PAULO CESAR PISSINI GALCERAN JUNIOR, natural de Belo Horizonte-MG, com quarenta e cinco (45) anos de idade, estado civil divorciado, profissão geológo residente na Rua Luiz Fernando Reis, nº 233, Ap 906, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANA PAULA MARIA DE ASSIS, natural de Belo Horizonte-MG, com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil solteira, profissão gemologista residente em Rua Luiz Fernando Reis, nº 233, Ap 906, Praia da Costa, Vila Velha-ES.
8.: RAYANE VIANA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil divorciada, profissão barbeiro, residente em Rua Almirante Barroso, nº 127, Jaburuna, Vila Velha-ES e PRISCILLA BRAVIM RIBEIRO, natural de Vitoria-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteira, profissão autonoma, residente em Rua Almirante Barroso, nº 127, Jaburuna, Vila Velha-ES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 25 de maio de 2022
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Operador de máquina, residente na Avenida Aucelio Sampaio, nº 76, Vila Velha-ES e KARLA GABRIELA LIMA LORETO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Publicitária, residente na Avenida Aucelio Sampaio, nº 76, Vila Velha-ES. 06422
2.: JOSÉ ELMO DOS SANTOS SOUZA, natural de Uruçuca-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), Subgerente de loja, residente na Rua Rozental de Oliveira, nº 1, Vila Velha-ES e MICHELE DE JESUS MATEUS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Assistente público administrativo, residente na Rua Rozental de Oliveira, nº 1, Vila Velha-ES. 06423
3.: ANDRÉ DE OLIVEIRA GOMES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 46 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Patrimônio, nº 4, Vila Velha-ES e ANGELA MARIA NETTO, natural de São Mateus-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Patrimônio, N° 04, Vila Velha-ES. 06424
4.: IGOR PINHEIRO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar técnico de mecânica, residente na Travessa Estrela Dalva, nº 87, Vila Velha-ES e RAQUEL RODRIGUES TANOS, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Técnico em enfermagem, residente na Travessa Estrela Dalva, nº 87, Vila Velha-ES. 06425
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 25 de maio de 2022
ANTÔNIO NUNES BELÉM
Tabelião e Oficial
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUCAS GOMES DE MENDONÇA, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serralheiro, residente na Rua José Carlos Favalessa, 11, Cariacica-ES e VICTORIA SILOER JUSTO PONTES, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José Carlos Favalessa, 11, Cariacica-ES. 14533
2.: JOÃO PEDRO COSTA DIAS, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua das Amoras, 71, Cariacica-ES e ALEXANDRA SOARES BASILIO, natural de Montes Claros-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Paraguaçu, 357, Montes Claros-MG. 14536
3.: RAFAEL COUTINHO DA VITORIA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), instalador, residente na Rua Agulhas Negras, 170, Cariacica-ES e MARIANE JANUARIO PEREIRA ROCHA, natural de Nova Viçosa-BA, com 30 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua Gameleira, 261, Nova Viçosa-BA. 14537
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 25 de maio de 2022
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: IVAN BRIDI GIMENES RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Celso Calmon, nº 309/1202, Vitória-ES e MARIANA THOMAZINI NADER SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Goiás, nº 58/601, Vila Velha-ES. 25522
2.: LUIZ FLÁVIO ZANON BRÊDA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Madeira de Freitas, nº 101, Vitória-ES e PATRÍCIA MARILAC MELO DA SILVA, natural de Brasília-DF, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Madeira de Freitas, nº 101, Vitória-ES. 25523
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 25 de maio de 2022
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: CLEBSON CARDOSO DE LIMA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 48 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Ciro Vieira da Cunha, Vitória-ES e FRANÇOISE BARBOSA GOMES, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), servidora publica, residente na Rua Ciro Vieira da Cunha, Vitória-ES. 25386
2.: FABIO ZAIDAN FONTOURA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Silvino Grecco, Vitória-ES e JOSIMERY MACIEL DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Silvino Grecco, Vitória-ES. 25451
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 25 de maio de 2022
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
_____________________________________________________________________
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ANDERSON MAIFREDO MOTTA CAMPOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Amélia de Azevedo Cassemiro, nº 144, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MICHELINE LOPES MOZER, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Amélia de Azevedo Cassemiro, nº 144, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05126
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 25 de maio de 2022
Gabrielle Jacomelli Silva
Oficiala e Tabeliã de Notas Interina
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO BEIRIZ
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ROMULO ROCHA NEVES, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Mario Lopes, nº 38, Aracruz-ES e FRANCIÉLI VERISSIMO, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), operadora de monitoramento, residente na Avenida Álvaro de Souza, nº 38, Aracruz-ES. 00738
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Aracruz-ES, 25 de maio de 2022
Humberto Manoel Passos Beiriz
Tabelião e Oficial
_____________________________________________________________________
Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: SONIGLEY ELIZIARIO, natural de João Neiva-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), mecanico, residente na rua dos jacarandas, 5, João Neiva-ES e GIOVANA RAMPINELLI, natural de Ibiraçu-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), funcionaria pública municipal, residente na rua dos jacarandas, 5, João Neiva-ES. 03178
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Joao Neiva-ES, 25 de maio de 2022
Wanda Ribeiro Plazzi
Tabeliã e Oficiala
_____________________________________________________________________
Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MATHEUS GOMES MELLO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), veterinário, residente na Fazenda Boa Sorte, sem número, Jerônimo Monteiro-ES e NAYARA GARCIA SILVA, natural de Muqui-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista de tecnologia da informação, residente na Fazenda Boa Sorte, sem número, Jerônimo Monteiro-ES. 01151
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Jeronimo Monteiro-ES, 25 de maio de 2022
Bruno Bittencourt Bittencourt
Tabelião de Notas e Registrador Civil
_____________________________________________________________________
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GABRIEL VIANA VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 76, Vila Velha-ES e DJENNYFER ELIZIARIO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 76, Vila Velha-ES. 09408
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 25 de maio de 2022
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: CLAUDISLEY CALIMAN, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vigilante patrimonial, residente na Rua Circular, nº 44, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e LORENA DE SOUZA, natural de Taguatinga-DF, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Circular, nº 44, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04463
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 25 de maio de 2022
Fabrini Leite Marçal
Oficial e Tabelião