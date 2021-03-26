Proclamas - 26/03/21
Proclamas - 26/03/21
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL OLIVEIRA CAMPANHARO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Lobato, nº 250, Cobilândia, Vila Velha-ES e SARA CRISTINA COUTINHO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Faturista, residente na Avenida Otávio Borin, S/n, BL 01, Apt. 302, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06043 2.: TARCISO MARINATO JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Jardim Mirim, nº 153, Cobilândia, Vila Velha-ES e LAIZA TIDESCO VETTORAZZI, natural de Castelo-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), consultora de vendas, residente na Rua Jardim Mirim, nº 153, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06044 3.: CREONE VENÂNCIO DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Fluviópolis, nº 151, Cobilândia, Vila Velha-ES e MARIA CÉLIA DOS SANTOS GOULART, natural de Domingos Martins-ES, com 59 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Fluviópolis, nº 151, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06045 4.: ALEILSON FERREIRA DE SOUZA, natural de Ouro Verde de Minas-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 21, Santa Rita, Vila Velha-ES e LINDONÉSIA PEDRO DE ALCANTARA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua: Sebastião Inácio da Silva, nº 21 , Santa Rita, Vila Velha-ES. 06046 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de março de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATA DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Carlos Lindenberg, nº 94, Jardim Camburi, Vitória-ES e ELIZABETH VILELA CUPERTINO, natural de Peçanha-MG, com 57 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Carlos Lindenberg, nº 94, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24597 2.: ADYR NICCHIO NETO, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assessor de investimentos, residente na Avenida Saturnino de Brito, Nº1183 , Praia do Canto, Vitória-ES e GABRIELLA TANNURE NEMER, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Saturnino de Brito, Nº1183 , Praia do Canto, Vitória-ES. 24598 3.: MACIEL CASOTTO DA SILVA, natural de Fundão-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), técnico de segurança do trabalho, residente na Rua Milton Monjardim, nº 04, Fradinhos, Vitória-ES e LORHAYNE PAGANINI ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Milton Monjardim, nº 04, Fradinhos, Vitória-ES. 24599 4.: ALEXANDRE MATOSO DE PAIVA VIDUAL, natural de Natal-RN, com 36 anos de idade, solteiro(a), Piloto de aeronaves, residente na Rua Moacir Avidos, nº 642/401, Praia do Canto, Vitória-ES e LORENA MACHADO DO CARMO, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Moacir Avidos, nº 642/401, Praia do Canto, Vitória-ES. 24600 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de março de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VITOR ALVES FAZOLO, natural de Volta Redonda-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor, residente na Rua São Paulo, nº 2800, Itapuã, Vila Velha-ES e IARA ARRUDA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua São Paulo, nº 2800, Itapuã, Vila Velha-ES. 08043 2.: LEONARDO COUTINHO CRUZ DE ALMEIDA, natural de Santos-SP, com 41 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Pastor Jonas Marques, nº 752, Centro, Vila Velha-ES e ALINE DOS REIS SALAROLI, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Pastor Jonas Marques, nº 752, Centro, Vila Velha-ES. 18730 3.: ULYSSES CAÚS BATISTA, natural de Resplendor-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Av Antonio Gil Veloso, 1000, Ap 301, Ed Palladium, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANA PAULA KLEIN DIAS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1000, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18733 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de março de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: HAILTON GONÇALVES DA SILVA, natural de Coroaci-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), ajudante, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 2220, Interlagos, Linhares-ES e EUZILENE DE OLIVEIRA RAMOS, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 2220, Interlagos, Linhares-ES. 10861 2.: BRENO PAVESI FELNER, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro agrônomo, residente na Avenida Nicola Biancardi, nº 1144, Apt 312, Centro, Linhares-ES e LURYÊ VESCOVI SFALSIM, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Nicola Biancardi, nº 1144, Apt 312, Centro, Linhares-ES. 10862 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 25 de março de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ ABILIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, natural de Colatina-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), analista de sistema, residente na Rua Dionysio Abaurre 543, Bloco 5a, Apto 203, Jardim Camburi, Vitória-ES e ELISA BASILIO DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Dionysio Abaurre 543, Bloco 5a, Apto 203, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24397 2.: GUILHERME GONÇALVES MORAES TRES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, nº 71, Ed. Tulisa, Apto 201, Jardim da Penha, Vitória-ES e YARA CAMPOS CHAMBELA, natural de Mantena-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, nº 71, Ed. Tulisa, Apto 201, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24398 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de março de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS LOPES VIANA, natural de Iconha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar adiministrativo, residente na Rua Belo Horizonte, N° 226, Itaipava, Itapemirim-ES e JORLANA MOREIRA RAMOS, natural de Piúma-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Belo Horizonte, N° 226, Itaipava, Itapemirim-ES. 01503 2.: WELLINGTON ALVES CAITANO, natural de Piúma-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Projetada, S/n, Agha Pequeno, Itapemirim-ES e MARIA LUIZA DE SOUZA SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Timoteo, N° 74, Itaipava, Itapemirim-ES. 01504 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 25 de março de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ALBERTO LOPES DOS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxilia de obra, residente na Avenida Montanha, nº 132, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e SOLIANE RODRIGUES RAMOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Montanha, nº 132, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10822 2.: FÁBIO DOS SANTOS CERQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Costa e Silva, S/n, Belvedere, Serra-ES e ROSANIA PEREIRA COUTINHO, natural de Viana-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), diarista, residente na Rua Costa e Silva, S/n, Belvedere, Serra-ES. 10823 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de março de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVI CRISTHIAN PIMENTA GALINI, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), agente de telecomunicação, residente na Rua Varsóvia, nº 14, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES e ANA FRANCISCA DO NASCIMENTO DIAS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Varsóvia, nº 14, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES. 31358 2.: SIDNER SANTOS DA SILVA, natural de Timóteo-MG, com 31 anos de idade, Solteiro(a), instalador, residente na Rua Iguatemi, nº 1271, Vila Nova de Colares, Serra-ES e SIMONE DA SILVA ROSA, natural de Baixo Guandu-ES, com 48 anos de idade, Solteira(o), cabelereira, residente na Rua Iguatemi, nº 1271, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31359 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de março de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO BATISTA BORGES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 48 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua da Manilha, nº 166, Bairro Nova Palestina, Vitória-ES e MARCIA APARECIDA FRANÇA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), balconista, residente na Rua da Manilha, nº 166, Nova Palestina, Vitória-ES. 17333 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de março de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO MACHADO DOS SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 61 anos de idade, Solteiro(a), motorista aposentado, residente na Rua Bernardino Monteiro, S/n, Centro, Itapemirim-ES e MARIA LUCIA MOREIRA SOARES, natural de Itapemirim-ES, com 58 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Rua Bernardino Monteiro, S/n, Centro, Itapemirim-ES. 14057 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 25 de março de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOUBERT ANTONIO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de depósito, residente na Rua Ypê, nº 85, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES e MARIA JOSÉ PRATES DOS SANTOS, natural de Itacaré-BA, com 40 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Yp^, nº 85, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES. 08785 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de março de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Gil Sales Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO ALMEIDA ALVES, natural de Montanha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), Marceneiro, residente na Rua D, Vila Verde, Distrito de Vinhático, Montanha-ES e CHRISLÂINE BATISTA DOS SANTOS, natural de Montanha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), Balconista, residente na Rua D, Vila Verde, Centro, Distrito de Vinhático, Montanha-ES. 00989 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Montanha-ES, 25 de março de 2021 INGRID GIL SALES BARRETO Oficiala Titular