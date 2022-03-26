Proclamas - 26/03/2022

Arquivos & Anexos
26-03-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIZIEL MARTINS SANTIAGO, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Ephifânio Pontin, nº 35, Polivalente, Aracruz-ES e FRANCIELIA MONTEIRO VIANNA, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Ernesto Maioli, 80, Bela Vista, Aracruz-ES. 13489 2.: MD MEHEDI HASAN, natural de Dhaka, Bangladeshi-ET, com 33 anos de idade, solteiro(a), supervisor de mecânica, residente na Rua Alegria, 140, Bairro Centro, Aracruz-ES e AMANDA DELVIZIO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), química, residente na Rua Giovani Modenesi, 8, Bairro Jequitibá, Aracruz-ES. 13490 3.: ADORILDO AMORIM IGNÁCIO JÚNIOR, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), repositor de hortifruti, residente na Rua Rogério Braga Rosa, nº 310, Bairro Nova Conquista, Aracruz-ES e MYCKAELLY SERAFIM VENDROSKI, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Américo Devens, S/nº, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES. 13492 4.: ATOS DE LIMA MENDONÇA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de geoprocessamento, residente na Rua Alegria, nº 426, Centro, Aracruz-ES e INGRID DELA VALENTINA SÍRTOLI, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista de logistica, residente na Rua Alegria, nº 426, Centro, Aracruz-ES. 13493 5.: OTÁVIO AUGUSTO SUELLA RIBEIRO, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), motorista de caminhão, residente na Rua Armando Roque dos Santos, 35, Loteamento Pôr do Sol-Limão, Aracruz-ES e ALANA ROCHA NUNES, natural de Nova Brasilândia D'Oeste-RO, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Flor de Maio, nº 29, São Marcos, Aracruz-ES. 13494 6.: JHONNIS TESTA TRIVELIN, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico de segurança, residente na Rua Anjo Miguel, S/nº, Guaxindiba, Aracruz-ES e LORRAYNE GABRIELLI BROETTO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Avenida Florestal, S/nº, Segatto, Aracruz-ES. 13495 7.: MATEUS DA SILVA CARVALHO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Dos Jatobas, Praia do Coqueiral, nº 62, Aracruz-ES e ELLEN NATHIELE SOUSA, natural de Fronteiras-PI, com 20 anos de idade, solteiro(a), designer de unha, residente na Rua Bento Piona, S/nº, Guaxindiba, Aracruz-ES. 13496 8.: JOÃO MURILO SANTANA SERRA, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rodovia ES 440, Km 02, Bebedouro, Linhares-ES e LARA FURIERI SALES, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Alves da Costa, nº 277, Centro, Aracruz-ES. 13497 9.: BRUNO QUIRINO DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Ernesto Maioli, nº 46, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES e LUANA NIEIRO DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico, residente na Rua Ernesto Maioli, nº 54, Apto. 101, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES. 13498 10.: ROGÉRIO GIACOMIN JÚNIOR, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Florestal, nº 334, Segatto, Aracruz-ES e LARISSA DE MORAIS MEIRELES, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Nilo Francisco da Silva Filho, 05, Centro, Aracruz-ES. 13499 11.: CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Mutum-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Rio Bom Jesus, nº 30, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e IDALIRA IZABEL DINIZ, natural de Aimorés-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Rio Bom Jesus, nº 30, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 13500 12.: RAMON FILIPE GADIOLI DOMINGOS, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua José Coutinho da Conceição, S/n, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES e RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Pirapitanga, S/n, Bairro Novo Irajá, Aracruz-ES. 13501 13.: ALEXSANDRE BELARMINO, natural de João Neiva-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Adolfo Sarmenghi, nº 32, Novo Jequitibá, Aracruz-ES e LORENA MARTINS DIAS, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Adolfo Sarmenghi, nº 32, Novo Jequitibá, Aracruz-ES. 13503 14.: CAIO INACIO FARIA JUNIOR, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), servidor público municipal, residente na Rua São Pedro, nº 02, Santa Luzia, Aracruz-ES e MAÍRA ROSA SIMORA, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), servidora pública municipal, residente na Rua Jurandir Peruchi, 79, Planalto, Aracruz-ES. 13504 15.: BRUNO FONSECA SOARES, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), vigilante patrimonial, residente na Rua Mário Silva Leal, nº 03, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES e TATIANE SEGATTO REIS, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), empreendedora, residente na Rua Mário Silva Leal, nº 03, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES. 13505 16.: ROGER DA ROCHA SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Francisco Lopes Marins, nº 25, São Camilo, Aracruz-ES e ISABELA CAMPOS VIEIRA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar E. Commerce, residente na Rua Pe. Angelo Del Oro, 92, Praia dos Padres, Aracruz-ES. 13506 17.: EDUARDO DA SILVA THEOTONIO, natural de Aracruz-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Izabel Maioli Modenesi, S/nº, Bela Vista, Aracruz-ES e GRACIELA DE BARROS RIBEIRO, natural de São Mateus-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Perfumista, residente na Rua Izabel Maioli Modenesi, nº 82, Bela Vista, Aracruz-ES. 13507 18.: EDRION FANTIN BLANK, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rogério Braga Rosa, 465, Bairro Nova Conquista, Aracruz-ES e ALINY GAMBARTI ALVES, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rogério Braga Rosa, 465, Bairro Nova Conquista, Aracruz-ES. 13508 19.: PEDRO PAULO DE ALMEIDA RIBEIRO DO NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua Rio do Norte, 236, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e KÉSIA DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Rio do Norte, 236, Bairro De Fátima, Aracruz-ES. 13509 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 25 de março de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ABEL NOIBAUER SANTOS, natural de Aimorés-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Quinze, nº 66, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e GLEICIANE DA PENHA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Quinze, nº 66, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14252 2.: MAIKON VASCONCELOS RIBEIRO, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Noventa e Cinco, 30, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e THAÍS DA SILVA VENANCIO, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de sala, residente na Rua Noventa e Cinco, 30, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 14296 3.: FLÁVIO PEREIRA RIVA, natural de Cariacica-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedor, residente na Rua Nova Geração, 13, Flexal, Cariacica-ES e VANESSA SOUSA SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Nova Geração, 13, Flexal, Cariacica-ES. 14319 4.: MARCOS PAULO MARTINS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendendor, residente na Rua Beatriz Coelho Mattos, 10, Porto Belo I, Cariacica-ES e CLARA NATTIELY FERREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Santo Antonio, 15, Vila Merlo, Cariacica-ES. 14320 5.: ERIVALDO REGIS DE SOUZA SANTOS, natural de Camamu-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Central, S/nº, Bairro Grauna, Cariacica-ES e CREMILDA DE JESUS SANTOS, natural de Camamu-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Central, S/nº, Bairro Grauna, Cariacica-ES. 14344 6.: MAURÍCIO NASCIMENTO DE PAULA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Autônomo, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 43, Tabajara, Cariacica-ES e GRÉCIA OLIVEIRA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Gerânio Vermelho, nº 4, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 14347 7.: GUSTAVO DELA COSTA FREIRE, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), oficial de operação ferroviaria, residente na Rua C, nº 10, Nova Brasília, Cariacica-ES e JHEANDRA ZANDOMÊNICO, natural de Itaguaçu-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua C, nº 10, Nova Brasília, Cariacica-ES. 14355 8.: RONDINELE MARTINS SARTI, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar, residente na Rua Principal, 126, Porto Novo, Cariacica-ES e MARIA BETANIA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), auxiliar, residente na Rua Principal, 126, Porto Novo, Cariacica-ES. 14389 9.: GELSON ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), mecânico especializado, residente na Avenida Obed Emerich, nº 250, Campo Verde, Cariacica-ES e VALDINEIA RIBEIRO, natural de Itaguaçu-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), encarregada, residente na Rua Um, nº 250, Campo Verde, Cariacica-ES. 14391 10.: FÁBIO DO ESPÍRITO SANTO AMARAL, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Sebastião Souza, nº 103, Cariacica Sede, Cariacica-ES e NIKSAMARA DA SILVA MUNIZ, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Sebastião Souza, nº 103, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 14393 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 25 de março de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO GRAMLICH GARABELLE, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), instalador de sistema de segurança, residente na Rua Bela Vista, nº 239, Guarapari-ES e LETICIA MAIOLI DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Bela Vista, nº 239, Guarapari-ES. 12801 2.: LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA MARQUES, natural de Barbacena-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Avenida Pará, nº 102, Guarapari-ES e BEATRIZ PINHEIRO SILVA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento bancário, residente na Avenida Pará, nº 102, Guarapari-ES. 12802 3.: VANDERLEI MARTINEZ JÚNIOR, natural de Mirassol D'Oeste-MT, com 22 anos de idade, solteiro(a), garçon, residente na Avenida Harriete Center Miller, nº 148, Guarapari-ES e LETÍCIA SILVA COSTA, natural de Ipatinga-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Harriete Center Miller, nº148, Guarapari-ES. 12803 4.: FELIPE RAMOS ALVES, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Pedro da Costa Vieira, nº 165, Guarapari-ES e MARCELA BATISTA DE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Pedro da Costa Vieira, nº 165, Guarapari-ES. 12804 5.: LICIVALDO MIRANDA SANTOS, natural de Jequitinhonha-MG, com 73 anos de idade, divorciado(a), vaqueiro, residente na Rua dos Câmaras, s/n, Guarapari-ES e BENTINA PEREIRA VIANA, natural de Guarapari-ES, com 73 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua dos Câmaras, s/n, Guarapari-ES. 12805 6.: CHRISTIANO SOARES MERIGUETI, natural de Guarapari-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Heitor Lugon, nº 12, Guarapari-ES e GRACILENE CORRADI DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), microempresária, residente na Rua Laura Loureiro das Neves, nº 72, Guarapari-ES. 12806 7.: KARLAIRI ALVES DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), motorista interestadual, residente na Rua Anésio Freire, nº 53, Guarapari-ES e VIVIANE PATRICIA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Anésio Freire, nº 53, Guarapari-ES. 12807 8.: JOÃO MATHEUS COELHO ROMERO, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Santos Neves, nº 62, Guarapari-ES e TAMIRES DA SILVA SOUZA, natural de Paulo Afonso-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Santos Neves, nº 62, Guarapari-ES. 12808 9.: ADRIANE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), conferente, residente na Rua Nice Machado Freire, nº 01, Guarapari-ES e ALESSANDRA FURTADO VALIATTI, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Nice Machado Freire,n.° 1, Kubitschek, Guarapari-ES. 12809 10.: VAGNER PELISSARI DE MARCHI, natural de João Neiva-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), servidor público municipal, residente na Avenida Padre José de Anchieta, nº 59, Guarapari-ES e FABIANI MOROZINI DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Padre José de Anchieta, nº 59, Guarapari-ES. 12810 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 25 de março de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ILSON CEZAR DE OLIVEIRA, natural de Viana-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), Forneiro(padaria), residente na Rua Amaro Pereira da Silva, nº 10, Santa Bárbara, Cariacica-ES e ALESSANDRA BOTELHO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Bordador, a mão, residente na Rua Amaro Pereira da Silva, nº 10, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 28707 2.: RAFAEL SILVA JOÃO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Salgadeiro, residente na Rua Barão de Itapemirim, nº 300, Bela Aurora, Cariacica-ES e PALOMA SANTOS DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de cozinha, residente na Rua Barão de Itapemirim, nº 300, Bela Aurora, Cariacica-ES. 28712 3.: ALESSANDRO JOSÉ DOSSI, natural de Santa Leopoldina-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Copacabana, nº 1098, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e FABIANA DA SILVA DE MORAIS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Copacabana, nº 1098, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 28713 4.: BRUNO LUIZ DE MATTOS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Coronel Olímpio Cunha, nº 387, Vila Palestina, Cariacica-ES e ARIANNY COUTO MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Coronel Olímpio Cunha, nº 387, Vila Palestina, Cariacica-ES. 28714 5.: JUCINEY BRAGA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Lamego, nº 209, Mucuri, Cariacica-ES e ARYELLEN FRANÇA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Lamego, nº 209, Mucuri, Cariacica-ES. 28715 6.: HUDSON KLEBER PINTO CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), Vendedor, residente na Rua Graciliano Salles, nº 25, Expedito, Cariacica-ES e MAYARA LIMA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Mensageiro, residente na Rua Graciliano Salles, nº 25, Expedito, Cariacica-ES. 28716 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 25 de março de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS VIEIRA MARQUES DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Oswaldo Bastos de Souza Freitas, Jardim Camburi, Vitória-ES e RAYANE SIMÃO ALMEIDA, natural de Cariacica-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Oswaldo Bastos de Souza Freitas, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25299 2.: DANIEL MACHADO VAZ, natural de Framingham, Massachusetts-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), gestor de projetos, residente na Avenida Armando Duarte Rabello, Jardim Camburi, Vitória-ES e CAROLINE CABRAL RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), analista de planejamento, residente na Rua Cristóvão Colombo, São Diogo II, Serra-ES. 25306 3.: VITOR CÓ NOBRE, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Theófilo Costa, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANA PAULA IVO TISSIANEL, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Theófilo Costa, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25307 4.: MARCUS JOHANNES WINTERSTEINER, natural de Bergisch Gladbach-ET, com 30 anos de idade, solteiro(a), agente marítimo, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, Jardim Camburi, Vitória-ES e RAYSSA NEVES GONZAGA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25308 5.: RONI ALMEIDA PAIXÃO, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), coordenador, residente na Rua Darly Antônio Lima, Jardim Camburi, Vitória-ES e JAQUELINE VALANI, natural de Castelo-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Darly Antônio Lima, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25309 6.: IVAN BORTOLOTTI, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Dante Michelini, Jardim Camburi, Vitória-ES e FERNANDA MOURA BACHA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Avenida Dante Michelini, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25311 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de março de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILMAR CAPELARIO BALDI, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Izaura Barcelos Soeiro, nº 1249, Planalto,, Linhares-ES e MARIA JOAQUINA DAS NEVES OLIVEIRA, natural de Conceição da Barra-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Izaura Barcelos Soeiro, nº 1249, Planalto,, Linhares-ES. 11763 2.: PAULO CESAR BATISTA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), autônimo, residente na Rua Felipe Camarão, nº 134, Interlagos, Linhares-ES e ELISANGELA BATISTA BARRETO, natural de Itabuna-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Felipe Camarão, nº 134, Interlagos, Linhares-ES. 11764 3.: KARIM AZIZ EL WARRAK FILHO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), consultor, residente na Avenida Augusto de Carvalho, nº 1350, Centro, Linhares-ES e KÉSSIA KLEIN PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Avenida Augusto de Carvalho, nº 1350, Centro, Linhares-ES. 11765 4.: RAFAEL PINTO BRUNORO, natural de Montanha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), planejador de manutenção, residente na Avenida Bartolomeu Bueno da Silva, nº 197 , Interlagos, Linhares-ES e MARIANA FORNACIARI SCHAEFFER, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista ambiental, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 960 , Araçá, Linhares-ES. 11766 5.: LUIZ HENRIQUE BOBBIO, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Nogueira da Gama, nº 685, Ed Jequitiba, Centro, Linhares-ES e JULIANA MAGNAGO, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Avenida Nogueira da Gama, nº 685, Ed Jequitiba, Centro, Linhares-ES. 11767 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 25 de março de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JÔNATAS GAIGHER LIRIO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), diretor de arte, residente na Avenida Délio Silva Britto, Nº 650, Edifício Barra dos Coqueiros, 301, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e MANUELA DUMAS XAVIER, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Porto Seguro, Nº 199, Edifíco Mar do Caribe, Apartamento 202, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 19836 2.: MARCIO ROSI MARINHO, natural de São Paulo-SP, com 50 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Doutor Mário Ribeiro, nº 08, Cocal, Vila Velha-ES e FABIANA DE SOUZA DO ROSÁRIO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Doutor Mario Ribeiro, nº 08, Cocal, Vila Velha-ES. 19840 3.: GABRIEL DE SOUZA MATTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Tiradentes, nº 131, Edificio Gonçalves Dias, Aptº 202, Itapuã, Vila Velha-ES e CAMILA BRESSAN GARCIA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Ernesto Canal, nº 681, Alvorada, Vila Velha-ES. 19841 4.: GABRIEL SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), soldado, residente na Avenida Agenor Barbato,nº 21, Glória, Vila Velha-ES e EMANUELLY DE OLIVEIRA SANT'ANA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), serviços gerais, residente na Avenida Agenor Barbato,nº21, Glória, Vila Velha-ES. 19842 5.: PAULO MARINS JAHEL, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), servidor público municipal, residente na Rua Santa Leopoldina, 2200, Edificio Lapis Lazuli, Apartamento 402, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e PAULA BARCELLOS SCARLATI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), assistente de departamento pessoal, residente na Avenida Santa Leopoldina, 2200, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19843 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de março de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO BATISTA DA SILVA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), mecanico de equipamentos, residente na Beco Nahir Machado Rebuli, nº 58, da Penha, Vitória-ES e DALILLA DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Laury Tavares, N° 204, Santa Marta, Vitória-ES. 25396 2.: JONATHAN GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), analista financeiro I, residente na Rua Desembargador Gilson Mendonça, nº 1104, Consolação, Vitória-ES e MICHELLE TOMAZELLI ECHER, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Moacir Fraga, nº 300, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES. 25397 3.: ROMULO ALVES DA MOTTA NETO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), Administrador de empresas, residente na Rua Doutor João Carlos de Souza, nº 160, Aptº 502, Santa Luíza, Vitória-ES e GISELE DOS SANTOS SARDINHA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 47 anos de idade, divorciado(a), nutricionista, residente na Rua Doutor João Carlos de Souza, nº 160, Aptº 502, Santa Luíza, Vitória-ES. 25398 4.: JOÃO GUILHERME GONÇALVES WETLER, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), comprador, residente na Rua Manoel Salustiano de Souza, nº 216, Santa Martha, Vitória-ES e NINGRID REBECA DA MOTA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente operacional, residente na Rua Doutor Ceciliano Abel de Almeida, nº 200, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 25401 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de março de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO ALMEIDA DA SILVA, natural de Rolim de Moura-RO, com 28 anos de idade, solteiro(a), guarda municipal, residente na Rua Monte Sinai, nº 175 - Gleba D-03, Vale Encantado, Vila Velha-ES e SARAH RAMOS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Monte Sinai, nº 175 - Gleba D-03, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06368 2.: NILMAR CARLOS PARANHA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Instrumentador cirúrgico, residente na Rua Boapaba, nº 174, Rio Marinho, Vila Velha-ES e HANNELOUCE MARGARIDA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Professora, residente na Rua Boapaba, nº 174, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06369 3.: MATHEUS DELL'ANTONIO INTRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Universitário, residente na Avenida João Francisco Gonçalves, nº 941 , Cobilândia, Vila Velha-ES e FERNANDA MAZEGA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Engenheira civil, residente na Avenida João Francisco Gonçalves, nº 941, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06370 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de março de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO BATISTA LIMA DE OLIVEIRA, natural de Guaçuí-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Joarez Teixeira, nº 79, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ERINETE PONTIS PAZ, natural de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Joarez Teixeira, nº 79, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05012 2.: MARCELO LUCAS DE OLIVEIRA CARDOSO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Joaquim Geraldo de Faria, nº 63, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e NATÁLIA GUARNIER FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de saúde bucal, residente na Rua Jacinto Picole de Jesus, nº 22, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05042 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 25 de março de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CIRRAN DA SILVA ROCHA, natural de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Projetada, S/nº, Gomes, Itapemirim-ES e GRACIANA PEREIRA SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), auxiliar bucal, residente na Rua Projetada, S/nº, Gomes, Itapemirim-ES. 14298 2.: MAURO FERNANDES MARVILA, natural de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Projetada, nº 07, Candéus, Itapemirim-ES e JULIANA MARQUES DOS SANTOS, natural de Campina Grande-PB, com 22 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Projetada, nº 07, Candéus, Itapemirim-ES. 14299 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 25 de março de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO HENRIQUE NUNES, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico bancário, residente na Rua Genaro Martins de Oliveira, N°276, Felicidade I, Cupido, Aracruz-ES e LILLIAN AUER FRAGA, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Getulio Vargas, N°1232, São Benedito, Ibiraçu-ES. 00970 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 25 de março de 2022 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAIR MODESTO DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 71 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua José Cuel, Santo André, Vitória-ES e NEUZA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Medeiros Neto-BA, com 69 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Rua José Cuel, Santo André, Vitória-ES. 17738 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de março de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: CRISTIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, natural de Brejetuba, ES, com 35 anos de idade, divorciado, lavrador, residente e domiciliado no lugar denominado Córrego Grande, s/n, zona rural, Brejetuba-ES e MARLEIDE MATOS LISBOA, natural de Arataca, BA, com 34 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no lugar denominado Córrego Grande, s/n, zona rural, Brejetuba-ES - 001075. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 25 de março de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1 . DELMIRO VIEIRA NAZARÉ, nacionalidade brasileira, natural de Afonso Cláudio-ES, nascido em 29 de novembro de 1957, estado civil solteiro, profissão motorista, residente na Rua Coronel Nunes Ferreira, S/n, Vila Bethania em Viana-ES & ELISÂNGELA PEREIRA DO CARMO, nacionalidade brasileira, natural de Itapetinga-BA, nascida em 01 de junho de 1972, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua Coronel Nunes Ferreira, S/n, Vila Bethania em Viana-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 25 de março de 2021 Walmir de Oliveira Ricco Tabelião e Oficial Interino