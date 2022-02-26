Proclamas - 26/02/2022

Arquivos & Anexos
26-02-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDERSON DE SOUSA RODRIGUES, natural de Brasília-DF, com 37 anos de idade, divorciado(a), gerente de T.I, residente na Avenida Celso Bastos Couto, nº 380, Praia do Morro, Guarapari-ES e CHRISTIANA SILVA MAIOLLI, natural de Guarapari-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Celso Bastos Couto, nº 380, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12758 2.: EZEQUIEL ALVES DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de obras, residente na Rua Alfredo Chaves, s/n , Bela Vista, Guarapari-ES e ROSANA SOUSA ANDRADE, natural de Pau Brasil-BA, com 33 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Alfredo Chaves, s/n , Bela Vista, Guarapari-ES. 12759 3.: RENATO MOROSINI FERNANDES, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), motoboy, residente na Rua Coronel João Rocha, nº 125, Ipiranga, Guarapari-ES e JOELIA SIMOURA ARAGÃO, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Coronel João Rocha, nº 125, Ipiranga, Guarapari-ES. 12760 4.: ANDRÉ LUIZ FELIX ZANDOMINGO, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Espírito Santo, nº 21, Santa Margarida, Guarapari-ES e PALOMA DA SILVA MATOS, natural de Guarapari-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), arrematadeira, residente na Rua Espírito Santo, nº 21, Santa Margarida, Guarapari-ES. 12761 5.: NIVALDO LUIZ FONSECA, natural de Guarapari-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de manutenção, residente na Rua Bom Fim, S/n, Rio Grande, Guarapari-ES e ANASTÁCIA JESUS DE OLIVEIRA, natural de Buerarema-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bom Fim, S/n, Rio Grande, Guarapari-ES. 12762 6.: HAISLAN VITOR DE SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua José Alcantra Bouguignon, S/n, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES e LÍVIA DE SOUZA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua José Alcantra Bouguignon, S/n, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES. 12763 7.: JOSÉ MARIA DA SILVA, natural de Guaçuí-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), agricultor, residente na Rua Eladino Veconha Casas, nº 10, Ipiranga, Guarapari-ES e RENATA COITINHO DOS ANJOS COSTA, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Eladino Veconha Casas, nº 10, Ipiranga, Guarapari-ES. 12764 8.: LUIZ PAULO SILVA DE JESUS, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Avenida João Almeida, nº 123, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e WIDILENY BATISTA BARBOZA, natural de Piúma-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida São Paulo, S/n, Bela Vista, Guarapari-ES. 12765 9.: GUSTAVO EUGÊNIO XAVIER COELHO, natural de Teofilo Otoni-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Praiana, nº 76, Praia do Morro, Guarapari-ES e CAROLINA CANDIDO RIBEIRO, natural de Carangola-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Avenida Praiana, nº 76, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12766 10.: MARCOS VINICIUS BELISARIO ERPET, natural de Conceição do Castelo-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), oficial de náutica, residente na Avenida Praiana, nº 1503, Ap 702, Praia do Morro, Guarapari-ES e LILIANN CARLA FRACAROLI MARTINS, natural de Pedro Canário-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Matias Coutinho, Itapebussu, Guarapari-ES. 12767 11.: MARIO AUGUSTO MARTINS DOMINGUES, natural de Nova Era-MG, com 42 anos de idade, viúvo(a), gerente, residente na Avenida Anchieta, nº 427, Ipiranga, Guarapari-ES e DRÚZILA NUNES NAVARRO, natural de Altônia-PR, com 41 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Avenida Anchieta, nº 427, Ipiranga, Guarapari-ES. 12768 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 25 de fevereiro de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS DA SILVA SOBRINHO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Estado do Maranhão, nº 97, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e KAYLANE BARBOSA DE CARVALHO, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Estado do Maranhão, nº 97, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 28639 2.: FRANKYSPLESLY ARAUJO PEROVANO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), psicologo, residente na Rua Cassiano Castelo, s/nº , Castelo Branco, Cariacica-ES e TICIANE MARIA GONÇALVES BESSA, natural de Fortaleza-CE, com 34 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Rua Cassiano Castelo, s/nº , Castelo Branco, Cariacica-ES. 28640 3.: LEARSY PRUDENCIO DA PAZ, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), coletor, residente na Rua S Luiz, nº 44, Rio Branco, Cariacica-ES e RHANYER SILVANA MONTEIRO ARAUJO ACKER, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua S Luiz, nº 44, Rio Branco, Cariacica-ES. 28641 4.: JOSÉ ANTONIO MACHADO DOS PASSOS, natural de Vila Velha-ES, com 69 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua Linhares, nº 28, Vista Linda, Cariacica-ES e MARIA DE JESUS, natural de Nanuque-MG, com 71 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Linhares, nº 28, Vista Linda, Cariacica-ES. 28642 5.: ALAIR DE SOUZA LEÃO, natural de Colatina-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Espaço Cideral, N°49, Estrela do Sul, Cariacica-ES e AVANI NEVES, natural de Santa Leopoldina-ES, com 63 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Rua Espaço Cideral, N°49, Estrela do Sul, Cariacica-ES. 28643 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 25 de fevereiro de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL PEREIRA QUEIRÓS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), técnico em mecânico, residente na Rua Jupira, 1397, Costa Dourada, Serra-ES e NAYARA DA SILVA OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Figueiras,35, Vista da Serra II, Serra-ES. 11549 2.: JOSÉ NILTON FERREIRA DE SOUZA, natural de Crispim Jaques-MG, com 61 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Ouro Preto, nº 62, Nova Carapina II, Serra-ES e MARIA SERLI GOMES DE FREITAS, natural de Colatina-ES, com 65 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Ouro Preto, nº 62, Nova Carapina II, Serra-ES. 11565 3.: SAMUEL GOMES GALDINO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de obra, residente na Rua Jacarandá, 06, Cidade Pomar, Serra-ES e MAKERLLY ALEXANDRINO MARQUES, natural de Pedro Canário-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Jacarandá, 06, Cidade Pomar, Serra-ES. 11569 4.: DALMÁCIO ALVES JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Santos Pinto, 35, Centro, Serra-ES e ISABELA BARTH DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Benedicta do Nascimento, 60, São Domingos, Serra-ES. 11578 5.: CLAUDIONOR JOSE SOARES, natural de Vitoria-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua Fundão, 300, Planalto Serrano, Bl A, Serra-ES e MARGARETE XAVIER DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 39 anos de idade, Solteira(o), comerciaria, residente na Rua Fundão, 300, Planalto Serrano, Bl A, Serra-ES. 11579 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de fevereiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ LEONARDO CARVALHO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), portuário, residente na Rua Inácio Higino, nº 312 , Praia da Costa, Vila Velha-ES e LORENA MARTINS RIMOLO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, N° 386, Apartamento 403, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19754 2.: GUSTAVO CALLEGARI CÁO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), veterinário, residente na Rua Colatina, nº 1, Casa, Vila Capixaba, Cariacica-ES e MARIA ELIZA VIANA BARROSO TRAMONTANA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), veterinária, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2160, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19755 3.: LEONARDO RANGEL GOBETTI, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Avenida da Praia, nº 410, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MARIANNA COUTINHO DUARTE SIQUEIRA, natural de -, com 28 anos de idade, solteiro(a), bancaria, residente na Avenida da Praia, nº 410, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19756 4.: NILSON DEGAN MOREIRA COELHO, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), consultor de negócios, residente na Rodovia do Sol, nº 3420, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CAROLINA CORRÊA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), coordenadora, residente na Rodovia do Sol, nº 3420, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19757 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de fevereiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS SARMENTO NARDI, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Bonfinópolis, nº 431, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e THAMIRES CAROLINE DE PAULA ASTOLPHI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Engenheira química, residente na Rua Bonfinópolis, nº 431, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06348 2.: ANDERSON ALVES BRITO, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua José Paulino de Carvalho, nº 100, São Torquato, Vila Velha-ES e TATIANA GOMES FALCÃO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Paulino de Carvalho, nº 100, São Torquato, Vila Velha-ES. 06349 3.: JOEL FIRMINO DE SOUZA, natural de Ecoporanga-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua: Itororo, nº 05 , Alvorada, Vila Velha-ES e DEUZELI PEREIRA ALVES, natural de Aimores-MG, com 60 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua: Itororo, nº 05 , Alvorada, Vila Velha-ES. 06350 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de fevereiro de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO LEMOS SÁ PINTO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Sérgio Murilo França de Souza, Jardim da Penha, Vitória-ES e TAIANA VENTURA FARIA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), psicóloga, residente na Rua Sérgio Murilo França de Souza, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25236 2.: GABRIEL TRISTÃO GUSMAN FAÉ, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LETÍCIA ARAUJO CARNEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25237 3.: GERALDO MAGELLA TEIXEIRA, natural de Tabajara, Distrito de Inhapim-MG, com 56 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Doutor Dido Fontes, Jardim da Penha, Vitória-ES e ANA PAULA RABELLO LYRA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), Arquiteta e Urbanista, residente na Rua Doutor Dido Fontes, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25238 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de fevereiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANQUI COIMBRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Vinte e Oito, nº 18, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e MARILEIA FREITAS PAULO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Vinte e Oito, nº 18, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14354 2.: TIAGO AMORIM DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), estoquista, residente na Rua São Jorge, nº 603, Aparecida, Cariacica-ES e CLAUDIA KAROLINY RODRIGUES FERREIRA LOMEU, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Viúva(o), confeiteira, residente na Rua São Jorge, nº 603, Aparecida, Cariacica-ES. 14356 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 25 de fevereiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS PHELIPE SARAIVA COSTA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), Vigilante, residente na Rua João Vitória, nº 23, Santa Martha, Vitória-ES e JORDANA SILVA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), bióloga, residente na Rua João Vitória, nº 23, Santa Martha, Vitória-ES. 25342 2.: CÁSSIO DO CARMO CARREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Doutor Homero de Souza Costa, nº 120, Ilha do Frade, Vitória-ES e CARLA FRANCINI FERREIRA, natural de Joinville-SC, com 36 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Doutor Homero de Souza Costa, nº 120, Ilha do Frade, Vitória-ES. 25347 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de fevereiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDEMIR TOMAZ DA SILVA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Rafaela Bernabé Pizzol, N° 195, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES e MARCILENE DE FÁTIMA COSTA FERREIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Rafaela Bernabé Pizzol, N° 195, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES. 00637 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 25 de fevereiro de 2022 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO RANGEL SANTOS, natural de Mairiporã-SP, com 25 anos de idade, Solteiro(a), Serralheiro, residente na Avenida Bandeiras, 1800, Morada da Barra, Vila Velha-ES e GRACIELE SANTOS DA SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), telemarketing, residente na Avenida Bandeiras, 1800, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09277 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de fevereiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: IAGO GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua Bom Sucesso, nº 27, Canaã, Viana-ES e VIVIANE VICENTE VIZERRA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bom Sucesso, nº 27, Canaã, Viana-ES. 07569 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 25 de fevereiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: THIAGO LOYOLA FABRIS, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro, agente de viagens, residente e domiciliado na Rua Oito, nº. 05, Cocal, Vila Velha-ES e LAÍS FERNANDA DE SOUZA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 24 anos de idade, solteira, agricultora, residente e domiciliada na Rua João Vicente Dias, centro, Brejetuba-ES - 001071. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 25 de fevereiro de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã