Proclamas - 26/01/21
Proclamas
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELES DE JESUS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 32 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Maria Ortiz, nº S/n, Belvedere, Serra-ES e LAUDIANE GOMES DE OLIVEIRA, natural de Branquinha-AL, com 31 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de logistica, residente na Rua Maria Ortiz, nº S/n, Belvedere, Serra-ES. 10675 2.: LUIZ CLAUDIO LOPES BATISTA, natural de Nanuque-MG, com 49 anos de idade, Divorciado(a), fotógrafo, residente na Rua Itarana, nº 280, Vista da Serra I, Serra-ES e JÔSY CHRISTIANSEN DA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 41 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Itarana, nº 280, Vista da Serra I, Serra-ES. 10677 3.: CELIO SILVA DOS SANTOS, natural de São Jose da Vitoria-BA, com 43 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de almoxerife, residente na Rua Sergipe, 139, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e EMANUELA DE SOUSA NEIVA, natural de Salvador-BA, com 37 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Sergipe, 39, Planalto Serrano, Bl. B, Serra-ES. 10682 4.: NILSON CORRÊA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Atlântica, nº 50, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES e DAIANE MARTINS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), empreendedora, residente na Rua Atlântica, nº 50 , Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES. 10687 5.: LEONARDO DOS SANTOS BORGES, natural de Itamaraju-BA, com 20 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Avenida João Miguel, nº S/n, Palmeiras, Serra-ES e ANDRINI DE JESUS GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida João Miguel, nº S/n, Palmeiras, Serra-ES. 10691 6.: RAFAEL DE OLIVEIRA CAVALCANTE, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), ajudante I - caldeiraria, residente na Rua Anchieta, nº 53, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e AMANDA NASCIMENTO AMORIM, natural de Mucuri-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Avenida Bela Vista, nº 827, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10693 7.: BRUNO DA CONCEIÇÃO ACIDALINO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnico, residente na Rua Planalto, 12, Cx 02, Planalto Serrano, Serra-ES e LUDMILLA DOS SANTOS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Planalto, 12, Cx 02, Planalto Serrano, Serra-ES. 10696 8.: JABSON DE SOUZA SANTOS, natural de Itajuípe-BA, com 60 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Mucurici,148, Vista da Serra I, Serra-ES e MARIA LUZIA PIRES BONIFACIO JÚNIA, natural de Nanuque-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de limpeza, residente na Rua Mucurici,148, Vista da Serra I, Serra-ES. 10700 9.: JAHEDER DE MELLO NEVES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Santa Maria, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES e JOSIANE FERREIRA PEREIRA, natural de Campos-RJ, com 42 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santa Maria, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10719 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de janeiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS DE OLIVEIRA GUSMÃO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, nº 140, Apto 101, Jardim da Penha, Vitória-ES e THAYANE SANTOS DE ALMEIDA, natural de Alegre-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Minas Gerais, nº 70, Apto 302, BL 16, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 24239 2.: VICTOR GABRIEL JÚLIO DA SILVA, natural de São Gonçalo-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 55, Ed. Barra Mar Apto 104, Jardim Camburi, Vitória-ES e NATÁLIA NASCIMENTO CORDEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 55, Ed. Barra Mar Apto 104, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24246 3.: LUTHER ROCHA KNOBLAUCH, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Doutor Dório Silva, nº 05, Mata da Praia, Vitória-ES e VERÔNICA VASCONCELOS PINHEIRO, natural de Belo Horizonte-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Rua Doutor Dório Silva, nº 05, Mata da Praia, Vitória-ES. 24248 4.: JOSÉ LUIZ DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua Filogônio Motta, nº 1029, Jardim Camburi, Vitória-ES e ZENILDA SILVA SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Filogônio Motta, nº 1029, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24249 5.: ARTHUR LAVAGNOLI DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 135, Jardim Camburi, Vitória-ES e MAIRA FIM ALEDI, natural de Castelo-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 135, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24250 6.: GABRIEL SANTOS TONON, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico em instrumentação industrial, residente na Rua Mário Batalha, nº 2, Bairro de Fátima, Serra-ES e LORENA ROCHA COSME, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista financeiro, residente na Rua Henrique Martins Tuche, nº 55, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24253 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de janeiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: NATHAN CHRISTOFER GOMES PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Pastor José Abraão, nº 71, São Torquato, Vila Velha-ES e JESSICA BARBOSA RAMOS, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Elias Alves Bibiano, nº 147, São Torquato, Vila Velha-ES. 05988 2.: WASHINGTON RAFAEL DE PAULO SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Itapina, nº 14, Rio Marinho, Vila Velha-ES e FABIANA CRISTINO DOMINGOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de Fábricação, residente na Rua Itapina, nº 14, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 05989 3.: DANIEL VIEIRA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Rua Nova Verona, nº 16, Vale Encantado, Vila Velha-ES e KELVIA KARLA DE MARCHI, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), Técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Nova Verona, nº 16, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 05990 4.: NADSON ANASTACIO RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), condutor socorrista, residente na Rua Alípio Gomes, nº 17, São Torquato, Vila Velha-ES e ERICA SANTOS NEVES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratorio, residente na Rua Alípio Gomes, nº 17, São Torquato, Vila Velha-ES. 05991 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de janeiro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVID DOS SANTOS RODRIGUES, natural de Itabuna-BA, com 20 anos de idade, Solteiro(a), monrtador, residente na Rua dos Caraipes, nº 8, Feu Rosa, Serra-ES e LAÍSE BRAGA MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua dos Caraipes, nº 8, Feu Rosa, Serra-ES. 31090 2.: YAN MARTINS PROLICIANO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), operador industrial, residente na Rua Manaus, nº 11, Central Carapina, Serra-ES e CASSIA CONTADINI DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), assistente de secretária, residente na Rua Manaus, nº 11, Central Carapina, Serra-ES. 31097 3.: AGENILDO DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS, natural de NILO PEÇANHA-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de motorista, residente na Avenida Central, N°44, Balneário de Carapebus, Serra-ES e KARINA GONCALVES DE JESUS, natural de Frei Inocêncio-MG, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Central, N°44, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 31101 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de janeiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALAN DE SOUZA SANTOS, natural de Belmonte-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), Cozinheiro, residente na Beco da Liberdade, nº 26, Inhanguetá, Vitória-ES e LAÍS EVANGELISTA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de cozinha, residente na Rua da Ferradura, nº 68, São Pedro, Vitória-ES. 17271 2.: RENIRO GRANJA GUIMARÃES LIMA SILVA, natural de Canavieiras-BA, com 62 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Jorge Rosa, nº 125, Nova Palestina, Vitória-ES e ELISANGELA AVELINO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jorge Rosa, nº 125, Nova Palestina, Vitória-ES. 17272 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de janeiro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO GROBERIO LINHARES, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico em radiologia, residente na Rua Paulo Muller, 240, Bento Ferreira, Vitória-ES e THAIS CAROLINE DA SILVA BATISTA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarketing, residente na Rua Paulo Muller, 240, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24466 2.: RODRIGO JANUTH XAVIER, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Vigilante, residente na Rua Hermes Bastos, nº 61, Maruípe, Vitória-ES e SIMONE ALVES DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Hermes Bastos, nº 61, Maruípe, Vitória-ES. 24467 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de janeiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO BRIDI TELLES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar Administrativo, residente na Rua Itaúna, nº 196, Ap°203 B Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CÍNTIA MARIA LOYOLA SILVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Itaúna, nº 196, Ap°203 B Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07940 2.: FAGNER DA COSTA CALEGARIO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), representante, residente na Rua Vitória, nº 54, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e RAYANE MANGA CORREA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), micro empresária, residente na Rua Vitória, nº 54, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 07941 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de janeiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME MAGEVSKI POSSIMOSER, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santa Marta, nº 96, Presidente Medici, Cariacica-ES e KÉZIA MONIK PEREIRA COSTA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Santa Marta, nº 96, Presidente Medici, Cariacica-ES. 13451 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 25 de janeiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURICIO CATTA PRÊTA CHAVES, natural de Teófilo Otoni-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), produtor rural, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, N° 254, Interlagos, Linhares-ES e KÁTIA CILENE OLIVEIRA SANTOS, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), decoradora, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, N° 254, Interlagos, Linhares-ES. 10699 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 25 de janeiro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAYVID AZEREDO DE OLIVEIRA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 27 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Antonio B. Gomes, Nº 12, Cohab, Ibiraçu-ES e LARA SOARES PIGNATON, natural de João Neiva-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Antonio B. Gomes, Nº 12, Cohab, Ibiraçu-ES. 00863 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 25 de janeiro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: OZIEL JACINTO DA SILVA, natural de Pilar-AL, com 55 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Visconde do Rio Branco, s/nº , Morada da Barra, Vila Velha-ES e VANUZA PROFIRIO CORREIA, natural de Pilar-AL, com 43 anos de idade, Solteira(o), Representante comercial autônomo, residente na Rua Visconde do Rio Branco, s/nº , Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08686 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de janeiro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS COSTA FREIRE, natural de Ilhéus-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Jeronimo Monteiro, nº 3932, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES e ANDRESSA FRAGA LIMA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de loja, residente na Rua Jeronimo Monteiro, nº 3932, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES. 04207 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de janeiro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: EDILSON SOARES DE ARAUJO, natural de Mutum, MG, com 33 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego São Domingos Pequeno, zona rural, Brejetuba-ES e RONILDA APARECIDA DOS SANTOS, natural de Barra de São Francisco, ES, com 24 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego São Domingos Pequeno, zona rural, Brejetuba-ES - 000965 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 25 de janeiro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã