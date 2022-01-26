Arquivos & Anexos
26-01-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 26/01/2022
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEORGIO DO ROSARIO SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Cariacica, nº 18, Bandeirantes, Cariacica-ES e ANDRÉIA ALVES DA SILVA, natural de Tumiritinga-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cariacica, nº 18, Bandeirantes, Cariacica-ES. 28553 2.: CARLOS HENRIQUE DA SILVA DIAS, natural de Ibatiba-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), servente de olbras, residente na Rua São Pedro, nº 34, Santa Cecília, Cariacica-ES e MEYRIANE MATHIAS DOS SANTOS, natural de Governador Valadares-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua São Pedro, nº 34, Santa Cecília, Cariacica-ES. 28555 3.: ALAN DE BRITES RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estágiario, residente na Rua Eurico Salles de Aguiar, nº 60, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e SÂMELLA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cadastro, residente na Rua Eurico Salles de Aguiar, nº 60, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 28556 4.: PAULO HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES, natural de Colatina-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Aracajú, S/nº, Rio Branco, Cariacica-ES e MARCELLY RODRIGUES ROCHA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Aracajú, S/nº, Rio Branco, Cariacica-ES. 28557 5.: REGINALDO DE OLIVEIRA, natural de Miguel Burnier-MG, com 47 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Marataízes, nº 195, Vista Dourada, Cariacica-ES e ILZA ALVES DA SILVA, natural de Ibitirama-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de idoso, residente na Rua Marataízes, nº 195, Vista Dourada, Cariacica-ES. 28558 6.: FELIPE MAGALHÃES MODESTO, natural de Nanuque-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Ministro Eurico Salles, nº 11, Campo Grande, Cariacica-ES e ÉVELLY GONÇALVES DE SOUZA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Avenida Ministro Eurico Salles, nº 11, Campo Grande, Cariacica-ES. 28559 7.: FLÁVIO DE JESUS DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), carregador, residente na Rua Praça Isabel, 03, São Francisco, Cariacica-ES e ANTONIA SILVA RIBEIRO, natural de Ibirapitanga-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Praça Isabel, 03, São Francisco, Cariacica-ES. 28560 8.: LUIZ CARLOS PINTO, natural de Colatina-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), funcionário público militar, residente na Rua Augusto Ruschi, nº 15, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e ALÁDIA MAURICIA LOPES MACEDO, natural de Três Corações-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Augusto Ruschi, nº 15, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 28561 9.: MÁRIO MIRANDA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Bom Pastor, nº 80, Campina Grande, Cariacica-ES e SIDICLEIA DE OLIVEIRA DURÃES, natural de Gurupi-TO, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bom Pastor, nº 80, Campina Grande, Cariacica-ES. 28562 10.: VINICIUS HELMER FAÉ, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), consultor técnico, residente na Rua Camaçarí, nº 400, Santa Cecília, Cariacica-ES e LORENA FERREIRA DE MOURA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Camaçarí, nº 400, Santa Cecília, Cariacica-ES. 28563 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 25 de janeiro de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL PONCE DE LION, natural de Ipatinga-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Avenida Coronel Venâncio Flores, 1596, Centro, Aracruz-ES e AYANNA SAMPAIO MASCARENHAS, natural de Montanha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Coronel Venâncio Flores, 1596, Centro, Aracruz-ES. 13443 2.: VINICIUS PALMEIRA CASSARO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Claudionor Rangel, nº 29, Jequitibá, Aracruz-ES e THAIS SILVESTRE BATISTA, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Claudionor Rangel, nº 29, Jequitibá, Aracruz-ES. 13444 3.: JAQUES RÍCATTO BARREIROS, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de professor, residente na Rua Antonio Ricato, N° 280, De Carli, Aracruz-ES e MAYONE DA SILVA NEVES, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Praia de Porto Belo,10, Sauaçú, Aracruz-ES. 13445 4.: JULIANO TINOCO PRATI FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual militar, residente na Rua Manoel Francisco Nascimento, 2, Bairro Jequitibá, Aracruz-ES e JESSICA AMORIM LOUREIRO, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Quintino Loureiro, 283, Bairro Centro, Aracruz-ES. 13446 5.: MATEUS MONTEIRO TOLEDO DA ROCHA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cabo da marinha, residente na Rua Praia de Ubatuba, nº 10, Sauaçú, Aracruz-ES e ANA CAROLINA MAZIM ARAUJO, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Caetano Selvatici, S/nº, Vila Nova, Aracruz-ES. 13447 6.: PABLO MONTEIRO MOREIRA, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua dos Canarios, 26, Planalto, Aracruz-ES e LOISE NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dernivaldo Soares Cabidelli, 62, Limão, Aracruz-ES. 13448 7.: EDER RODRIGUES RAMOS, natural de Ibatiba-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rodovia Primo Bitti, S/nº, Aldeia Índigena Irajá, Aracruz-ES e MARCELA DOS SANTOS ROCHA, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rodovia Primo Bitti, S/nº, Aldeia Indígena Irajá, Aracruz-ES. 13449 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 25 de janeiro de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINÍCIUS DE JESUS DA SILVA, natural de Manhumirim-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Fazenda São Cristóvão, Zona Rural, Iúna-ES e MARIA CAROLINA DOS REIS TEODORO, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Fazenda São Cristóvão, Zona Rural, Iúna-ES. 08996 2.: PAULO SILVA SANTOS, natural de Umbaúba-SE, com 52 anos de idade, divorciado(a), corretor de seguros, residente na Rua José Pedro Gonçalves, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e EUZIMAR DAS GRAÇAS, natural de Mutum-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua José Pedro Gonçalves, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08997 3.: CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA, natural de São Sebastião da Vala, Aimorés-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua José Pedro Gonçalves, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e ANA PAULA OSÓRIO LOURENÇO, natural de Manhuaçu-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua José Pedro Gonçalves, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08998 4.: FILIPE SIMÕES CARDOSO, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Otacilio Severino da Silva, Número 32, Bairro Quilombo, Iúna-ES e DÉBORA OLIVEIRA MOURA, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua José Pedro Gonçalves, Número 491, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08999 5.: RAFAEL ARAUJO FREITAS, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Herman Antonio da Silveira, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e BEATRIZ DE ARAÚJO GOMES, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Herman Antonio da Silveira, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 09000 6.: CARLOS FELIPE VIEIRA, natural de Manhumirim-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Pouso Alto, Distrito de Pequiá, Iúna-ES e LUANA COSTA, natural de Manhumirim-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Pouso Alto, Distrito de Pequiá, Iúna-ES. 09001 7.: HELIVANDER LOPES DA COSTA, natural de Iuna-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Militino José de Lima, sem Número, Bairro Pito, Iúna-ES e ROSANA MAGALHÃES BAPTISTA, natural de Manhumirim-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Militino José de Lima, sem Número, Bairro Pito, Iúna-ES. 09002 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 25 de janeiro de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAIMUNDO LUCIO LIMA DA SILVA, natural de Riachão-MA, com 51 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Doutor Eurico de Aguiar, Santa Lúcia, Vitória-ES e ANA PAULA LUNS, natural de Duque de Caxias-RJ, com 49 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25159 2.: CARLOS EDUARDO DAHER SANTOS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES e RAPHAELA DE MENEZES PINON, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25160 3.: IBSEN VIBLY TEIXEIRA DE ARAUJO, natural de São Paulo-SP, com 42 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Professora Elza Lemos Andreatta, Maria Ortiz, Vitória-ES e GISELE GOMES FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), técnica em radiologia, residente na Rua Professora Elza Lemos Andreatta, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25161 4.: RODRIGO ESTEVÃO DOMINGUES, natural de Belo Horizonte-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil, residente na Rua Professora Alcina Nascimento Gomes, Antônio Honório, Vitória-ES e DRYELEN SALLES BRITES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de departamento pessoal, residente na Rua Professora Alcina Nascimento Gomes, Antônio Honório, Vitória-ES. 25162 5.: CRISTIANO BERTULOZO MARTINS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, Jardim da Penha, Vitória-ES e DEBORAH BARBOSA MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), fonoaudióloga, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25163 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de janeiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MURILO DOS SANTOS MOURA FILHO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Brasília, nº 40, Itapuã, Vila Velha-ES e FERNANDA LÜBE ANTUNES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), medica, residente na Rua Brasília, nº 40, Itapuã, Vila Velha-ES. 19644 2.: ROGERIO PINTO DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), funcionario publico Civil, residente na Rua Henrique Laranja, nº 44, Centro, Vila Velha-ES e EDILENE ANDRIOLO, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Henrique Laranja, nº 44, Centro, Vila Velha-ES. 19645 3.: ERON OLIVEIRA COSTA, natural de Rio Pomba-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), agente de saneamento, residente na Rua Antônio Reis Santos, nº 156, Jardim América, Rio Pomba-MG e BÁRBARA ANASTÁCIA DA SILVA PEREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua José do Patrocínio, nº 106, Bairro Garoto, Vila Velha-ES. 19646 4.: MANOEL MARINHO FILHO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Maria Niero da Silva, 13, Glória, Vila Velha-ES e PAULA CRISTINA SILVA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Maria Niero da Silva, 13, Glória, Vila Velha-ES. 19647 5.: KAMILA DADALTO MANENTE, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Mercadóloga, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, Nº1000, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JÉSSICA MARTINS DE ALMEIDA, natural de Itabuna-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Glória, nº 47, Glória, Vila Velha-ES. 19648 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de janeiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DELMO ALVARENGA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 57 anos de idade, viúvo(a), jardineiro, residente na Rua E, 35, Colina da Serra, Serra-ES e JUCIARA RAMOS DE SANTANA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 50 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua E, 35, Colina da Serra, Serra-ES. 11477 2.: GLEIDSON TEODORO DE SOUZA, natural de Governador Valadares-MG, com 41 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Pedra Azul, nº 147, Nova Carapina II, Serra-ES e LUCIANA COLOMBECHY, natural de Colatina-ES, com 55 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Pedra Azul, nº 147, Nova Carapina II, Serra-ES. 11488 3.: ALEXANDRE ROSA DIAS, natural de Governador Valadares-MG, com 38 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de topografia, residente na Praça Barbosa Leão, nº 232, Serra Centro, Serra-ES e EDICRISTIAN PEREIRA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar administrativo, residente na Praça Barbosa Leão, nº 232, Serra Centro, Serra-ES. 11493 4.: MINERVINO SANTOS PEREIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), polivalente, residente na Rua Intendente Camara, 460, Nova Carapina I, Serra-ES e DENISE SOUZA DE JESUS, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), fiscal de prevenção, residente na Rua Intendente Camara, 460, Nova Carapina I, Serra-ES. 11497 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de janeiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MIQUÉIAS PIANZOLA MARÇAL, natural de Vargem Alta-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), torneiro mecânico, residente na Rua Idália Rocha Cordeiro, nº 101, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ROBERTA DAS NEVES ALMEIDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assessora técnica de nível superior, residente na Rua Idália Rocha Cordeiro, nº 101, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04976 2.: LUCAS PERES DE CASTRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico de telecomunicação, residente na Rua Alfredo Martins Amaral, nº 59, Bela Vista, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KEILA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Alfredo Martins Amaral, nº 59, Bela Vista, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04977 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 25 de janeiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: PHABLO BONICENHA SANTOS, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Bartolomeu Bueno da Silva, Nº19 , Interlagos, Linhares-ES e DANIELA COSSETI, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Coordenadora Administrativa, residente na R. José Bonifacio - nº 800-b/ Interlagos-Linhares-ES,, Linhares-ES. 11628 2.: BRUNO DOS SANTOS CUNHA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Penitênciaria Regional de Linhares - Avenida Marginal, nº 2648, Palmital, Linhares-ES e BLANKA IVY RIGGIO STIEG, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), manicuri, residente na Rua Domingos Duda, nº 7, Juparanã, Linhares-ES. 11629 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 25 de janeiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARNALDO GABRIEL KIM DE SOUZA MUQUI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente de produção, residente na Avenida Maruípe, nº 134, Maruípe, Vitória-ES e SILMARA GONÇALVES SILVA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Hematita, nº 15, Guaxindiba, Aracruz-ES. 25290 2.: VALMIR LORETO JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, nº 65, Jardim Camburi, Vitória-ES e EDUARDA MACHADO RESENDE, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, nº 65, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25291 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de janeiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRICIO LOPES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de expedição, residente na Av Amaral Peixoto nº 65, Barramares, Vila Velha-ES e BEATRIZ VIEIRA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar de cozinha, residente na Av Amaral Peixoto nº 65, Barramares, Vila Velha-ES. 09235 2.: RENILDO GOMES FARIAS, natural de Potiraguá-BA, com 51 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Ceará, S/nº, Normília Cunha, Vila Velha-ES e NATALINA SOUZA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ceará, S/nº, Normília Cunha, Vila Velha-ES. 09236 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de janeiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES - CNS: 022111 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO VEIGA SILVÉRIO, natural de Alegre-ES, com 52 anos de idade, Divorciado(a), pescador, residente na Rua João Bravo, 566, Vila Alta, Alegre-ES e DGMAR ANDRADE PARREIRA, natural de Alegre-ES, com 49 anos de idade, Divorciada(o), balconista, residente na Rua João Bravo, nº 566, Vila Alta, Alegre-ES. 03545 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 25 de janeiro de 2022 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório Registro Civil e Tabelionato de Soturno Faço saber que pretender casar-se: 1.: REGINALDO DIAS SALES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Audelino Costalonga, S/n.º, Distrito de Vargem Grande de Soturno, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CASSIA NASCIMENTO SOARES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Audelino Costalonga, S/n.º, Distrito de Vargem Grande de Soturno, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 01882 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 25 de janeiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Oficio e Tabelião Interino CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: RONALDO DA SILVA DIAS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 28 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no lugar denominado Córrego Vargem Alta, s/n, zona rural, Brejetuba-ES e BÁRBARA DIAS BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no lugar denominado Córrego Vargem Alta, s/n, zona rural, Brejetuba-ES - 001059. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 25 de janeiro de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE DA SEDE DE CARIACICA-ES. 1.: COSME DA CONCEIÇÃO JOANA, nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Aracruz-ES, residente na Rua Natalino Pimentel, nº 647, Porto de Santana em Cariacica-ES e DANIELE SILVA DO ROSARIO, nacionalidade brasileira, profissão balconista, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil divorciada, natural de Vitória-ES, residente na Rua Natalino Pimentel, nº 647, Porto de Santana em Cariacica-ES. 14222 Cariacica-ES, 25 de janeiro de 2022. MILSON FERNANDES PAULIN Tabelião e Oficial