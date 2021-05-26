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Proclamas - 26-05/2021

Quarta-feira

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 01:00

Publicado em 

26 mai 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

26-05-21 - PROCLAMAS.pdf

Tamanho do arquivo: 75kb
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Proclamas - 26/05/2021

_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROSIVALDO SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 63 anos de idade, Viúvo(a), ajudante, residente na Rua Jatobá, nº 6, Serra Dourada I, Serra-ES e LINDINALVA DE JESUS SANTOS, natural de Gandu-BA, com 63 anos de idade, Divorciada(o), aposentada, residente na Rua Jatobá, nº 6, Serra Dourada I, Serra-ES. 10930 2.: JHONY MARTINS CAETANO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 21 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Itambacuri, 244, Nova Carapina I, Serra-ES e ALESSANDRA KÉTLIN DA SILVA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Itambacuri, 244, Nova Carapina I, Serra-ES. 10931 3.: SAMUEL SILVA NAZARÉ, natural de Itabuna-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Amazonas, 250, Bl B, Planalto Serrano, Serra-ES e MARTA MARILIA DULTRA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio de Janeiro, 291, Planalto Serrano, Bl b, Serra-ES. 10932 4.: DJALMA SOARES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), operador, residente na Rua Mutum, nº 306, Nova Carapina II, Serra-ES e KATIELE DE JESUS ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cambuquira, nº 234, Nova Carapina II, Serra-ES. 10933 5.: VANDERLEI ARAÚJO VIANA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), auxilar conferente, residente na Rua Quatro, nº 122, Jardim Bela Vista, Serra-ES e ROSILENE LOPES PEREIRA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), cabeleireira, residente na Rua Quatro, nº 122, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10934 6.: BRENDHOW MARLEY GOESE DA CUNHA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Tupiniquins, nº 198, Vista da Serra I, Serra-ES e PÂMELA MARIA PETER DO VALE, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Tupiniquins, nº 198, Vista da Serra I, Serra-ES. 10938 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de maio de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXSANDRO GOUVEIA DE LIMA, natural de Recife-PE, com 43 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua Santa Terezinha, nº 118, André Carloni, Serra-ES e TEREZINHA NASCIMENTO, natural de Cariacica-ES, com 53 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santa Terezinha, nº 118, André Carloni, Serra-ES. 31556 2.: DEIVID LUCAS DA COSTA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), encarregado, residente na Avenida Colares Júnior, nº 824, Vila Nova de Colares, Serra-ES e ELISÂNGELA PIRES DA SILVA, natural de Guadalupe-PI, com 32 anos de idade, Solteira(o), fiscal de caixa, residente na Avenida Colares Júnior, nº 824, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31594 3.: VITOR ANTONIO SILVEIRA TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), técnico em farmácia, residente na Rua Augusto dos Anjos, 269, Jardim Limoeiro, Serra-ES e LARA REIS CABRAL, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Augusto dos Anjos, 269, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31597 4.: WESLEY RODRIGUES RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua dos Sabiás, Quadra 41, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e LARISSA LEA CENO DUTRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua dos Sabiás, Quadra 41, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31601 5.: GUSTAVO DA SILVA HERZOG, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), encarregado operacional, residente na Avenida Guaxindiba, 268, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e NAHIARA SCHRAIBER DA SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Guaxindiba, 268, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31602 6.: MARCOS BARBOSA MORSOLETTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Avenida Guaxindiba, N° 376, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e GABRIELA BORGES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Guaxindiba, N° 376, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31603 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 25 de maio de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: CESAR RAMOS COSTA, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Carlos Drumonnd de Andrade, nº 482, Palmital, Linhares-ES e ROSIANE MIGUEL RAMOS, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Carlos Drumonnd de Andrade, nº 482, Palmital, Linhares-ES. 11002 2.: ANTÔNIO MARCOS DO NASCIMENTO, natural de Vitória de Santo Antão-PE, com 38 anos de idade, divorciado(a), mecânico montador, residente na Avenida São Paulo, S/n, Canivete, Linhares-ES e RAQUEL LIRA DOS SANTOS, natural de Vitória de Santo Antão-PE, com 36 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de limpeza, residente na Avenida São Paulo, S/n, Canivete, Linhares-ES. 11003 3.: ÁLIFE JOSÉ DA SILVA, natural de Vassouras-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Pessegueiros, Nº 820, Jardim Laguna, Linhares-ES e SABRINA ROCHA DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), ajudante de confecção, residente na Rua João Gama, Nº 57, Interlagos, Linhares-ES. 11004 4.: JOCIMAR MARQUES, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, Nº 2244, Interlagos, Linhares-ES e JULIANA DIAS, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, Nº 2244, Interlagos, Linhares-ES. 11005 5.: LUCIANO DE OLIVEIRA MOITINHO, natural de Eunápolis-BA, com 37 anos de idade, divorciado(a), auxiliar técnico, residente na Rua Odila Pestana Calmon, Nº 11, Planalto, Linhares-ES e JESSIANE DA SILVA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), operador de máquinas, residente na Rua Odila Pestana Calmon, Nº 11, Planalto, Linhares-ES. 11006 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 25 de maio de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYKON GALLETTI RICARDO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua 10 de Abril, nº 1035, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e ANDRESSA NASCIMENTO COSTA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua 10 de Abril, nº 1035, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06088 2.: IVAN SILVA DOS SANTOS, natural de Ipirá-BA, com 58 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Quinta Avenida, nº 205 , Cobilândia, Vila Velha-ES e ROSILENE VILL, natural de Sao Gabriel da Palha-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Quinta Avenida, nº 205 , Cobilândia, Vila Velha-ES. 06089 3.: MARCELO FLORENCIO DE BRITO, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Quinta Avenida, nº 450, Cobilândia, Vila Velha-ES e FLAVIA CHISTÉ ROCHA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Quinta Avenida, nº 450, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06090 4.: SEBASTIÃO EMÍDIO DELPRANQUE, natural de Resplendor-MG, com 52 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Água Limpa, nº 04, Vale Encantado, Vila Velha-ES e RAQUEL MORAES RAMOS, natural de Pancas-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Água Limpa, nº 04, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06091 5.: MAURINO EVARISTO DIAS, natural de Mucurici-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Burarama, nº 19, Cobilândia, Vila Velha-ES e IRACILDA PEREIRA, natural de Ibatiba-ES, com 68 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Burarama, nº 19, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06092 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de maio de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONAS STOFEL VICENTE, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Emilio Ferreira da Silva, nº 388, Vitória-ES e MARGARETE LOUREIRO DE BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Emilio Ferreira da Silva, nº 388, Vitória-ES. 24700 2.: WAGNER PASSAMANI DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Afonso Braz, nº 35, Apto 205, Parque Moscoso, Vitória-ES e JOSANA LIMA SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativo, residente na Rua Afonso Braz, nº 35, Apto 205, Parque Moscoso, Vitória-ES. 24702 3.: ROGERIO GONÇALVES SARMENTO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua José da Silva Loureiro, nº 140, Santa Luíza, Vitória-ES e LAYS ANIELLE DA SILVA PEREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Abido Saadi, nº 3610, São Francisco, Serra-ES. 24703 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de maio de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS SEMPRINI DE FREITAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Outras, residente na Avenida dos Ipês, nº 240, Morada do Sol, Vila Velha-ES e JÉSSICA DE MORAIS MIRANDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Outras, residente na Avenida dos Ipês, nº 240, Morada dos Ipês, Vila Velha-ES. 08845 2.: ARMSTRONG CLEMENTE DOS SANTOS, natural de Venda Nova-MG, com 51 anos de idade, Divorciado(a), autonomo, residente na Rua Alexandre Queiroz da Silva nº 52, Ulisses Guimaraes, Vila Velha Es, Vila Velha-ES e LEIDIANE MENEZES DOS SANTOS, natural de Ibirataia-BA, com 42 anos de idade, Divorciada(o), Porteira, residente na Rua Alexandre Queiroz da Silva nº 52, Ulisses Guimaraes, Vila Velha Es, Vila Velha-ES. 08847 3.: JÔNATAS DOS SANTOS FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), OPERADOR DE LOJA, residente na Rua Bahia nº 155, Barramares, Vila Velha-ES e ELÂINE NASCIMENTO CALDAS, natural de Uruçuca-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de cozinha, residente na Rua Bahia nº 155, Barramares, Vila Velha-ES. 08848 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 25 de maio de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME ROBERTO DA SILVA MENEGUCCI, natural de Alegre-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), tecnico em comunicação, residente na Rua Imperilho de Souza Moreira, Celina,, Alegre-ES e ANDRÉIA REZENDE MARQUES, natural de Alegre-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de departamento contábil fiscal, residente na Rua Emílio Marins, S/nº, Vila do Sul, Alegre-ES. 03477 2.: FRANKLIN ALVES DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 40 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Av. Olivio Correa Pedrosa 289 An2, Centro, Alegre-ES e CAROLINA DUARTE RODRIGUES, natural de Alegre-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), advogada, residente na Av. Olivio Correa Pedrosa 289 An2, Centro, Alegre-ES. 03478 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 25 de maio de 2021 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO LUCIO DE ARAUJO, natural de Gonzaga-MG, com 57 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Alpes, S/nº, Eldorado, Viana-ES e CELMA MARIA GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 58 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Alpes, S/nº, Eldorado, Viana-ES. 07295 2.: JAKSON PEREIRA FRAGA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Supervisor administrativo, residente na Rua Aristides Carvalho, nº 08, Vila Bethânia, Viana-ES e ANDRÊINA ALÓQUIO TOMAZ, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Gertrudes, nº 31, Vila Bethânia, Viana-ES. 07298 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 25 de maio de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL VALDINO ALTOÉ, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Arthur dos Santos Carvalho, nº 02, Presidente Arthur da Costa e Silva, Cachoeiro de Itapemirim-ES e TAIANE PONTINI GROLA, natural de Vargem Alta-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Arthur dos Santos Carvalho, nº 02, Presidente Arthur da Costa e Silva, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04665 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 25 de maio de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS, natural de Aracruz-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), encarregado de caldeiraria, residente na Rua Geronso Andrade Souza, nº 210, Barra do Riacho, Aracruz-ES e SHEYLA RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Geronso Andrade Souza, 210, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00658 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 25 de maio de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEORGE SANTANNA DE AGUIAR, natural de Santa Leopoldina-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), estofador, residente na Rua Nilton Balestreiro, nº 16, Itacibá, Cariacica-ES e SAMARA FAUSTINO RIBEIRO, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Nilton Balestreiro, nº 16, Itacibá, Cariacica-ES. 13691 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 25 de maio de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO DA SILVA LAHR, natural de Petrópolis-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Waldomiro Antônio Pereira, Mata da Praia, Vitória-ES e GEYCE DE MORAIS LAURINDO DIAS, natural de São Mateus-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Professora Cornélia Lopes de Farias, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24508 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de maio de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE MANUEL RAMOS FABIÃO, natural de Freguesia de Bendada-ET, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Major Rabaioli, nº 82, Caratoíra, Vitória-ES e ANELISE CLÍMACO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública, residente na Rua Major Rabayoli, nº 82, Caratoíra, Vitória-ES. 17389 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 25 de maio de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDERSON DE ALMEIDA DOS SANTOS, natural de Itabaiana-SE, com 32 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pintura, residente na Rua Rio Córrego das Pedras, 27, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e GENAÍNA MIRANDA DA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Rio Córrego das Pedras, 27, Bairro De Fátima, Aracruz-ES. 13181 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 25 de maio de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã

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