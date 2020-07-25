Arquivos & Anexos
Proclamas - 25/07/2020
Proclamas - 25/07/20 - Errata
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WILLIS SANTOS MARQUES, natural de Guarapari-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Independência, nº 305, Santa Margarida, Guarapari-ES e FABIANE ALVES DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública municipal, residente na Rua Independência, nº 28, Santa Margarida, Guarapari-ES. 11836
2.: ERICK ASSIS ROSSI, natural de Iconha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua do Descanso, 01, São José, Guarapari-ES e LARISSA FERRARINI MARQUES, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua do Descanso, 01, São José, Guarapari-ES. 11837
3.: TIAGO BORGES DA SILVA, natural de São José do Calçado-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, nº 77 , Kubitschek, Guarapari-ES e ALAINE PERES FREIRE, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Anésio Freire, nº 09, Kubitschek, Guarapari-ES. 11838
4.: CARLOS MAGNO TELIS DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua Pastor Heber Cirilo de Paula, 104, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e DAYANA DA SILVA NUNES, natural de Rio Branco-AC, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pastor Heber Cirilo de Paula, S/n, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 11839
5.: RONAN VIEIRA DE CARVALHO FILHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Celso Bastos Couto, nº 606, Praia do Morro, Guarapari-ES e GABRIELLA RODRIGUES ROCIO, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Avenida Paris, nº 602, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11840
6.: FÁBIO GOMES DA COSTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Magalhães Pinto, nº 52, Santa Margarida, Guarapari-ES e MARIZA COSTA DOS SANTOS, natural de Ubatã-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar serviços gerais, residente na Rua Magalhães Pinto, nº 52, Santa Margarida, Guarapari-ES. 11841
7.: NEURENI GUIMARÃES SOARES, natural de Raul Soares-MG, com 65 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Cecilia Santana, nº 78, Parque Areia Preta, Guarapari-ES e MIRELLA GONÇALVES LINO, natural de Guarapari-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Cecilia Santana, nº 78, Parque Areia Preta, Guarapari-ES. 11842
8.: FELIPE DOS SANTOS LIMA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua Alvorada, 21, Santa Margarida, Guarapari-ES e BRENDA VARGES OLIVEIRA, natural de Vitória da Conquista-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Alvorada, 21, Santa Margarida, Guarapari-ES. 11843
9.: IRIOMAR CARRIÇO PÔRTO, natural de Anchieta-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Santos Neves, nº 64, Kubitscheck, Guarapari-ES e MARIA APARECIDA BRILHANTE, natural de Guarapari-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Arizona, nº 130, Ipiranga, Guarapari-ES. 11844
10.: GILSON PINHEIRO DE MELLO CANABARRO, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Oceânica, nº 1631, Praia do Morro, Guarapari-ES e LAÍS DE ALMEIDA DANIEL, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 120, Centro, Guarapari-ES. 11845
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Guarapari-ES, 24 de julho de 2020
DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI
Tabeliã e Oficiala Interina
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JONATHAN VERONEZ RAMALHETE, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 12, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e ELIENE RUFINO SILVA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), faxineira, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 12, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10192
2.: BRUNO LEMES CALIARI, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Avenida São Paulo, nº 222, Serra Dourada II, Serra-ES e EDILAINE CORREA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida São Paulo, nº 222, Serra Dourada II, Serra-ES. 10200
3.: FABRICIO CAMPOS VIEIRA, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Santo Pinto, nº 35/502 E, Serra Centro, Serra-ES e JOYCE SOUZA
BUTCOVSKY, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Santo Pinto, nº 35/502 E, Serra Centro, Serra-ES. 10201
4.: ANTONIO JOAQUIM FARIA, natural de Vila Velha-ES, com 61 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Barauna, 71, Residencial Centro da Serra, Serra-ES e NEIRILANDE MARIA DIAS, natural de Ipatinga-MG, com 47 anos de idade, Divorciada(o), diarista, residente na Rua Barauna, 71, Residencial Centro da Serra, Serra-ES. 10209
5.: LUIZ FERNANDO ALVES DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vinte e Tres de Maio, 10, Flexal II, Cariacica-ES e SORAYA FRANCELINA CAPITULINO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Rodrigo Tavares, s/n , Serra Dourada II,, Serra-ES. 10210
6.: RAIMUNDO JOSÉ SANTOS DE SANT'ANA, natural de BUERAREMA-BA, com 45 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Av. Jacaraipe, S/n, Porto Dourado, Serra-ES e LORRAINE SOUZA BARBOSA, natural de São Mateus-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Av. Jacaraipe, S/n, Porto Dourado, Serra-ES. 10211
7.: JORDACI DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Muniz Freire, Vista da Serra I, Serra-ES e JOSEANE GONÇALVES MATOS, natural de Gandu-BA, com 39 anos de idade, Solteira(o), cobradora, residente na Rua Muniz Freire, Vista da Serra I, Serra-ES. 10212
8.: VALMIR PEREIRA RODRIGUES, natural de Nova Venécia-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Av. Brasilia, 510, Bloco B, Planalto Serrano, Serra-ES e EDIMARA MARCIANE DA CONCEIÇÃO, natural de João Neiva-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), técnica bancária, residente na Av. Brasilia, 510, Bloco B, Planalto Serrano, Serra-ES. 10214
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 24 de julho de 2020
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DIEGO DA SILVA SOUSA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), encarregado, residente na Rua Iriri, nº 15, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e KAMILLA GOMES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Iriri, nº 15, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08367
2.: CARLOS AUGUSTO SILVEIRA BOURGUIGNON, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Espírito Santo, nº 449, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e MAURENI TEIXEIRA, natural de Colatina-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Avenida Espirito Santo, N° 449, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08369
3.: FILLIPE LESSA GOMES, natural de Governador Valadares-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Aroeira, nº 152, Apto 104, Santa Paula I, Vila Velha-ES e LAINY NICOLI ALMEIDA GADIOLI, natural de Várzea Grande-MT, com 22 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Aroeira, nº 152, Apto 104, Santa Paula I, Vila Velha-ES. 08370
4.: FELIPE RICUCCI FERREIRA, natural de São Paulo-SP, com 35 anos de idade, solteiro(a), porteiro noturno, residente na Avenida Doutor Dório Silva, S/nº, Apto 203 , Santa Paula I, Vila Velha-ES e MICHELLY PEREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Avenida Doutor Dório Silva, S/nº, Apto 203, Santa Paula I, Vila Velha-ES. 08371
5.: CARLOS FELIPE PEREIRA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Tapajos, N° 02, 23 de Maio, Vila Velha-ES e JOYCE GARCIA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Francisco Pedro de Paula, nº 232, Vista Mar, Cariacica-ES. 08373
6.: FLÁVIO GIESEN JUNIOR, natural de Duque de Caxias-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Evaldo Braga, nº 201, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e THAÍS FELIPE DE SOUZA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), gerente financeiro, residente na Rua Evaldo Braga, nº 201, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08374
7.: FRANCISCO JOSÉ SANTOS FILHO, natural de Salvador-BA, com 55 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Avenida São Pedro, nº 1648, Barramares, Vila Velha-ES e MARIA LIMA CARVALHO, natural de Jeremoabo-BA, com 57 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida São Pedro, nº 1648, Barramares, Vila Velha-ES. 08375
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 24 de julho de 2020
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: FERNANDO DA SILVA SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Rua Alexandre Conzemento, nº 32, Lt 32, Qd 05, Linhares V, Linhares-ES e FRANCIELLI FERREIRA DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Alexandre Conzemento, nº 32, Lt 32, Qd 05, Linhares V, Linhares-ES. 10260
2.: LUAN RAMOS COSTA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Carlos Drumonnd de Andrade, nº 492, Palmital, Linhares-ES e PATRÍCIA ANDRADE DE SOUZA, natural de Itaguaçu-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Carlos Drumonnd de Andrade, nº 492, Palmital, Linhares-ES. 10261
3.: MANOEL MESSIAS ALVES GONÇALVES, natural de Itamaraju-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), tratorista, residente na Rua Bahia, nº 422, Aviso, Linhares-ES e VANILDA SANTOS DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Rua Bahia, nº 422, Aviso, Linhares-ES. 10262
4.: JONILSON SUAVE, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Hans Schimoger,1203, Apartamento 201, Bairro Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e ANDRA FREITAS DOS SANTOS, natural de Rio Bananal-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Josina Silveira, nº 1165, Movelar, Linhares-ES. 10263
5.: JOSÉ CERQUEIRA SANTOS, natural de Itabaianinha-SE, com 72 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Avenida Rio Doce, nº 240, Aviso, Linhares-ES e ROSINETE DE JESUS DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Avenida Rio Doce, nº 240, Aviso, Linhares-ES. 10264
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 24 de julho de 2020
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: FABRICIO DE ALMEIDA NASCIMENTO, natural de Nanuque-MG, com 37 anos de idade, Divorciado(a), educador social, residente na Rua Sucupira, nº 18, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e FABRICIANE DE ALMEIDA ROCHA, natural de Ponta da Areia-BA, com 40 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Sucupira, nº 18, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 30208
2.: CARLOS EDUARDO SANTOS, natural de Alagoas-AL, com 30 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Rio Bananal, nº 23, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e BIANCA DE SOUZA BRAMBATI, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Rio Bananal, nº 23, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30209
3.: FELIPE SOARES ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Joel Corrêa Santos, nº 49,Boa Vista, Carapina, Serra-ES e EDILAINE MARTINS DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de pereciveis, residente na Rua Joel Corrêa Santos, nº 49,Boa Vista, Carapina, Serra-ES. 30210
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 24 de julho de 2020
Silvio dos Santos Neto
Tabelião e Oficial
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: RODRIGO SILVA DE SOUZA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Vinte de Julho, nº 52, Graúna, Cariacica-ES e KAREN DA SILVA FREIRE, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), faxineira, residente na Rua Vinte de Julho, nº 52, Graúna, Cariacica-ES. 12978
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 24 de julho de 2020
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória
Faço saber que pretender casar-se:
1.: SIDNEY SOUSA DO NASCIMENTO JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua José Mathias do Nascimento, nº 01, Santa Tereza, Vitória-ES e KEMILY RODY MARTINS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Mathias do Nascimento, nº 01, Santa Tereza, Vitória-ES. 17046
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 24 de julho de 2020
Humberto Manoel Passos Beiriz
Tabelião e Oficial
_____________________________________________________________________
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes
Faço saber que pretender casar-se:
1.: VICTOR LOPES ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), axiliar de cobrança, residente na Rua Varsóvia, nº 36, Santa Ines, Vila Velha-ES e NATHIELY VENTURA MARIANO BONO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua São Tomé, nº 91, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728551
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 24 de julho de 2020
MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO
Oficial e Tabeliã
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO SARLO
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LEANDRO DE MELLO FERREIRA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 39 anos de idade, Solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Gama Rosa, nº 225, Centro, Vitória-ES e ANA CAROLINA GONÇALVES FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), coordenadora administrativo, residente na Escadaria Serrat, nº 29, Centro, Vitória-ES. 24032
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 24 de julho de 2020
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL SEÇÃO ESPÍRITO SANTO CNB/ES.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL SEÇÃO ESPÍRITO SANTO CNB/ES, RODRIGO REIS CYRINO, CONVOCA a todos os membros da Diretoria, associados institucionais e associados aderentes individuais deste colegiado, para, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social, comparecerem em ASSEMBLÉIA GERAL DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 31 de julho de 2020 (sexta-feira), na Avenida Carlos Moreira Lima, n° 81, Bento Ferreira, na cidade de Vitória/ES, às 14h00min em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos associados aptos a votar, e, em segunda convocação às 14h30min, com qualquer número, aptos a votar, para deliberarem sobre a seguinte pauta:
Eleição e posse dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para o mandato do biênio do mês de junho do ano de 2020 até o mês de junho do ano de 2022, o que se dará da seguinte forma:
a. A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer por expressa solicitação no e-mail institucional do CNB/ES: [email protected], cuja confirmação e protocolo será dado pela secretaria do CNB/ES;
b. A inscrição das chapas serão aceitas e homologadas até às 24h00min do dia 29/07/2020;
c. Somente poderão integrar as chapas os associados que comprovem estarem regularmente associados junto ao CNB/ES;
d. Nos termos do artigo 18 do Estatuto, a chapa deverá conter a indicação de um Presidente, um Primeiro Vice-Presidente, um Segundo Vice-Presidente, um Secretário, um Tesoureiro e a composição de 03 (três) membros para o Conselho Fiscal;
e. Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 18 supra, só poderá ser membro da Diretoria o associado que tiver pelo menos 01 (um) ano de titularidade, exceto para primeira Diretoria votada na fundação da entidade, que se admitirá qualquer diretor, desde que seja titular de delegação.
O presente edital de convocação será encaminhado por e-mail a todos os Associados e publicado nos jornais de grande circulação estadual, podendo ser publicado nos sites institucionais.
Vitória/ES, 01 de julho de 2020.
_________________________________
RODRIGO REIS CYRINO
Presidente do Colégio Notarial do Brasil CNB/ES